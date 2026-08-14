Всё о чемпионате Испании среди людей. Новые тренеры, внезапные трансферы и будущие звёзды

Большое превью Ла Лиги: рассказали обо всех, кто будет кусать «Реал» и «Барсу». В элиту вернулись забытые топы, а «Атлетико» мощно усилился.

Чемпионат Испании — 2026/2027, bienvenido! «Барселона» и «Реал» стартуют позже остальных, связанные с ними новости – а их уже набралось предостаточно и, вероятно, станет ещё больше – обсудим позднее. «Мадрид» примет «Реал Сосьедад» 26 августа, а «Барса» сыграет в «класико» с «Атлетиком» 27-го. Ближе к этим матчам непременно перемоем косточки главным испанским грандам.

Ну а пока сосредоточимся на основном массиве Ла Лиги. Помимо «Реала» и «Барселоны», там ещё целых 18 команд, и каждая по-своему интересна. Кто-то создаёт больше резонанса, кто-то – меньше. Однако по каждой команде есть что обсудить. Этим и займёмся!

«Вильярреал»

Иньиго Перес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В прошлом сезоне «Вильярреал» показал в Ла Лиге лучший результат с сезона-2007/2008. Команда Марселино стала третьей и вновь пробилась в Лигу чемпионов. Правда, если в чемпионате «Вильярреал» выступил отлично, то в ЛЧ полностью провалился: всего одно очко в восьми матчах и делёж предпоследнего места в общей таблице с дебютантом «Кайратом».

В новый сезон «жёлтая» команда заходит с новым тренером. Вместо Марселино пришёл молодой, дерзкий и крутой Иньиго Перес. Он завершил карьеру футболиста в 2022-м – а сейчас, к лету 2026-го, у него за плечами больше двух лет отличной работы в «Райо Вальекано».

Венцом трудов Переса мог стать еврокубок. «Райо» дошёл до финала Лиги конференций, однако с минимальным счётом уступил «Кристал Пэлас». И тем не менее работа молодого тренера заслуживает исключительно комплиментов. Совершенно логично, что его позвали на повышение, Иньиго полностью его заслужил.

Судя по всему, в «Вильярреале» ожидают, что Перес добавит команде свежести и сделает её более модной. Весь прошлый сезон в испанских СМИ писали, что боссам клуба не очень нравился стиль Марселино – даже несмотря на то что в Ла Лиге команда выступала отлично. Впрочем, уж очень болезненной стала неудача в ЛЧ. В итоге руководители взвесили все за и против и приняли решение пригласить нового тренера.

Как футболист Иньиго Перес не добрался до Лиги чемпионов. Играл только в Лиге Европы. Теперь – новый этап в его футбольной жизни. И вот она – заветная ЛЧ!

До сих пор Иньиго не вызывал других чувств, кроме симпатии. Так что ему и его новой команде – только удачи! Превзойти результат прошлого сезона в Лиге чемпионов, наверное, будет нетрудно. А вот улучшить или хотя бы повторить результат в Ла Лиге будет невероятно тяжело (если вообще возможно). Тем интереснее вызов, который принял молодой тренер из одного из самых тренерских регионов мира – Страны Басков.

«Атлетико»

Хулиан Альварес и Диего Симеоне Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Главный сюжет лета, связанный с «Атлетико», – «качели» Хулиана Альвареса. К нему подбивали клинья «Барселона» и «Реал» – но «Атлетико» чётко дал понять, что не хочет продавать игрока. Насколько изящно отвечал «Атлетико», можно спорить. Однако посыл клуба был понятен: торговаться мы не намерены, игрок не продаётся!

Во время чемпионата мира выступил сам Хулиан, заявив, что хочет уйти. В СМИ всё буквально бурлило! Но ЧМ закончился, всё ближе старт Ла Лиги, и Альварес вернулся в расположение «Атлетико». Показалось, что вопрос закрыт и Хулиан остаётся.

Однако теперь вылезает новая информация. Якобы Хулиан, вернувшись в клуб, хотел поговорить с Диего Симеоне и гендиректором Мигелем Анхелем Хилем. Видимо, чтобы попытаться всё-таки продавить трансфер. Вот только ни Симеоне, ни Хиля на месте не обнаружилось. Куда делся гендиректор, не уточняют. А Симеоне, по данным СМИ, укатил на Ибицу. Почему бы, собственно, и нет?

Разумеется, такой расклад привёл и без того накалённого Хулиана в ярость. Он вроде как хотел сообщить, чтобы на него не рассчитывали. А сообщать оказалось некому! В общем, пока точка в истории с Альваресом и «Атлетико» не поставлена. До закрытия трансферного окна ещё есть время, так что возможны варианты.

Параллельно с этим мадридцы очень бодры на рынке. Спортивный директор Матеу Алемани делает вещи! «Атлетико»» подписал игрока центра поля Мортена Юльманна из «Спортинга», атакующего полузащитника Ли Кан Ина из «ПСЖ» и левого защитника Алекса Гримальдо из «Байера». За всех, по данным Transfermarkt (он тут, кстати, приболел – здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!), заплатили € 102 млн. По соотношению цена-качество – супер. По крайней мере на бумаге.

