«У «Зенита» есть Соболев, у «Краснодара» Кордоба — а у ЦСКА?..» Взгляд Дмитрия Кириченко

Дмитрий Кириченко был одним из самых ярких нападающих 2000-х — дважды лучший бомбардир чемпионата России, игрок национальной сборной на Евро-2004. Нынешним летом он добился первого большого тренерского успеха — вывел в Первую лигу скромный «Текстильщик» из Иваново.

Однако перед стартом нового сезона Кириченко неожиданно покинул клуб. В интервью «Чемпионату» Дмитрий раскрыл причины отставки, рассказал об уникальности Курбана Бердыева и поделился мнением о ситуации в близких ему ЦСКА и «Ростове».

Почему Кириченко ушёл из «Текстильщика», решив задачу

— Как прошли полтора месяца после ухода из «Текстильщика»?

— Можно сказать, наслаждаюсь отдыхом, общением с семьёй и в какой-то мере перезагрузкой.

— Усталость накопилась?

— Не могу сказать, что прямо усталость. Тем более, были положительные эмоции, когда мы вышли в Первую лигу. Не в самых лучших условиях, но смогли решить задачу. Поэтому удовлетворение от проделанной работы и результата перевешивает усталость.

— Тем обиднее было покидать клуб?

— На самом деле здесь ничего обидного нет. Это было моё решение. У меня было несколько разговоров с новыми людьми в клубе. Проблема в том, что, к сожалению, в Ивановской области нет средств на содержание команды в Первой лиге. Это дотационный регион, к тому же идёт СВО. У нас были сложности и в «золоте», достаточно непростая финансовая ситуация: не удалось полноценно пройти сборы, проблемы с премиальными. Тем не менее решили задачу. Однако я понимал, что так дальше не будет, потому что нужны финансы. Ситуация простая. Люди, которые привлекли инвестиции и финансы в клуб, и будут руководить. Есть простая пословица: «Кто платит — тот заказывает музыку». В этом случае мне трудно представить, что заходит инвестор, агент со своими клиентами, которым нужна площадка для обкатки и повышения мастерства, а играть будут другие футболисты. Ни у меня, ни у футболистов в этом смысле не было никаких иллюзий. Тем более перед глазами у некоторых ребят стоял пример «Чайки», они проходили эту ситуацию год назад. Ситуация так сложилась, и я отдавал себе отчёт, что в данном случае главный тренер вряд ли будет полноценным руководителем именно в команде и коллективе. Ребята тоже достаточно опытные и понимали, к чему всё идёт.

— Это распространённая история, когда в клуб приходит инвестор и начинает активно вмешиваться в работу тренера?

— За других говорить не буду, я с таким не сталкивался. Тренер — человек, который отвечает за результат. Зачастую — своим местом работы. В моей работе в Иваново проблемы были: финансовые трудности, несвоевременные выплаты премий, частое отсутствие полноценных сборов. Однако, к счастью, конкретно в мою тренерскую работу никто и никогда не вмешивался. Спасибо Сергею Валентиновичу Чеснокову, который и приглашал меня в Иваново. Это меня полностью устраивало.

— Каким был диалог с новым руководством?

— С новым руководством я общался несколько раз. Были разговоры: «Давай, оставайся в команде». Мы общались нормально, но в конце концов я понял, что не склеится. У меня закончился контракт, и я просто решил его не продлевать, а оставить дальнейшие действия на откуп новому руководству. У нас были нормальные футбольные диалоги, но я себя в этой структуре больше не видел, как и футболисты, решившие задачу повышения в классе.

— Чему вас научил ивановский период?

— Это очень богатый опыт, отношусь с благодарностью к периоду работы в Иваново. Я получил полноценный опыт с командой, которая решила задачу по выходу в Первую лигу. За исключением одного-двух игроков эту команду мы собирали с нашим спортивным директором — Сергеем Анатольевичем Шумейко. Сергей Анатольевич — настоящий профессионал, который достоин работать в клубе РПЛ. Это был долгий и кропотливый процесс. Каждое трансферное окно старались точечно находить футболистов. Всё-таки по меркам «золота» мы располагали достаточно скромными финансовыми возможностями.

