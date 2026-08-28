15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Топ-матчи на выходных, 28-31 августа, расписание: Батраков, Галатасарай, Реал, Барселона, Арсенал, Ливерпуль, МЮ, Бавария, ПСЖ

Дебют Батракова за «Галатасарай», проверка Сафонова и ещё 11 топ-матчей в Европе в уикенд