Топ-события субботы: Черчесов против «Краснодара», ЧЕ по гимнастике, плавание и хоккей

Яркое 15 августа: ЦСКА и «Родина» в РПЛ, водный чемпионат Европы, «Автомобилист» — СКА, а также Роналду в Саудовской Аравии!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Александр Ковачевич (США) — Карен Хачанов (Россия), Цинциннати, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Одержит ли Хачанов первую победу на американской серии?

Российский теннисист Карен Хачанов (№39) на старте турнира серии ATP-1000 в Цинциннати сразится с американцем Александром Ковачевичем (№95). Карен поборется за первую победу на этой американской серии и вторую — над Александром.

⚽️ 14:00: «Родина» — «Акрон», РПЛ, 4-й тур

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Интрига: Новичок РПЛ снова удивит?

«Родина» в прошлом туре сенсационно обыграла в гостях «Зенит». Это первая победа команды в истории в РПЛ. Теперь москвичи примут дома «Акрон». У тольяттинцев пока что всего одно очко в трёх турах. Конечно, они едут в Москву за победой. Однако если «Родина» справилась с «Зенитом», то почему они не смогут сделать это с «Акроном»?

🥇 🤸‍♂️ 15:30: Спортивная гимнастика, чемпионат Европы, женщины, финалы отдельных видов

Интрига: сколько золотых наград заберут российские гимнастки?

В личном многоборье наши спортсменки показали свой высочайший уровень: сравниться с россиянками на европейской арене не может никто. День финалов в отдельных видах грозит превратиться в ещё один бенефис наших девушек. Ангелина Мельникова в квалификации была лучшей на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова получила лучшие оценки на бревне и на брусьях. Россиянки – фавориты. Вопрос в том, отдадут ли они кому-то хоть одну золотую медаль?

⚽️ 16:15: ЦСКА — «Факел», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА выиграет впервые за три тура?

ЦСКА после стартовой победы над «Балтикой» забуксовал. Команда Дмитрия Игдисамова сыграла вничью с «Крыльями Советов» и «Ростовом». Теперь в гости приезжает «Факел». Новичок РПЛ пока что набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Ахматом». Но справится на чужом поле с ЦСКА будет очень непросто. Поэтому москвичи просто обязаны набирать три очка. Или ждём сенсацию? С нынешним состоянием ЦСКА исключать такой расклад нельзя.

🏒 17:00: СКА — «Автомобилист», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 15 августа 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: В каких составах подойдут команды к матчу?

Предсезонные игры – время для всех возможных экспериментов. Обычно тренеры доверяют место в составе резервистам, которые имеют шанс себя зарекомендовать. Матч со СКА станет первым для нового главного тренера команды Алексея Кудашова, удастся ли специалисту начать с победы?

🏒 17:00: «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Минска

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Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 15 августа 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Чем закончится битва фаворитов турнира?

Кубок Минска стал первым предсезонным турниром в этом сезоне. Местные динамовцы сделают всё возможное, чтобы завоевать первый титул (пусть и неофициальный) при новом главном тренере – Сергее Брылине. В первом матче минчане забросили семь шайб, сколько увидим во втором?

Брылин – о победе в первом матче Сергей Брылин высказался о своём дебюте на посту главного тренера минского «Динамо»

🥇 🏊 19:37: Плавание, чемпионат Европы

Интрига: сможет ли Кожакин выиграть золото?

Россиянин Иван Кожакин после во многом неожиданного серебра на дистанции 100 м брассом претендует на победу на дистанции вдвое короче. Это его профиль, он является рекордсменом страны на полтиннике. В финале слабых соперников не бывает в принципе, а на 50 м даже в предварительных заплывах — тут решают доли секунды.

В женском заплыве на 50 м вольным стилем всё внимание шведке Саре Шёстрём, которая вернулась в большой спорт после декрета и уже взяла золото на той же дистанции баттерфляем. На сотне на спине будет плыть Алина Гайфутдинова — полуфинал она прошла более чем уверенно…

⚽️ 18:30: «Ростов» — «Рубин», РПЛ, 4-й тур

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Интрига: Битва двух середняков РПЛ.

«Ростов» и «Рубин» расположись в середине таблицы РПЛ с четырьмя очками. Но у одной из команд будет шанс подняться выше. Для этого нужно одержать победу в очном матче. Статистика — в пользу «Ростова». В последний раз гости побеждали в матче клубов ещё в 2022 году (это были ростовчане). Поэтому «Рубину» будет непросто увезти три очка с юга России. Ещё и после ухода Мирлинда Даку нужно заново выстраивать игру. Так что «Ростов» может воспользоваться всеми этими преимуществами.

⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур

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Интрига: «Краснодар» продлит победную серию?

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, одержавший победы во всех трёх матчах на старте сезона. Теперь в гости к серебряному призёру едет «Ахмат». Команда Станислава Черчесова пока что набрала всего два очка и идёт без побед. Потребуется мини-чудо, чтобы огорчить «Краснодар» в гостях. Но вряд ли грозненцы едут к команде Мурада Мусаева без амбиций.

🎦 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Фатех», Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур

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Интрига: Как начнёт новый сезон чемпион Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии стартовал новый сезон. Эдуард Сперцян уже забил и принёс победу «Аль-Ахли». Теперь в дело вступает действующий чемпион. Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Аль-Насром», но, возможно, ещё не успеет набрать кондиции к 1-му туру. Так что команда Ангелоса Постекоглу придётся обыгрывать «Аль-Фатех» без лидера. Но и без Криштиану звёзд у «Аль-Насра» хватает. Нужно стартовать в чемпионате с уверенной победы.