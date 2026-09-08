«И меня охватывал страх». Серьёзный разговор в юбилей с легендой «Рубина» Шароновым

Роман Шаронов родился и вырос в Подмосковье, но в восприятии болельщиков прочно ассоциируется с Казанью. С «Рубином» могучий защитник собрал все национальные трофеи высшего достоинства (золото РПЛ и Суперкубок — дважды) и побеждал «Барселону». В Татарстане же Шаронов приобрёл первый самостоятельный тренерский опыт на уровне Премьер-Лиги. Полувековой юбилей — хороший повод подытожить неординарную игровую карьеру и сделать промежуточные выводы о руководящей.

О чём расскажем:

Судьбоносные голы «Локомотиву». «Золотой» «Рубин». «Барселона»

— 50 лет — серьёзная веха. Праздновать будете?

— Я не придаю датам большого значения. Для меня важен не банкет, а присутствие рядом родных людей. Отметим в узком семейном кругу.

— Вы когда-то признались, что не любите отмечать дни рождения. Почему?

— Не люблю быть в центре внимания.

— Тем не менее в юбилеи принято подводить промежуточные итоги. Чем, например, вы больше всего гордитесь в карьере?

— По-спортивному счастлив, что в своё время оказался в «Рубине» Бердыева. Причём не в «золотые» 2008-2009 годы, а в начале нулевых. Вместе мы прошли большой путь — от никому не известной команды без инфраструктуры до топ-клуба России. Мне бы очень хотелось, чтобы «Рубин» развивался и дальше. Это не про счёт на табло, а про всю вертикаль — от академии до главной команды. У меня много мыслей на этот счёт, но это тема для отдельного обширного разговора.

— Тезисно не изложить?

— Многие определяют эффективность клуба по месту в таблице, однако это слишком упрощённая оценка, для болельщиков. У любого клуба должно быть направление, вектор развития. Ты можешь быть середняком, но постоянно подпитывать первую команду и другие клубы своими воспитанниками, зарабатывать на трансферах. Если же клуб скупает легионеров, однако всё равно остаётся середняком, о каком направлении можно говорить? Хорошо, если потом удастся их выгодно перепродать, но я всё равно настаиваю, что академия должна правильно функционировать. Не все выпускники школы станут профессиональными футболистами, однако многие пополнят клуб тренерами, менеджерами и так далее. Преемственность должна быть. Не на бумаге, в красивых презентациях, а в реальности.

— Как раз в «золотом» «Рубине» своих воспитанников практически не было.

— Это дело не одного дня. Это не значит, что академия не работала. Очень важно выстроить работу внутри, выбрать направление, найти квалифицированных тренеров. В «Рубине» трудились замечательные методисты Эду и Эфрен, проделавшие огромную работу в плане обучения тренеров. И в определённый момент стали появляться игроки. Рожков, Агапов, Степанов, Волков играли или играют в РПЛ, много ребят разбросано по профессиональным клубам низших дивизионов. Есть и тренеры, попавшие в профессиональный футбол. Я в то время сам работал в академии и знаю, о чём говорю. В двух словах такие глобальные вещи не объяснить, но, повторюсь, у любого большого клуба должно быть направление и понимание, чего он хочет.

— Усматриваете символизм в том, что первый «золотой» поход «Рубина» начался с вашего победного гола в ворота родного «Локомотива»?

— У этого гола есть ещё одна небольшая предыстория: когда мы в первом сезоне в РПЛ заняли третье место, то обошли как раз «Локомотив», и в Черкизове я сравнял счёт. Получилось, что один мой гол лишил их бронзы, а другой – принёс «Рубину» первую победу в «золотом» сезоне. Это не значит, что благодаря мне клуб завоевал медали — это заслуга всей команды и клуба. Просто приятное для меня стечение обстоятельств.

Ноябрь 2008 года. Раменское. Только что «Рубин» впервые стал чемпионом России Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

— Какое из двух чемпионств вам более дорого?

— Второе, 2009 года. Триумф 2008-го был определённым стечением обстоятельств. Мы не ставили перед собой задачу обязательно стать чемпионами. Она возникла уже по ходу сезона, но и тогда вслух о ней никто не кричал. Защитить титул было намного сложнее, потому что «Рубин» уже совершенно иначе воспринимали, и мы сами начали сезон не очень хорошо: одно время даже пятыми шли. Однако потом накатили и досрочно, с запасом выиграли золото, в Лиге чемпионов достойно выступили. 2009 год был важнецким — именно тогда «Рубин» стал топ-клубом для России.

