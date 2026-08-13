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Эдуард Сперцян забил мяч в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии за Аль-Ахли, статистика

Идеальный дебют Сперцяна в СА — 25 минут на победный гол! И это не все приятные новости
Никита Паглазов
Эдуард Сперцян забил мяч за «Аль-Ахли»
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Эдуарду в команде уже хорошо доверяют.

В Саудовской Аравии стартовал новый сезон! В первый игровой день на поле вышел «Аль-Ахли». Чем для нас примечательна эта команда? Летом в неё из «Краснодара» перебрался Эдуард Сперцян. Встреча с «Аль-Диръией» стала для полузащитника первой в саудовской лиге. И сразу же экс-звезда РПЛ отметился результативным действием!

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

Эдуард появился в стартовом составе вместе с несколькими звёздами. Например, за «Аль-Ахли» выступают Айван Тони, Мерих Демирал, Франсишку Тринкау и Рожер Ибаньес. Все эти футболисты участвовали на ЧМ-2026. Солидная компания! Важно, что в ней Сперцян не затерялся. С первых минут он не стеснялся брать инициативу на себя.

Главный момент с бывшим капитаном «Краснодара» произошёл на 25-й минуте. «Аль-Ахли» умчался в контратаку, на границах штрафной Галено отдал немного нелепый, но точный пас на Эдуарда. А тот подключился и с близкого расстояния пробил точно в дальний угол – 1:0! Первый гол команды в сезоне положил именно Сперцян. Он эмоционально отпраздновал мяч со своими болельщиками: они расположились как раз за воротами «Аль-Диръии» в первом тайме.

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: ФК «Аль-Ахли»

Ещё приятные новости: в «Аль-Ахли» полузащитник взял на себя стандарты. Эдуард активно исполнял угловые и штрафные. Эти навыки футболиста оценили и в Саудовской Аравии. Сколько же мячей команда забьёт после стандартов Сперцяна с учётом круто играющих головой Тони, Ибаньеса и Демирала!

После перерыва Эдуард также действовал активно. Но «Аль-Диръия» оказала сопернику достойное сопротивление. В составе есть такие футболисты, как Жорж-Кевин Н’Куду, Шансель Мбемба, Идрисса Гейе и Гаэтан Лаборде. А тренирует «Аль-Диръию» Бруну Лаже. Команда провела первый матч в элите после повышения, однако выглядела достойно.

Сперцян же провёл на поле 90 минут. В самое концовке основного времени новый тренер «Аль-Ахли» Марино Пушич его заменил, а команда в итоге удержала преимущество. Выходит, именно гол Сперцяна принёс три очка! В первой же встрече чемпионата.

Почему нынешним летом нет потока звёзд в Саудовскую Аравию:
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