Топ-события воскресенья: дерби «Динамо» — «Спартак», US Open, КХЛ и гонка Ф-1 в Монце

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Посмотреть все события 6 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ ⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС — 2:2

Интрига: Миранчук против Месси

В матч с «Монреалем» Месси вернулся во времена ЧМ-2026 и выдал прайм, оформив покер и один ассист. Да и в целом у него 6+1 в последних трёх турах. Миранчук, конечно, не так хорош. В предыдущих двух турах у него результативных действий нет. Зато до этого он раздавал по одной голевой передаче в четырёх встречах кряду. И вот теперь Алексей сыграет на одном поле с Лео. В том числе ради такого россиянин и переезжал в МЛС.

Ждём и Алексея, и его брата Антона в сборной России: Сборная России объявила расширенный состав на сбор в сентябре-октябре

✅ 🎾 04:05: Юлия Стародубцева (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, третий круг — 6:7 (6:8), 3:6

Интрига: поквитается ли Рыбакина с украинкой за «Ролан Гаррос»?

Елена Рыбакина продолжает приближаться к заветной цели — званию первой ракетки мира. Ей осталось победить трёх соперниц на US Open, чтобы при любом раскладе после турнира возглавить женский рейтинг. В третьем круге теннисистка из Казахстана померится силами с украинкой Юлией Стародубцевой, занимающей сейчас 58-е место в рейтинге WTA. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Юлия одержала сенсационную победу. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Наоми Осака — Элисе Мертенс.

✅ ⛸️ 6:30: Фигурное катание, Кубок Kinoshita Group

Интрига: как завершит турнир Александра Трусова?

Парный турнир в Токио начался вполне предсказуемо — три первых места заняли наши прекрасные пары. Однако неожиданным стало то, что опытные Бойкова и Козловский уступили более юным Чикмарёвой/Янченкову. Разница между ними — буквально сотые. Но этот расклад хорош для обеих пар: одну это будет мотивировать не расслабляться, а вторую — бороться дальше за самые высокие места. Нет сомнений, что весь пьедестал в итоге достанется россиянам, интригой является лишь финальная расстановка.

В танцах на льду Миронова и Устенко с досадной ошибкой пока идут лишь 10-ми, а Пасечник/Чиризано — шестыми. Конечно, хотелось бы для обеих пар большего, однако это только первые прокаты после отстранения — всё впереди. А Кагановской и Некрасову удалось неплохо о себе заявить — дуэт идёт на втором месте, уступая грузинской паре Дэвис/Смолкин. Примерный расклад танцевального турнира понятен, но кто знает — может, кто-то из россиян ещё сможет зацепиться за медали.

А вот предсказать итог женского турнира будет сложно. В короткой программе далеко не все показали свои козыри — в частности, Александру Трусову с её четверным лутцем мы увидим только в произвольной. Но не факт, что её соперницы справятся — к примеру у новой звезды японского фигурного катания Мао Симады не лучшим образом прошли последние тренировки. Ами Накаи также нельзя назвать стабильной фигуристкой. Да и Камилла Нелюбова в короткой программе показала только триксель – однако мы-то знаем, что она и квады прыгает. В общем, будет жарко — и здорово, что именно женское одиночное катание закроет турнир в Токио.

✅ ⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Акрон», РПЛ, 7-й тур — 2:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тольяттинцы вновь справятся с эпидемией травм?

У «Акрона» недоступны сразу 10 футболистов. Недавно печальный список пополнил и участник ЧМ-2026 Беншимол. Как в таких условиях добиваться результата? Тольяттинцы ответили на прошлой неделе, сделав 2:2 с ЦСКА. Но получится ли поставить чудеса на поток? Всё-таки «Оренбург» за шесть туров Альфа-Банк РПЛ уступил всего раз. На прошлой неделе вот команду Ильдара Ахметзянова не смог обыграть в Москве «Спартак».

✅ 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ — 4:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Амур» прервать серию поражений в личных встречах?

Хабаровчане не могут обыграть магнитогорцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ на протяжении четырёх последних матчей. И теперь именно «сталевары» станут первым соперником «тигров» на старте очередного регулярного сезона. Сможет ли дальневосточный клуб, отказавшийся от легионеров в новом сезоне, навязать борьбу команде Андрея Разина?

✅ ⚽️ 16:00: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 3-й тур — 2:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Бруну продолжит выдавать класс?

«МЮ» в прошлом туре ответил за осечку в матче с «Халл Сити» и сокрушил других новичков АПЛ. В ворота «Ипсвича» залетели пять мячей. Четыре из них забил Бруну Фернандеш: оформил хет-трик и сделал ассист. Лучший футболист прошлого сезона продолжит тащить «Юнайтед»? Всё-таки «Эвертон», пусть и лишился Илимана Ндиайе, идёт в таблице выше, поскольку ещё не проигрывал.

✅ 🏎 16:00: Формула-1, этап 13, Гран-при Италии, гонка — победа Кими Антонелли

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: а сможет ли Гасли теперь и за победу побороться?!