Кристиан Ромеро с Джованни Симеоне на ЧМ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Плюс Фабрицио Романо рапортует, что на подходе центральный защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро. А его коллегу по амплуа Клемана Лангле, который запомнился в основном «привозами», пристроили в аренду в «Бенфику». А ещё за € 20 млн продали в «Ривер Плейт» Тьяго Альмаду и вот-вот продадут в «Астон Виллу» Маттео Руджери. Первый – резервист, ко второму были огромные вопросы по качеству игры. Так что и здесь размен выглядит абсолютно адекватным.

Ушёл ещё и Антуан Гризманн, но об этом объявили давно. Его будет очень не хватать. Однако есть ощущение, что и без Гризманна «Атлетико» всё равно будет интересен. По крайней мере, трансферная работа пока выглядит здорово. Впрочем, очень важно, чем завершится история с Альваресом. Так что запасаемся терпением и попкорном. И ждём, когда Симеоне вернётся с Ибицы.

«Бетис»

Мануэль Пеллегрини с игроками «Бетиса» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Благодаря тому, что «Райо Вальекано» высоко забрался в Лиге конференций (и благодаря другим участникам еврокубков от Испании, конечно, тоже), «Бетис» с пятого места катапультировался в Лигу чемпионов. Ранее севильцы играли в ЛЧ лишь однажды – в сезоне-2005/2006. И, кстати, любопытно, что в группе с «Бетисом», помимо «Андерлехта», были две команды из одной страны – «Ливерпуль» и «Челси».

Дело в том, что «Ливерпуль» в сезоне-2004/2005 занял… пятое место в АПЛ и не попал в зону Лиги чемпионов. Однако саму ЛЧ команда выиграла – у «Милана» в великом стамбульском финале. Соответственно, в Лигу чемпионов — 2005/2006 «Ливерпуль» квалифицировался как действующий победитель турнира, а не как обладатель квоты АПЛ. Из-за этого команду Рафаэля Бенитеса при жеребьёвке не разводили с другими английскими клубами. И вот «Ливерпуль» и «Челси» вместе с «Бетисом» и «Андерлехтом» оказались в одной группе.

Однако вернёмся в день сегодняшний. Перед новым стартом в ЛЧ «Бетис» решил подтянуть футболистов, которые этот турнир уже выигрывали. Так в клубе оказался левый защитник Фран Гарсия. Откровенно говоря, в «Реале» он не потянул. И да, формально Лигу чемпионов он выиграл – но его роль в той победе была не слишком велика.

Впрочем, в «Бетисе» спрос и конкуренция не такие серьёзные, как в Мадриде. Так что, вполне возможно, на новом месте Фран себя проявит. Тем более «Бетис» и Мануэль Пеллегрини отлично умеют реанимировать футболистов, которые не пригодились топ-клубам.

Фран Гарсия в «Бетисе» Фото: Gabriel Colchero/Quality Sport Images/Getty Images

Ещё один игрок, который может попасть в севильскую «реанимацию», – Дани Себальос. Он воспитанник «Бетиса», уехал в «Реал» в 2017-м, и с тех пор чуть ли не каждое лето пишут, что «бетикос» мечтают его вернуть. Пока – безрезультатно. Хотя прямо сейчас Себальос без клуба. В составе «Реала» он выиграл 16 трофеев, включая три Лиги чемпионов. Однако полноценным игроком основы не был почти никогда – разве что на коротких отрезках. В Мадриде поблагодарили Дани и отпустили с миром.

Если в Испании есть программа «Жди меня», то сюжет про реюнион «Бетиса» и Себальоса должен быть в ней центровым. Может, сейчас они наконец сойдутся..?

«Сельта»

Клаудио Хиральдес Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

В «Сельте» теперь есть чемпион мира! Причём местный, галисиец. Нападающий Борха Иглесиас сыграл на ЧМ всего несколько минут (вышел в концовке 1/8 финала с Португалией) – но это ведь тоже вклад в победу. В конце концов, попасть в заявку сборной Испании – это большущий труд и большущая заслуга. Над Борхой и его бородой можно сколько угодно потешаться – однако факт в том, что он теперь чемпион мира. Это заглушает любые смешки.

Вообще, как ни удивительно, три трофея из четырёх Иглесиас выиграл, когда мало играл и совсем не забивал. Так было и на чемпионате мира, и в леверкузенском «Байере» в сезоне-2023/2024. Травму получил Виктор Бонифасе, и Хаби Алонсо пригласил Борху в аренду на полгода – тогда ещё из «Бетиса». Испанец сыграл 10 матчей, ни разу не забил, однако при этом стал чемпионом и обладателем Кубка Германии. А мог ещё и Лигу Европы выиграть – но в финале «Байер» был разгромлен «Аталантой».

Борха Иглесиас с кубком ЧМ-2026 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Трофеев в составе «Сельты» у Борхи пока нет, зато он стабильно играет и забивает – 29 мячей за два предыдущих сезона. Во многом благодаря ему «Сельта» уверенно чувствует себя в Ла Лиге и второй сезон кряду выступит в Лиге Европы.

На правах свободного агента команду покинул Оскар Мингеса – один из самых вариативных защитников Ла Лиги. Это очень большая потеря.