Огромная благодарность Сергею Анатольевичу за его профессионализм и вовлечённость в процесс, большое желание решить задачу, несмотря на все трудности. Он был важным связующим звеном между руководством клуба, персоналом, игроками и тренерским штабом.Могу сказать, что это настоящий профессионал, тем более имеющий игровое футбольное прошлое. Также хочу поблагодарить персонал команды за качественную работу. И, конечно, благодарен футболистам, которые, как настоящие мужчины, терпели все трудности, никогда не ныли, работали и достигли цели! К сожалению, дальше сложилось так, как сложилось. Но я рад, что практически все ребята нашли себе неплохие варианты продолжения карьеры, со многими общаюсь.

«Текстильщик» празднует выход в Первую лигу Фото: ФК «Текстильщик»

— Способен ли столь проблемный клуб закрепиться в Первой лиге?

— Ничего невероятного в уровне Первой лиги я не вижу. Я бы не стал недооценивать «золото» и переоценивать Первую лигу. Есть Нижний Новгород, который сильно выделяется, в том числе глубиной состава. Это главный претендент не то что на повышение, а на первое место. Хотя всякое может быть. Вспомните пример «Факела», который считался фаворитом в прошлом году, но в итоге отдал первое место и вышел в РПЛ не с такой лёгкостью. Прямо сейчас на втором месте «Велес», который мы обошли в таблице «золота». Поэтому ничего сверхъестественного не вижу в уровне Первой лиги, со всеми можно спокойно играть. Хотел бы пожелать футболистам «Текстильщика» добиться успеха и решить задачу по сохранению места в Первой лиге. Далось оно Иваново непросто.

— Я был в Иваново год назад и увидел инфраструктуру «Текстильщика» воочию. Если честно, выглядело печально. Как в таких условиях прогрессировать игрокам?

— Скажем честно, инфраструктура оставляет желать лучшего, но, опять же, это связано с финансовым вопросом. Не так просто находить на всё это деньги. Футболисты приходят играть в футбол. Есть поле, где нужно работать, доказывать. Прогрессировать можно всегда. Всё-таки есть тренировочный процесс, игры. Кто хотел, тот прогрессировал. Более того, некоторые футболисты приходили из 2Б на меньшие зарплаты, но они хотели играть в лиге рангом выше и бороться за выход в Первую лигу. В некоторых командах Второй лиги условия были лучше, чем у нас. За моё время в Иваново пару-тройку человек ушли в Медиалигу на лучшие условия.

Из-за чего разошлись пути Бердыева и Кириченко

— Каким вы нашли уровень Второй лиги?

— «Золото» повыше уровнем, чем «серебро», которое мы выиграли с запасом год назад. Тем более туда опускаются команды из Первой лиги. Уровень «золота» достаточно неплохой. Он сопоставим со второй половиной Первой лиги. «Алания» и «Тюмень», которые вылетали из Первой лиги, потом вылетели из «золота» в «серебро». То есть прошли транзитом через «золото». Это достаточно жёсткий и скоротечный турнир. На сборах мы больше играли с командами Первой лиги («Шинник», «Тюмень», «Нефтехимик») — и ни разу не проиграли. Повторюсь, уровни сопоставимы и достаточно много футболистов, которые переходят между этими лигами.

— Во Второй лиге приходилось сталкиваться с какой-то жестью, которой прежде в практике не было?

— Нет. Понятно, что достаточно сложная логистика, долгие выезды. По большому счёту, выезд у нас длился дня по три. Всё-таки нам из Иваново тяжело куда-то улететь. Часов шесть ехали на автобусе до Москвы, ждали рейс и летели — потом так же назад. Здесь ничего такого нет. В последнее время где-то открылись аэропорты. Премьер-Лига какое-то время тоже так жила. Самое печальное — мало хороших полей.

