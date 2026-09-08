Герой ЦСКА в Питере, автор чуда «Крыльев» или джокер Евсеева? Кто лучший в 7-м туре РПЛ

Первые сентябрьские матчи Альфа-Банк РПЛ остались в прошлом. 7-й тур порадовал нас сразу двумя топ-встречами, но интересного хватало и в других играх. К примеру, «Крылья» отобрали очки у «Краснодара», а «Оренбург» и «Акрон» выдали бойню с четырьмя голами. Пришло время по традиции определить лучшего футболиста тура. Претендентов хватает, а всё решит ваша активность.
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Иван Обляков (ЦСКА)
Позади семь туров, а ЦСКА до сих пор не потерпел ни одного поражения. Казалось, команде нечего ловить в Санкт-Петербурге. Однако ЦСКА перетерпел в первой половине, а перед самым перерывом реализовал пенальти. Гости всё-таки пропустили, тем не менее вырвали победу уже в добавленное время. Обляков сделал дубль и стал главным героем встречи. Сначала Иван хладнокровно реализовал пенальти, а потом оказался первым на добивании. Четыре удара (три — в створ), 35 точных передач из 39, три заработанных фола, два перехвата — статистика полузащитника ЦСКА в прошедшем матче.
Иван Олейников («Крылья Советов»)
Полузащитник ярко провёл заключительный матч в составе самарской команды. Иван вышел на поле с капитанской повязкой, а во второй половине вдохновил волжан на камбэк. Две голевые передачи Олейникова — «Краснодар» впервые теряет очки в этом чемпионате России. Сам Иван четыре раза пробил по воротам лидера РПЛ, но так и не попал в створ. Он отдал три ключевые передачи, заработал пять фолов и совершил один перехват. После Иван заявил, что матч стал для него последним в составе «Крыльев Советов», а спустя несколько часов прибыл на базу «Рубина». Правда, закончилось всё внезапной сменой курса — теперь Олейникова ждут в ЦСКА.
Амар Рахманович («Крылья Советов»)
Ещё один герой матча с «Краснодаром». В шести предыдущих турах РПЛ Рахманович пять раз выходил в стартовом составе, но не положил ни одного мяча. А тут его прорвало. Амар вышел на поле в перерыве и дважды пробил Станислава Агкацева. Его подвиги помогли волжанам набрать первое очко в домашних встречах РПЛ в нынешнем сезоне. Амар отдал шесть точных передач из девяти, нанёс два удара (оба — в створ), заработал два фола и выиграл три верховых единоборства из трёх. Сколько ещё забьёт до конца сезона?
Ярослав Гладышев («Динамо» Москва)
Камбэк «Динамо» в дерби стартовал именно с гола Гладышева. Ярослав сделал всё сам. Обокрал Умярова на чужой половине, продвинулся к линии штрафной площади и «плюнул» точно в дальнюю девятку ворот Александра Максименко. Прошедшая неделя получилась очень успешной для Гладышева. За несколько дней до дерби он набрал два (1+1) очка по системе «гол+пас» в кубковой встрече с «Ахматом» (3:0). В прошедшем туре РПЛ Ярослав отдал 17 точных передач из 24, заработал один фол и совершил один перехват.
Андрей Мостовой («Локомотив»)
Мостовой сменил «Зенит» на «Локомотив», и это решение выглядело оправданным. На старте сезона Андрей почти не играл в составе клуба из Санкт-Петербурга. Тренер «Локомотива» Галактионов сразу поставил новичка в стартовый состав, и тот принёс команде важную победу в Калининграде (1:0). Мостовой забил на 85-й минуте, а «Локомотив» покинул зону прямого вылета. Есть первая победа московской команды в сезоне! Андрей нанёс три удара (один — в створ), отдал 24 точных паса из 29, заработал три фола, выполнил одну успешную обводку и совершил один перехват. Кажется, смена обстановки уже пошла на пользу игроку.
Жилсон Беншимол («Акрон»)
«Акрон» находится на предпоследней строчке в таблице, но всё могло быть ещё хуже. Спасибо Беншимолу, который в последних матчах откровенно тащит команду. В 6-м туре Жилсон забил сам и отдал голевой пас, а в 7-м, образно говоря, использовал всем известные клавиши Ctrl+C и Ctrl+V. Снова сначала ассистировал одноклубнику (на этот раз — Дуду), после чего головой вонзил мяч в ворота Богдана Овсянникова. Правда, «Акрон» опять остался без победы. Жилсон сделал четыре успешные обводки и выиграл два верховых единоборства из двух. Беншимол — лучший футболист команды по голам (3) и общему количеству результативных действий (5) в сезоне РПЛ. Как скоро его купит другой клуб?
Лучшим был другой игрок
Возможно, вы считаете, что лучшим в туре следует признать того, кто не попал в наш список. Тогда нужно голосовать за этот вариант. В прошедшем туре себя хорошо показали Джон Кордоба и Жоау Батчи (оба — «Краснодар»), Дмитрий Рыбчинский и Алешандре Жезус (оба — «Оренбург»), Хуссем Мрезиг («Динамо» Махачкала), Виктор Мелёхин и Константин Кучаев (оба — «Ростов»), Хуан Касерес, Рубенс и Данил Глебов (все — «Динамо»).
Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)
Любопытная деталь: Агаларов забил три мяча в этом сезоне, все — после выходов на замену. Вот и в 7-м туре Гамид оказался в запасе, однако вышел на поле уже на 38-й минуте. Этот ход Вадима Евсеева сработал после перерыва — именно тогда Агаларов открыл счёт в матче с «Родиной» (2:0). Гамид нанёс три удара, дважды попал в створ ворот, отдал девять точных передач из девяти, выполнил одну успешную обводку и заработал один фол. А ещё он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров команды в этом сезоне. Выпустит ли его Евсеев в основе в следующей встрече? Или продолжит делать ставку на Гамида как на джокера?
Алексей Миронов («Ростов»)
«Ростов» прервал мини-серию из двух поражений — обыграл дома «Факел» (3:1). Хозяева нокаутировали соперника после перерыва — три гола за восемь минут. Миронов набрал два (1+1) очка по системе «гол+пас». Сначала забил сам, а потом навесил на голову защитнику Умару Сако. Для Алексея это первые результативные действия в нынешнем сезоне. Кажется, ему пошёл на пользу отдых в кубковом матче с ЦСКА (2:0). Во встрече с «Факелом» он нанёс два удара, отдал две ключевые передачи, два раза успешно применил обводку, заработал один фол и выиграл три верховых единоборства их трёх.