Плюс прямо сейчас галисийцы ищут деньги на выкуп своего воспитанника Фера Лопеса. Прошлым летом он ушёл в «Вулверхэмптон» за € 23 млн и быстро зачах. Зимой вернулся в «Сельту» на правах аренды и мгновенно ожил. В частности, помог команде дойти до четвертьфинала Лиги Европы. Теперь его аренда закончилась. Однако есть подозрение, что играть за «Вулверхэмптон» в Чемпионшипе он желанием не горит. Галисийцы мечтают его забрать, но всё упирается в деньги. Англичане не намерены отдавать свой актив задарма – и их тоже можно понять.

В целом же «Сельта» в последние годы – это великолепный авторский проект молодого тренера Клаудио Хиральдеса. Тоже, кстати, воспитанника клуба. Прежде чем возглавить главную команду, он прошёл всю вертикаль и поработал с разными возрастами. Если «Сельта» и в этом сезоне выступит сильно, повышение для Хиральдеса станет практически неотвратимым.

«Хетафе»

Пепе Бордалас Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

За харамбол в Ла Лиге можно не переживать. Его главный амбассадор Пепе Бордалас продлил-таки контракт с «Хетафе». Возрадуемся! Больше стилей хороших и разных! Или не очень хороших – тут каждый решает сам.

Бордалас остался и может подарить «Хетафе» еврокубки – команду ожидает раунд плей-офф Лиги конференций. Другое дело, хватит ли ресурса для игры на несколько турниров? Он и был скромным, а теперь стал ещё скромнее. В частности, «Хетафе» лишился Мауро Арамбарри (ушёл в «Ривер Плейт») и Луиса Мильи (ушёл в «Комо»). Они, по сути, были двумя полушариями мозга команды в центре поля. Потеря даже одного из них была бы очень ощутимой. А в итоге ушли оба. Не очень понятно, как Бордалас будет это решать.

Луис Милья Фото: Alex Pantling/Getty Images

Также тренер лишился Кристантуса Уче. Парня нашли в третьем испанском дивизионе, летом 2024-го купили за € 500 тыс. – и всего через год он уехал в «Кристал Пэлас» в статусе игрока сборной Нигерии. В Англии у него, правда, не получилось, «Пэлас» не стал выкупать его после аренды. А «Хетафе» очень рассчитывал на эти деньги…

Как бы там ни было, Уче вернулся, и Бордалас, вероятно, котировал его как игрока основы. Однако в товарищеском матче с «Монако» в нигерийца очень жёстко въехал один из соперников. Итог – тяжёлая травма связок колена и мениска. Теперь Кристантус может пропустить весь сезон. Здоровья!

Что касается трансферов «на вход», «Хетафе» выкупил нескольких футболистов, которые были в аренде. А ещё подписал Сабу Сазонова, не выходившего на поле в официальных матчах с июня 2025-го. Тогда он сыграл за сборную Грузии против французов на молодёжном чемпионате Европы и даже забил гол.

На клубном уровне Саба не играл в официальных матчах ещё дольше – с августа 2024-го. Он вышел за «Торино» в концовке матча с «Миланом», после чего уехал в аренду в «Эмполи» и вскоре порвал «кресты».

При этом в «Хетафе» Сазонов должен был оказаться раньше – летом 2025-го. Испанский клуб договорился с «Торино» о переходе, однако итальянцы ошиблись с адресом электронной почты и отправили документы не туда. Когда ошибку обнаружили и попытались исправить, трансферное окно уже было закрыто. Сразу видно – работали профессионалы!

Тем не менее до «Хетафе» Сазонов всё-таки доехал. Сложно сказать, в какой он форме после такого длительного простоя. Но по типажу он подходит Бордаласу: габаритный, сильный физически и жёсткий. Всё как Пепе любит!

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Прошлый сезон «Райо» закончил историческим финалом еврокубка, а за пару недель до начала нового – лишился стадиона. «Вальекас» уже давно дышал на ладан. Об этом, в частности, рассказал в соцсетях польский «Лех», который гостил там в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Президент мадридцев Рауль Мартин Преса страшно обиделся. Он сказал, мол, на этой арене играли Лео Месси и Криштиану Роналду – и не жужжали. А тут, дескать, нашлись недовольные!

Этим летом шутки кончились. Мэрии Мадрида надоело, что реконструкция стадиона идёт уж очень медленно (если вообще идёт) и что Преса не отправляет отчёты, когда положено. При этом в свежем интервью Marca президент «Райо» заявил, что «Вальекас» «в нормальном состоянии», и также выделил неочевидную проблему – якобы арене сильно вредит перенаселение голубями!

Где-то стадионы портят бакланы, а в Мадриде – голуби… Так и живём.

В то же время «Райо» проводит очень прибыльное трансферное лето. После долгих переговоров в «Челси» всё-таки отпустили левого защитника Пепа Чаварриа. Цена вопроса – € 19 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Эта продажа стала самой дорогой в истории «Райо» – с большим отрывом.

Однако рекорд продержался недолго. Вслед за Чаварриа мадридцы пристроили в АПЛ ещё одного игрока. Центральный защитник Нобель Менди перешёл в «Халл» за € 23,5 млн. 21 год, мощный, фактурный – но при этом не раз «привозил» и далеко не всегда играл в старте. Продать его за такие деньги – большущая удача для «Райо».

