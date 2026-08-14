Всё о новичках топ-лиг Европы. В АПЛ зажгут Лэмпард и клуб-аномалия, в Испании — легенды

Топ-лиги наконец-то выходят из спячки! Не только же матчами Альфа-Банк РПЛ нам наслаждаться. В субботу, 15 августа, вернётся Ла Лига. На следующей неделе к ней присоединятся и АПЛ с Серией А и Лигой 1. Только Бундеслига чуть запоздает и откроется 28 августа. Так что поклонникам «Баварии» и обеих «Боруссий» придётся подождать чуть больше.

Что же там по клубам-новичкам? Часть из них многим прекрасно известна – «Шальке», «Малага» и «Депортиво» шумели в еврокубках не в таком уж и далёком прошлом. Но в каком состоянии они сейчас? Кто-то, как «Ипсвич Таун», отдохнул от элиты всего год. А кое-кто на такой уровень взобрался впервые – как «Эльферсберг». Либо 25 лет спустя – как «Ковентри Сити». Пора знакомиться ближе!

Англия

«Ковентри Сити»

Фрэнк Лэмпард Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сердце и диспетчер «Челси», как его называл Юрий Розанов, вернулся в АПЛ и прорубил себе туда дорогу сам. Причём сделал это в потрясающем стиле. Фрэнк Лэмпард принял одну из беднейших команд Чемпионшипа «Ковентри Сити» в конце ноября 2024-го и поднял её с 17-го места на пятое.

Да, запрыгнуть в Премьер-лигу сразу не получилось: в плей-офф чуть сильнее оказался «Сандерленд» (3:2). Зато со второй попытки команда включила доминацию, с начала октября отдавая лидерство всего лишь раз. И забив 97 голов – против 80 у ближайших преследователей из «Ипсвич Таун». Совсем не будучи фаворитом.

Старина Фрэнк настолько всех впечатлил, что именно его Ассоциация тренеров назвала лучшим за год в Англии. Не добывшего для «Арсенала» первое за 22 года чемпионство Микеля Артету. Впрочем, «Ковентри Сити» не было в АПЛ ещё дольше – целых 25 лет. За этот промежуток клуб даже опускался в четвёртую по силе лигу. А ведь в 2019-м Лэмпард едва не вывел в Премьер-лигу «Дерби Каунти», уступив в финале плей-офф «Астон Вилле».

Правда, удержать «Ковентри» в элите ему будет крайне сложно. Да, сохранили всех лидеров, в том числе выкупили ранее арендованных у «Брайтона» вратаря Карла Рашворта и у «Брентфорда» опорника сборной Нигерии Фрэнка Оньеку. Да, в целом закупились на € 107,7 млн. Усилив правый край атаки Лумом Чауной из «Бёрнли», а полузащиту – сверкнувшим на ЧМ-2026 Калебом Йиренки из «Норшелланна» и вернувшимся в команду Густаво Хамером. Плюс оборону укрепили Орелем Амендой из «Айнтрахта».

Прорыва стоит ждать от лучшего бомбардира «Ковентри» Хаджи Райта, у которого на гол в Чемпионшипе уходило в среднем 167 минут. Ганец Брендон Томас-Асанте играл и на обоих флангах атаки, и центрального нападающего, и действовал в оттяжке – накопил 13+4 за 32 матча. Его универсализм точно сгодится. Отметить стоит и ставшего капитаном всего за полгода в команде опорника Мэтта Граймза. Только этого набора всё равно маловато, чтобы претендовать на что-то большее, чем сохранение прописки. Да и с этим, скорее всего, возникнут проблемы.

