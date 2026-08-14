«Спартак» закончит ужасную серию, ЦСКА прорвёт, а Тюкавин себя «продаст»? Интриги тура РПЛ

Время – удивительная вещь. Уже почти никто не вспоминает чемпионат мира (хотя с момента его окончания не прошло и месяца), теперь всё внимание к внутренним соревнованиям. Например, к Альфа-Банк РПЛ, которая незаметно разгоняется. Совсем скоро мы увидим более чёткие контуры турнирной таблицы. И ещё больше топовых матчей.

В 4-м туре нас ждут минимум две большие вывески: «Зенит» в Петербурге примет пока ещё кризисное «Динамо» Сандро Шварца. Да, москвичи обыграли Махачкалу, однако победа вышла тяжёлой. И всего первой в сезоне. Но и сами петербуржцы оступились в игре с «Родиной». В этот же день «Балтика» на своём поле примет «Спартак». С учётом поражения красно-белых в прошлом туре наверняка будет горячо.

Сразу отметим: предстоящий тур из-за дисквалификации пропустит только один игрок – Эгаш Касинтура из «Ахмата».

«Локомотив» едет в Оренбург в тяжёлом положении. Удивительный период: в таблице железнодорожники даже ниже своего ближайшего соперника – два очка против четырёх. А в игре, вероятно, не смогут рассчитывать на Артёма Карпукаса, который согласовывает переход в «Зенит», плюс сообщалось о травме и пропуске матча из-за синтетики. Таким образом, из «ромба», построенного Михаилом Галактионовым в прошлом сезоне, выпадает ещё один футболист. Непонятно и настроение Алексея Батракова, который, по данным «Чемпионата», попросил отпустить его в «Галатасарай». Не факт, что к матчу будут доступны Сесар Монтес, ещё не игравший в этом сезоне, и основной голкипер Антон Митрюшкин.

У «Оренбурга» чуть более позитивная ситуация. Хотя тоже есть потери. Под вопросом участие основного защитника Данила Хотулёва, который две недели назад получил повреждение. Зато в заявку, возможно, попадёт Хорди Томпсон, который всё-таки вернулся в Россию. Но у хозяев уже четыре очка, и это даёт какую-то уверенность. В последний раз команды встречались 18 апреля, когда оренбуржцы отмечали юбилей клуба на своём стадионе. Тогда «Локо» победил. Хороший повод взять реванш.

Это мог бы быть матч команд со дна таблицы, однако в 3-м туре они набрали первые очки. «Акрон» неожиданно перестал грубо ошибаться в обороне и выгрыз ничью у «Локомотива». При определённых раскладах тольяттинцы и вовсе могли победить, но не повезло. Явных потерь перед матчем у них нет, однако под вопросом участие Дмитрия Пестрякова и Максима Болдырева, которые в этом сезоне ещё не играли. Но Срджан Благоевич вроде бы смог найти им замену.

У «Родины» явный моральный подъём после победы над «Зенитом». Ведь до этого команда победила и в Фонбет Кубке России, забив пять голов «Рубину». Едва ли можно говорить, что эта тенденция точно продолжится. Однако москвичи не выглядят аутсайдерами в этой паре команд, которым предстоит борьба за выживание. Свою игру они нащупывают, нацелены на атаку. Хотя на летних сборах это явно не пошло им на пользу. В товарищеском матче с «Акроном» они пропустили пять. В субботу будет хорошая возможность узнать, что стало лучше.

«Факел» решил не отставать от конкурентов в борьбе за выживание и набрал первое очко в сезоне. Это случилось в домашней игре с «Ахматом». Несмотря на большое недовольство происходящим от Станислава Черчесова, победить грозненцы не смогли. Но у воронежцев есть потери. Главный тренер Олег Василенко предупредил, что пропустит игру по семейным обстоятельствам. А нападающий Максим Турищев получил травму. Концепция игры от этого не поменяется, однако явно будет тяжелее.

У ЦСКА всё пока сложно. Впрочем, и проблема у них прежняя и всем известная – отсутствие забивного центрального нападающего. Понятно, что нельзя сваливать последние результаты только на это. Но один гол в матчах с «Крыльями Советов» и «Ростовом» – хороший маркер сложностей. Пока проблема не решена. Однако руководство хотя бы намерено над ней работать. А ещё выразило доверие Дмитрию Игдисамову. Интересно, что в двух последних очных матчах команд был забит только один гол. И нет явных причин, почему тенденция должна быть прервана. Или ЦСКА прорвёт?

После поражения от «Оренбурга» на Джонатана Альбу накинулись все, кто мог. Тренера чуть ли не призывали уйти в отставку, ведь упустить победу в большинстве – это искусство. Однако тренер не в первый раз показал, что с выдержкой у него всё в порядке. Следом его команда забила четыре мяча «Родине» и сыграла вничью с ЦСКА. И это в гостях. Понятно, что некоторые игроки встраиваются в состав (Максиму Мухину, Ярославу Михайлову, Олакунле Олусегуну ещё явно нужно время), но процесс идёт. А когда это сопровождается позитивными результатами, то идёт быстрее.