Клуб по своим меркам заработал очень много. Кажется, есть деньги и на усиление состава, и на починку стадиона. Может быть, не хватит, чтобы разобраться со всем разом. Однако какие-то недоделки исправить наверняка возможно. Вот только президент Преса – самый настоящий хомяк. Всё, что приходит, он аккуратно прячет за щёки и бережно хранит. Выделять средства на команду и инфраструктуру босс «Райо» категорически не привык.

Рауль Мартин Преса Фото: Angel Martinez/Getty Images

Первый домашний матч ожидает мадридцев во 2-м туре – с «Алавесом». Поскольку «Вальекас» забанили, судя по всему, игра пройдёт на стадионе «Бутарке», где квартирует «Леганес». Во всяком случае, клуб из пригорода Мадрида уже объявил, что соглашение с «Райо» достигнуто.

В прошлом сезоне команда уже играла на «Бутарке» в качестве хозяев. Поле на «Вальекасе» признали непригодным, и встречу с «Атлетико» перенесли на стадион «Леганеса». Самое интересное – «Райо» вынес соперника со счётом 3:0! Так что победный «домашний» опыт на «Бутарке» уже есть.

Беньят Сан Хосе Фото: Keeran Marquis/NurPhoto via Getty Images

Ещё одна интрига – как себя покажет новый тренер? Иньиго Перес пошёл на повышение в «Вильярреал». А на его место «Райо» пригласил 46-летнего Беньята Сан Хосе. Он испанец, но никогда не работал в Ла Лиге. Только в Сегунде – с «Эйбаром». При этом Беньят хорошенько поколесил по миру, выиграл чемпионаты Чили и Боливии, а также взял Кубок Саудовской Аравии.

В общем, настоящий футбольный путешественник. В команде, которая лишилась дома (хочется верить, что временно) и вынуждена кочевать. Они нашли друг друга!

«Валенсия»

Карлос Корберан Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

От «Валенсии» вряд ли стоит ждать прорыва. Клуб точно не в том состоянии, чтобы метить куда-то высоко. В последние два сезона удавалось заранее избежать вылета – это уже успех. Более того, в прошлом сезоне до самого последнего тура были шансы на еврокубки. В итоге не сложилось. Но в любом случае тренер Карлос Корберан варит суп даже не из топора, а из одной его рукоятки. И, как ни странно, получается съедобно!

Прорыва можно ждать от отдельных футболистов «Валенсии». В частности, от Хави Герры. Он дебютировал в Ла Лиге ещё в сезоне-2022/2023, и быстро стало понятно, что парень способный. Умный и техничный центральный полузащитник с уклоном в атаку. С фантазией, может и передачу отдать, и забить.

Хави Герра Фото: Alex Caparros/Getty Images

Сейчас Герре 23. Он всё ещё довольно молод, однако есть ощущение, что в «Валенсии» он засиделся. Им интересовались более серьёзные клубы, но до сделки ни разу не дошло. Возможно, потенциальных покупателей смущает, что ни одного сезона Герра не провёл ровно. Яркие, а иногда даже гениальные вспышки сменяются периодами серой футбольной тоски. И так всё время.

Пора взрослеть, Хави! Пора давать стабильность и становиться полноценным лидером. Кажется, что от предстоящего сезона во многом будет зависеть будущее Герры. Пришло время делать следующий шаг. И если к следующему лету Хави его не сделает, есть риск окончательно застрять в «Валенсии» и увязнуть в стагнации. А этого бы очень не хотелось, потому что игрок Герра действительно талантливый, он не раз это доказывал. Стабильности бы…

В общем, Хави, не подведи!

«Реал Сосьедад»

Пеллегрино Матараццо Фото: David Rogers/Getty Images

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и Ариц Элустондо, который, кажется, был в «Реале Сосьедад» всегда, ушёл. Ушёл, правда, не из футбола, а пока только из родного клуба. Теперь Элустондо играет за греческий ПАОК.

Кстати, если ПАОК доберётся до общего этапа Лиги Европы, Ариц вновь сможет встретиться с родной командой. «Сосьедад» ведь тоже в ЛЕ – благодаря победе в Кубке Испании. Впрочем, всё в конечном счёте будет зависеть от жеребьёвки.

По-футбольному «Сосьедад» потерю Элустондо, скорее всего, не заметит. Арицу всего 32, но он уже давно получил статус заслуженного ветерана. Игроком основы в последние сезоны не был. И не был даже первым запасным. Чаще всего его использовали как заплатку – если кто-то в центре или на правом фланге обороны получал травму или схватывал дисквалификацию.

Ариц Элустондо Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Тем не менее Элустондо – один из символов «Сосьедада» последнего десятилетия. Он провёл за клуб 313 матчей, отметился в Лиге чемпионов и выиграл два Кубка Короля. Причём в обоих финалах – и в 2021-м, и в 2026-м – выходил на поле. В концовках – но выходил.

Нет сомнений, что фаны будут скучать по Арицу. Впрочем, вполне вероятно, после завершения карьеры он вернётся в родной клуб. Для «Сосьедада» очень важна преемственность, там не забывают своих героев. Совсем недавно команду отлично тренировал Иманол Альгуасиль, а спортивным директором был Роберто Олабе. Оба – экс-игроки «Реала Сосьедад». Хаби Алонсо – та же история. Тренировать он начал именно в Сан-Себастьяне.

