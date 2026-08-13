«ПСЖ» забрал чемпиона мира у «Барсы», у «Сити» — большая продажа. Трансферы и слухи дня

А «Интер» расстаётся с игроком сборной Италии. Но это не единственный крупный переход в Серии А!

13 августа на трансферном рынке не было громких официальных переходов. Зато появилась информация сразу о нескольких приближающихся больших сделках! Рассказываем всё самое интересное в нашем традиционном дайджесте.

Главные состоявшиеся трансферы

«Ахмат» отправил форварда в Марокко

Анас Эль-Махрауи Фото: ФК «МАС Фес»

Нападающий грозненского «Ахмата» Анас Эль-Махрауи отправился в марокканский «МАС Фес» на правах аренды. «Нападающий нашей команды перешёл на правах годичной аренды в клуб «МАС» из города Фес, Марокко. Аренда 25-летнего марокканского форварда в команду из его страны рассчитана до конца июня 2027 года. Желаем Анасу удачи во время выступлений в чемпионате Марокко!» — написано в сообщении грозненцев.

Вторую половину прошлого сезона 25-летний форвард провёл в «Оренбурге» на правах аренды. Всего в сезоне-2025/2026 РПЛ марокканец сыграл шесть встреч. Также на его счету два матча в Кубке России.

«Бешикташ» сообщил о подписании контракта с Влаховичем

Душан Влахович Фото: ФК «Бешикташ»

Вчера «Бешикташ» сообщил о прибытии Душана Влаховича в Стамбул. А сегодня на официальном сайте появилась информация о подписании контракта с нападающим. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029. Зарплата 26-летнего серба составит € 7,5 млн в год. Нынешним летом Влахович покинул «Ювентус» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне серб принял участие в 23 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Крупный трансфер «Фиорентины» внутри Серии А

Матео Пеллегрино Фото: ФК «Фиорентина»

Помните аргентинского тренера Маурисио Пеллегрино? В 2010-х он работал в «Валенсии» и «Саутгемптоне», а сейчас прокачивает на родине «Ланус». Так вот у него есть вполне успешный сын — 24-летний нападающий Матео Пеллегрино. И сегодня его за € 22,5 млн купила у «Пармы» «Фиорентина». В прошлом сезоне он забил 12 голов в 39 встречах. Вот и случилось повышение. Также флорентийцы отдали «Болонье» с обязательством выкупа за € 18 млн нападающего Роберто Пикколи.

Главные трансферные слухи

Чемпион мира переходит в «ПСЖ»

Ферран Торрес Фото: Getty Images

Here We Go от Фабрицио Романо по Феррану Торресу в «ПСЖ». Луис Энрике получит в распоряжение автора «золотого» гола на ЧМ-2026. Сумма трансфера составит € 50 млн. По информации Романо, Ферран хотел перейти только в «ПСЖ», и соглашение было достигнуто после нескольких дней переговоров. Торрес не тренировался с «Барселоной» на этой неделе, чтобы не получить случайную травму перед переходом. Поэтому форвард сможет помочь новой команде сразу после трансфера.

Крупная саудовская покупка у «Манчестер Сити»

Этим летом клубы Саудовской Аравии непривычно мало радуют статусными подписаниями. Даже Мохамед Салах уехал не к ним, а в Турцию. Тем не менее совсем без топ-трансферов они не остаются. Фабрицио Романо дал фирменное Here We Go по переходу Тейани Рейндерса в «Аль-Кадисию» к Матео Ретеги. В «Манчестер Сити» полузащитник не оправдал высоких ожиданий. И всё же брали его из «Милана» год назад за € 54,9 млн, а отпускают уже за € 61 млн. De Telegraaf сообщает, что платить нидерландцу ежегодно будут по € 20 млн. Очередной талантливый игрок сборной Нидерландов уехал из Англии на заработки. Грустно?

«Лацио» забирает у «Интера» игрока сборной Италии

Последний сезон — точно не лучший в карьере Давиде Фраттези. Полузащитник и со сборной Италии на ЧМ-2026 не отобрался, и за «Интер» играл крайне мало: суммарно насобирал во всех турнирах 1133 минуты. И вот он едет за новыми эмоциями в «Лацио». Римляне, как написал Фабрицио Романо, арендуют его за € 1 млн с опцией выкупа за € 14 млн, которая станет обязательной при определённых условиях.

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