Да, зачастую не хватает средств на реконструкцию стадиона, ведь это большие деньги. Но поля практически все синтетические, только в Астрахани травяное поле и хорошего качества. Неплохая синтетика у «Родины» и «Ленинградца». В остальном поля не очень хорошего качества, в том числе и в Иваново. Это самое важное и самое печальное. Футбол происходит на поле, а его качество зачастую не позволяет играть в созидательный футбол. Многие команды пытаются, в том числе и мы, но такие газоны просто мешают. Что мы можем поделать? Ещё есть простор для работы в этом плане. Но какой-то жести я не видел. Судейство нормальное, хотя судят молодые ребята в основном. Ошибались иногда — как в нашу сторону, так и в сторону соперников. Даже три удаления было у нас в матче с «Ленинградцем»! Но претензии я высказал только своим игрокам — надо контролировать эмоции! К судьям вопросов не было.

— Болельщики в Иваново часто узнавали и подходили?

— В Иваново я любил прогуляться по набережной реки Уводь. Это место, где нет машин, можно спокойно погулять. Да, узнавали, подходили. Часто общался. Огромная благодарность болельщикам за поддержку. По современным меркам я отработал в Иваново достаточно много времени — два с лишним года. При всех проблемах это была команда, которую мы создавали, где можно было творчески подходить к тренировочному процессу. Было очень приятно, когда вышли в Первую лигу — все фоткались, снимали видео. Эмоционально и приятно. Я бы хотел, чтобы Иваново сохранилось в Первой лиге. Город стал мне достаточно близок.

— Большую роль в вашем тренерском становлении сыграл Курбан Бердыев. Допускаете, что он ещё вернётся в РПЛ?

— Вполне возможно. Нельзя ничего отрицать. Насколько знаю, у него были предложения. В Азербайджане он с «Тураном» вышел в еврокубки, но, к сожалению, клуб дисквалифицировали за историю восьмилетней давности. Курбан Бекиевич проделывает качественную работу, как это всегда бывает. Третье место в соперничестве с «Нефтчи», «Карабахом», «Сабахом» — очень серьёзное достижение. Я ему очень благодарен за всё, что он мне дал. Главное — умение работать в любой ситуации с самой высокой самоотдачей. Я видел это у него в любой команде, какой бы ни была ситуация. Были проблемы и в «Ростове», но команда едва не стала чемпионом, ещё и пошумела в Лиге чемпионов. Курбан Бердыев — высочайший стандарт качественной работы тренера.

Курбан Бердыев и Дмитрий Кириченко в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Почему ваши дороги разошлись?

— После нашего ухода из «Сочи» я решил работать самостоятельно. Время идёт. Хотелось приобретать самостоятельный опыт. С удовольствием пошёл во Вторую лигу набираться этого опыта и набивать шишки.

— В «Туран» Курбан Бекиевич не звал?

— Были разговоры про Махачкалу, когда Курбан Бекиевич пришёл в «Динамо». Однако уже тогда я для себя принял решение. Поблагодарил Курбана Бекиевича и решил начать самостоятельную карьеру. Когда Бердыев пришёл в «Туран», я уже был в «Текстильщике».

— Есть ощущение, что переросли работу на вторых ролях и рассматриваете себя исключительно в роли главного тренера?

— Да. У меня зимой было предложение из Премьер-Лиги. Однако для себя я решил, что рассматриваю работу главным тренером. Тем более в Иваново сложился прекрасный коллектив, и я не хотел бросать всё на полпути. Для меня не стоял никакой выбор. Я хотел доделать свою работу в «Текстильщике», решить задачу, что в итоге и получилось. Дальнейшая история пошла так, как пошла.

— В Премьер-Лигу звали в тренерский штаб?

— Да. Очень хороший клуб.

— Расскажете?

— Нет, не хочу. Большой клуб. Я для себя тогда всё решил.

— Возвращаясь к Бердыеву, в чём его уникальность?

— Это интеллект, высокая самоотдача, большое внимание к нюансам. В эпоху интернета, большого количества информации, понимания тренировочного цикла всё равно всё решают нюансы. Смотришь — вроде бы всё одинаково, но один тренер добивается успеха, а у другого не получается.

— Как ему удаётся раскрывать футболистов, которые не приживаются у других тренеров?

