Мощные санкции Костроме, «Велес» сменил город, нейропранк на великий мем. Главное в ФНЛ

Кубковая неделя подошла к концу, в ФНЛ накопилось много интересных новостей. Самое жирное – в нашем дайджесте.

«Велес» официально переехал в Домодедово

«Велес» сменил юридический адрес с московского на подмосковный и теперь официально представляет Домодедово. Об этом сообщил президент клуба Евгений Шиленков: «Да. Юридически и физически мы теперь находимся в Подмосковье. Хотя вы правы, место нашего рождения — Москва. Из шести сезонов мы только один сыграли не в Домодедове, потому что стадион был на ремонте».

Прямо сейчас «Велес» идёт на второй строчке в Лиге PARI. В 6-м туре команда сыграет на выезде в Хабаровске с местным СКА, который замыкает турнирную таблицу (ни одной победы в пяти матчах).

«Алания» возвращается во Владикавказ

После пятилетнего перерыва «Алания» наконец-то сыграет дома. На матч с кировским «Динамо», который состоится 15 августа, уже продано 10 800 билетов. Стадион «Спартак» сейчас вмещает около 12 тысяч зрителей.

Стадион «Алании» в новом виде Фото: ФК «Алания»

Арена уже прошла первое футбольное испытание — 4 августа здесь состоялся матч Кубка республики. На данный момент «Алания» идёт на восьмом месте (из 10) в «Золоте» LEON-Второй лиги «А» – команда набрала всего четыре очка в четырёх матчах.

У костромского «Спартака» проблемы?

Костромской «Спартак» рискует лишиться сразу пяти очков из-за Марко Бугарина. Как сообщает журналист Иван Карпов, черногорский защитник провёл за команду три матча, не имея на руках разрешения на работу в России.

Марко Бугарин Фото: ФК «Спартак-Кострома»

Бугарин сыграл с «Текстильщиком» (0:0), «Енисеем» (2:2) и «СКА-Хабаровск» (3:1). Если факт нарушения подтвердится, во всех трёх встречах красно-белым могут засчитать технические поражения — 0:3. Сейчас команда занимает третье место в Первой лиге – отстаёт от лидирующего «Нижнего Новгорода» на четыре очка.

Если же выяснится, что клуб предоставил ФНЛ поддельное или оформленное с нарушениями разрешение, санкции могут быть ещё серьёзнее — вплоть до исключения из турнира.

«Нефтехимик» может поменять название

Нижнекамский «Нефтехимик» может изменить название после объединения с «Рубином». По информации «БИЗНЕС Online», клуб рассматривает вариант «Рубин-Нефтехимик».

Изменение необходимо для оформления сквозной заявки: при одинаковом названии игроки смогут свободно переходить между двумя командами и выступать за обе в течение сезона. «Нефтехимик» уже прошёл лицензирование под прежним названием, поэтому новый вариант ещё предстоит оформить.

Камара из «Торпедо» выбыл на долгий срок

У малийского форварда Мамаду Камара диагностирован разрыв связок акромиально-ключичного сочленения. Полузащитник получил травму в матче с «Сочи» (1:2) после фола Александра Солдатенкова. «Торпедо» обратилось в ЭСК, посчитав, что защитник «Сочи» по совокупности эпизодов заслужил красную карточку.

Камара предстоит длительное восстановление. По информации журналиста Сергея Ильёва, из-за лимита на легионеров «Торпедо» может временно отзаявить малийца, чтобы зарегистрировать нигерийского форварда Джонатана Окоронкво.

Сумасшедший камбэк в Нальчике!

Самый удивительный матч второго раунда Фонбет Кубка России – классическая рубка между двумя кавказскими коллективами. «Спартак-Нальчик» и «Алания» встретились как в старые добрые времена. К 36-й минуте хозяева горели 0:3 и запустили камбэк на последних минутах.

«Алания» сломалась и уступила 2:4 в серии пенальти. Огня игре добавило и предматчевое шоу. Бывший тренер «Спартака» Юрий Красножан приехал на стадион на машине «Победа» под песню Султана Урагана «На дискотеку». Вместе с Красножаном на фестиваль для болельщиков прибыли Владимир Габулов, Денис Попов и Эрик Корчагин.

В Перми проектируют новый футбольный стадион

Пока что «Амкар-Пермь» играет на старенькой «Звезде», которая в своё время принимала «Фулхэм». На проектирование футбольного стадиона в Камской долине Пермского края планируют потратить 158,3 млн рублей. Заявки на тендер принимаются до 27 августа.

Проект нового стадиона Фото: Пресс-служба администрации города Пермь

Инженерные изыскания и проектирование должны завершиться до декабря 2027 года. Строительство хотят начать в 2028-м и закончить в 2031-м. Общая стоимость арены не должна превысить 15 млрд рублей.

Эффектный образ комментатора ФНЛ

Комментатор Сергей Курманов стал гостем программы «Лучшая лига мира» на канале «Матч Премьер». Вскоре по соцсетями разлетелся скрин, на котором журналист предстал в образе бывшего комментатора «Матч ТВ» Алексея Андронова. Клетчатый кардиган, персиковое поло и чёрные очки – почти что точная копия легендарного прикида из нулевых.

Сергей Курманов/Алексей Андронов Фото: Кадры из трансляций

Скрин разлетелся по футбольным пабликам и каналам. Увы, это была всего лишь нейросеть. В оригинале Курманов был одет в клетчатую рубашку с чёрной футболкой под ней. Зато получился смешной нейропранк!