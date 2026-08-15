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Родина – Акрон, прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ, где смотреть, 15 августа 2026

Солидный день в РПЛ! Играют обидчик «Зенита», ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин»! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
4-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 августа, состоятся четыре матча 4-го тура Альфа-Банк РПЛ. «Родина» примет «Акрон», «Факел» приедет в гости к ЦСКА, на Дону сыграют «Ростов» и «Рубин», а в Краснодаре – вице-чемпион и «Ахмат».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» и «Родина» набрали первые очки в сезоне в предыдущем туре. Это хорошая эмоциональная подпитка. Интересно, что оба клуба сделали это в матчах с фаворитами: тольяттинцы сдержали «Локомотив» (0:0), а москвичи сенсационно обыграли «Зенит» (2:1) в Санкт-Петербурге. Это первая встреча данных команд в элите, до того они встречались только в Лиге Pari и товарняках.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА и «Факел» объединяет одно – в 3-м туре и те и другие сыграли вничью. В остальном это клубы с разных полюсов таблицы. Воронежцы наверное грустят, что играют с армейцами не в Фонбет Кубке России, где регулярно оказываются сильнее столичного клуба. В чемпионате же в последние годы фаворит не уступал ни разу.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мало того, что название клубов начинается на одну букву, так в нынешнем сезоне «Ростов» и «Рубин» пока идут одним графиком: стартовали с поражения, затем победили, а в 3-м туре сыграли вничью. Естественно, команды соседствуют в таблице и хотели бы подтянуться к группе лидеров. Кому это в итоге удастся?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» несколько лет испытывал стресс в матчах с «Ахматом», победы и даже ничьи не всегда легко давались. Да и как показывает ничейный матч в Кубке (победа команды Мурада Мусаева лишь по пенальти), сложности никуда не делись. Станислав Черчесов что-то знает?

Прогрев перед туром
«Спартак» закончит ужасную серию, ЦСКА прорвёт, а Тюкавин себя «продаст»? Интриги тура РПЛ
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