Сейчас «Сосьедад» тренирует заезжий специалист Пеллегрино Матараццо. Кубок он уже выиграл, теперь его ждёт Лига Европы. Большой вопрос, останется ли Такефуса Кубо. Он хотел уйти ещё прошлым летом. Не отпустили – и японец захандрил. Бо́льшую часть прошлого сезона отыграл неважно.

По Арсену Захаряну тоже сплошные вопросы. В товарищеских матчах играет. Информации о новых травмах нет. Пока – так.

«Эспаньол»

Футболисты «Эспаньола» Фото: Eric Alonso/Getty Images

Главная боль «Эспаньола» – уход Карлоса Ромеро. Причём никакой компенсации клуб не получит. Дело в том, что на протяжении двух сезонов Ромеро играл в Каталонии на правах аренды. Принадлежал он всё это время «Вильярреалу». И по-прежнему принадлежит.

В «Эспаньоле» Карлос очень круто прокачался. Очевидно, он готов играть в команде уровнем выше. Так что возвращение в «Вильярреал» абсолютно логично. Им как раз нужен новый левый защитник после ухода Альфонсо Педрасы. Есть ещё Серхи Кардона – и вот с ним Ромеро как раз и будет конкурировать за место в старте.

В «Эспаньоле» Карлос давал качество как в обороне, так и в атаке. В 71 матче отдал четыре голевые (немного) и забил восемь мячей (очень даже много). При том что стандарты не исполнял.

Карлос Ромеро Фото: Pedro Salado/Getty Images

Сейчас Ромеро 24. Если он продолжит так же прогрессировать, нет сомнений, что сборная Испании от него никуда не денется. И из «Вильярреала» он почти наверняка пойдёт ещё выше. Впрочем, пока это лишь гипотеза. Подтвердится она или нет, зависит от самого Карлоса. Будем смотреть.

Заменить Ромеро без потери качества будет очень сложно, но это попробует сделать нидерландский защитник Квилиндсхи Хартман. «Эспаньол» арендовал его у вылетевшего из АПЛ «Бёрнли». А в группу атаки каталонцы взяли одно из открытий прошлого сезона Сегунды – Алекса Калатраву из «Кастельона». Открытием стала и команда в целом, и футболист в частности.

Алекс Калатрава Фото: Walter Cunha/NurPhoto via Getty Images

Калатрава оформил 15+8 в 43 матчах и помог «Кастельону» дойти до плей-офф за выход в Ла Лигу. В полуфинале команда, правда, уступила «Альмерии» по сумме двух матчей. Однако Алекс в высшем дивизионе всё равно сыграет. К 26 годам у него за плечами больше полусотни матчей за молодёжку «Атлетико» и два сезона в Сегунде, один из которых стал по-настоящему прорывным. Быстрый, юркий, техничный и очень сильно любящий мяч – теперь посмотрим на этого персонажа в Ла Лиге.

«Атлетик»

Эдин Терзич Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Ханс-Дитер Флик и Пеллегрино Матараццо, похоже, внедряют в Ла Лиге моду на тренеров немецкой школы. В частности, её подхватил «Атлетик», пригласивший Эдина Терзича. Ранее в клубе из Бильбао уже работал тренер из Германии – Юпп Хайнкес. Но это было давно: с 1992-го по 1994-й и с 2001-го по 2003-й. После 2003-го, если говорить об иностранцах, были аргентинцы Марсело Бьелса и Эдуардо Бериццо. И теперь снова немец – Терзич.

Чего ждать от союза Эдина и «Атлетика» – большая интрига. В багаже немецкого тренера более сотни матчей во главе дортмундской «Боруссии», а также два трофея – Кубок и Суперкубок Германии. При этом главные хайлайты его карьеры – это скорее поражения. В 2024-м Дортмунд Терзича уступил в финале Лиги чемпионов «Реалу» (0:2). Дойти с «Боруссией» до финала ЛЧ, безусловно, огромное достижение. Однако в решающем матче дортмундцы всё-таки проиграли.

Кроме того, в сезоне-2022/2023 Терзич и его команда были в шаге от победы в Бундеслиге. В последнем туре нужно было дома обыграть «Майнц» – и салатница досталась бы «Боруссии». А в итоге – ничья 2:2, боль, слёзы и, конечно, любимый Марко Ройс, который опять не стал чемпионом.

Любопытно, как при Терзиче себя покажет «баскский Марко Ройс» – Нико Уильямс. После блестящего Евро-2024 он никак не может вернуться на былой уровень. Сильно мешают травмы, плюс, возможно, сам игрок снизил требования к себе. В заявку на чемпионат мира он попал, золотую медаль получил и даже сделал голевую скидку на Феррана Торреса в финале. Однако основным игроком на турнире не был.

Сильный Нико – залог сильного «Атлетика». Очень хочется, чтобы младший Уильямс наконец-то залечил все болячки, набрал форму и помог Терзичу построить в Бильбао крутую команду.

«Севилья»

Луис Гарсия Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

«Севилья» прошла обряд очищения. Их заклятые друзья из «Бетиса» мечтали, чтобы та прошла подобное очищение Сегундой. Но этого пока не произошло. Пока «Севилья» избавилась от защитника, который очень дорого ей обошёлся, часто получал травмы, а когда был здоров – регулярно «привозил» голы в свои ворота. Клуб наконец покинул Танги Ньянзу.

