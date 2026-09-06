«Раньше я туда даже не побежал бы». Как Алонсо уже изменил «Челси»

На старте сезона «Челси» оказался одним из самых интересных проектов среди топ-клубов. Это не значит, что именно эта команда летом усилилась мощнее всех. Явно нет. Однако именно у лондонцев уже заметен новый футбол. Часто можно встретить мнение, что тренеру нужен год, а то и несколько лет для выстраивания команды. Обычно в таких случаях приводят в пример Юргена Клоппа и Микеля Артету. Только вот у «Челси» уже по первым матчам видны изменения.

Пожалуй, главное впечатление – парадокс. «Челси» играет зрелищно даже при том, что тотально отдаёт мяч. С «Фулхэмом» владение составило 38%, а с «Брайтоном» – и вовсе 25%. При этом обе встречи были полны голевых моментов. Игра получалась раскрытой в обе стороны. И здесь хочется одновременно ругать и хвалить «Челси». С одной стороны, оба раза забили больше соперника и победили. Что ещё нужно? С другой – уж слишком рискованно это выглядело. Особенно во втором случае. Если ты повёл со счётом 3:0, то эта игра не должна становиться настолько нервозной (4:3).

Хотя важны обстоятельства. Если раньше у «Челси» в центре поля была элитная связка Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, то теперь вышли Ромео Лавиа и, что совсем неожиданно, Мало Гюсто. Несмотря на это, выдали образцовый первый тайм. Хотя вопрос центра полузащиты стал ключевым в конце трансферного окна. Фернандес давно хотел уйти и добился своего трансфера. На замену рассматривали сначала Ману Коне, однако «Рома» не отпустила. Затем – Ламина Камара, но тут уже «Монако» передумал продавать футболиста – прямо в последние часы трансферного окна.

Много говорится о проблеме «Челси» с центром поля, однако на самом деле всё не настолько плохо. Всё ещё есть стабильный Кайседо, а ещё в ростере Лавиа, Рис Джеймс, Джордан Хендерсон и Валентин Барко. Последний хорошо смотрелся в Кубке лиги (пускай и в соперниках был лишь «Лутон»). Понятно, что здоровье Джеймса – непредсказуемое обстоятельство, но в целом не так уж и мало для команды, которая не играет в еврокубках.

Рис Джеймс Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Если бы у «Челси» была Лига чемпионов, то проводить перестройку оказалось бы сложнее. А сейчас Хаби Алонсо в комфортном ритме выстраивает новую команду. И важно, что это делает именно тренер. Менеджеры и владельцы клуба за четыре года не убедили, что их подход усиливает команду. Было время, когда совладелец Тодд Боули лично ездил на переговоры по трансферам – получалось так себе.

Теперь в клубе решили предоставить тренеру больше власти. Показательно, что при официальном объявлении Алонсо его указали как менеджера. Очевидно, он получил больше влияния на трансферы. И сам подход к ним изменился. Пришли в том числе футболисты, которым за 30 лет (Хендерсону – 36, Уэлбеку – 35, Эмилиано Мартинесу – 34). За два предыдущих сезона ни один футболист старше 30 лет не выходил на поле в составе «Челси» даже на минуту.

Про нового вратаря «Челси» стоит сказать отдельно. Эта сделка наиболее символична в контексте перестройки. В какой-то момент в клубе могло быть и семь вратарей. Они же перспективные! Безграничная вера в талант не оправдала себя. Если ты хочешь быть топ-клубом, то результат необходим здесь и сейчас. А ситуация с Робертом Санчесом получилась вообще уникальной.

По нему давно были сомнения. Однако он начал 1-й тур АПЛ в основе, его команда победила, но сам вратарь выглядел слабо. «Челси» фантастически оперативно взял Мартинеса, а Санчеса отправили в аренду в «Комо». Больше нет такого, что раз клуб кого-то купил, то он должен играть. Теперь действительно видно, что главное – результат. Тут, конечно, надо отметить, что Мартинес в дебютном матче за «Челси» пропустил трижды, но ни в одном из голов точно не виноват. Да и в целом провёл игру на отличном уровне – несколько раз выручил.

Хотя в первую очередь, пожалуй, нужно выделять Коула Палмера. Он был лучшим игроком команды первые полтора сезона в «Челси». Затем ещё столько же выглядел не лучшим образом, если не брать КЧМ-2025. Теперь же у футболиста было время летом, чтобы и отдохнуть, и набрать форму (на ЧМ-2026 его не взял Томас Тухель). И вот мы снова видим в нём одного из лучших полузащитников АПЛ.

Коул Палмер полузащитник «Челси» «Алонсо сказал, что я свободен в плане перемещений по полю. Вот прямо как в случае с голом, который забил «Фулхэму». В прошлом сезоне я даже не побежал бы туда, потому что это была не безопасная зона. Сейчас тренер мне говорит смещаться, искать мяч, создавать моменты и просто делать то, что я умею».

Игра «Челси» на сегодня остаётся непредсказуемой. Алонсо в «Байере» действовал с пятёркой защитников, а в «Реале» – чаще с четвёркой, как и на сборах с «Челси». Однако сейчас оба тура команда провела с пятью в обороне. В «Байере» упор делался на владение, а теперь «Челси» отдаёт мяч сопернику. Тренер любит удивлять, подстраиваясь под слабости оппонента. Испанец – не догматик, а скорее хамелеон. Один из тех, кто в своей карьере поиграл и у Жозе Моуринью, и у Хосепа Гвардиолы. И ещё месяц назад предупреждал на пресс-конференции, что его «Челси» будет гибким.

А ещё – скрытным. Daily Mail сообщает, что в клубе с приходом Алонсо повысился уровень секретности. Никто не хочет заранее информировать соперников, в каком состоянии футболисты. Кстати, весьма в стиле Артеты. Тренер «Арсенала» известен тем, что словно на репите повторял абстрактное «надеюсь, Юрриен Тимбер скоро вернётся», не называя даже ориентировочные сроки.

И вот в 3-м туре нас ждёт дерби Лондона. Симпатичный «Челси» встречается с действующим чемпионом Англии. Команде Алонсо будет уже явно посложнее, чем с «Фулхэмом» и «Брайтоном». Однако если получится не проиграть на «Эмирейтс», то результат лишь ещё больше заставит поверить в идеи испанца.