— «Барселона» — «Рубин» из 2009-го — самый памятный матч в карьере?

— Знаковая во всех отношениях победа. Мы играли против одного из лучших клубов мира и одного из сильнейших тренеров современности, который объединил великих футболистов в единую команду. Однако футбол тем и хорош, что непредсказуем. Благодаря правильной подготовке, тактическому плану Курбана Бекиевича и определённому стечению обстоятельств мы обыграли «Барсу» в гостях и сыграли вничью дома.

Мастер-класс от Это’О. Провокатор Суарес. ДНК Мичела Сальгадо

— За один групповой турнир вы собрали фантастическое комбо оппонентов-нападающих: Месси, Это’О, Шевченко, Ибрагимович. Кто казался «космосом»?

— Каждый из них — мастер высочайшего уровня, это даже не обсуждается. Уже тренером часто привожу в пример своим игрокам Это’О. Я слышал от наших тренеров, входящих в топ, что игра без мяча — это игра в обороне. А Это’О блестяще играл без мяча в атаке. Первое: он постоянно находился в хорошей позиции, дальше были своевременные открывания, особенно в штрафной. Это’О постоянно держал меня в напряжении. Уже став тренером, пересматривал с другого ракурса его игру и подмечал детали, которые затем подсказывал нашим футболистам. В частности, мы много работали над этим аспектом с Тюкавиным, и эти детали помогли Косте забить два гола весной.

«Барселона» — «Рубин»: Сесар Навас и Роман Шаронов против Златана Ибрагимовича Фото: Jasper Juinen/Getty Images

— А кто из нападающих был самым противным?

— Суарес. Неспортивное поведение — часть его игры. Луис постоянно провоцировал, мог ударить исподтишка, на ногу наступить, раз двинул мне локтем незаметно от судьи. Чисто латиноамериканские штучки. Ничего криминального в этом нет: кто как может, тот так и добивается успеха. Но при этом Суарес ещё и суперфорвард. Главное, чтобы футбольные качества были на первом месте.

— Давайте тогда уж и топ-3 самых матёрых защитников составим, с которыми вас жизнь сводила.

— Если говорить о защитниках с характером, первым на ум приходит Мичел Сальгадо. Мы с ним вместе в «Пафосе» поработали. Даже в игре тренерского штаба и администрации человек рубился на максимуме — у него это уже в ДНК. Из русских выделю Игнашевича. За счёт характера Сергей многого добился в карьере. А третьим пусть будет Видич из «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», хотя против него мне и не довелось сыграть.

От Второй лиги до Евро. Пророчество Ярцева и забывчивость Мостового. Страх

— За сборную вы тоже явно не наигрались?

— У меня вообще карьера получилась специфическая в плане продвижения: прошёл все дивизионы, но в какой-то момент застрял в Первой-Второй лигах. Я понимаю, почему это произошло, но не хотелось бы детализировать. Мой игровой пик пришёлся на 2009 год, и как раз тогда меня в сборную не взяли. Видимо, не подходил по своим характеристикам тренеру. Никаких обид нет — говорю только о собственных ощущениях.

— В низших лигах застряли по нефутбольным причинам?

— Возможно, просто не попал в нужное время к нужному тренеру, который открыл бы для меня футбол с другой стороны. Допускаю, что тогда полнее реализовал бы свой потенциал. Но как сложилось, так сложилось. Значит, на тот момент моим уровнем была Первая лига. Потом уже начал потихоньку раскрывать свой потенциал и в полной мере сделал это в 32 года, после возвращения из «Шинника» в «Рубин». Тогда-то и попал в те условия, где, несмотря на возраст, развивался как футболист и выиграл два чемпионства, Кубок и пару Суперкубков. Как бы то ни было, я доволен своей карьерой.

Роман Шаронов на «Камп Ноу» Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

— О Евро-2004 остались противоречивые воспоминания?

