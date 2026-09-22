Топ-клубы РПЛ не заметили новый лимит на легионеров. Хотя у некоторых с ним проблемы

Помните дискуссию прошлого сезона о новом лимите на легионеров? По своей сути, она не имела смысла. Кто-то выступал за ужесточение, а бо́льшая часть клубов – против. В её формальности мы окончательно убедились в день, когда министр спорта Михаил Дегтярёв собрал руководителей, чтобы обсудить всё непосредственно с ними. Однако формат встречи не предполагал какую-то существенную дискуссию до подписания документа. Ведь сначала чиновник поставил подпись, а потом предложил обсудить нововведения.

Возмущение скоро поутихло. Клубы приняли: с лимитом формата «семь легионеров на поле и 12 в заявке» придётся жить. По сути, каждый клуб, кто упирался в количественный предел, должен был расстаться с одним иностранцем. На поле и в заявке. Это естественным образом случилось. А президент РПЛ Александр Алаев для Sport24 кратко прокомментировал инициативу после главного матча 5-го тура.

Александр Алаев президент РПЛ «Уже видно, что новый лимит повлиял на решения тренеров. В матче «Спартак» — «Зенит» было видно, что команды упираются в новую формулу лимита. Это плохо или хорошо? Это данность».

И как клубы живут с новой данностью?

«Зенит»: Соболев безальтернативен, на замену вынужден выходить Алип

В Петербурге по стечению обстоятельств стали готовиться к новому лимиту ещё с весны. Никто же не предполагал, что Джон Дуран окажется настолько бесполезным. Следовательно, Александр Соболев стал основным нападающим, а под ним появлялась тройка россиян по одному в каждой линии – Денис Адамов, Игорь Дивеев и Максим Глушенков. В этом плане очень помогла покупка защитника ЦСКА. Иначе пришлось бы регулярно использовать в основе Вячеслава Караваева или Нуралы Алипа.

Собственно, эту конфигурацию Сергей Семак перенёс на новый сезон. Вынужденно (или исключительно исходя из состояния) со скамейки матчи шесть раз начинал Фелипе Аугусто. Его и правда некуда было впихнуть. Либо корректировать линию обороны, либо использовать Андрея Мостового (теперь и без него – уехал в «Локо»), или Кондакова. Тренерский штаб явно сомневается в этих опциях.

Изменения впервые мы увидели только в игре с «Факелом», но они были связаны с отсутствием Вендела и Глушенкова. И вряд ли этот вариант станет базовым по ходу сезона. С ЦСКА всё решилось само собой: Дивеев не играл, его заменил Алип – в воротах традиционно вышел Адамов. В средней линии теперь есть Карпукас, но к нему всё больше вопросов. Ну а про Глушенкова и Соболева и так всё ясно – они будут играть в старте столько, сколько позволит здоровье. С «Локо» спокойно в старте вышли все вышеуказанные, с «Балтикой» в старте не было Алипа.

Кстати, про Карпукаса – это окно возможностей. Если мы предполагаем, что он на дистанции заменит Вильмара Барриоса, то у «Зенита» появится одна опция использовать Аугусто. «Зенит» в целом адаптировался. Пусть и с прежним лимитом ему точно было бы комфортнее.

«Краснодар»: пока помогают летние трансферы

В прошлом сезоне вице-чемпионы упирались в лимит. Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян и Александр Черников/Никита Кривцов закрывали нелегионерские позиции. И, в общем-то, команда плюс-минус тоже подготовилась к обновлению кадровых правил. Ведь заранее прикупили Илью Ваханию, который гарантированно получал место основного игрока на фланге обороны. Однако летом ушёл Сперцян, но даже потенциальные проблемы клуб купировал, вложившись в россиян. Ведь не просто так подписали Магомеда Оздоева, Даниила Уткина и Дмитрия Воробьёва.

Так что сейчас с выбором россиян больших проблем нет. Даже несмотря на то, что вылетел Кривцов. Две позиции гарантированно уходят Агкацеву и Вахании. А дальше – в зависимости от соперника: есть Черников, которого всегда сможет подстраховать универсальный Оздоев. А место Кривцова пока занимает Воробьёв – альтернатива ему Уткин. Вот и получается, что даже на две российские позиции у команды есть вариации. Не забываем, что тренерский штаб ещё часто обращается к помощи Валентина Пальцева – тоже дополнительный вариант под лимит.

Поэтому 0 сюрпризов в том, что в последние дни летнего трансферного окна клуб смотрел южноамериканский рынок с точки зрения укрепления состава – и взял уругвайца Майсона Родригеса. Ведь с российским костяком видимых проблем нет. Осталось начать снова побеждать.