— Во-первых, он очень требовательный тренер, но к футболистам всегда относится с уважением. У него достаточно адекватные требования к тому, что может конкретный футболист. Курбан Бекиевич требует с футболиста именно то, что он может. Несмотря на то, что он жёсткий и требовательный тренер, отношения с футболистами очень важны. Игрок может видеть ситуацию иначе, но последнее слово всегда будет за главным тренером. Никогда нельзя переходить на личности.

— А реально применять идеи больших тренеров во Второй лиге, где уровень футболистов и исполнительского мастерства совсем другой?

— Мне кажется, идеи — это супер, когда ты достиг высокого уровня. Когда ты можешь приходить в клуб и сразу на практике внедрять эти идеи. Но вы меня спрашиваете о Второй лиге, где в команде уже есть футболисты с определёнными качествами. Один из самых важных вопросов в любой команде — селекция. Поэтому в моём понимании ты должен отталкиваться от того, что у тебя есть, когда приходишь в клуб. Со временем всё можно менять, но вопрос — будет ли это время? В Иваново оно у меня было. Наверное, потому и удалось достигнуть результата. Повторюсь, за два года в Иваново мы практически полностью сменили команду. Подбирали игроков под то, что хотелось бы видеть. Да, не все игры получались, но выигрывали «серебро», вышли в Первую лигу, забили больше всех мячей, на втором или третьем месте по пропущенным. И практически в каждом полугодии в нашей команде был лучший бомбардир группы: Скворцов, Азаров, Мелекесцев. Мне как нападающему это очень приятно.

— Будучи большим футболистом в прошлом, не требовали от игроков того, что в своё время могли сами?

— Нет. Это самая большая тренерская ошибка. Говорят, что надо убить в себе футболиста, чтобы быть тренером. Я с этим не совсем согласен. Однако считаю, что нельзя переносить свои умения на игроков. Это другие люди, другие футболисты. Возможно, они умеют то, чего в своё время не умел я как футболист. Рассказывать футболистам: «Куда ты бьёшь? Сейчас я тебе покажу» — это неправильно. Я мог в шутливой форме кого-то подтравить. В Иваново был хороший коллектив и атмосфера. К каким-то ситуациям с футболистами мы относились с юмором. Я обязательно подскажу, в чём футболист делает ошибку, но говорить: «А я бы…» нет никакого смысла.

— Сейчас вы готовы рассматривать предложения из низших дивизионов — или только РПЛ?

— Сейчас я отдыхаю, рассматриваю варианты. Что-то появлялось, но пока без конкретики. Здесь надо принимать во внимание много аспектов. Конечно, хочется работать, и чем выше, тем лучше.

— Вариант с зарубежьем не исключаете?

— Я ничего не отметаю. Когда будет какая-то конкретика, будем обсуждать. Работа есть работа. Опять же, смотря на Курбана Бекиевича, я понимаю, что он — молодец. Несмотря на все его заслуги, регалии и статус, спокойно поехал в Махачкалу в Первую лигу. Помог им и внёс большой вклад в выход команды в РПЛ.

Чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото

— Близкие вам ЦСКА и «Ростов» сейчас переживают не лучшие времена. Как вам это видится со стороны?

— Прошло всего три тура. К сожалению, ЦСКА продолжительное время не может включиться в борьбу за первые места. Хотя в прошлом сезоне были предпосылки. Но в итоге зимняя подготовка и весна отбросили на пятое место. ЦСКА мог бы больше, да и болельщики хотят, чтобы команда боролась за самые высокие места. Не только боролась, но и выигрывала. Сложно сказать, как ЦСКА готов финансово вкладываться в футболистов. Команде однозначно необходимо усиление, особенно в линию атаки — это видно невооружённым глазом. Трансферы, которые были в этой линии, не достигли своего результата.

— Как нападающий в прошлом вы особенно остро видите проблему в атаке ЦСКА?

