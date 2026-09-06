Мостовой в «Локо» — доступный компромисс. А ведь «Зенит» без Андрея совсем не справляется

Андрей Мостовой ближайший сезон проведёт в «Локомотиве». Удивительно, но переход одного из самых титулованных игроков современности проходит относительно тихо. Мало кто удивлён, что 28-летний вингер едет в клуб, который сейчас располагается в нижней части таблицы. Хотя ещё несколько лет назад мы читали новости об интересе к хавбеку из Европы и даже всерьёз обсуждали эту возможность.

Но сейчас совсем другие времена. И аренда в «Локомотив» выглядит одним из немногих доступных компромиссов – у футболиста появится шанс доказать, что он ещё способен регулярно играть на высоком уровне, а «Зенит», пусть и особо не заработав на этой истории, отдал игрока не прямому конкуренту, а команде, которая в нынешнем сезоне вряд ли сможет претендовать на какие-то трофеи.

Какие у Мостового были варианты и что он даст «Локомотиву»?

Начнём с пугающей цифры: 90 минут провёл на поле Мостовой в 2026 году. Речь именно об Альфа-Банк РПЛ. Так плохо не было ни разу с момента его перехода в петербургский клуб в 2019 году. Да, Андрею всегда приходилось доказывать свою нужность. Постоянно выгрызать для себя шансы, учитывая, как часто петербуржцы покупали на его позицию иностранцев.

И это много лет получалось. Сезон-2022/2023 в этом плане, в принципе, получился праймовым, когда россиянин сделал 8+5 в 29 матчах и почти все начинал в основе. В сезоне-2024/2025 – уже 9+4 и 16 выходов в старте. Даже в прошлом, когда он особенно весной почти перестал получать шансы, всё равно забил шесть голов. Удивительная полезность.

Однако зимой «Зенит» купил Джона Джона. Тренерский штаб посчитал, что бразилец должен стать основной опцией на левый фланг атаки. Мостовой же неожиданно перестал рассматриваться даже как альтернатива. Ведь если не мог играть Джон, там выходил Педро. Сам главный тренер периодически объяснял свои решения актуальным состоянием игроков. Сергей Семак намекал, что тонус лучше у конкурентов Андрея. А самому ему надо дождаться шанса и доказать, что по-прежнему достоин быть хотя бы вторым выбором. Но в этот раз Андрей этого шанса решил не ждать. О желании уйти стало известно ещё месяц назад. А дальше начались переговоры.

Андрей Мостовой в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Судя по всему, интерес к игроку проявляли «Краснодар» и «Динамо». Однако «Зенит» не хотел отпускать Мостового к прямым конкурентам. Поэтому вариант с южным клубом отменили сразу. К «Динамо» едва ли относятся с большой теплотой после отказа вести переговоры по Константину Тюкавину. Так что тоже без шансов. Требовался клуб, не являющийся прямым конкурентом, но с которым можно вести дела. И тут появился «Локомотив» – идеальный кандидат, чтобы обо всём договориться.

Изначально считалось, что Мостовой продлит контракт с петербуржцами и уйдёт в аренду, чтобы «Зенит» не потерял игрока через год бесплатно. Однако в итоге клуб, вероятно, согласился на уступки и отпустил игрока без продления. То есть это, по сути, отказ от потенциальной прибыли. Да, «Локо» заплатит за аренду, но через год может подписать с вингером контракт как со свободным агентом. В этом плане сине-бело-голубые пошли игроку навстречу. Вероятно, с учётом его вклада в успехи последних лет: так или иначе, у Мостового 42 гола и 23 передачи в 209 встречах – цифры и правда впечатляют.

Андрей Мостовой полузащитник «Локомотива» «Всё довольно-таки быстро произошло. Ни с кем не советовался, это очевидный был для меня шаг. Я даже без доли сомнения согласился сразу, и всё. Думаю, сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», и «Локомотив» нуждается во мне. Думаю, это очень хорошее время для нашей совместной работы на данный момент».

Спорить с тем, что Мостовому нужен «Локомотив», нет смысла. Это очевидный факт – плюс он ещё и отчасти воспитанник. Но чуть менее понятно, зачем «Локомотиву» нужен Андрей. На этой позиции играет Сергей Пиняев, и вряд ли конкурент способен перейти в центральную зону или на правый фланг. Есть Никита Салтыков, которого брали как альтернативу. Да и Зелимхан Бакаев может выйти с любого края. Понятно, что Мостовой добавит класса и опыта (чего, возможно, команде сейчас как раз и не хватает), но это футболист, как кажется на бумаге, не совсем того профиля, который сейчас очень нужен «Локомотиву». Не игрок в центр поля или нападение. Это футболист на фланг, а таких хватает.

Очевидно, что Михаилу Галактионову придётся либо менять схему, либо искать новую роль для Пиняева. Интересно, что из этого выйдет.

«Локо» и «Зенит» теперь главные трансферные партнёры среди топов?

Похоже, им и правда комфортно работать друг с другом. Несмотря на то что переговоры редко бывают простыми. Только за нынешнее трансферное окно, помимо Мостового, клубы оформили сделку по переходу Артёма Карпукаса за € 5 млн. Изначально «Локомотив» хотел больше, однако в итоге согласился на эту цену. Возможно, поэтому клуб увидел ответный шаг от «Зенита» в истории с Андреем. Ведь если бы очень хотели удержать, нашли бы аргументы. Но в «Локомотив» отпустили.

Два года назад по аналогичному маршруту проследовал Максим Глушенков. «Локо» тогда тоже не стал мешать сделке, получил сумму выкупа и отпустил игрока. А помните Вильсона Изидора? Он тоже приехал в Петербург из московского клуба. Хотя надолго и не задержался. В свою очередь, из «Зенита» в «Локомотив» уходил Зелимхан Бакаев. Важный момент: футболист переходил уже в качестве свободного агента. С другой стороны, в Петербурге при большом желании точно могли бы этого не допустить.

ВИЛЬСОН ИЗИДОР / МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ / АРТЁМ КАРПУКАС Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Последний переход, за который «Локо» платил, случился в сезоне-2019/2020, когда москвичи купили у «Зенита» Луку Джорджевича. В общем, не станет удивлением, если стороны продолжат увеличивать число сделок. В некоторых случаях это будет полезно всем заинтересованным. Мостовому на данный момент – так точно.