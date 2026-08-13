«ПСЖ» забрал чемпиона мира у «Барсы», у «Сити» — большая продажа. Трансферы и слухи дня

13 августа на трансферном рынке не было громких официальных переходов. Зато появилась информация сразу о нескольких приближающихся больших сделках! Рассказываем всё самое интересное в нашем традиционном дайджесте.
Главные состоявшиеся трансферы
«Ахмат» отправил форварда в Марокко
Анас Эль-Махрауи
Фото: ФК «МАС Фес»
Нападающий грозненского «Ахмата» Анас Эль-Махрауи отправился в марокканский «МАС Фес» на правах аренды. «Нападающий нашей команды перешёл на правах годичной аренды в клуб «МАС» из города Фес, Марокко. Аренда 25-летнего марокканского форварда в команду из его страны рассчитана до конца июня 2027 года. Желаем Анасу удачи во время выступлений в чемпионате Марокко!» — написано в сообщении грозненцев.
Вторую половину прошлого сезона 25-летний форвард провёл в «Оренбурге» на правах аренды. Всего в сезоне-2025/2026 РПЛ марокканец сыграл шесть встреч. Также на его счету два матча в Кубке России.
«Бешикташ» сообщил о подписании контракта с Влаховичем
Душан Влахович
Фото: ФК «Бешикташ»
Вчера «Бешикташ» сообщил о прибытии Душана Влаховича в Стамбул. А сегодня на официальном сайте появилась информация о подписании контракта с нападающим. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029. Зарплата 26-летнего серба составит € 7,5 млн в год. Нынешним летом Влахович покинул «Ювентус» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне серб принял участие в 23 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.
Крупный трансфер «Фиорентины» внутри Серии А
Матео Пеллегрино
Фото: ФК «Фиорентина»
Помните аргентинского тренера Маурисио Пеллегрино? В 2010-х он работал в «Валенсии» и «Саутгемптоне», а сейчас прокачивает на родине «Ланус». Так вот у него есть вполне успешный сын — 24-летний нападающий Матео Пеллегрино. И сегодня его за € 22,5 млн купила у «Пармы» «Фиорентина». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 39 встречах. Вот и случилось повышение. Также флорентийцы отдали «Болонье» с обязательством выкупа за € 18 млн нападающего Роберто Пикколи.
Главные трансферные слухи
Чемпион мира переходит в «ПСЖ»
Ферран Торрес
Фото: Getty Images
Here We Go от Фабрицио Романо по Феррану Торресу в «ПСЖ». Луис Энрике получит в распоряжение автора «золотого» гола на ЧМ-2026. Сумма трансфера составит € 50 млн. По информации Романо, Ферран хотел перейти только в «ПСЖ», и соглашение было достигнуто после нескольких дней переговоров. Торрес не тренировался с «Барселоной» на этой неделе, чтобы не получить случайную травму перед переходом. Поэтому форвард сможет помочь новой команде сразу после трансфера.
Крупная саудовская покупка у «Манчестер Сити»
Этим летом клубы Саудовской Аравии непривычно мало радуют статусными подписаниями. Даже Мохамед Салах уехал не к ним, а в Турцию. Тем не менее совсем без топ-трансферов они не остаются. Фабрицио Романо дал фирменное Here We Go по переходу Тейани Рейндерса в «Аль-Кадисию» к Матео Ретеги. В «Манчестер Сити» полузащитник не оправдал высоких ожиданий. И всё же брали его из «Милана» год назад за € 54,9 млн, а отпускают уже за € 61 млн. De Telegraaf сообщает, что платить нидерландцу ежегодно будут по € 20 млн. Очередной талантливый игрок сборной Нидерландов уехал из Англии на заработки. Грустно?
«Лацио» забирает у «Интера» игрока сборной Италии
Последний сезон — точно не лучший в карьере Давиде Фраттези. Полузащитник и со сборной Италии на ЧМ-2026 не отобрался, и за «Интер» играл крайне мало: суммарно насобирал во всех турнирах 1133 минуты. И вот он едет за новыми эмоциями в «Лацио». Римляне, как написал Фабрицио Романо, арендуют его за € 1 млн с опцией выкупа за € 14 млн, которая станет обязательной при определённых условиях.
Одной строкой
- Фабрицио Романо: «Ньюкасл» завершает подписание защитника «Бенфики» Амара Дедича.
- Фабрицио Романо: «Челси» назначил последний срок для переговоров по трансферу Энцо Фернандеса до вечера пятницы и ждёт предложение в € 140,5 млн. На полузащитника претендует «Манчестер Сити».
- Официально: вингер Хессем Хассан перешёл в «Селтик» из «Реал Овьедо» за £ 6 млн + £ 3 млн.
- Sport.es: «Барселона» может подписать форварда «Брюгге» Николо Трезольди в качестве альтернативы Хулиану Альваресу.
- Официально: защитник Роксон Йебоа перешёл в «Осасуну» из «Гётеборга» за € 3 млн.
- Официально: «Аталанта» арендовала у «Удинезе» с обязательством выкупа за € 22 млн защитника Томаса Кристенсена.
- Официально: нападающий Дивен Мубама перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» на правах аренды.
- Официально: полузащитник Мика Баур перешёл в «Селтик» из «Падерборна» за € 5,25 млн.
- Официально: вингер Бенхамин Домингес перешёл в «Сассуоло» из «Болоньи» на правах аренды.
- Tuttosport: «Ювентус» и «ПСЖ» достигли полной договорённости по аренде Дзиона Судзуки. Парижане выкупят игрока у «Пармы» за € 36 млн, после чего сразу отдадут его туринцам на сезон без права выкупа.
- Джанлука Ди Марцио: «Ювентус» не арендует Судзуки у «ПСЖ». Туринцы переключились на Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма», но переговоров пока не было.
- Официально: в тульский «Арсенал» вернулся 34-летний вратарь Михаил Левашов. Ранее он выступал за саратовский «Сокол».
- Фабрицио Романо: защитник «Челси» Бенуа Бадьяшиль переходит в аренду в «Наполи» за € 3 млн с правом выкупа за € 27 млн.
- Флориан Плеттенберг: «Галатасарай» отклонил предложение из Саудовской Аравии по нападающему Виктору Осимхену. «Аль-Хиляль» через посредника устно предложил турецкому клубу € 130 млн.
- Официально: нападающий Энес Унал перешёл из «Борнмута» в «Хетафе» в статусе свободного агента.
- The Times: «Манчестер Сити» не устроило второе предложение «Барселоны» по Родри в € 60 млн + € 5 млн бонусов. Англичане требуют общую сумму в € 80 млн.