Летом 2022-го «Севилья» взяла его совсем молодым. Ньянзу воспитали в «ПСЖ», затем он перешёл в «Баварию», в составе которой сыграл 28 матчей. И из Германии его выписала «Севилья» – за € 16 млн. Так вышло, что параллельно с приходом Ньянзу началось падение клуба – от доминирования в Лиге Европы и постоянного участия в Лиге чемпионов до возни внизу таблицы испанского чемпионата и бесконечного управленческого ада. Конечно, это не более чем совпадение. Однако то, как играл Ньянзу, в полной мере характеризует ужасы, которые творятся с «Севильей» в последних сезонах.

Танги ушёл в «Лилль» бесплатно. Но, пожалуй, для «Севильи» радость от того, что он ушёл, перекрывает грусть от того, что бесплатно. Деньги в казну клуба принесли другие люди. Например, нападающий Акор Адамс. За полтора сезона он забил 10 мячей. Неплохо – однако ничего гениального. И тем не менее «Венеция» оценила его в € 16 млн! «Севилья», купившая Адамса за € 5,5 млн, красиво его упаковала, посадила в гондолу и счастливо отправила в Серию А. Шикарная продажа!

В «Борнмут» отправился правый защитник Хуанлу Санчес. Не так шикарно, как Адамс, – всего за € 11 млн. По меркам АПЛ – практически даром. Впрочем, для «Севильи» и это приличные деньги. Годом ранее Хуанлу можно было продать дороже. Им предметно интересовался «Наполи» – но клубы не договорились о цене. В итоге прошлый сезон защитник провёл хуже позапрошлого и поехал в АПЛ с дисконтом.

Вообще, «Севилью» покинул уже десяток игроков, которые в прошлом сезоне были либо основными, либо в обойме. Трансферов «на вход» клуб сделал уже шесть – и это наверняка не конец. Короче говоря, в новом сезоне команду Луиса Гарсии ждёт большая-большая перестройка.

«Алавес»

Футболисты «Алавеса» Фото: Ibai Tudanca/Quality Sport Images/Getty Images

«Алавес» продал «Спартаку» защитника Виктора Параду, бесплатно отпустил центрального полузащитника Йона Гуриди, подписавшегося с «Севильей». Однако своего главного игрока баски пока сохраняют. Речь о нападающем Тони Мартинесе, который в прошлом сезоне забил 14 мячей и очень сильно помог команде удержаться в Ла Лиге, причём без больших нервозатрат.

У Мартинеса очень необычная, извилистая карьера. Он начинал в «Валенсии», оттуда перебрался в молодёжную команду «Вест Хэма». Даже сыграл три матча за основу, однако закрепиться не сумел. По-настоящему Тони раскрылся в Португалии: сначала оформил 10+6 за «Фамаликан», а затем отправился в «Порту», с которым взял все внутренние трофеи и отыграл почти 20 матчей в Лиге чемпионов.

Тони Мартинес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В «Алавес» он перешёл летом 2024-го, а лучший отрезок выдал во второй части прошлого сезона – когда клуб возглавил многоопытный Кике Санчес Флорес. Кике и Тони сыграли ключевую роль в сохранении «Алавесом» места в Ла Лиге. Вероятно, на этих китах клуб будет держаться и в новом сезоне.

Впрочем, трансферное окно ещё открыто. Если за Мартинеса вдруг предложат большую сумму, «Алавес» вряд ли станет его удерживать. За приемлемый прайс там готовы продать любого. Без Тони Кике будет очень сложно. Так что, вероятно, одна из главных надежд тренера – что до конца августа у него не заберут главного нападающего.

«Эльче»

Мартин Ансельми Фото: Wagner Meier/Getty Images

Если «Алавес» пока сохраняет тренера и главного форварда, то «Эльче» лишился и тренера, и сразу трёх главных нападающих! В прошлом сезоне 10 мячей за «Эльче» забил Андре Силва, восемь – Рафа Мир, семь – Альваро Родригес. Это главные бомбардиры команды.

В итоге теперь Андре Силва – в «Порту», «Эльче» он покинул бесплатно после завершения контракта. Рафа Мир ушёл по окончании аренды. А Альваро Родригеса продали в «Борнмут» за рекордные для «Эльче» € 25 млн. Летом 2025-го его рекордно дорого купили (€ 14,5 млн), теперь же – рекордно дорого продали.

При этом самая большая потеря – тренер. За два года Эдер Сарабия поднял и удержал «Эльче» в Ла Лиге. В первом круге прошлого сезона его команда вообще была главным открытием испанского чемпионата: настолько смело, ярко, узнаваемо, а главное – эффективно она играла. Далее, правда, эффект новизны прошёл, у «Эльче» начались проблемы, был длительный кризис результатов. И тем не менее команда осталась в Ла Лиге и запомнилась с весьма позитивной стороны.

Контракт Сарабии действовал до лета 2027-го, однако он объявил об уходе за год до его окончания. Весь прошлый сезон ходили слухи, что тренер может возглавить «Атлетик». Сарабия родился в Бильбао, плюс его отец Ману – настоящая легенда баскского клуба (играл больше 10 лет и дважды стал чемпионом Испании). Да и сам Эдер не раз говорил, что однажды хотел бы возглавить клуб из родного города.