«Ипсвич Таун»

Дайдзэн Маэда Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Если у «Ковентри» главной звездой остаётся тренер, то «Ипсвич» таковой лишился. Буквально несколько лет назад СМИ заполнили слухи: Кирана Маккену хотят видеть у себя то «Челси», то «Манчестер Юнайтед», где североирландец до 2021 года поочерёдно трудился скаутом, прокачивал юношей до 18 лет и ассистировал в главной команде. Однако Маккена остался: сначала вылетел с клубом в Чемпионшип, а потом вновь вернул его за год обратно. И… ушёл. Объяснив это выгоранием и желанием чаще проводить время с семьёй. Ни в коем случае его за это не виним: за 4,5 года на одном месте утомится кто угодно.

«Ипсвич» считался одним из фаворитов английской ФНЛ и в целом оправдал звание: не смог потягаться с Лэмпардом и компанией, зато как в апреле залез на второе место, так оттуда уже и не спрыгнул. Хотя к началу декабря одержал всего семь побед в 18 турах и обитал вне зоны плей-офф. Главное оружие команды – домашнее воодушевление. В 23 матчах на родном «Портман Роуд» у неё набралось всего одно поражение. Что особенно ценно на контрасте с сезоном-2024/2025, где «Ипсвич» победил на своей поляне всего однажды.

В АПЛ место Маккены займёт Гари О’Нил. Тем самым лишив «Страсбург» второго тренера за полгода: ранее в «Челси», словно дедуля Эйб Симпсон, зашёл и вышел Лиам Росеньор. Англичанин добрался до полуфинала Лиги конференций, а теперь вернулся в лигу конкуренций, где трудился в «Борнмуте» и «Вулверхэмптоне».

Гари О'Нил Фото: Alex Burstow/Getty Images

Всех новичков любимцев Эда Ширана (как же его не упомянуть в связке с «Ипсвичем») устанешь перечислять: уже сейчас их с десяток за общие € 128 млн. Во всех смыслах выделяется 193-сантиметровый нападающий из «Тулузы» Эмерсонн. Отличное дополнение к самому высокому вратарю в истории АПЛ – 206-сантиметровому Кьеллу Схерпену из бельгийского «Юниона», ранее засветившемуся в «Брайтоне».

У «Лестера» забрали правого вингера Абдула Фатаву. На левый же край подписали статусного японца Дайдзэна Маэну из «Селтика». В центр поля купили Флорентино из «Бёрнли» и Сашу Лукича из «Фулхэма». Обороне должен помочь Исса Диоп из сборной Марокко и тоже «Фулхэма». Есть в обойме и мастер дальних ударов краёк Джейден Филоген, и прошедший через «Реймс» с «Ренном» опорник Азор Матусива.

Набор выглядит перспективным. Главное – вновь не провалить старт сезона. АПЛ не Чемпионшип, так просто не выплывешь.

«Халл Сити»

Сергей Якирович Фото: Alex Pantling/Getty Images

Выход бывшей команды Леонида Слуцкого в АПЛ – что-то из области фантастики. В позапрошлом сезоне он сражался за выживание в Чемпионшипе и набрал те же 49 очков, что и вылетевший «Лутон Таун». Затем – получил трансферный бан. С ним клуб к октябрю шёл в таблице 17-м. Тут бы вновь уцелеть. А «Халл» нежданно-негаданно преобразился. В январе даже забрался в тройку лидеров. Финальный отрезок им не удался: четыре ничьих и два поражения в апреле, падение на седьмую строчку. Но потом случился камбэк с «Норвичем» (с 0:1 на 2:1), и в плей-офф парни всё-таки пролезли. Где хлопнули «Миллуол» с «Мидлсбро». Кто б мог подумать.

Согласно подсчётам Opta, по ожидаемым очкам «Халл» должен был стать предпоследним с 53 очками! Эти гении перебрали 20 очков! Аномальное безумие. При этом они пропустили аж 66 голов – больше пробоин получили только три конкурента. Два из них вылетели.

У исторического достижения несколько главных творцов. Первый – боснийский тренер и поклонник Юргена Клоппа Сергей Якирович, работавший в загребском «Динамо» и турецком «Кайсериспоре». То есть ранее не особо-то и известный. Второй – мастер забивать решающие голы шотландский нападающий Оливер Макбарни с 18+7. Третий – арендованный у «Лидс Юнайтед» атакующий универсал Джозеф Джелхардт.