— Во-первых, я по стечению обстоятельств и неожиданно для себя туда попал. Прямо перед турниром тяжёлые травмы получили два центральных защитника — Онопко и Игнашевич. Я никогда раньше не был в сборной, а тут сразу Евро и основной состав! Естественно, для меня всё было в новинку, но постарался как можно быстрее адаптироваться. Хорошо помню слова Ярцева: «Ребята, вы ещё не понимаете, как вам повезло. Есть более сильные игроки, которые никогда не попадают на такие форумы. Цените это». Я побывал на двух чемпионатах Европы, и это было здорово! Слова Георгия Саныча тут 100-процентно уместны. А если вы имеете в виду мою красную карточку [в стартовом матче с Испанией], то второй жёлтой там не было.

Евро-2004. Карлес Пуйоль против Романа Шаронова Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

— Как Мостовой мог не запомнить, что был с вами в одной команде?

— Не думаю, что Саша задрал нос или что-то в этом роде. Никогда не замечал у него высокомерия. Он хоть и Царь, но простой, добрый человек. Наверное, я не запомнился ему, потому что был новичком в команде, а он уехал из Португалии очень быстро (после 1-го тура Мостового отчислили из сборной за откровенное интервью испанским СМИ. — Прим. «Чемпионата»). Ничего страшного — зато смешно.

— 13-й номер на дебютном Евро — вы совсем не суеверны?

— Есть суеверия, а есть ритуалы — это разные вещи. Ритуалы касаются атмосферы, в которой тебе комфортно готовиться к игре. А суеверия — это в большей степени паранойя. Кто-то верит, я — спокойно отношусь.

— У Бердыева в командах 13-й номер был под запретом.

— А Неста бо́льшую часть карьеры отыграл под ним. И таких примеров много можно найти.

— Какие ритуалы были у вас?

— Ничего сверхъестественного. В день игры мне обязательно нужно было хорошо выспаться, а дальше — обед, настрой на матч, выход к автобусу в определённое время. Кто-то раньше приходил, я — ближе к отъезду. К ножницам в день матча старался не прикасаться, но это мелочи, на которых не зацикливался. Я в большей степени мысленно прокручивал игру в голове. Сейчас понимаю, что в плане психологии у меня иногда был внутри неправильный посыл. А человека, который направил бы мысли в правильное русло, рядом не оказалось.

— Что вы имеете в виду?

— Иногда охватывал страх. Неуверенность сковывала. Поэтому, на мой взгляд, помощь психолога просто необходима футболистам, особенно молодым. Считаю эту позицию одной из ключевых в академиях. Многие воспринимают психолога как доктора, но это совершенно другая и очень глубокая тема. Реально сильный специалист может здорово помочь как тренерам, так и игрокам. Мы же видим только игру и не знаем, что у пацанов внутри. Бывают жизненные ситуации, с которыми парню нужно справиться, а он в таком состоянии выходит на поле. Это очень важный момент.

— Даже чемпиона мира Мертезакера, по его собственному признанию, часто тошнило от напряжения перед матчами.

— Вот, Мертезакер говорил ровно об этой же проблеме.

У меня до тошноты не доходило, но, когда эмоции зашкаливают, иногда впадаешь в похожее состояние. Думаю, каждый игрок вам может рассказать об аналогичных симптомах.

В спорте очень важно уметь управлять своими эмоциями и правильно себя внутренне настраивать. Я часто слышу разговоры: нам не нужен психолог. А я считаю — очень нужен. В футболе существует целый пласт работы, помимо тренировок, которая ментально укрепляет игрока.

— У вас был восьмилетний перерыв в сборной. Хиддинк вообще не видел в команде?

— Если не вызывал, значит, не видел. Ничего страшного. Сборная при Хиддинке добилась наивысших результатов — какие могут быть вопросы?

— Зато на Евро-2012 вы поехали самым старшим в заявке. Остался осадок от того, что не сыграли?

— Нет. Стартовый состав сборной был определён и наигран до старта чемпионата, а я снова попал в заявку в последний момент, после финала Кубка. Каждому игроку важно понимать свою роль. Меня Дик Адвокат сразу предупредил, что моё дело — быть готовым выйти в случае чего. Единственное разочарование — невыход сборной из группы.

Феномен Бердыева

— Бердыев — главный тренер в вашей жизни с отрывом?