Тем не менее уже в начале мая «Атлетик» объявил о назначении Эдина Терзича. Так что, уходя из «Эльче», Сарабия знал, что Бильбао занят. По сей день Эдер без клуба. Очень интересно, где он окажется дальше. Есть ощущение, что, как только в любом клубе Ла Лиги за пределами топ-сегмента освободится место, Сарабия будет одним из кандидатов. В «Эльче» он отработал действительно здорово.

На место Сарабии был приглашён аргентинец Мартин Ансельми. К 41 году он уже поработал в Чили, Эквадоре и Мексике, а также засветился в «Порту» и «Ботафого». В этих клубах, правда, больших успехов не добился. Но опыт различных лиг у Ансельми солидный. Правда, это никак не гарантирует, что он будет успешен в «Эльче». Тем более что, помимо форвардов, клуб покинули ещё несколько футболистов, которые были основными у Сарабии.

Короче говоря, сезон обещает быть сложным…

«Леванте»

Футболисты «Леванте» Фото: Luis Contreras/NurPhoto via Getty Images

Лучший бомбардир «Леванте» отправился в мадридский «Реал»! 21-летний Карлос Эспи, в 2026-м набивший в Ла Лиге 11 мячей, был продан за € 25 млн. Интересно, однако, что это не самый дорогой трансфер «Леванте» на выход. Летом 2018-го Джефферсона Лерму продали в «Борнмут» за € 30,5 млн.

Эспи – великан (194 см). При этом для таких габаритов он довольно техничен. Его можно использовать как столба, но на самом деле его функционал гораздо шире. Делать далеко идущие выводы всего по одному сезону не нужно. Однако факт остаётся фактом: вторую часть чемпионата-2025/2026 Эспи провёл отлично.

«Реал», конечно, рискует, забрав столь непроверенного игрока за такие серьёзные деньги. Однако большого форварда после Хоселу у «Мадрида» не было. А такой всегда пригодится. Первый гол за новый клуб Эспи уже забил – в товарищеском матче с «Ференцварошем».

Эспи зафеерил в «Леванте» во второй части сезона, а до этого главным форвардом был камерунец Карл Этта Эйонг. Он был на диком хайпе. Писали, что им интересуется примерно половина большой футбольной Европы, включая «Барселону», которая якобы видела в нём нового Самюэля Это’О. Однако после Кубка Африки Этта Эйонг не просто перестал забивать – он даже выпал из основы. Тут-то как раз и засиял Эспи.

Теперь Эспи нет, и Этта Эйонг вновь получает шанс вернуться в основу и вернуть былой хайп. «Леванте» нужны его голы. Помогать забивать ему будет аргентинец Тьяго Фернандес. Он принадлежит «Вильярреалу», но не сыграл там ни минуты.

Вторую часть прошлого сезона Тьяго провёл на правах аренды в «Овьедо» – и показал себя очень здорово. Миниатюрный техничный полузащитник, который может сыграть на любой позиции в группе атаки – Фернандес наверняка сделает «Леванте» сильнее. Пока его взяли в аренду, но, если всё пойдёт хорошо, клуб сможет активировать опцию выкупа.

«Осасуна»

Луис Мигель Рамис Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Виктор Муньос провёл отличный сезон в «Осасуне» (7+5 в 36 матчах), дебютировал за сборную Испании, попал в заявку на чемпионат мира и стал чемпионом, а ещё – подписал контракт с «Ливерпулем». Сказка! Причём не только для Муньоса, но и для «Осасуны». Да, из € 40 млн, которые заплатят англичане, € 20 млн пойдут «Реалу», откуда памплонцы и взяли игрока. Однако оставшиеся € 20 млн достанутся «Осасуне». Это очень хороший навар.

Скорее всего, следующий кандидат на выход – центральный защитник Энцо Бойомо. На выход – в хорошем смысле. На повышение. Бойомо 24 года, он классно отыграл в Ла Лиге два сезона. Если и предстоящий сезон проведёт хорошо, то наверняка принесёт «Осасуне» большие деньги и отправится в более сильный клуб.

Трансферы-трансферами, а ключевая задача для команды из Памплоны – удержаться в Ла Лиге. В прошлом сезоне с этим были проблемы, и поэтому с тренером Алессио Лиши расстались. «Осасуна» вообще третий сезон кряду начинает с новым тренером: был Висенте Морено, затем – Лиши, теперь – Луис Мигель Рамис.

По-тренерски Рамис уже не юн, ему 56 лет. На его счету под 300 матчей в Сегунде, однако он никогда не работал в Ла Лиге. Мягко говоря, не самое очевидное назначение. В блоке про «Эльче» уже было сказано, что свободен Эдер Сарабия. Есть подозрение, что по ходу сезона «Осасуна» может к нему обратиться.

Впрочем, не будем спешить. Сначала посмотрим, как себя покажет Рамис. Для него «Осасуна» – поистине исторический шанс. Возможно, главный в карьере.

«Расинг»

Хосе Альберто Лопес Менендес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В славном городе Сантандер 14 лет не было Ла Лиги – и вот «Расинг» наконец-то вернулся в элиту! Вернулся – и вернул Серхио Каналеса. Он родился в Сантандере, начал карьеру в «Расинге», после чего пустился в насыщенное футбольное путешествие длиною в полтора десятка лет.