— Я вижу её одной из ключевых проблем. При всём уважении к форвардам, которые есть, ЦСКА не хватает топ-нападающего. Гонду на эту роль вряд ли годится. Игрок умный, хорошо играет вверху, неплохо оснащён технически, но для нападающего очень важна скорость, а её не хватает. Надеюсь, клуб занимается этим направлением. Вижу слухи, что ЦСКА рассматривает форвардов, но до конкретики пока ничего не дошло. Без этого бороться за первые места очень сложно, хотя в целом состав у ЦСКА неплохой. Не совсем понятен обмен и уход Дивеева, одного из лидеров клуба.

— Пришедший Баринов оправдывает ожидания? Пока оценки не самые лестные.

— Дмитрий никогда не был игроком, который делает сумасшедшую разницу. Он был на своём месте в «Локомотиве», на своей позиции. По мне, это хороший и крепкий футболист. Так бывает, что сейчас не получается. Может, стилю игры «Локомотива» он подходил больше. Я не вижу слишком больших провалов в его игре, чтобы обвинять. Когда не получается у всей команды, нельзя вешать всё на одного футболиста. Наверное, у болельщиков ЦСКА и «Локомотива» присутствует негативный эмоциональный фон из-за его перехода.

— Как отнеслись к тому, что ЦСКА сделал ставку на своего воспитанника Игдисамова? Не слишком рискованно для клуба с такими амбициями?

— Понятно, что это какой-то риск, но я не очень понимаю критических стрел в адрес Игдисамова со стороны некоторых ветеранов футбола. Человеку дали шанс. Справится он с ним или нет — покажет время. Может, игра ЦСКА не самая впечатляющая, но команда выглядит неплохо. Я бы хотел поддержать Дмитрия как коллега, пожелать ему удачи. Я не близок к тому, что слышу зачастую в плане различий российского тренера и иностранного. Это вообще ни о чём. Есть конкретные тренеры. Нельзя вешать ярлык, что тренер — иностранец, и всех чесать под одну гребёнку. Ровно так же и с российскими тренерами. Это абсолютно разные люди и тренеры.

Дмитрий Игдисамов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У нас принято критиковать.

— Не дали шанс российскому тренеру — идёт критика. Ставят — идёт критика: «Зачем поставили молодого тренера?» От высказываний некоторых персонажей в медиаполе и смешно, и грустно. Вопрос только один — в качестве как российского, так и иностранного тренера.

— На что в нынешнем сезоне может претендовать ЦСКА?

— Это будет зависеть от действий на трансферном рынке. Повторюсь, ЦСКА не хватает качества в атаке. Нет нападающего высокого уровня для борьбы за чемпионство. Мы должны рассматривать именно контекст борьбы за чемпионство. Потому что для борьбы за пятое место у ЦСКА есть всё. Для борьбы за чемпионство нужен форвард. При всём уважении к ребятам, которые есть. Но мы видим, что «Спартак» тратит деньги на Даку — качественного и адаптированного форварда. У «Краснодара» есть Кордоба, взяли Воробьёва. В «Зените», может, есть такая же проблема, но их состав обладает высоким качеством и глубиной. Есть Соболев, который набрал форму и неплохо выглядит. От форварда зависит многое.

— Год назад вы пророчили «Ростову» тяжёлый сезон и борьбу за выживание. Что сейчас?

— Несмотря на изменения в руководстве клуба, «Ростов» неплохо выглядит на старте чемпионата. Обидно упустили победу в Оренбурге, но команда крепкая.

Куда подевались российские бомбардиры?

— Интересно мнение дважды лучшего бомбардира чемпионата России, почему у нас нападающие сейчас в дефиците?

— Причины назвать не могу, но хорошие нападающие — всегда штучный товар. Ведущие российские нападающие — Тюкавин, Воробьёв, Соболев. Кто ещё?

— Если честно, как будто всё…

— Что есть, то есть. Что тут говорить? Понятно, что Тюкавин и Воробьёв проводят не лучший старт сезона. Соболев начал получше. Воробьёв только перешёл — надо адаптироваться и принимать требования тренера. Наверное, на Тюкавина влияет вся эта эпопея с переходом в «Зенит». Не сказать, что сейчас он выглядит лидером «Динамо», каким мы его знаем и каким он может быть. Ему есть в чём добавлять, как и всей команде.