Квалификация Формулы-1 в Монце завершилась сенсационной победой представителя «Альпин» Пьера Гасли, взявшего поул-позишен. И теперь главный вопрос – а как высоко француз окажется в гонке? Сохранит ли лидерство на старте, окажется ли достаточно быстр, чтобы не выпустить грозных конкурентов, сработает ли с командой идеально по тактике? С первой линии рядом с Гасли будет стартовать Джордж Расселл – британскому пилоту ну очень важно победить и отыграть как можно больше очков у Андреа Кими Антонелли, стартующего с конца решётки. Вот и посмотрим, получится ли.

✅ ⚽️ 16:15: «Динамо» Махачкала — «Родина», РПЛ, 7-й тур — 2:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: устроят ли москвичи ещё одну сенсацию?

«Родина» ещё месяц назад обыграла на выезде «Зенит», и теперь от неё в каждом туре ждут чуда. Однако в остальных матчах РПЛ она пропускает минимум трижды. Продлят ли столь печальную статистику новичков Премьер-Лиги махачкалинцы? «Динамо» какое-то время даже лидировало, но два недавних поражения откинули его на восьмое место. Даже без ушедшего в ЦСКА Аззи команда Вадима Евсеева считается фаворитом. Получится оправдать статус?

✅ ⚽️ 17:15: «Валенсия» — «Барселона», Ла Лига, 4-й тур — 0:5

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возглавят ли каталонцы таблицу?

«Барселона» дождалась осечки «Реала». Мадридцы уступили «Бетису», и теперь каталонцы могут единолично возглавить таблицу Ла Лиги. Первые три матча они забрали с суммарным счётом 12:2. Команда Ханси Флика (по крайней мере, на данный момент) не ослабла от отсутствия профильных форвардов и по-прежнему прекрасна. У «Валенсии» же в активе всего лишь одна ничья при двух поражениях. Намечается третье?

✅ ⚽️ 18:30: «Динамо» Москва — «Спартак», РПЛ, 7-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерби, которое значит слишком многое

Причём для обеих команд. «Спартак» не справился с «Оренбургом», однако главные конкуренты разом дарят команде Хуана Карлоса Карседо подарки. «Краснодар» не справился с «Крыльями Советов», «Зенит» – с ЦСКА. Надо отрываться от петербуржцев и приближаться к краснодарцам. «Динамо» же в случае победы как раз сравняется в таблице со «Спартаком». А бело-голубые дома не уступают ему в трёх матчах кряду.

✅ ⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 3-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто не победит впервые в сезоне?

«Арсенал» начал сезон, как и подобает чемпионам. Но и «Челси» пока тоже исключительно побеждает, хоть и не показывает такой же монолитности. Команда Микеля Артеты отказывается пропускать, хоть и осталась без травмированного Салиба. А теперь против неё выйдут те, кто положил в двух матчах семь голов. Другая интрига – как себя проявит Эми Мартинес. На старте карьеры вратарь не заиграл как раз в «Арсенале», а теперь перешёл в не менее статусный клуб.

✅ 🏆🏐 19:00: Италия — Турция, чемпионат Европы, женщины, финал — 2:3

Интрига: встреча сильнейших европейских сборных

«Золотой» матч Италии и Турции повторит прошлогодний финал чемпионата мира. Тогда команде Хулио Веласко пришлось выгрызать победу. И смогли это сделать итальянки лишь на тай-брейке. Получится ли сейчас у команды Хулио Веласко повторить прошлогодний успех или в этот раз Турция возьмёт реванш, а заодно и защитит свой титул чемпиона Европы?

✅ ⚽️ 20:00: «Црвена Звезда» — «Партизан», Сербия — Суперлига, 8-й тур — 2:1

Интрига: главный матч Сербии

Разумеется, по статусу, а не по турнирным раскладам. «Црвена Звезда» вылетела из квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но еврокубковые неудачи не мешают ей показывать класс в сербской лиге. Пять туров принесли «Звезде» максимальные 15 очков. Пока «Партизан» завяз с семью на 11-м месте. Тем не менее это одно из самых жарких противостояний не только в Восточной Европе, но и во всём мире. Тут положение команд не имеет никакого значения.

✅ ⚽️ 20:45: «Балтика» — «Локомотив», РПЛ, 7-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: москвичи останутся в зоне стыков?

«Локомотив» никогда не уступал «Балтике» в РПЛ. Хотя клубы встречались 10 раз. Ещё, возможно, сыграет после тяжёлой травмы Комличенко. На этом хорошие новости для москвичей заканчиваются. На фоне больших потерь и вынужденной перестройки они находятся в зоне стыков. По идее, пора выбираться. Но как увезти очки из Калининграда, когда местная команда второй год подряд борется за медали?

✅ ⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 3-й тур­ — 1:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

­Интрига: итальянская классика лидеров

В Серии А сразу несколько команд идут без потерь. В том числе «Ювентус» и «Милан». Всё изменится, когда лидеры сойдутся друг против друга. Как раз наш случай. Хочется верить, что третья туринско-миланская встреча подряд не пройдёт без голов. Возможно, теперь-то их прорвёт? Или «Юве» организует третий «сухарь» подряд? Лучано Спаллетти умеет ставить качественную оборону.