Каналес был в мадридском «Реале», «Валенсии», «Сосьедаде» и «Бетисе». А последние годы провёл в мексиканском «Монтеррее». Вполне возможно, Серхио уже и не рассчитывал сыграть в Ла Лиге. Однако туда вышел «Расинг», и полузащитник не смог отказать родному клубу.

Серхио Каналес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Этот камбэк напоминает историю «Овьедо» и Санти Касорлы. Тот, правда, постарше Каналеса. Плюс Касорла самолично тащил «Овьедо» из Сегунды. Но параллель всё равно очевидна: «Расинг» и «Овьедо» вернулись в Ла Лигу после долгого отсутствия, и в составах обеих команд – легендарные полузащитники, которые там когда-то начинали.

«Овьедо» не смог закрепиться в «вышке», и Касорла завершил карьеру. Теперь посмотрим, как сложится у Каналеса и «Расинга».

Предполагается, что помогать Серхио в центре поля будет колумбиец Густаво Пуэрта. Он, в отличие от 35-летнего Каналеса, в самом соку. Пуэрте 23, он целиком отыграл в «Расинге» прошлый сезон, а летом со сборной Колумбии дошёл до 1/8 финала чемпионата мира. Густаво провёл все матчи от свистка до свистка и стал главным открытием в составе своей команды.

Густаво Пуэрта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На фоне блестящей игры на ЧМ к Пуэрте сильно вырос интерес. «Расинг» наверняка мечтает его оставить. Но, возможно, за колумбийца предложат так много, что клуб не сможет устоять. Впрочем, пока Густаво не ушёл, и это хорошая новость не только для «Расинга», но и для Ла Лиги в целом. После успеха на ЧМ Пуэрта может стать открытием ещё и в чемпионате Испании. И если так произойдёт, «Расинг» сможет заработать на его продаже ещё больше, чем сейчас.

«Депортиво»

Еремай Эрнандес Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

«Депортиво» тоже вернулся в Ла Лигу не с пустыми руками. Во-первых, за этот клуб выступает 23-летний полузащитник Еремай Эрнандес. Поскольку ранее Еремай не играл в Ла Лиге, возможно, он не так хорошо известен широкой публике. Однако теперь он выходит на главную испанскую сцену и может заявить о себе в полный голос.

Кроме того, даже выступлениями в Сегунде Еремай привлёк внимание серьёзных клубов. За два последних сезона он забил 26 мячей и отдал 15 голевых передач. Ранее в СМИ была информация, что полузащитником интересовался «Челси». А из последнего – пишут, что Еремая хочет лиссабонский «Спортинг». Однако «Депор» не намерен отпускать свою звезду дёшево. Речь может идти о € 40 млн. Желающих заплатить такую большую сумму за звезду Сегунды пока не нашлось.

Параллельно с этим «Депортиво» мощно усиливается. По крайней мере, по именам. Клуб уже подписал Пьер-Эмерика Обамеянга, Анхелиньо и голкипера Лео Романа, который в прошлом сезоне был основным в «Мальорке». Насколько в тему будут многочисленные новички, покажет сезон. Но пока среди команд, поднявшихся из Сегунды, именно «Депор» орудует на рынке шустрее и громче всех.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Вместе с командой из Ла-Коруньи в Ла Лигу мог вернуться и Серхио Эскудеро – защитник, известный по выступлениям за «Шальке» и «Севилью». Ему скоро 37, но он всё ещё в деле. Однако Эскудеро проводил «Депортиво» в высший дивизион, а сам спустился в третий – в «Сарагосу».

Кроме того, «Депор» покинул простой испанский парень по имени Стоичков. В прошлом сезоне он забил шесть мячей, будучи арендованным у «Гранады». Но выкупать его не стали, и парень отправился в чемпионат Малайзии. Просто чтобы вы были в курсе.

«Малага»

Футболисты «Малаги» Фото: Europa Press via Getty Images

«Малага», как и «Депортиво», не играла в Ла Лиге с сезона-2017/2018. Как и «Депортиво», «Малага» два сезона назад выступала в третьем дивизионе. И вот теперь, летом 2026-го, обе команды вернулись в высшую лигу. Правда, если «Депор» вышел напрямую, то «Малага», заняв четвёртое место в регулярке, ломилась через плей-офф. В полуфинале прошла «Лас-Пальмас», а в финале свалила «Альмерию» (0:0 дома, 2:1 в гостях).

При этом, в отличие от «Депортиво», сейчас «Малага» не особо активна на рынке. Хотя усиливаться, очевидно, надо – ведь без усиления продержаться в Ла Лиге дольше одного сезона будет очень трудно. Если же говорить о тех, кто поднимал «Малагу» из Сегунды, в первую очередь нужно выделить 21-летнего нападающего Чупе и 24-летнего атакующего полузащитника Давида Ларрубию.

Оба – воспитанники «Малаги». Ларрубия прошёл все стадии клубной академии, а Чупе присоединился к молодёжке после того, как получил первичное обучение в «Севилье». Ларрубия забил победный мяч в финале плей-офф, перед этим насобирав 10+4 в регулярке. А Чупе стал вторым бомбардиром Сегунды с 24 голами. И в финале он, кстати, тоже забил.

Теперь эти двое попробуют проявить себя на уровне, с которым раньше не сталкивались. Это же относится и ко многим другим футболистам «Малаги». Большинство из них либо совсем мало играли в Ла Лиге, либо не играли вовсе.