20 топ-игроков, которых всё ещё можно подписать. Без работы остаются настоящие звезды!

Летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось, но многие звёзды до сих пор сидят без работы. В нашем списке — 20 топ-игроков. Даже будучи «бесплатными», эти футболисты не нашли себе новые клубы за три месяца. Кто лучший свободный агент на рынке? Принимайте участие в голосовании — и давайте определим это вместе!

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