— Однозначно! Но, помимо спортивных результатов, Бердыев внёс большой вклад в развитие клуба в целом. До его прихода команда была «на нуле». При поддержке и большом доверии президента республики Шаймиева и Исхакова (с 2005 года почётный президент клуба. – Прим. «Чемпионата») «Рубину» удалось пройти большой путь и стать известным клубом не только в России, но и за рубежом.

— Как для себя формулируете уникальность Бердыева?

— Во-первых, он постоянно учился. Это его ключевое отличие от многих коллег. Бердыев не зацикливался на счёте на табло. Его настроение не зависело от результата. Он всегда в первую очередь спрашивал с себя и всё время развивался. И на стажировки Курбан Бекиевич ездил не только для того, чтобы посмотреть тренировочный процесс. Параллельно он изучал изнутри работу топ-клубов, чтобы затем перенести эти принципы в «Рубин».

— Бердыев как никто умел испепелить взглядом?

— Ха! Наверное, это связано с его психотипом. За других не скажу, но я никогда его не боялся. Мог с ним не соглашаться по каким-то вопросам, однако всегда испытывал к нему большое уважение. Он очень требовательный тренер, но не тиран.

Роман Шаронов и Курбан Бердыев Фото: РИА Новости

— Какой-то совет Бекиевича запал в сердце?

— Он просто научил меня трудиться. Если я сегодня что-то делаю, то на 100%. Это лучший скилл, который он мне дал. Но это не значит, что нужно работать 24 часа в сутки. Отдыхать тоже необходимо.

— Вы недавно репостили видео подкаста с Бердыевым. По ощущениям, изменился он внутренне за годы?

— Он 100-процентно меняется и сам об этом говорит. Когда у меня возникали какие-то вопросы, я ему звонил. Этот тренер и человек не даст тебе готового рецепта, что делать в той или иной ситуации. Он тебя направит, чтобы ты сам размышлял. Я уверен, что Бердыев развивается и дальше и ему по-прежнему интересен сам процесс. Рад, что, несмотря на возраст, Курбан Бекиевич продолжает это движение. Он говорит много правильных вещей, и его мыслями нужно пользоваться.

— Вы у Бердыева были капитаном. Не было возможности поработать в одном штабе?

— Так сложилось, что я заменил его на посту главного тренера в «Рубине». Хотел бы поработать вместе с ним? Да, этого мне очень не хватает.

— Кем бы ещё дополнили топ специалистов, которые повлияли на ваше становление как личности?

— В первую очередь это мой детский тренер Ильин. Когда мне было лет 13-14, Анатолий Николаевич перевёл меня как «позднего», сентябрьского, к ребятам на год младше, и это благотворно на меня повлияло. Уже скоро я попал в дубль «Локомотива». Не хочу никого из тренеров обидеть, каждый мне что-то дал, но отдельно выделю ещё Александра Фёдоровича Тарханова, с которым мы встретились в «Тереке».

— Нет сожаления, что вся игровая карьера прошла вдали от родного города?

— Москва — один из лучших городов мира с точки зрения развития, комфорта и так далее, но я никогда не был москвичом. Моё детство прошло в подмосковном посёлке рядом с Тарасовкой и базой «Спартака». Позже семья переехала в Мытищи. Евсеев, Пашинин — тоже оттуда. Близкими друзьями мы никогда не были, но вместе в «Локомотиве» занимались, общались. А теперь мой родной город — Казань, говорю без малейшей бравады. Я в осознанном возрасте сюда переехал — и не жалею.

— Давно были в Мытищах?

— К несчастью, мама умерла, а папа до сих пор там живёт. Периодически заезжаю к нему в гости.

— Чем вас Казань очаровала?

— Во-первых, я видел, как город развивается, а комфорт семьи очень важен для меня. Второй момент: «Рубин» стал для меня родным и главным клубом в карьере. Плюс супруга у меня из Казани. Тут все факторы идеально совпали.

— Не считали, сколько лет отдали «Рубину» в разных ролях?

— Я не ради цифр был в клубе. Даже не знаю, сколько матчей за «Рубин» сыграл.

Школа «Рубина». Стажировка у Челестини. Из РПЛ — в детский футбол

— А развитием своей тренерской карьеры довольны?

— В целом доволен. Единственный минус — большие паузы между командами. Рад, что после игровой карьеры попал в академию «Рубина». Там я сделал большой шаг в плане становления как тренер и получил очень много знаний. Дальше — уже профессиональный футбол.