Проблема в том, что ушёл Джелхардт. Его, по слухам, хотят вернуть, однако пока он в «Лидсе». Завершились и аренды двух важных игроков центра поля – Амира Хаджиахметовича и Джона Ландстрема. Куражного вратаря Ивора Пандура купил «Рейнджерс». Владелец «Халл Сити» Акун Илиджалы в июне заявил: «Бюджет на трансферы будет в районе € 250 млн». На данный момент клуб потратил… € 77 млн. Для АПЛ это копейки, так что вратарю-новичку Константиносу Цолакису из «Олимпиакоса» придётся невероятно тащить.

Ещё из приобретённых выделяются защитник «Райо Вальекано» Нобель Менди и его 18-летний коллега по амплуа Лукас Херрингтон из «Колорадо» – именно он промахом запорол один из пенальти в послематчевой серии Австралии с Египтом на ЧМ-2026. Целиком же состав «Халла» оценён в € 126,3 млн. Против € 265,35 млн у «Ковентри», € 280,15 у «Ипсвича» и € 343,8 млн у «Фулхэма». Вылет как будто бы неизбежен. Если не случится новое чудо.

Испания

«Расинг» Сантандер

Серхио Каналес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В случае «Расинга» мы заценим сразу два возвращения. Во-первых, самого клуба не было в элите целых 14 лет. В сезоне-2007/2008 он забирался в топ-6, но всего через четыре года вылетел. А потом – сразу в третью по силе испанскую лигу. Долгие годы сантандерцы барражировали между ней и второй. В позапрошлом сезоне даже заскочили в плей-офф, где уступили «Мирандесу» (4:7). Только «Мирандес»-то сейчас в Примере Федерасьон, а «Расинг» готовится к старту в Ла Лиге!

«Расинг» прошагал по Сегунде в доминирующем стиле: забил 90 мячей против 65 у занявшего второе место «Депортиво» и с начала декабря до конца дистанции не держался наверху только в одном туре. Ах да, совсем забыли про «во-вторых» из начала предыдущего абзаца. В клуб возвращается легенда и воспитанник Серхио Каналес. Поигравшему в «Бетисе», «Реале Сосьедад», «Валенсии» и чуть-чуть в мадридском «Реале» атакующему полузащитнику уже 35 лет. Последние три года он провёл в мексиканском «Монтеррее». А теперь составит связку с героем ЧМ-2026 – колумбийцем Густаво Пуэртой. Если, конечно, того не заберёт кто-нибудь статуснее.

Новичков у «Расинга» не так много. Выкупили у «Алавеса» после ударной аренды колоритного бородача Асьера Вильялибре – у нападающего 16+2 в Сегунде. Приобрели не игравшего весь 2026 год из-за травмы вратаря «Атлетика» Хулена Ахирресабалу. Забрали у «Ювентуса» двух молодых центральных защитников – Факундо Гонсалеса и Педро Фелипе. Остались на месте суперрезультативные вингеры Андрес Мартин (23+9) и Иньиго Висенте (9+20).

Занятно, что при тренере Хосе Альберто Лопесе «Расинг» каждый раз поднимал планку: 12-е место, седьмое, пятое и, наконец, первое в Сегунде. Посмотрим, с чего он стартует на другом уровне. Но так за несколько лет и до попадания в еврокубки дорасти можно.

«Депортиво» Ла-Корунья

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

О большом пути преодоления некогда мощного «СуперДепора» – от близости банкротства и долгого нахождения среди профессионалов до нового восхождения в Ла Лигу – мы уже не так давно делали большой текст. Поэтому здесь много повторяться не будем. Отметим лишь, что «Депортиво» экс-помощника Андони Ираолы Антонио Идальго – крайне волевая команда: постоянно забивала решающие голы на последних минутах и совершила несколько камбэков, заняв второе место и избежав участия в плей-офф.

