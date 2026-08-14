15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 15 августа 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Черчесов против «Краснодара», ЧЕ по гимнастике, плавание и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 августа 2026 года
Комментарии
Яркое 15 августа: ЦСКА и «Родина» в РПЛ, водный чемпионат Европы, «Автомобилист» — СКА, а также Роналду в Саудовской Аравии!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Александр Ковачевич (США) — Карен Хачанов (Россия), Цинциннати, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: Одержит ли Хачанов первую победу на американской серии?

Российский теннисист Карен Хачанов (№39) на старте турнира серии ATP-1000 в Цинциннати сразится с американцем Александром Ковачевичем (№95). Карен поборется за первую победу на этой американской серии и вторую — над Александром.

Турнирная сетка Цинциннати
Обзор сетки Цинциннати:
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати

⚽️ 14:00: «Родина» — «Акрон», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Новичок РПЛ снова удивит?

«Родина» в прошлом туре сенсационно обыграла в гостях «Зенит». Это первая победа команды в истории в РПЛ. Теперь москвичи примут дома «Акрон». У тольяттинцев пока что всего одно очко в трёх турах. Конечно, они едут в Москву за победой. Однако если «Родина» справилась с «Зенитом», то почему они не смогут сделать это с «Акроном»?

Статистика РПЛ
Кто принёс первую победу «Родине» в РПЛ?
Похоронил «Зенит» дублем, а мечтал быть вратарём! Кто такой Артур Гарибян?
Видео
Похоронил «Зенит» дублем, а мечтал быть вратарём! Кто такой Артур Гарибян?

🥇 🤸‍♂️ 15:30: Спортивная гимнастика, чемпионат Европы, женщины, финалы отдельных видов

Интрига: сколько золотых наград заберут российские гимнастки?

В личном многоборье наши спортсменки показали свой высочайший уровень: сравниться с россиянками на европейской арене не может никто. День финалов в отдельных видах грозит превратиться в ещё один бенефис наших девушек. Ангелина Мельникова в квалификации была лучшей на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова получила лучшие оценки на бревне и на брусьях. Россиянки – фавориты. Вопрос в том, отдадут ли они кому-то хоть одну золотую медаль?

В многоборье равных россиянкам не было:
Россиянки вынесли всех на ЧЕ-2026 по гимнастике. Почему этот триумф – особенный?
Россиянки вынесли всех на ЧЕ-2026 по гимнастике. Почему этот триумф – особенный?

⚽️ 16:15: ЦСКА — «Факел», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА выиграет впервые за три тура?

ЦСКА после стартовой победы над «Балтикой» забуксовал. Команда Дмитрия Игдисамова сыграла вничью с «Крыльями Советов» и «Ростовом». Теперь в гости приезжает «Факел». Новичок РПЛ пока что набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Ахматом». Но справится на чужом поле с ЦСКА будет очень непросто. Поэтому москвичи просто обязаны набирать три очка. Или ждём сенсацию? С нынешним состоянием ЦСКА исключать такой расклад нельзя.

Статистика РПЛ
В ЦСКА ждут трансферов:
Какие позиции ещё нужно усилить топам РПЛ? Больше всех новости ждут фанаты двух клубов
Какие позиции ещё нужно усилить топам РПЛ? Больше всех новости ждут фанаты двух клубов

🏒 17:00: СКА — «Автомобилист», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы)
15 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: В каких составах подойдут команды к матчу?

Предсезонные игры – время для всех возможных экспериментов. Обычно тренеры доверяют место в составе резервистам, которые имеют шанс себя зарекомендовать. Матч со СКА станет первым для нового главного тренера команды Алексея Кудашова, удастся ли специалисту начать с победы?

В «Автомобилисте» играет самый высокооплачиваемый игрок КХЛ
Провалившийся легионер СКА, новый лидер по зарплате. 11 самых дорогих игроков сезона КХЛ
Провалившийся легионер СКА, новый лидер по зарплате. 11 самых дорогих игроков сезона КХЛ

🏒 17:00: «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск, Кубок Минска

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Минска . Кубок Минска
15 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Чем закончится битва фаворитов турнира?

