Герой ЦСКА в Питере, автор чуда «Крыльев» или джокер Евсеева? Кто лучший в 7-м туре РПЛ

Первые сентябрьские матчи Альфа-Банк РПЛ остались в прошлом. 7-й тур порадовал нас сразу двумя топ-встречами, но интересного хватало и в других играх. К примеру, «Крылья» отобрали очки у «Краснодара», а «Оренбург» и «Акрон» выдали бойню с четырьмя голами. Пришло время по традиции определить лучшего футболиста тура. Претендентов хватает, а всё решит ваша активность.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.