«Локо» отскочил в Оренбурге! Батраков забил последний мяч перед трансфером?

4-й тур Альфа-Банк РПЛ стартовал в Оренбурге. Команда Ильдара Ахметзянова на своём поле принимала «Локомотив». Для москвичей встреча казалась мегаважной: после двух очков на старте сезона было жизненно необходимо побеждать. «Оренбург» же в случае успеха мог взлететь аж на второе место в таблице.

В стартовом составе у «Локо» оказалось сразу три номинальных центральных защитника. Михаил Галактионов выпустил с первых минут Жерзино Ньямси, Георгия Джикию и Евгения Морозова. Переход на новую схему? Нет, тренер москвичей отправил Морозова на позицию опорного полузащитника. Так что без потрясений для гостей.

Хотя старт встречи получился эмоциональным для «Локомотива». Ведь уже на третьей минуте счёт открыл Алексей Батраков! Он получил передачу от Александра Сильянова, после чего протащил мяч и с подступов штрафной нанёс шикарный обводящий удар верхом.

По нашей информации, глава РЖД Олег Белозёров планирует приехать на базу «Локомотива» 15 августа, чтобы обсудить трансфер Алексея в «Галатасарай». Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу. Так что, возможно, матч с «Оренбургом» стал для Батракова последним за клуб.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола «Оренбург» помчался за камбэком. Хозяева сохранили преимущество до конца первого тайма, в итоге нанеся 12 ударов по воротам против всего четырёх у «Локо». Также хозяева превзошли соперника по xG (ожидаемые голы) – 0,88 против 0,14. Однако «Оренбург» никак не конвертировал преимущество во что-то результативное. Хотя отметим, что у москвичей также была парочка шансов. Например, опасный удар получился у Максима Ненахова.

В первом тайме у оренбуржцев было два сумасшедших момента. Первый – на 20-й минуте: Егор Назаренко прострелил в центр штрафной, Дмитрий Рыбчинский скинул мяч на Евгения Болотова, а тот с ходу пробил и немного не попал в створ. А второй момент случился уже в добавленное к первому тайму время. «Оренбург» закатил мяч в ворота Ильи Лантратова: в концовке ожесточённой атаки Дамиан Пуэбла точным ударом завершил давление. Однако в эпизоде ранее Гедеон Гузина сыграл рукой, поэтому судья Антон Фролов справедливо отменил гол.

«Оренбург» — «Локомотив» Фото: ФК «Локомотив»

После паузы «Оренбург» сохранил преимущество. «Локомотив» в целом не блещет в нынешнем сезоне, поэтому происходившее на поле не удивило. И давление от хозяев закончилось логичным голом. Андрей Касаджиков вышел на замену и тут же сравнял счёт! Уже второй мяч 18-летнего вингера в сезоне. Назаренко вбросил из аута, Татаев поборолся и сделал скидку затылком, после чего Касаджиков переправил мяч головой в дальний угол. Аренда из «Зенита» работает!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И почти тут же «Оренбург» заработал пенальти! Пуэбла оказался с мячом в штрафной «Локо», на дриблинге обошёл Лантратова, но вратарь снёс соперника в последний момент. Итог – жёлтая и 11-метровый в пользу хозяев. Исполнить пенальти подошёл Касаджиков. Первый дубль в РПЛ был очень близок! Однако Лантратов исправил собственную ошибку и взял удар Андрея. Отметим, что игрок «Оренбурга» пробил не очень удачно: не в угол, на удобной для голкипера высоте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке хозяева продолжили давление на «Локо». У Галактионова большие проблемы: команда выглядит абсолютно разобранной. И если из неё достать ещё и Батракова, то всё может стать гораздо печальнее. Бронзовый призёр не должен играть на отбой против «Оренбурга». А именно это и происходило на финише встречи.

«Локомотив» в итоге удержал ничью. Хотя в добавленные семь минут отличный шанс на победный гол упустил Ренат Голыбин. Полузащитник здорово пробил головой после подачи, но чуть мимо створа. Вряд ли «Оренбург» доволен результатом. Команда Ахметзянова вполне могла забрать три очка. А выход Фассона и Коваленко в конце – наглядный показатель, что «Локо» был согласен на ничью.

Дальше москвичей ждёт ещё более трудный календарь. Выезд в Кубке к «Ростову», два дерби в РПЛ с ЦСКА и «Динамо», а чуть позже – матчи чемпионата с «Балтикой» в Калининграде и «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Галактионову не позавидуешь.