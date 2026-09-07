«Рубин» нашёл замену Даку — бывшего форварда «Интера»! Но точно ли нужен такой игрок?

«Рубин» наконец-то нашёл нового центрфорварда после продажи в «Спартак» Мирлинда Даку. По данным Transfermarkt, на трансфере албанца казанский клуб заработал € 11 млн, а на его место берёт свободного агента – 24-летнего Эдди Сальседо. С одной стороны, удивительно, что «Рубин» не стал тратить деньги на нападающего. С другой – речь идёт об экс-игроке миланского «Интера» и лучшем бомбардире греческого ОФИ в прошлом сезоне. Но так ли нужен Франку Артиге итальянец с колумбийскими корнями, если уход Даку спровоцировал всплеск результативности у его бывшего конкурента?

О предстоящем трансфере Сальседо в «Рубин» сообщил Sport24. Согласно источнику, с форвардом после медосмотра будет подписан контракт сразу на четыре года. Transfermarkt оценивает Эдди в € 1,5 млн, Для сравнения: стоимость, по версии этого сайта, других нападающих казанского клуба: Жак-Жюльен Сиве – € 2,5 млн, Дардан Шабанхаджай – € 1,5 млн, Даниил Моторин – € 600 тыс. Француз и косовар фактически ровесники итальянца (все трое родились в 2001 году), а российский воспитанник «Рубина» и игрок молодёжной сборной страны на три года моложе.

У Сальседо хорошая школа. Он родился в Генуе и воспитывался в академии «Дженоа». За первую команду дебютировал в Серии А ещё в 15 лет – в августе 2017-го. Ещё через год его подписал «Интер» (аренда с правом выкупа за € 8 млн). Из миланского клуба Эдди вызывался в сборную Италии U19, за которую забил пять голов в 19 матчах. Затем три раза сыграл за молодёжку.

Несмотря на многообещающий старт карьеры и солидную для своего возраста стоимость, в «Интере» Сальседо не прижился. Хотя Лучано Спаллетти включал его в заявку на кубковые встречи. Эдди стали отдавать в другие клубы ради игровой практики – семь аренд в течение шести лет! За это время Сальседо поиграл за «Верону» и «Специю» в Серии А, «Бари», «Лекко» и родной «Дженоа» в Серии В, «Эльденсе» из второго испанского дивизиона и ОФИ. Летом 2025-го греческий клуб выкупил нападающего у «Интера».

Сальседо при своём росте чуть выше 180 см – сильный физически игрок. Кроме того, достаточно динамичный и может действовать по всему фронту атаки, а в молодости его даже сравнивали с Антони Марсьялем из «Манчестер Юнайтед». Тренер Габриэле Жервази, работавший с форвардом в молодёжной команде «Дженоа», говорил про Эдди следующее:

«В руки [тренера «Вероны»] Ивана Юрича попала настоящая жемчужина, потенциал которой ещё нужно раскрыть. Сальседо на пути к тому, чтобы превзойти все ожидания… Он универсален, способен исполнить любую роль в атаке. Тот факт, что в «Вероне» форварды могут свободно перемещаться по полю, играет ему на руку. Эдди напоминает Марсьяля: любит смещаться левее, чтобы затем уходить в центр и оттуда бить по воротам. Он много бегает. Обладает отличными техническими качествами».

Эдди Сальседо с трофеем Кубка Греции Фото: Из личного архива Эдди Сальседо

Тем не менее до ОФИ Сальседо никогда не забивал много в национальных чемпионатах. В Серии А положил три мяча в 52 матчах, в Серии В – четыре мяча в 33 матчах, в испанской Сегунде – два мяча в 11 матчах. Только в греческой Суперлиге в Эдди проснулся бомбардир. Но даже там у итальянца в первом сезоне было всего пять голов в 24 играх, а вот во втором он начал разрывать – 10 голов в 26 играх. К слову, в апреле Сальседо завоевал с ОФИ свой первый трофей – Кубок Греции. Правда, в финале, где его команда победила ПАОК (3:2), форвард не отличился. Но в четвертьфинале победный гол Эдди помог ОФИ выбить будущего чемпиона – АЕК Марко Николича.

Согласно статистике Sofascore, Сальседо в прошлом сезоне греческой Суперлиги в среднем за 90 минут игры наносил 2,0 удара (в створ – 0,9), делал 6,6 точной передачи на чужой трети и 0,9 паса под удар, выигрывал 5,5 единоборства при 44% успеха. У Даку в минувшем сезоне РПЛ было в «Рубине» 2,3 удара (1,1 – в створ), 3,7 передачи на чужой трети и 0,9 паса под удар, он выигрывал 6,1 единоборства при 39% успеха. Впрочем, сравнивать цифры форвардов вряд ли корректно, поскольку речь идёт о разных лигах. В РПЛ, кажется, нападающим забивать сложнее.

Очевидно, что подписание Сальседо приведёт к перераспределению ролей в атаке «Рубина». Но не факт, что сделает её сильнее. Ведь Артига как будто бы нашёл замену Даку внутри коллектива – уход албанца внезапно окрылил Жак-Жюльена Сиве. В последние три недели француз положил уже четыре мяча за пять матчей в РПЛ и Кубке России. В два раза больше, чем до этого за год с лишним в казанской команде! Интересно, что все игры, в которых забивал Сиве, «Рубин» завершал вничью со счётом 1:1 – со «Спартаком» дома, «Ростовом», «Балтикой» и «Оренбургом» на выезде. Без голов Жак-Жюльена было бы четыре поражения?

«Я очень доволен Сиве, – признавался в конце августа Артига. – Не только из-за голов, но и из-за той работы, которую он выполняет… Мы, к сожалению, в числе антилидеров по доставке мяча в штрафную в плане подач и прострелов – в этом надо прибавлять. Чтобы и у Сиве, и у остальных игроков было больше моментов».

Если француз опять «заскучает» после появления нового конкурента, то трансфер Сальседо может скорее навредить, нежели помочь «Рубину». Неизвестно, как экс-форвард «Интера» с одним по-настоящему результативным сезоном в карьере адаптируется в РПЛ. Тем более Эдди не играл с мая и не проходил предсезонную подготовку.