— Небольшой отрезок в «Рубине» и два года в Хабаровске не маловато для самостоятельной практики?

— Что есть, то есть. Клуб добивается результата, а не только тренер и игроки. Важно попасть в нужное время в нужное место.

Валерий Карпин и Роман Шаронов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Карьера экс-одноклубника Семака в этом плане — сказка?

— Для достижения результата много факторов должно сойтись. Это жизнь. Я и в игровой карьере долго играл в низших лигах, прежде чем сделать шаг вперёд. Работая тренером или помощником, я чётко понимаю, что делаю и зачем, и сконцентрирован на этом. Процесс, так или иначе, не останавливается. Категориями «ему повезло, а мне нет» не мыслю.

— Что вам дал недолгий динамовский опыт?

— Мы сразу проговорили с Роланом Санычем мою роль и дальше уже выстраивали тренировочный процесс, параллельно притираясь друг к другу, поскольку вместе работали с листа. Я был глубоко вовлечён в процесс и располагал широкими полномочиями. Нам нужно было выстроить из того, что было, то, что мы хотим. У нас был отлажен матч-менеджмент: я наблюдал за игрой немного со стороны и давал информацию главному тренеру. Считаю, что в целом мы сработали очень качественно и добились хороших результатов. Отличными они были бы, попади «Динамо» в финал Кубка и выиграй его. Жаль, что не смогли продолжить свою работу, но это часть профессии. В целом могу оценить этот период со знаком плюс.

— Была возможность после «Динамо» немного выдохнуть, перезагрузиться?

— Я не устал. Наоборот, мне хочется постоянно быть в процессе и продолжать работу в футболе. Но я понимаю, что паузы — часть нашей профессии.

— На стажировки не выбирались?

— Нет. Я не езжу на стажировки ради каких-то упражнений, вне зависимости от фамилий специалистов. Сперва меня должна зацепить, увлечь идея тренера, и только после этого есть смысл познакомиться с его тренировочным процессом ближе. Так было с ЦСКА Челестини. После подробного разбора команды для «Матч Премьер» мне стало интересно, как они этот футбол тренируют. Я в общих чертах предполагал, как это выглядит, но воочию подметил много любопытных деталей. Вот эта стажировка была очень полезной и однозначно пошла мне как тренеру в плюс. После неё я ещё раз утвердился во мнении: что команда тренирует, в то и играет. Это взаимосвязанные вещи.

— Как прошло лето без работы в футболе?

— А я и сейчас активно участвую в тренировочном процессе — курирую команду 15-летних ребят футбольной школы «Савиново» города Казани. Вместе с главным тренером обучаем молодых игроков.

— Известные футболисты сегодня редко идут тренировать детей.

— А я не делю футбол на детский и взрослый. Он один — только цели разные. Я помогаю ребятам расти и сам развиваюсь как тренер. Понятно, что профессиональные игроки умеют больше, чем парни из городской юношеской команды, но обучение идёт и там, и там.

— Легко находите общий язык с поколением зумеров?

— Хороший вопрос. В новом коллективе на тебя сначала смотрят как на человека с неким бэкграундом. Но главное — что ты им даёшь, а не каким футболистом был. Есть определённые требования, атмосфера. Ты должен уметь управлять коллективом вне зависимости от того, дети это или профессионалы с большими контрактами. Я стараюсь понять, что за человек передо мной, и к каждому подобрать ключ.

Главные рокеры российского футбола. Первое тату. Семья

— У вас в аккаунте много трогательных фото с женой. Сколько лет вы уже вместе?

— Самое главное, что мы вместе! Мы не считаем, сколько осталось до серебряной или золотой свадьбы. Футбол мне и здесь помог. Если бы не приехал в Казань — не встретил бы Надежду.

— Как пронести эту нежность через годы?

— Каждому важно найти своего человека, с таким же мировоззрением. А дальше уже продолжаешь выстраивать и укреплять взаимоотношения. Вот и всё.

Роман и Надежда Шароновы Фото: Из личного архива Романа Шаронова

— Жена в какой-то степени помогла и карьеру перезапустить?

— 100%. Это тоже очень важный фактор, один из ключевых в моей карьере. С её помощью я встал на другую дорогу.

