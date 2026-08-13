Безумие в Кубке России покруче Аргентины! «Спартак-Нальчик» устроил камбэк с 0:3! Видео

На 87-й минуте «Алания» спокойно шагала дальше. Затем произошло необъяснимое.

Сумасшествие в Фонбет Кубке России! Во встрече второго раунда Пути регионов «Спартак-Нальчик» прошёл «Аланию». Клуб из Кабардино-Балкарии одержал победу над соперником в серии послематчевых пенальти – 4:2. Но этому предшествовал камбэк, уместившийся всего в восемь минут.

В первом тайме «Алания» попросту уничтожила соперника – 3:0. На седьмой минуте счёт открыл форвард владикавказцев Заурбек Рамонов. Дальше дублем отметился нападающий Махач Абдулхамидов. Он отличился на 34-й и 36-й минутах. Особенно эпичным вышел первый гол Махача: форвард «Алании» лишь после третьего отскока пробил голкипера хозяев Хусея Каркаева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.

У «Спартака-Нальчик» был шанс сравнять счёт. Ещё на 26-й минуте судья Максим Богданавичус назначил пенальти в ворота «Алании». Но попытку не реализовал Алихан Малкандуев. В итоге вместо 1:1 клуб из Нальчика получил 0:3 к перерыву.

И бо́льшую часть второго тайма счёт оставался прежним. Однако в концовке «Спартак-Нальчик» устроил камбэк покруче «Барселоны» с «ПСЖ» в 2016 году. Да и Аргентины на этом ЧМ. Всего в течение восьми минут хозяева забили трижды! Сначала Хаким Кадыкоев отыграл один мяч, классно пробив после розыгрыша со штрафного.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.

Далее – гол Амирхана Селяева на 90+3-й минуте (было добавлено пять). Он получил мяч в чужой штрафной, развернулся и точно пробил низом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.

А окончательный камбэк на 90+5-й минуте оформил Тамерлан Гирзишев. Защитник каким-то образом оказался абсолютно один в чужой вратарской после подачи с углового. И на стадионе в Нальчике началось мини-землетрясение.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС.

На невероятном моральном подъёме «Спартак-Нальчик» затащил и серию пенальти. Игроки хозяев реализовали все четыре попытки. А вот у «Алании» с 11 метров не забили Батраз Гурциев и Сармат Огоев. Итог – проход «Спартака-Нальчик» в третий раунд.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале нальчикского «Спартака».

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