20 топ-игроков, которых всё ещё можно подписать. Без работы остаются настоящие звезды!

Летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось, но многие звёзды до сих пор сидят без работы. В нашем списке — 20 топ-игроков. Даже будучи «бесплатными», эти футболисты не нашли себе новые клубы за три месяца. Кто лучший свободный агент на рынке? Принимайте участие в голосовании — и давайте определим это вместе!
«Чемпионат» отобрал самых статусных свободных агентов и предлагает вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.
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Дани Карвахаль
Стоимость по версии Transfermarkt: € 4 млн
34-летний Карвахаль провёл прекрасную карьеру в «Реале» – выиграл с мадридцами 26 трофеев, в том числе шесть раз Лигу чемпионов и четыре раза – чемпионат Испании. Помимо того, правый защитник – обладатель золота Евро-2024 в составе сборной страны. В предыдущем сезоне он поучаствовал в 22 встречах ЛЧ и Примеры, отдал один голевой пас, а летом покинул родной клуб после завершения контракта.
Карим Бензема
Стоимость по версии Transfermarkt: € 5 млн
38-летний Бензема прошёл путь от обладателя «Золотого мяча» и звезды «Реала», с которым завоевал 25 трофеев (включая четыре чемпионских титула и пять кубков Лиги чемпионов) до игрока, не нужного «Аль-Иттихаду» и «Аль-Хилялю». Зимой нападающий расторг контракт с одним саудовским клубом, летом – с другим. В предыдущем сезоне француз набрал 21+2 в 23 матчах чемпионата Саудовской Аравии и азиатской Лиги чемпионов. Из-за особенностей контрактных обязательств форвард не может найти команду вне саудовского чемпионата до 2030 года, пока является его амбассадором.
Мауро Икарди
Стоимость по версии Transfermarkt: € 4 млн
33-летний Икарди – бывший нападающий «Интера» (дважды был лучшим бомбардиром Серии А в составе миланцев) и «ПСЖ», двукратный чемпион Франции. Последние четыре года аргентинец играл за «Галатасарай» и добавил в свою коллекцию наград ещё четыре золота Суперлиги. Забил 14 голов и один раз ассистировал в 41 встрече чемпионата Турции и Лиги чемпионов минувшего сезона.
Давид Алаба
Стоимость по версии Transfermarkt: € 3 млн
34-летний Алаба – бывший защитник «Баварии» и «Реала», он 10 раз побеждал в Бундеслиге, дважды выигрывал Примеру и четыре раза – Лигу чемпионов. В минувшем сезоне перед уходом из мадридского клуба провёл 14 матчей в чемпионате Испании и ЛЧ без результативных действий. Став свободным агентом после завершения контракта с «Реалом», австриец сыграл на ЧМ-2026 – сделал один голевой пас в четырёх встречах.
Джейдон Санчо
Стоимость по версии Transfermarkt: € 18 млн
26-летний Санчо – экс-вингер «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии» и «Челси». Прошлый сезон отыграл на правах аренды за «Астон Виллу»: забил один гол и сделал три голевые передачи в 36 матчах АПЛ и Лиги Европы. Летом англичанин стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с манкунианцами.
Рияд Марез
Стоимость по версии Transfermarkt: € 5 млн
35-летний Марез – пятикратный чемпион Англии в составе «Лестера» (одно золото АПЛ) и «Манчестер Сити» (четыре титула), победитель Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Последние три года зарабатывал на жизнь в Саудовской Аравии, играя за «Аль-Ахли». В прошлом сезоне алжирец набрал 8+9 в 38 матчах Про-Лиги и азиатской Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 забил два мяча и сделал один голевой пас за четыре игры.
Рафаэл Геррейру
Стоимость по версии Transfermarkt: € 5 млн
32-летний Геррейру – экс-игрок дортмундской «Боруссии» и «Баварии», двукратный чемпион Германии в составе мюнхенского клуба и победитель Евро-2016 со сборной Португалии. Отдав три года карьеры «Баварии», летом ушёл свободным агентом. В минувшем сезоне португалец набрал 6+2 в 25 встречах Бундеслиги и Лиги чемпионов.
Рахим Стерлинг
Стоимость по версии Transfermarkt: € 3 млн
31-летний Стерлинг может похвастаться тем, что играл почти за все топ-клубы Англии – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В составе «МС» он четыре раза побеждал в АПЛ, а со сборной доходил до финала Евро-2020. В январе, расторгнув контракт с «Челси», вингер присоединился к нидерландскому «Фейеноорду» и заработал 0+1 в восьми встречах Эредивизии.
Ренату Саншеш
Стоимость по версии Transfermarkt: € 2 млн
29-летний Саншеш оставил кое-какой след в «Баварии» и «ПСЖ» (взял два золота Бундеслиги и одно – Лиги 1), но ещё более глубокий – в сборной Португалии: победил с национальной командой на Евро-2016, где стал лучшим молодым игроком турнира. Сезон-2025/2026 полузащитник, принадлежавший парижанам, провёл в «Панатинаикосе». Поучаствовал в 20 матчах чемпионата Греции и Лиги Европы и заработал 1+1, а затем вышел на летний рынок без контракта.