В команде пока что сохранили всех лидеров. Например, 23-летнего атакующего универсала Еремая Эрнандеса (26+14 за два сезона в Сегунде), которого сватали в «Челси» и «Комо». И который, даже не поиграв в Ла Лиге, оценивается в € 25 млн. Да и усиление солидное подоспело. По крайней мере, если оценивать по звучности имён: забивший в прошлом сезоне за «Марсель» 14 голов 37-летний Пьер-Эмерик Обамеянг, бывший левый защитник «Манчестер Сити», «Лейпцига» и «Ромы» Анхелиньо, основной вратарь «Мальорки» Лео Роман.

По € 6 млн выделили на 19-летнего защитника польского «Мотора» Брайта Эде и 20-летнего атакующего полузащитника «Баварии» Йонатана Аспа-Йенсена. Тот за сезон в швейцарском «Грассхоппере» положил девять голов. Вполне возможно, через пару лет рядом с ними в трансферных новостях будут фигурировать уже совсем другие суммы. Шансы не рухнуть в Сегунду вновь у клуба очень даже приличные.

«Малага»

Чупе Фото: Fran Santiago/Getty Images

А вот про «Малагу» такого не скажешь. Хотя многие параллели прослеживаются: оба клуба когда-то наводили шороху в Лиге чемпионов, вместе вылетели из Ла Лиги в сезоне-2017/2018, три года назад выступали в третьем по силе дивизионе и вот вновь прописались в элите. «Малаге» не хватило четырёх очков до «Депортиво». Хотя на финише чемпионата она выдала четыре победы и одну ничью, да и по разнице мячей была чуть лучше – +23 против +21. Пришлось пробиваться наверх через плей-офф, где по 1:2 приняли «Лас-Пальмас» и «Альмерия».

Беда в том, что клуб, где когда-то сверкали Иско, Жереми Тулалан, Санти Касорла, Начо Монреаль и Руд ван Нистелрой, потратил на трансферы всего € 300 тыс. – на аренду вингера «Леганеса» Хуана Круса. Заметным усилением можно назвать разве что подписание собственного воспитанника свободным агентом – защитника «Эспаньола» Фернандо Калеро. Весь состав «Малаги» оценён в скромнейшие € 38,63 млн – дешевле, чем у казанского «Рубина».

Вся надежда на двух других воспитанников – 21-летнего нападающего Чупе (второй бомбардир Сегунды с 24 голами) и 24-летнего атакующего полузащитника Давида Ларрубию (10+3). Они, как большинство одноклубников, ещё не играли на таком уровне. Если «Малага» не активизируется на трансферном рынке, всё идёт к тому, что в конце мая, а то и раньше по примеру «Овьедо», клуб потеряет шансы на спасение. Либо Хуан Фунес станет волшебником. А он до назначения в ноябре прошлого года в профессиональном футболе вообще не тренировал.

Италия

«Венеция»

Акор Адамс Фото: Ivan Terron/Europa Press via Getty Images

Лифт между Сериями А и Б вновь занёс «Венецию» в компанию к грандам итальянского футбола. В сезонах-2021/2022 и 2024/2025 клуб сразу же вылетал. И вот предпримет третью за несколько лет попытку задержаться в элите хотя бы на пару лет. Некоторые ошибки прошлого, если оценивать щедрость руководства, учтены: прежде на € 43,75 клуб не закупался. И это ещё только середина августа. Больше потратили сейчас только «Наполи», «Рома», «Комо», «Ювентус», «Фиорентина» и «Милан». В общем, те, кому и положено по статусу. Правда, и продали на € 31,5 млн.