Дмитрий Кириченко радуется голу на ЕВРО-2004 Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

— Обидно за поколение, которое лишено международных турниров?

— Еврокубки — дополнительные эмоции для футболистов и зрителей. Что касается Лиги чемпионов, это самый качественный турнир на планете. Ситуация такова, что на данный момент мы отстранены, а ребята не могут попробовать себя. Это очень обедняет наш футбол. Вряд ли на данный момент можно что-то с этим сделать.

— И-за этого мы теряем в уровне?

— Наверное, да. В этом есть и плюсы, и минусы. Больше российских футболистов используются, меняется лимит. В какой мере они помогают — это спорный вопрос. Однако не соревнуясь с лучшими клубами Европы, теряешь уровень. Немаловажно, что в российские клубы сейчас сложно заманить футболистов высокого уровня. Есть технические вопросы по оплате трансфера, есть момент, что команда не играет в Лиге чемпионов. Даже при сумасшедших зарплатах США и Саудовская Аравия могут легко перебивать деньгами. Отсутствие еврокубков — главный фактор, почему сейчас к нам сложно поехать топовому по европейским меркам игроку.

— Кто из сегодняшнего поколения россиян ближе всего к тому, чтобы играть в Европе на топ-уровне?

— Эти фамилии на слуху, и мы их слышим каждый раз: Батраков, Кисляк. Молодые, умные и быстрые ребята. Может, ещё подскажете, вокруг кого ходят слухи?

— Иногда пишут про Агкацева.

— Возможно, да. Вратарская школа у нас во все времена была на высоком уровне. Тому же Сафонову прочили место на лавке «ПСЖ», а он выиграл две Лиги чемпионов и играет в основе. Матвей — молодец. Это говорит о высоком уровне вратарской школы в России.

— Вам в игровом прошлом не поступало предложений из Европы?

— Нет. Конкретно — никогда. По крайней мере, я об этом не знал.

— А сами мечтали попробовать себя за рубежом?

— Сложно сказать. Никогда не грезил этим. Чувствовал себя комфортно и в своей стране. Если бы что-то было, можно было рассматривать. Но в сослагательном направлении рассуждать не вижу смысла.

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— Сейчас на постоянной основе живёте в Ростове?

— Нет, в Москве. Иногда бываю в Ростове, потому что там друзья, родственники Татьяны, жены. Иногда могу поехать в Ставропольский край в родные места.

— Москва — самое комфортное место для жизни?

— В России — да. Назвал бы три города — Москва, Питер, Казань. Я бы сказал иначе: в эти города вложено больше всего средств. В плане комфорта можно рассматривать много вещей, например, климат. Наверное, Москва стоит на несколько уровней выше по уровню благоустройства. А хотелось бы, что и другие города тоже подтягивали, а не только Москву.

— Недавно ваша супруга Татьяна выложила видео с подписью: «Дмитрий, если вас держат в заложниках 26 лет, моргните два раза». Вы не моргнули ни разу. В чём секрет крепкого брака?

— В любви, уважении друг к другу, в готовности к компромиссу. Моей готовности, конечно (смеётся).

— Как супруга относилась к специфике жизни спортсмена? Постоянные разъезды, тренировки, игры.

— Когда я был футболистом, мы всегда жили в Москве или Ростове. Татьяна родом из Ростова. Когда я уезжал в Иваново, виделись часто — 300 километров от Москвы. Она приезжала в Иваново на футбол, я часто был в Москве. Многие наши выезды проходили через Москву. Да, иногда мы не вместе, но мы вместе. Моя жена тоже занимается делом, поэтому она даже чаще может отсутствовать в Москве, чем я. Мы к этому относимся с пониманием. Может, в какой-то мере уже привыкли. Но всё-таки большую часть нашей жизни мы живём вместе. Мне посчастливилось видеть, как растут мои дочери, поэтому всё хорошо.

Дмитрий Кириченко с супругой Фото: Из личного архива Кириченко

— Что для вас счастье?

— Чтобы все родные были живы, здоровы, крепкие духом. Заниматься любимой работой, а моя любимая работа — быть тренером.