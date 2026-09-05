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Расписание спортивных матчей 6 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: дерби «Динамо» — «Спартак», US Open, КХЛ и гонка Ф-1 в Монце
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 сентября 2026 года
Комментарии
Мощное 6 сентября: «Балтика» — «Локомотив», «Ювентус» — «Милан», «Арсенал» — «Челси», Миранчук vs Месси, фигурка и финал ЧЕ по волейболу!

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Время в материале указано по Москве.

✅ ⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС — 2:2

США — Major League Soccer . МЛС
06 сентября 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Каземиро – 32'     1:1 Альмирон – 35'     2:1 Суарес – 45+1'     2:2 Эмболо – 87'    

Интрига: Миранчук против Месси

В матч с «Монреалем» Месси вернулся во времена ЧМ-2026 и выдал прайм, оформив покер и один ассист. Да и в целом у него 6+1 в последних трёх турах. Миранчук, конечно, не так хорош. В предыдущих двух турах у него результативных действий нет. Зато до этого он раздавал по одной голевой передаче в четырёх встречах кряду. И вот теперь Алексей сыграет на одном поле с Лео. В том числе ради такого россиянин и переезжал в МЛС.

Статистика МЛС
Ждём и Алексея, и его брата Антона в сборной России:
Сборная России объявила расширенный состав на сбор в сентябре-октябре

✅ 🎾 04:05: Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, третий круг — 6:7 (6:8), 3:6

US Open (ж). 3-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 04:05 МСК
Юлия Стародубцева
58
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: поквитается ли Рыбакина с украинкой за «Ролан Гаррос»?

Елена Рыбакина продолжает приближаться к заветной цели — званию первой ракетки мира. Ей осталось победить трёх соперниц на US Open, чтобы при любом раскладе после турнира возглавить женский рейтинг. В третьем круге теннисистка из Казахстана померится силами с украинкой Юлией Стародубцевой, занимающей сейчас 58-е место в рейтинге WTA. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Юлия одержала сенсационную победу. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Элисе Мертенс.

Что в итоге:
Рыбакина — вновь во второй неделе US Open. Ей осталось две победы до 1-го места в рейтинге
Рыбакина — вновь во второй неделе US Open. Ей осталось две победы до 1-го места в рейтинге

✅ ⛸️ 6:30: Фигурное катание, Кубок Kinoshita Group

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено
Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Интрига: как завершит турнир Александра Трусова?

Парный турнир в Токио начался вполне предсказуемо — три первых места заняли наши прекрасные пары. Однако неожиданным стало то, что опытные Бойкова и Козловский уступили более юным Чикмарёвой/Янченкову. Разница между ними — буквально сотые. Но этот расклад хорош для обеих пар: одну это будет мотивировать не расслабляться, а вторую — бороться дальше за самые высокие места. Нет сомнений, что весь пьедестал в итоге достанется россиянам, интригой является лишь финальная расстановка.

В танцах на льду Миронова и Устенко с досадной ошибкой пока идут лишь 10-ми, а Пасечник/Чиризано — шестыми. Конечно, хотелось бы для обеих пар большего, однако это только первые прокаты после отстранения — всё впереди. А Кагановской и Некрасову удалось неплохо о себе заявить — дуэт идёт на втором месте, уступая грузинской паре Дэвис/Смолкин. Примерный расклад танцевального турнира понятен, но кто знает — может, кто-то из россиян ещё сможет зацепиться за медали.

А вот предсказать итог женского турнира будет сложно. В короткой программе далеко не все показали свои козыри — в частности, Александру Трусову с её четверным лутцем мы увидим только в произвольной. Но не факт, что её соперницы справятся — к примеру у новой звезды японского фигурного катания Мао Симады не лучшим образом прошли последние тренировки. Ами Накаи также нельзя назвать стабильной фигуристкой. Да и Камилла Нелюбова в короткой программе показала только триксель – однако мы-то знаем, что она и квады прыгает. В общем, будет жарко — и здорово, что именно женское одиночное катание закроет турнир в Токио.

Статистика Кубка Kinoshita Group
Что в итоге:
Бойковой/Козловскому с квадом наступают на пятки, а дочь Тутберидзе побила любимицу России Бойковой/Козловскому с квадом наступают на пятки, а дочь Тутберидзе побила любимицу России
Японок много, а Трусова — одна! У Саши серебро на первом международном старте после родов Японок много, а Трусова — одна! У Саши серебро на первом международном старте после родов

✅ ⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Акрон», РПЛ, 7-й тур — 2:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Гузина – 36'     1:1 Дуду – 75'     1:2 Беншимол – 78'     2:2 Жезус – 83'    

Интрига: тольяттинцы вновь справятся с эпидемией травм?

У «Акрона» недоступны сразу 10 футболистов. Недавно печальный список пополнил и участник ЧМ-2026 Беншимол. Как в таких условиях добиваться результата? Тольяттинцы ответили на прошлой неделе, сделав 2:2 с ЦСКА. Но получится ли поставить чудеса на поток? Всё-таки «Оренбург» за шесть туров Альфа-Банк РПЛ уступил всего раз. На прошлой неделе вот команду Ильдара Ахметзянова не смог обыграть в Москве «Спартак».