16 новичков! По сути, про героев прошлого сезона можно и не рассказывать: всё равно команда тотально обновляется. Но как не упомянуть, что у «Венеции» за сезон в Серии Б только четыре поражения? Причём последнее ей нанесли вообще в феврале! Больше всех забили, меньше всех пропустили (77:31). К первому месту вообще не подкопаться. Не просто так с тренером Джованни Стропой продлили контракт до лета 2029 года. Возможно, к тому моменту он выиграет итальянскую ФНЛ ещё разок.

«Спортинг» увёл у «Венеции» за € 20,5 млн лидера полузащиты Иссу Думбия. Освободился, перейдя в «Брайтон», защитник Михаэль Свобода. Зато по-прежнему в деле нападающие Джон Йебоа (10+9) и Андреа Адоранте (17+1), а также сын Деяна Станковича – вратарь Филип. Самый статусный новичок – купленный у «Севильи» за € 16,5 млн бомбардир Акор Адамс.

В команде 39 человек – самый большой набор в Серии А. Практически половина из них – новенькие. Большой вопрос, получится ли скрепить их в один большой слаженный и хорошо работающий механизм. Что весьма интригует.

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«Фрозиноне»

Романо Шмид Фото: ФК «Фрозиноне»

В прошлом сезоне «Фрозиноне» вполне мог играть в Серии С, ведь до этого занял 15-е место в Серии Б и всего на одно очко опередил зону переходных игр. Новый главный тренер Массимилиано Альвини наладил дела клуба: тот сразу же вспорхнул на второе место с минимальным отставанием от «Венеции». При поддержке очень результативного дуэта. Опорник Джакомо Кало каким-то образом настрелял 10+16. Ладно, пять его голов – с пенальти, но статистика всё равно впечатляет. 15+4 насобирал вингер Фарес Геджемис.

«Фрозиноне» этим летом стал немного австрийским, подписав полузащитников Флориана Гриллича из «Браги» и многолетнего лидера «Вердера» Романо Шмида. Причём первого свободным агентом, а второго – всего за € 8,5 млн. Зимой Шмида, как писали в СМИ, не отпустили в «Вест Хэм» за € 15 млн. И тот помог команде не вылететь, компенсировав разницу.

€ 17,1 млн – новички Серии А затеяли масштабную перестройку с 14 подписаниями без большого бюджета. Звёздных исполнителей им откровенно не хватает. Даже в Серии Б команда предпочитала отдавать мяч, владея им в среднем 49,6% – против 64% у «Монцы». Это 12-й результат в чемпионате. На новом уровне показатель едва ли поправится, поэтому ждать от «Фрозиноне» открытого авантюрного футбола не стоит.

«Монца»

Иван Юрич Фото: Image Photo Agency/Getty Images

«Монца» с выходом в Серию А сменила главного тренера. Паоло Бьянко занял в Серии Б третье место и разобрался в полуфинале плей-офф с «Юве Стабией» (2:1). А затем едва не отдал солидное преимущество «Катандзаро» Альберто Аквилани: уверенно выиграл первый матч (2:0) и проиграл ответный с таким же счётом. Победив в противостоянии только за счёт строчки повыше в таблице. Бьянко вот, что иронично, всё-таки остался на том же уровне, подписав контракт с «Пизой». А «Монца» авантюрно поверила в Ивана Юрича.

Почему авантюрно? Просто хорватский тренер в последние годы результатами совсем не блещет: поочерёдно провалился в «Роме», «Саутгемптоне» и «Аталанте». Желаем вам так же легко находить работу после любых неудач. Вдобавок ему достался самый слабый состав Серии А. Хотя болельщики «Милана» точно оценят нападение «Монцы»: в прошлом сезоне её тащили некогда подающие большие надежды Андреа Петанья (9+4) с Патриком Кутроне (6+3). Второй играл в аренде, и вот его выкупили у «Комо» за € 4 млн.

Всего же летом потратили на усиление € 9 млн. Общая стоимость состава – € 64,6 млн. Для Серии А это откровенный недобор. Вдобавок травмирован капитан – полузащитник Маттео Пессина. Остаётся надеяться, что слухи из СМИ окажутся правдой: пишут, что «Монца» заманивает опорника «Интера» Кристьяна Аслани и вингера «Наполи» Сириля Нгонжа.