«Спартак»: травма Литвинова, похоже, всё испортила

У красно-белых всё идеально вырисовывалось до момента травмы Руслана Литвинова. С ним на поле оставалось добавить Александра Максименко, Романа Зобнина и Наиля Умярова – остальные позиции легко закрывали иностранцы. А для замен у Хуана Карлоса Карседо существовали опции в лице Игоря Дмитриева, Данила Пруцева и Даниила Денисова. По сути, всё те же два игрока на позицию. Как у «Краснодара».

Однако травма Руслана спутала идеальный симбиоз. Потребовалось не просто искать замену по позиции, но и замену с нужным паспортом. Самый очевидный вариант – поднять Пруцева на позицию Умярова, а самого Наиля опустить ниже на место Литвинова. Им тренер и воспользовался в играх с «Оренбургом» и «Динамо»– в итоге потеряли очки и с теми (1:1), и с другими (1:2). Поэтому нельзя было исключать более творческих решений. Например, перемещения Зобнина в центр, а на его место выпустить Денисова – однако тогда Роман рискует потерять сумасшедшую форму, в которой находится на новом месте. Но зато обыграли «Ростов» (3:0) и «Факел» (1:0). И нас ждала новая роль для Жедсона (вместо фланга обороны – под нападающими), что тоже тянет за собой более глобальные изменения. В общем, не позавидуешь. По сути, только после одного-двух больших матчей будет понятно, насколько рабочий вариант снова придумал тренер.

ЦСКА: можно смотреть только на иностранцев

ЦСКА в этом плане изначально не выглядел проблемным клубом. Вратарская позиция после покупки Максима Бориско укреплена до предела. С «Локомотивом» и «Акроном» на поле вышел Кирилл Данилов (с начала года играет почти постоянно, и нет причин оказаться на скамейке), есть Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов. Пять полевых плюс вратарь. И это ещё имеются Данила Козлов и Тамерлан Мусаев, которые точно ничего не испортят, если выйдут в основе.

Поэтому клубу можно было спокойно сконцентрироваться на зарубежном рынке. Отсюда – покупка Аззи у махачкалинского «Динамо». А потом случилось приобретение Ивана Олейникова, и россиян стало ещё больше. В общем, сложностей с лимитом у команды не просматривается ну никак.

«Динамо» Москва: глубина состава — из россиян

Здесь тоже пока без явных проблем. Хотя они могли появиться, если бы клуб довёл до конца сделки с Платой и Мартинсом – но обе сорвались. На матч с «Родиной» у команды вышли восемь россиян. На «Локомотив» – шесть, на «Спартак» – четыре, на «Оренбург» и «Ростов» – по пять. Понятно, что есть безальтернативно основные. К таковым на данный момент можно отнести Курбана Расулова (либо Андрея Лунёва), Максима Осипенко и Константина Тюкавина.

В Тимофея Маринкина тоже активно верят, но вопрос в его стабильности. Что касается Леона Зайдензаля, Ярослава Гладышева, Дмитрия Скопинцева и Антона Миранчука, то там много вопросов. Важно, что пока не в оптимальной форме после травмы Даниил Фомин – как раз четвёртый футболист, который, вероятно, будет получать время на протяжении всего сезона.

Поэтому, если учитывать глубину состава (ведь есть ещё Данил Глебов, Иван Сергеев и Виктор Окишор), у «Динамо» нет больших проблем с числом россиян на поле. Даже с учётом новичков-иностранцев (чилиец Максимильяно Гутьеррес и бразилец Жосуэ Казимир), которых подписали в самый последний момент. Главное для клуба – сохранили Тюкавина.

А что у остальных?

«Локомотив» последние годы традиционно обходится почти без легионеров. Этой линии продолжают придерживаться. Что касается других клубов, то у них в среднем на поле появляются пять-шесть россиян. Даже в «Оренбурге», который ещё недавно ассоциировался с иностранной рабочей силой, на последние встречи выходят по шесть-восемь отечественных игроков. А вот, например, «Акрон» максимально приближен к опасной зоне – с «Крыльями» и ЦСКА тольяттинцы использовали только четыре российских слота, в последующих турах – четыре или пять. А если учитывать разные проблемы центральных защитников-иностранцев, с балансированием на грани лимитных правил могут возникнуть сложности. Как и у «Рубина» – клуб тоже периодически ходит по краю. Это мы, например, увидели в играх с «Балтикой» и Махачкалой, где тоже вышли всего четыре россиянина, зато потом нелегионеров появилось и пять и шесть. Правда, бесконечные ничьи 1:1 никуда не делись.