Что в итоге:
Не хуже рубки «Зенит» — ЦСКА! Бойня «Оренбурга» и «Акрона» — 2:2 с крутыми голами. Видео
Не хуже рубки «Зенит» — ЦСКА! Бойня «Оренбурга» и «Акрона» — 2:2 с крутыми голами. Видео

✅ 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ — 4:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Тодд (Орехов, Толчинский) – 07:26 (5x4)     2:0 Вовченко (Толчинский, Хабаров) – 10:23 (5x5)     2:1 Рыков (Шварёв, Лукин) – 13:26 (5x5)     3:1 Исхаков (Старков) – 28:58 (5x5)     3:2 Пилипенко – 38:49 (5x5)     4:2 Толчинский (Хабаров) – 42:40 (5x5)    

Интрига: сможет ли «Амур» прервать серию поражений в личных встречах?

Хабаровчане не могут обыграть магнитогорцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ на протяжении четырёх последних матчей. И теперь именно «сталевары» станут первым соперником «тигров» на старте очередного регулярного сезона. Сможет ли дальневосточный клуб, отказавшийся от легионеров в новом сезоне, навязать борьбу команде Андрея Разина?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В обоих клубах произошла замена капитанов:
11 клубов КХЛ, которые поменяли капитанов в межсезонье
11 клубов КХЛ, которые поменяли капитанов в межсезонье

✅ ⚽️ 16:00: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 3-й тур — 2:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 46'     1:1 Джордж – 83'     1:2 Шешко – 88'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 90+6'    

Интрига: Бруну продолжит выдавать класс?

«МЮ» в прошлом туре ответил за осечку в матче с «Халл Сити» и сокрушил других новичков АПЛ. В ворота «Ипсвича» залетели пять мячей. Четыре из них забил Бруну Фернандеш: оформил хет-трик и сделал ассист. Лучший футболист прошлого сезона продолжит тащить «Юнайтед»? Всё-таки «Эвертон», пусть и лишился Илимана Ндиайе, идёт в таблице выше, поскольку ещё не проигрывал.

Португалосокрушитель:
«МЮ» пропустил от новичка АПЛ. А дальше начался разгром
«МЮ» пропустил от новичка АПЛ. А дальше начался разгром

✅ 🏎 16:00: Формула-1, этап 13, Гран-при Италии, гонка — победа Кими Антонелли

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

Интрига: а сможет ли Гасли теперь и за победу побороться?!

Квалификация Формулы-1 в Монце завершилась сенсационной победой представителя «Альпин» Пьера Гасли, взявшего поул-позишен. И теперь главный вопрос – а как высоко француз окажется в гонке? Сохранит ли лидерство на старте, окажется ли достаточно быстр, чтобы не выпустить грозных конкурентов, сработает ли с командой идеально по тактике? С первой линии рядом с Гасли будет стартовать Джордж Расселл – британскому пилоту ну очень важно победить и отыграть как можно больше очков у Андреа Кими Антонелли, стартующего с конца решётки. Вот и посмотрим, получится ли.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Что в итоге:
Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии c 19-го места, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

✅ ⚽️ 16:15: «Динамо» Махачкала — «Родина», РПЛ, 7-й тур — 2:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Агаларов – 51'     2:0 Мрезиг – 64'    
Удаления: нет / Онугха – 8'

Интрига: устроят ли москвичи ещё одну сенсацию?

«Родина» ещё месяц назад обыграла на выезде «Зенит», и теперь от неё в каждом туре ждут чуда. Однако в остальных матчах РПЛ она пропускает минимум трижды. Продлят ли столь печальную статистику новичков Премьер-Лиги махачкалинцы? «Динамо» какое-то время даже лидировало, но два недавних поражения откинули его на восьмое место. Даже без ушедшего в ЦСКА Аззи команда Вадима Евсеева считается фаворитом. Получится оправдать статус?

Календарь РПЛ
Интриги всех матчей 7-го тура:
«Спартак» в дерби, рекорд у «Краснодара», проблемы «Зенита» с ЦСКА. Интриги 7-го тура РПЛ
«Спартак» в дерби, рекорд у «Краснодара», проблемы «Зенита» с ЦСКА. Интриги 7-го тура РПЛ

✅ ⚽️ 17:15: «Валенсия» — «Барселона», Ла Лига, 4-й тур — 0:5

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Ла Лига . 4-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     0:2 Лопес – 22'     0:3 Рафинья – 50'     0:4 Педри – 79'     0:5 Ямаль – 84'    

Интрига: возглавят ли каталонцы таблицу?

«Барселона» дождалась осечки «Реала». Мадридцы уступили «Бетису», и теперь каталонцы могут единолично возглавить таблицу Ла Лиги. Первые три матча они забрали с суммарным счётом 12:2. Команда Ханси Флика (по крайней мере, на данный момент) не ослабла от отсутствия профильных форвардов и по-прежнему прекрасна. У «Валенсии» же в активе всего лишь одна ничья при двух поражениях. Намечается третье?