Германия

«Шальке»

Лорис Кариус Фото: Ralf Ibing — firo sportphoto/Getty Image

Нынешний «Шальке» – своеобразный «отряд самоубийц». Лорис Кариус, Робин Госенс, Эдин Джеко – каждому из них есть что доказывать. Вратарю и левому защитнику – что их рано списали. Легендарному нападающему – что тащить на высоком уровне можно и в 40 лет. Про взлёты и падения гельзенкирхенцев у нас, кстати, тоже выходил подробный текст.

«Шальке» после двух лет тотальной безнадёги и обитания во второй половине Второй Бундеслиги сделал главное – переманил у «Плимута» тренера Мирона Муслича. Тот сразу включил доминацию. С декабря по февраль команда попала в турбулентность и не могла победить в пяти турах кряду. Однако потом воспряла, вернула себе и уже не упускала первое место. Создав разрыв в восемь очков. Очень сильно помогло подписание Джеко: в 11 матчах тот настрелял 6+3. Поэтому с ним и продлили контракт.

Сильно прокачал результативность гельзенкирхенцев и их капитан – атакующий полузащитник Кенан Караман с его 14+6. Да, прямо как персонаж мультфильма про пиратов – капитан Караман. По среднему владению мячом «Шальке» занял аж 16-е место (45,8%). Поэтому «тики-таку», как и в случае «Монцы», не ждём. С другой стороны, как раз подъём в классе «Шальке» вопросов не вызывает. Ну и Кариус стал самым надёжным вратарём чемпионата с 73,3% спасений.

Уже упомянутый Госенс арендован летом у «Фиорентины». А других заметных подписаний-то пока у клуба и нет: он потратил всего-навсего € 2,35 млн. Ожидаем, что на все € 100 млн в Бундеслиге дебютирует конкурент Госенса – левый защитник с русскими корнями Виталий Бекер. В 2026 году он из-за травмы практически не играл, но до этого был железно основным и к концу сезона поправился.

«Эльверсберг»

Игроки «Эльверсберга» Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images

Как всего за четыре года дойти от четвёртой по силе немецкой лиги до первой? Поинтересуйтесь у руководства «Эльверсберга». Причём он мог ведь сделать это и раньше! Но год назад уступил в стыках «Хайденхайму» (3:4). Собственно, оба клуба и теперь находятся на разных уровнях.

«Эльверсберг» не расклеился без тащившего его с самых низов тренера Хорста Штеффена и дебютирует в Бундеслиге с Винсентом Вагнером. Он оказался мастеровитее в толкучке с «Падерборном» и «Ганновером», а их разделили каких-то два очка. Как раз «Падерборн» команда разгромила (5:1) в 32-м туре, что и внесло значительный вклад в общий успех. В 11 из 34 матчей «Эльверсберг» забивал минимум три мяча. Зрелищный футбол – их характеристика.

А теперь испытание. Попробуйте выговорить название стадиона «Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде». Он вмещает всего 9154 человек. Неудивительно, когда вы базируетесь в муниципальной общине Шпизен-Эльферсберг с населением около 13 тысяч. Скоро туда пожалуют Гарри Кейн и другие легенды.

Что касается трансферов, клуб пополнили несколько молодых талантов из немецких грандов. Выделяются среди них арендованный у «Байера» атакующий полузащитник Франсис Оньека и купленный у дортмундской «Боруссии» за € 6 млн вингер Коул Кэмпбелл. Большие ожидания и от атакующего универсала Лукаса Петкова. Всё-таки 13+6 во Второй Бундеслиге – добротный уровень.