Самуэль Жиго
Стоимость по версии Transfermarkt: € 1,2 млн
В списке свободных агентов есть даже 32-летний экс-лидер обороны «Спартака» и обладатель Кубка России сезона-2021/2022. После ухода из московской команды Жиго выступал за «Марсель», а последние два года провёл в «Лацио». Впрочем, в предыдущем сезоне француз вообще не появлялся на поле и в сентябре расторг контракт с римским клубом.
Антони Марсьяль
Стоимость по версии Transfermarkt: € 3,5 млн
30-летний Марсьяль – экс-игрок «Манчестер Юнайтед», с которым взял Лигу Европы и ещё четыре кубковых трофея, финалист Евро-2016 в составе сборной Франции. В предыдущем сезоне форвард выступал в Мексике за «Монтеррей». В 17 матчах забил один мяч и сделал две голевые передачи, после чего попрощался с клубом.
Исмаэль Беннасер
Стоимость по версии Transfermarkt: € 8 млн
28-летний Беннасер – бывший полузащитник «Милана», с которым выигрывал золото Серии А. В прошлом сезоне итальянский клуб дважды отдавал алжирца в аренду – «Марселю» и загребскому «Динамо». В 30 матчах Лиги 1 и чемпионата Хорватии хавбек забил один мяч.
Крепен Диатта
Стоимость по версии Transfermarkt: € 6 млн
27-летний Диатта сделал себе имя выступлениями за «Монако», где был одноклубником Александра Головина в течение пяти сезонов. В июне дороги сенегальца и монегасков разошлись. В предыдущем сезоне универсал, способный закрыть позиции вингера и флангового защитника, заработал 0+2 в 18 встречах Лиги 1 и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 поучаствовал в четырёх играх.
Маттео Дармиан
Стоимость по версии Transfermarkt: € 1,4 млн
36-летний Дармиан – экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Интера» и сборной Италии. С манкунианцами он победил в Лиге Европы, а с миланским клубом взял три золота Серии А и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. В своём последнем сезоне в «Интере» защитник провёл восемь матчей в итальянском чемпионате и ЛЧ без результативных действий.
Франческо Ачерби
Стоимость по версии Transfermarkt: € 2 млн
38-летний Ачерби остался без команды, проведя уже в солидном возрасте по четыре года в «Лацио» и «Интере». С миланским клубом он дважды завоёвывал золото чемпионата Италии и доходил до финала Лиги чемпионов, кроме того, победил на Евро-2020 со сборной страны. В минувшем сезоне центральный защитник стал автором одной голевой передачи в 23 матчах Серии А и Лиги чемпионов.
Хоселу
Стоимость по версии Transfermarkt: € 2,8 млн
36-летний Хоселу – нападающий, забивавший за разные испанские клубы, но самую громкую рекламу он сделал себе в «Реале». С мадридцами выиграл Примеру и Лигу чемпионов, после чего победил и на Евро-2024 со сборной страны. Затем два года отрабатывал солидный контракт в «Аль-Гарафе» – в прошлом сезоне форвард положил девять мячей в 22 матчах чемпионата Катара и азиатской Лиги чемпионов.
Уилфрид Заха
Стоимость по версии Transfermarkt: € 3,5 млн
33-летний Заха известен по выступлениям в АПЛ за «Кристал Пэлас», хотя засветился и в «Манчестер Юнайтед». С 2025 года вингер играл на правах аренды в МЛС за «Шарлотт»: в сезоне-2026 провёл 13 матчей, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Летом завершился контракт ивуарийца с «Галатасараем», которому он принадлежал.
Дани Парехо
Стоимость по версии Transfermarkt: € 1 млн
37-летний Парехо – экс-полузащитник сборной Испании, который в течение многих сезонов зажигал в «Валенсии» и «Вильярреале». В своём последнем на сегодняшний день клубе плеймейкер выиграл Лигу Европы. А в прошлом сезоне он принял участие в 39 встречах Примеры и Лиги чемпионов, став автором одного гола.
Поль Погба
Стоимость по версии Transfermarkt: € 2,5 млн
33-летний Погба – вчерашняя звезда «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Четырёхкратный чемпион Италии и победитель Лиги Европы, а ещё – обладатель золота ЧМ-2018 со сборной Франции. В июне 2025-го полузащитник вернулся в футбол после длительной дисквалификации за допинг, однако большая пауза и старые травмы помешали возвратиться на прежний уровень: в минувшем сезоне он поучаствовал в шести встречах Лиги 1 и не совершил результативных действий.
Александр Зинченко
Стоимость по версии Transfermarkt: € 8 млн
29-летнего Зинченко многие помнят по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Арсенал» (с этими командами украинец взял четыре золота АПЛ), а мы – ещё и за «Уфу» в РПЛ. Минувший сезон универсальный защитник/хавбек отыграл в арендах за «Ноттингем Форест» и «Аякс». Провёл 10 встреч в АПЛ, Эредивизии и Лиге Европы без результативных действий.