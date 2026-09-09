«Зенит» перехватил у «Спартака» вратаря. Но в Петербурге его не будет?

Ожидание болельщиков «Зенита» в последние дни трансферного окна: клуб подписывает Александра Головина, Данило или Константина Тюкавина. Реальность: «Зенит» подписал голкипера Александра Дёгтева и должен отдать его в бесплатную аренду в «Оренбург».

Самый странный трансфер действующих чемпионов в летнее трансферное окно. Клуб не пошёл за каким-то звёздным или модным вратарём (в этом плане удивительно, что упустили Максима Бориско), а забрал собственного воспитанника, который играл за «Сочи». А ещё таким образом помог южанам со снятием трансферного бана. Ведь РФС наложил на них ограничения как раз из-за долгов по трансферам. В том числе за Александра Коваленко, который перебрался в «Сочи» ещё год назад. После перехода Дёгтева этот долг будет списан. А клуб получит ещё и небольшие средства сверху.

Подождите. Но ведь Дёгтев договорился со «Спартаком»?

Вероятно, так и было. 11 августа «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» предложил 200 млн рублей за игрока «Сочи». В то время как черноморцы рассчитывали на 250 млн. Инсайдер Иван Карпов добавил, что согласован личный контракт с футболистом до лета 2031 года, а сам он ближайший сезон должен был провести в аренде в «Родине». При этом, по его данным, фиксированная часть оффера – 140 млн. А ещё 60 млн клуб мог получить в качестве бонусов.

Александр Дёгтев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этот день Карпов уточнил, что за ситуацией внимательно следит «Зенит». Ведь Дёгтев – именно его воспитанник. Он прошёл через юношеские команды клуба, а в 2023-м уехал во вторую команду «Сочи». Через год в 19-летнем возрасте дебютировал за основной состав, став самым молодым вратарём в истории команды. Потом был основным в сезоне, когда она вернулись в Альфа-Банк РПЛ. В элитном дивизионе Александр провёл 18 матчей, но только три игры «на ноль». Начинал как основной, после пяти голов от «Краснодара» присел на скамейку, а весной снова вернулся в стартовый состав. Итог – 18 встреч и 34 пропущенных гола. При этом он вошёл в пятёрку лучших киперов по спасениям. А эксперты отмечали его уверенную игру на линии и на выходах.

Однако внимание к себе Дёгтев так или иначе привлёк. И всё дошло до того, что «Сочи» таки дождался предложения из Петербурга. Точные цифры оффера неизвестны (но понятно, что долг за Коваленко списан и клубу разрешено регистрировать новичков), а контракт будет действовать пять лет, сохранив опцию возможного возвращения игрока.

А Дёгтев правда может стать первым номером в «Зените»?

Многое зависит от событий ближайших месяцев. В том числе от договорённостей с Денисом Адамовым о новом контракте, ведь действующий у него – до лета 2027 года. В медиа уже появляется информация об интересе к игроку из «Селтика», что говорит только о том, что в переговорах не всё гладко. Значит, нельзя исключать вероятность, что игрок уйдёт свободным агентом. И если это случится, находящийся на контракте Дёгтев наверняка пригодится.

Ведь при таком раскладе «Зенит» останется с Богданом Москвичёвым и Даниилом Одоевским. По изначальной задумке, именно первый в этом сезоне мог стать заменой Адамову. Однако пока его используют только в Кубке России и, судя по всему, считают сырым для выступления в чемпионате. Одоевский – и вовсе третья опция, стать в такой ситуации первым почти невозможно. Следовательно, у «Зенита» всегда будет возможность отозвать Дёгтева. Вопрос только, будет ли Александр много и хорошо играть в «Оренбурге». Если он конечно туда отправится – клуб пока об этом ничего не сообщил.

Сейчас в команде Ильдара Ахметзянова место первого номера второй сезон занято Богданом Овсянниковым. И едва ли он готов отдать своё место без борьбы. Хотя за дальнейшим развитием Дёгтева на уровне РПЛ посмотреть интересно.