Кубок Минска стал первым предсезонным турниром в этом сезоне. Местные динамовцы сделают всё возможное, чтобы завоевать первый титул (пусть и неофициальный) при новом главном тренере – Сергее Брылине. В первом матче минчане забросили семь шайб, сколько увидим во втором?

Брылин – о победе в первом матче
Сергей Брылин высказался о своём дебюте на посту главного тренера минского «Динамо»

🥇 🏊 19:37: Плавание, чемпионат Европы

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль
15 августа 2026, суббота. 19:37 МСК
Нет данных
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 50 м брасс
15 августа 2026, суббота. 19:42 МСК
Нет данных
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м на спине
15 августа 2026, суббота. 21:12 МСК
Нет данных

Интрига: сможет ли Кожакин выиграть золото?

Россиянин Иван Кожакин после во многом неожиданного серебра на дистанции 100 м брассом претендует на победу на дистанции вдвое короче. Это его профиль, он является рекордсменом страны на полтиннике. В финале слабых соперников не бывает в принципе, а на 50 м даже в предварительных заплывах — тут решают доли секунды.

В женском заплыве на 50 м вольным стилем всё внимание шведке Саре Шёстрём, которая вернулась в большой спорт после декрета и уже взяла золото на той же дистанции баттерфляем. На сотне на спине будет плыть Алина Гайфутдинова — полуфинал она прошла более чем уверенно…

ЧЕ по водным видам спорта Подробнее
Кожакин удивил на сотне брассом
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!
Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!

⚽️ 18:30: «Ростов» — «Рубин», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Битва двух середняков РПЛ.

«Ростов» и «Рубин» расположись в середине таблицы РПЛ с четырьмя очками. Но у одной из команд будет шанс подняться выше. Для этого нужно одержать победу в очном матче. Статистика — в пользу «Ростова». В последний раз гости побеждали в матче клубов ещё в 2022 году (это были ростовчане). Поэтому «Рубину» будет непросто увезти три очка с юга России. Ещё и после ухода Мирлинда Даку нужно заново выстраивать игру. Так что «Ростов» может воспользоваться всеми этими преимуществами.

Статистика РПЛ
Интриги 4-го тура РПЛ:
«Спартак» закончит ужасную серию, ЦСКА прорвёт, а Тюкавин себя «продаст»? Интриги тура РПЛ
«Спартак» закончит ужасную серию, ЦСКА прорвёт, а Тюкавин себя «продаст»? Интриги тура РПЛ

⚽️ 20:45: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» продлит победную серию?

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, одержавший победы во всех трёх матчах на старте сезона. Теперь в гости к серебряному призёру едет «Ахмат». Команда Станислава Черчесова пока что набрала всего два очка и идёт без побед. Потребуется мини-чудо, чтобы огорчить «Краснодар» в гостях. Но вряд ли грозненцы едут к команде Мурада Мусаева без амбиций.

Статистика РПЛ
«Ахмат» сможет одержать первую победу в сезоне?
5 клубов РПЛ не одержали ни одной победы на старте сезона. Кто первым прервёт серию?
Рейтинг
5 клубов РПЛ не одержали ни одной победы на старте сезона. Кто первым прервёт серию?

🎦 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Фатех», Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
15 августа 2026, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Как начнёт новый сезон чемпион Саудовской Аравии?

В Саудовской Аравии стартовал новый сезон. Эдуард Сперцян уже забил и принёс победу «Аль-Ахли». Теперь в дело вступает действующий чемпион. Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Аль-Насром», но, возможно, ещё не успеет набрать кондиции к 1-му туру. Так что команда Ангелоса Постекоглу придётся обыгрывать «Аль-Фатех» без лидера. Но и без Криштиану звёзд у «Аль-Насра» хватает. Нужно стартовать в чемпионате с уверенной победы.

Статистика Про-Лиги
Новый сезон — новый образ:
Фото
Роналду перекрасил волосы в рыжий цвет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android