— Она тоже любительница тяжёлого рока?

— Есть группы, которые не слушает – и наоборот. Но я ведь тоже не только Metallica слушаю. У меня обширные вкусы — от Адель до Nirvana или Slipknot. Всё зависит от настроения. Наши музыкальные или кинематографические предпочтения совпадают. В плане моды Надя вообще профи. Вкус к правильному сочетанию вещей, стилю во многом она мне привила.

— Черданцев, Карасёв и Шаронов — три главных рокера в российском футболе?

— Наверное. С Черданцевым как-то встретились после концерта Metallica в Москве, перекинулись парой фраз. С Карасёвым обменивались шутками на эту тему перед играми.

— Черданцев гонял за Metallica по всему миру. На скольких концертах побывали вы?

— Я был на самом главном концерте Metallica в России — на Тушинском поле (международный рок-фестиваль «Монстры рока», состоявшийся 28 сентября 1991 года. — Прим. «Чемпионата»). После ходил на них в «Олимпийском». В другие города пару раз собирался, но не получилось. Зато на Black Sabbath Оззи Осборна за рубежом трижды был, плюс Slayer, Sepultura, AC/DC, Slipknot.

— Помнится, один концерт Metallica в Москве вам пришлось пропустить из-за игры «Рубина».

— Да, зато вместе с медиакомандой «Рубина» создали новый тренд в футбольном инфополе.

— Карасёв и сам иногда берёт в руки гитару. А вы?

— Дочь Маруся может что-то сыграть, а я не умею. И время, когда можно было научиться, ушло.

— Игроком вы не носили бороду — после карьеры отпустили?

— Да. Один раз отрастил — жена сказала: «Оставляй».

— Сколько у вас тату?

— Никогда не считал. Сколько было, столько и осталось. Ничего нового давно не делал.

— Что и когда набили первым?

— Это была даже не татуировка, а неумело накорябанная морда льва. Четыре раза переделывал по неопытности.

— Есть такие, которые уже хотелось бы свести?

— Нет. После первого негативного опыта не набивал тату только потому, что красиво и модно. Каждую наносил осознанно, в определённом внутреннем состоянии и с каким-то посылом.

Роман Шаронов Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

— Ваша жена когда-то сказала: «Даже не могу сказать, что у него главное призвание — футбол или отцовство». Вы заботливый папа?

— Требовательный, особенно к сыну. Я понимаю свои недочёты, но стараюсь в детей вложить максимум.

— Чем они занимаются?

— Фёдор отучился на повара, специализирующегося на спортивном питании, и связан с кухней. Анастасия пошла по спортивному направлению: занималась лёгкой атлетикой, плаванием, а сейчас работает реабилитологом в футбольном клубе «Крылья Советов». Мария учится на спортивного менеджера, а Василиса и Лев — ещё школьники.

Семья Шароновых Фото: Из личного архива Романа Шаронова

— Чем ещё ваша жизнь наполнена?

— У меня две собаки. Очень интересно их изучать и познавать. Погрузился в тему, узнаю́, как с ними правильно выстраивать взаимоотношения. Собаки — суперживотные, которые дарят только положительную энергию и создают атмосферу в доме. Для нас они уже полноценные члены семьи.

— В районе «полтинника» у многих просыпается тяга к самопознанию, самосовершенствованию. У вас есть такое?

— Это не случилось со мной в 45, 49 или 50 лет. Я постоянно себя анализирую: что делаю, зачем. Наверное, сейчас этого просто больше, чем в молодости, но в подсознании стремление развиваться, мне кажется, было всегда. А кому-то и в 50 это неинтересно — все люди разные.

Роман Широков и Роман Шаронов в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вас никогда не путали с Романом Широковым?

— Комментаторы и болельщики иногда оговаривались — фамилии-то похожие. Ничего страшного. У нас с Романом хорошие отношения. Его со мной, наверное, не путали (смеётся). Кстати, сейчас в «Урале» играет Роман Шоронов. Лично не знакомы, но любопытно последить за карьерой тёзки и почти однофамильца.

— Чего ещё хотите добиться в футболе?

— Хочу по максимуму себя реализовать в тренерстве, получать новые знания и отдавать их игрокам. А где это делать — в профессиональном футболе или в академии — вопрос второй.