Турнирная таблица Ла Лиги
Что в итоге:
«Барселона» разгромила «Валенсию» в матче Ла Лиги и единолично возглавила таблицу

✅ ⚽️ 18:30: «Динамо» Москва — «Спартак», РПЛ, 7-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

Интрига: дерби, которое значит слишком многое

Причём для обеих команд. «Спартак» не справился с «Оренбургом», однако главные конкуренты разом дарят команде Хуана Карлоса Карседо подарки. «Краснодар» не справился с «Крыльями Советов», «Зенит» – с ЦСКА. Надо отрываться от петербуржцев и приближаться к краснодарцам. «Динамо» же в случае победы как раз сравняется в таблице со «Спартаком». А бело-голубые дома не уступают ему в трёх матчах кряду.

Турнирная таблица РПЛ
Что в итоге:
«Спартак» уступил «Динамо» в матче РПЛ с удалением Тюкавина и незасчитанным голом

✅ ⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 3-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Роджерс – 2'     1:1 Хаверц – 25'     2:1 Эдегор – 50'    

Интрига: кто не победит впервые в сезоне?

«Арсенал» начал сезон, как и подобает чемпионам. Но и «Челси» пока тоже исключительно побеждает, хоть и не показывает такой же монолитности. Команда Микеля Артеты отказывается пропускать, хоть и осталась без травмированного Салиба. А теперь против неё выйдут те, кто положил в двух матчах семь голов. Другая интрига – как себя проявит Эми Мартинес. На старте карьеры вратарь не заиграл как раз в «Арсенале», а теперь перешёл в не менее статусный клуб.

Турнирная таблица АПЛ
Кто фаворит в борьбе за титул?
Шансы пяти фаворитов в борьбе за победу в АПЛ по версии Opta
Истории
Шансы пяти фаворитов в борьбе за победу в АПЛ по версии Opta

✅ 🏆🏐 19:00: Италия — Турция, чемпионат Европы, женщины, финал — 2:3

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

Интрига: встреча сильнейших европейских сборных

«Золотой» матч Италии и Турции повторит прошлогодний финал чемпионата мира. Тогда команде Хулио Веласко пришлось выгрызать победу. И смогли это сделать итальянки лишь на тай-брейке. Получится ли сейчас у команды Хулио Веласко повторить прошлогодний успех или в этот раз Турция возьмёт реванш, а заодно и защитит свой титул чемпиона Европы?

Статистика ЧЕ по волейболу
У кого больше шансов забрать трофей?
Кто главный фаворит женского чемпионата Европы по волейболу?
Рейтинг
Кто главный фаворит женского чемпионата Европы по волейболу?

✅ ⚽️ 20:00: «Црвена Звезда» — «Партизан», Сербия — Суперлига, 8-й тур — 2:1

Сербия — Суперлига . 8-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
2 : 1
Партизан
Белград
0:1 Jeh – 1'     1:1 Дьенг – 17'     2:1 Иванич – 28'    

Интрига: главный матч Сербии

Разумеется, по статусу, а не по турнирным раскладам. «Црвена Звезда» вылетела из квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но еврокубковые неудачи не мешают ей показывать класс в сербской лиге. Пять туров принесли «Звезде» максимальные 15 очков. Пока «Партизан» завяз с семью на 11-м месте. Тем не менее это одно из самых жарких противостояний не только в Восточной Европе, но и во всём мире. Тут положение команд не имеет никакого значения.

Статистика Суперлиги
Этот и другие топ-матчи выходных:
Сафонов vs Головин, «Арсенал» — «Челси», выезд Батракова. 15 главных матчей уикенда Европы
Рейтинг
Сафонов vs Головин, «Арсенал» — «Челси», выезд Батракова. 15 главных матчей уикенда Европы

✅ ⚽️ 20:45: «Балтика» — «Локомотив», РПЛ, 7-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

Интрига: москвичи останутся в зоне стыков?

«Локомотив» никогда не уступал «Балтике» в РПЛ. Хотя клубы встречались 10 раз. Ещё, возможно, сыграет после тяжёлой травмы Комличенко. На этом хорошие новости для москвичей заканчиваются. На фоне больших потерь и вынужденной перестройки они находятся в зоне стыков. По идее, пора выбираться. Но как увезти очки из Калининграда, когда местная команда второй год подряд борется за медали?

Что в итоге:
Гол Мостового помог «Локомотиву» одолеть «Балтику» в матче 7-го тура РПЛ

✅ ⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 3-й тур­ — 1:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Сиссе – 68'     1:1 Гатти – 90+2'    

­Интрига: итальянская классика лидеров

В Серии А сразу несколько команд идут без потерь. В том числе «Ювентус» и «Милан». Всё изменится, когда лидеры сойдутся друг против друга. Как раз наш случай. Хочется верить, что третья туринско-миланская встреча подряд не пройдёт без голов. Возможно, теперь-то их прорвёт? Или «Юве» организует третий «сухарь» подряд? Лучано Спаллетти умеет ставить качественную оборону.

Статистика Серии А
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