На прошлой неделе мы впервые увидели «Рубин» без Мирлинда Даку. С «Оренбургом» казанцы попробовали сыграть вообще без ярко выраженного форварда, а потом с Жак-Жюльеном Сиве на острие. Итог – один забитый (автогол) и один удар в створ. Пока идёт непросто. А Франку Артиге, чтобы подобрать идеальную модель игры без албанца, явно нужно время. Правда, его не так уж и много. И соперники будут пользоваться этой неопределённостью.

Противостояние этих команд мы уже видели в этом сезоне. Пусть и в Кубке России. Тогда матч ушёл в серию пенальти (в основное время ничья 1:1), где сильнее оказались краснодарцы. Однако после ничьей в Воронеже Черчесов явно недоволен и зол. Да и вообще, тренер точно не может быть удовлетворён стартом сезона. У его команды всего два очка. И это при том, что состав явно не стал слабее, а скорее даже сильнее. Из потерь – дисквалифицированный Касинтура. Остальные могут сыграть. Правда, с учётом ротации предугадать стартовые 11 очень сложно.

У «Краснодара» всё хорошо. Три уверенные победы в РПЛ и одна – в Кубке. Даже 3:2 с «Факелом» не должны вводить в заблуждение. Бо́льшая часть матча была под контролем вице-чемпионов. Из позитивных новостей – возвращение Джона Кордобы к тренировкам в общей группе. Вероятно, он попадёт в заявку на игру и, возможно, даже выйдет на замену. Просто обозначить себя. Говорить о полноценном возвращении пока рано. Да и Дмитрию Воробьёву надо дать освоиться в роли центрфорварда.

Воскресный день откроет игра в Петербурге, где «Зенит» примет «Динамо». Только в прошлом сезоне команды в официальных матчах встречались четырежды. Три победы у «Зенита». Одна – у «Динамо». Однако именно она позволила отправить действующих чемпионов в нижнюю часть сетки Кубка России, откуда они впоследствии вылетели. В целом же сине-бело-голубые здорово начали сезон, однако впечатление испортило поражение от «Родины». Из потерь обращает на себя внимание отъезд Ваньи Дркушича, который вскоре должен подписать контракт с ПАОКом. Остальные – в строю.

Для «Динамо» эта игра тоже много значит. Во-первых, она покажет, насколько продвинулся процесс интеграции идей Сандро Шварца в коллектив. Во-вторых, мы впервые увидим силу динамовцев на фоне топ-соперника. А в-третьих, важно будет понаблюдать за игрой Константина Тюкавина. В Петербурге уже публично признались, что делали предложение по трансферу игрока, однако получили отказ. Хотя сам он, судя по всему, не против этого перехода. И может «продать» себя в очном матче.

Махачкала – очень неудобный соперник для «Крыльев Советов». В РПЛ у самарцев только одна победа при трёх поражениях. Зато выигрывали они как раз в этом году, когда в марте подпортили настроение во втором матче Вадиму Евсееву. Ему не помешало это оставить команду в РПЛ, однако осадок наверняка есть. Обе команды неплохо начали сезон, учитывая обстоятельства. Махачкала в один из дней и вовсе забралась на первую строчку после 2-го тура. Правда, в 3-м проиграли московским динамовцам. О справедливости можно почитать в других материалах, но команда явно намерена ещё поконкурировать наверху. Как минимум на старте сезона.

У самарцев две ничьих и одно поражение. Но учитывая, что они начинали сезон матчами с «Динамо» и ЦСКА – это неплохой результат. Потом, правда, уступили «Балтике», однако новички команды набирают форму.

А вот Хуану Карлосу Карседо требуется реабилитироваться за поражение от «Краснодара». «Спартаку» никак нельзя отпускать действующих лидеров, но и соперник для набора очков не самый удобный – «Балтика» очень опасна на своём поле. К слову, последний матч этих команд закончился как раз победой калининградцев – 1:0. Как и предпоследний – 3:0. Однако это было в прошлом году. В Кубке России, если вы помните, «Спартак» в Калиниграде тоже уступил, ещё при Слишковиче. Ужасно неудобный соперник для москвичей.

Но с «Балтикой» ещё не играл Карседо. Зато мог запомнить диалог с Андреем Талалаевым после Суперфинала Кубка России. Тогда тренер балтийцев выступал экспертом и заявил, что ждёт приезда Карседо в гости.

У «Спартака» в основе мы наконец-то сможем увидеть Даку, который с «Краснодаром» получил 20 с небольшим минут. По «Балтике» есть несколько вопросов: выйдут ли в основе Хиль и Муфи? Что будет с Беликовым? Загадок в этом противостоянии много. И главная из них – получится ли у «Балтики» продлить серию в матчах со «Спартаком», а заодно одержать третью подряд победу в этом сезоне РПЛ.