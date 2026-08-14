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РПЛ-2026/2027 расписание 4-го тура, интриги: ЦСКА – Факел, Оренбург – Локо, Краснодар – Ахмат, Зенит – Динамо, Балтика – Спартак

«Спартак» закончит ужасную серию, ЦСКА прорвёт, а Тюкавин себя «продаст»? Интриги тура РПЛ
Дмитрий Зимин
Интриги 4-го тура РПЛ
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Плюс матч команд, сражающихся на выживание, и тяжелейший выезд «Локо».

Время – удивительная вещь. Уже почти никто не вспоминает чемпионат мира (хотя с момента его окончания не прошло и месяца), теперь всё внимание к внутренним соревнованиям. Например, к Альфа-Банк РПЛ, которая незаметно разгоняется. Совсем скоро мы увидим более чёткие контуры турнирной таблицы. И ещё больше топовых матчей.

В 4-м туре нас ждут минимум две большие вывески: «Зенит» в Петербурге примет пока ещё кризисное «Динамо» Сандро Шварца. Да, москвичи обыграли Махачкалу, однако победа вышла тяжёлой. И всего первой в сезоне. Но и сами петербуржцы оступились в игре с «Родиной». В этот же день «Балтика» на своём поле примет «Спартак». С учётом поражения красно-белых в прошлом туре наверняка будет горячо.

Сразу отметим: предстоящий тур из-за дисквалификации пропустит только один игрок – Эгаш Касинтура из «Ахмата».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» едет в Оренбург в тяжёлом положении. Удивительный период: в таблице железнодорожники даже ниже своего ближайшего соперника – два очка против четырёх. А в игре, вероятно, не смогут рассчитывать на Артёма Карпукаса, который согласовывает переход в «Зенит», плюс сообщалось о травме и пропуске матча из-за синтетики. Таким образом, из «ромба», построенного Михаилом Галактионовым в прошлом сезоне, выпадает ещё один футболист. Непонятно и настроение Алексея Батракова, который, по данным «Чемпионата», попросил отпустить его в «Галатасарай». Не факт, что к матчу будут доступны Сесар Монтес, ещё не игравший в этом сезоне, и основной голкипер Антон Митрюшкин.

У «Оренбурга» чуть более позитивная ситуация. Хотя тоже есть потери. Под вопросом участие основного защитника Данила Хотулёва, который две недели назад получил повреждение. Зато в заявку, возможно, попадёт Хорди Томпсон, который всё-таки вернулся в Россию. Но у хозяев уже четыре очка, и это даёт какую-то уверенность. В последний раз команды встречались 18 апреля, когда оренбуржцы отмечали юбилей клуба на своём стадионе. Тогда «Локо» победил. Хороший повод взять реванш.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это мог бы быть матч команд со дна таблицы, однако в 3-м туре они набрали первые очки. «Акрон» неожиданно перестал грубо ошибаться в обороне и выгрыз ничью у «Локомотива». При определённых раскладах тольяттинцы и вовсе могли победить, но не повезло. Явных потерь перед матчем у них нет, однако под вопросом участие Дмитрия Пестрякова и Максима Болдырева, которые в этом сезоне ещё не играли. Но Срджан Благоевич вроде бы смог найти им замену.

У «Родины» явный моральный подъём после победы над «Зенитом». Ведь до этого команда победила и в Фонбет Кубке России, забив пять голов «Рубину». Едва ли можно говорить, что эта тенденция точно продолжится. Однако москвичи не выглядят аутсайдерами в этой паре команд, которым предстоит борьба за выживание. Свою игру они нащупывают, нацелены на атаку. Хотя на летних сборах это явно не пошло им на пользу. В товарищеском матче с «Акроном» они пропустили пять. В субботу будет хорошая возможность узнать, что стало лучше.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» решил не отставать от конкурентов в борьбе за выживание и набрал первое очко в сезоне. Это случилось в домашней игре с «Ахматом». Несмотря на большое недовольство происходящим от Станислава Черчесова, победить грозненцы не смогли. Но у воронежцев есть потери. Главный тренер Олег Василенко предупредил, что пропустит игру по семейным обстоятельствам. А нападающий Максим Турищев получил травму. Концепция игры от этого не поменяется, однако явно будет тяжелее.

У ЦСКА всё пока сложно. Впрочем, и проблема у них прежняя и всем известная – отсутствие забивного центрального нападающего. Понятно, что нельзя сваливать последние результаты только на это. Но один гол в матчах с «Крыльями Советов» и «Ростовом» – хороший маркер сложностей. Пока проблема не решена. Однако руководство хотя бы намерено над ней работать. А ещё выразило доверие Дмитрию Игдисамову. Интересно, что в двух последних очных матчах команд был забит только один гол. И нет явных причин, почему тенденция должна быть прервана. Или ЦСКА прорвёт?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После поражения от «Оренбурга» на Джонатана Альбу накинулись все, кто мог. Тренера чуть ли не призывали уйти в отставку, ведь упустить победу в большинстве – это искусство. Однако тренер не в первый раз показал, что с выдержкой у него всё в порядке. Следом его команда забила четыре мяча «Родине» и сыграла вничью с ЦСКА. И это в гостях. Понятно, что некоторые игроки встраиваются в состав (Максиму Мухину, Ярославу Михайлову, Олакунле Олусегуну ещё явно нужно время), но процесс идёт. А когда это сопровождается позитивными результатами, то идёт быстрее.