«Падерборн»

Игроки «Падерборна» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Падерборна» не было в Бундеслиге шесть лет. За это время он слишком не скатывался, занимая в немецкой ФНЛ минимум девятое место. Напрямую в элиту не выходил, но в прошлом сезоне справился и в плей-офф. При равенстве по очкам с «Эльверсбергом». И без разницы, что в соперниках был именитый «Вольфсбург» (2:1). 39-летний тренер Ральф Кеттеманн поднял команду с первой попытки, хотя раньше работал исключительно с молодёжью.

15+3 оформил вингер Филип Бильбия. Тут же отправившись на жирный контракт покорять Чемпионшип с «Дерби Каунти». Хоть остался правый полузащитник Лорин Курда с его 7+7. Количественно «Падерборн» заметно обновляется, забрав 12 новичков. Потратил при этом только € 2,1 млн, предпочитая аренды и свободных агентов. Ещё и за € 5,25 отпустили в «Селтик» лидера центра поля Мику Баура.

Общая стоимость футболистов «Падерборна» равна € 36,9 млн. Речь о миллионах, а не здоровой температуре: прямо скажем, не лучший расклад, чтобы уцелеть в Бундеслиге. Похожая ситуация была у «Дармштадта» в сезоне-2023/2024, и тот набрал за весь чемпионат 17 очков. Против 33 у «Бохума» из зоны стыков. «Шальке» и «Эльверсберг» – тоже не фавориты, однако у них составы куда укомплектованнее.

Как, впрочем, и у «Вольфсбурга». Что не помешало ему вылететь. В Германии сила финансов решает далеко не так сильно.

Франция

«Труа»

ФК «Труа» Фото: ФК «Труа»

Плохая новость – оба лидера команду покинули. Первый вернулся на родину (судя по слухам в СМИ, ненадолго), второй – ушёл в «Гамбург» за € 4 млн. Есть и продажа аж за € 25 млн: крайне перспективного вингера сборной Франции U20 Матиса Детурбе купил и сразу отдал в аренду «Монако» «Манчестер Сити».

С новичками же в клубе негусто: за € 1,7 купили вратаря сборной Австралии Патрика Бича плюс свободным агентом увели полузащитника азербайджанской «Зири» Айрона Гомиса. Пока «Труа» куда больше теряет, нежели приобретает. У защитника сборной Кот-д’Ивуара Жуниора Диаза, а он набрался опыта в аренде у «Бреста», будет много работы. Со стоимостью состава в € 31,05 млн решать большие задачи не приходится.

«Ле-Ман»

ФК «Ле-Ман» Фото: ФК «Ле-Ман»

У «Ле-Мана», впрочем, состав вообще на € 20,65 млн! Дешевле одного далеко не самого звёздного защитника «ПСЖ» Лукаса Бералдо. Всего два года назад клуб выступал в третьей по силе французской лиге. Тренер Патрик Видейра с ходу поднял его на две ступени выше. Не помешала и миролюбивость: 14 из 34 матчей «Ле-Ман» свёл к ничьей. По силе состава он считался крепким середняком. Однако гранды по меркам Лиги 2 «Реймс» с «Сент-Этьеном» провалились, и Видейра этим не пренебрёг. Построив самую надёжную оборону чемпионата.

С конца февраля «Ле-Ман» ни разу не проиграл, опередив на пару очков «Сент-Этьен». А тот в стыках без шансов сгорел «Ницце» (1:4). Лучшим в Лиге 2 по перехватам стал защитник Ароль Войе (2,3 в среднем), по отборам – опорник Александр Лоре (3,9). По 14 результативных действий собрали нападающие Дам Гейе (10+4) и Антуан Рабийяр. Хвалить их можно сколько угодно, только в Лиге 1, где «Ле-Ман» не был с сезона-2009/2010, без качественного усиления будет совсем тяжко.

Трансферный баланс у клуба сейчас одинаков как в плане продаж, так и в плане покупок: в обоих случаях – по нулям. Самый дорогостоящий футболист – левый защитник Люка Калода (€ 2,5 млн). Похоже, столь стремительного подъёма в руководстве совсем не ожидали.