На прошлой неделе мы впервые увидели «Рубин» без Мирлинда Даку. С «Оренбургом» казанцы попробовали сыграть вообще без ярко выраженного форварда, а потом с Жак-Жюльеном Сиве на острие. Итог – один забитый (автогол) и один удар в створ. Пока идёт непросто. А Франку Артиге, чтобы подобрать идеальную модель игры без албанца, явно нужно время. Правда, его не так уж и много. И соперники будут пользоваться этой неопределённостью.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Противостояние этих команд мы уже видели в этом сезоне. Пусть и в Кубке России. Тогда матч ушёл в серию пенальти (в основное время ничья 1:1), где сильнее оказались краснодарцы. Однако после ничьей в Воронеже Черчесов явно недоволен и зол. Да и вообще, тренер точно не может быть удовлетворён стартом сезона. У его команды всего два очка. И это при том, что состав явно не стал слабее, а скорее даже сильнее. Из потерь – дисквалифицированный Касинтура. Остальные могут сыграть. Правда, с учётом ротации предугадать стартовые 11 очень сложно.

У «Краснодара» всё хорошо. Три уверенные победы в РПЛ и одна – в Кубке. Даже 3:2 с «Факелом» не должны вводить в заблуждение. Бо́льшая часть матча была под контролем вице-чемпионов. Из позитивных новостей – возвращение Джона Кордобы к тренировкам в общей группе. Вероятно, он попадёт в заявку на игру и, возможно, даже выйдет на замену. Просто обозначить себя. Говорить о полноценном возвращении пока рано. Да и Дмитрию Воробьёву надо дать освоиться в роли центрфорварда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
16 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воскресный день откроет игра в Петербурге, где «Зенит» примет «Динамо». Только в прошлом сезоне команды в официальных матчах встречались четырежды. Три победы у «Зенита». Одна – у «Динамо». Однако именно она позволила отправить действующих чемпионов в нижнюю часть сетки Кубка России, откуда они впоследствии вылетели. В целом же сине-бело-голубые здорово начали сезон, однако впечатление испортило поражение от «Родины». Из потерь обращает на себя внимание отъезд Ваньи Дркушича, который вскоре должен подписать контракт с ПАОКом. Остальные – в строю.

Для «Динамо» эта игра тоже много значит. Во-первых, она покажет, насколько продвинулся процесс интеграции идей Сандро Шварца в коллектив. Во-вторых, мы впервые увидим силу динамовцев на фоне топ-соперника. А в-третьих, важно будет понаблюдать за игрой Константина Тюкавина. В Петербурге уже публично признались, что делали предложение по трансферу игрока, однако получили отказ. Хотя сам он, судя по всему, не против этого перехода. И может «продать» себя в очном матче.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкала – очень неудобный соперник для «Крыльев Советов». В РПЛ у самарцев только одна победа при трёх поражениях. Зато выигрывали они как раз в этом году, когда в марте подпортили настроение во втором матче Вадиму Евсееву. Ему не помешало это оставить команду в РПЛ, однако осадок наверняка есть. Обе команды неплохо начали сезон, учитывая обстоятельства. Махачкала в один из дней и вовсе забралась на первую строчку после 2-го тура. Правда, в 3-м проиграли московским динамовцам. О справедливости можно почитать в других материалах, но команда явно намерена ещё поконкурировать наверху. Как минимум на старте сезона.

У самарцев две ничьих и одно поражение. Но учитывая, что они начинали сезон матчами с «Динамо» и ЦСКА – это неплохой результат. Потом, правда, уступили «Балтике», однако новички команды набирают форму.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
16 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот Хуану Карлосу Карседо требуется реабилитироваться за поражение от «Краснодара». «Спартаку» никак нельзя отпускать действующих лидеров, но и соперник для набора очков не самый удобный – «Балтика» очень опасна на своём поле. К слову, последний матч этих команд закончился как раз победой калининградцев – 1:0. Как и предпоследний – 3:0. Однако это было в прошлом году. В Кубке России, если вы помните, «Спартак» в Калиниграде тоже уступил, ещё при Слишковиче. Ужасно неудобный соперник для москвичей.

Но с «Балтикой» ещё не играл Карседо. Зато мог запомнить диалог с Андреем Талалаевым после Суперфинала Кубка России. Тогда тренер балтийцев выступал экспертом и заявил, что ждёт приезда Карседо в гости.

У «Спартака» в основе мы наконец-то сможем увидеть Даку, который с «Краснодаром» получил 20 с небольшим минут. По «Балтике» есть несколько вопросов: выйдут ли в основе Хиль и Муфи? Что будет с Беликовым? Загадок в этом противостоянии много. И главная из них – получится ли у «Балтики» продлить серию в матчах со «Спартаком», а заодно одержать третью подряд победу в этом сезоне РПЛ.

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