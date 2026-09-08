Большой дебют Батракова, особенный матч для Моуринью. Сколько интриг на старте ЛЧ!

Скучали по Лиге чемпионов? Тогда у нас для вас есть хорошая новость. Сегодня, 8 сентября, стартует общий этап главного клубного турнира Европы. 18 матчей разбили на три дня (так будет только в 1-м туре). Что интересного намечается в предстоящих встречах?

Что там во вторник

Каким будет первый матч Николича в ЛЧ за шесть лет?

Бывший тренер ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич возвращается в основную сетку Лиги чемпионов. Команды серба не играли там с 2020 года — тогда «Локомотив» набрал три очка в компании с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург». Теперь Николич работает с греческим АЕКом, который ждёт встреча с австрийским ЛАСКом. Клуб из Афин неплохо начал сезон — семь очков из девяти возможных в чемпионате и итоговая победа в заключительном раунде квалификации ЛЧ. Там АЕК справился с «Левски» – 0:0, 4:0. ЛАСК же в отборе прихлопнул «Селтик». 0:3 в первом матче не стали приговором для австрийцев. Дома они ликвидировали внушительную фору, а потом забили и в дополнительное время.

Одержит ли «Астон Вилла» первую победу в сезоне?

В сезоне-2024/2025 соперники трижды рубились друг с другом в Лиге чемпионов. Сначала встретились на общем этапе — «Брюгге» победил благодаря единственному голу с пенальти. В марте 2025-го «Астон Вилла» взяла убедительный реванш в 1/8 финала — 3:1 и 3:0. Команда из Бирмингема отвратительно начала нынешний сезон. Одно очко в трёх турах АПЛ, 0 забитых мячей — явно не то, на что рассчитывали местные фанаты. «Брюгге» же одержал четыре победы в пяти матчах бельгийской лиги и оказался на третьем месте.

Унаи Эмери Фото: Matt McNulty/Getty Images

Моуринью против «Интера» — кто кого?

Главный матч вторника. Жозе Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с «Интером», а вот с «Реалом» пока не вышло. Португалец вернулся в мадридский клуб, и теперь его ждёт встреча с бывшей командой. У «Интера» в последнее время большие проблемы в матчах с «Реалом». Четыре предыдущие встречи в Лиге чемпионов — четыре победы испанского клуба с общим счётом 8:2. В трёх матчах «Интер» даже не забил ни одного мяча. Обе команды одержали по три победы в своих чемпионатах. Только вот «Интер» ещё не потерял ни одного очка, а «Реал» уже уступил «Бетису» (0:1). И ещё один факт: Моуринью ужасно играет против «Интера» (пять поражений в шести матчах).

«Боруссия» продлит неудачную серию «Вильярреала»?

Помните, какой эпичной была прошлогодняя кампания «Вильярреала» в ЛЧ? Семь поражений в восьми матчах, предпоследнее место в таблице общего этапа. Кошмар! А каким будет результат у испанского клуба в этом сезоне? Команда начала новый розыгрыш внутреннего чемпионата неудачно — два очка в четырёх турах. А вот «Боруссия» стартовала с двух побед в Бундеслиге. Лучше, чем «Бавария». В прошлом сезоне клуб из Дортмунда вышел в плей-офф, однако обидно проиграл в стыках «Аталанте» (2:0, 1:4). Может, в этом розыгрыше получится пройти дальше?

«Ман Сити» в ЛЧ без Гвардиолы — как это будет?

Соперники дважды встречались в Лиге чемпионов. В 2020 году «Сити» обыграл «Порту» на «Этихаде» (3:1), а вот в Португалии зрители голов не увидели. Дело было на групповом этапе. Теперь же «Сити» впервые за долгое время проведёт матч Лиги чемпионов без Хосепа Гвардиолы. Испанец покинул пост главного тренера, а его место занял Энцо Мареска. При нём команда одержали три победы в трёх матчах АПЛ. «Порту» стартовал ещё лучше — пять побед в пяти турах чемпионата Португалии, один пропущенный мяч. Но ему ещё не приходилось играть в этом сезоне с соперниками уровня «Манчестер Сити».

Игроки «Манчестер Сити» после гола Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Опытный Пеллегрини против молодого Анчелотти — кто победит в битве тренеров?

Этот матч можно рассматривать как противостояние опытного тренера и молодого. Мануэлю Пеллегрини 72 года, и он многое повидал в своей карьере. Сейчас вот добрался с «Бетисом» до общего этапа Лиги чемпионов. Кстати, там испанская команда не играла с сезона-2005/2006. Так что ещё одно достижение в резюме чилийца. Давиде Анчелотти (37 лет) пока известен исключительно как сын Карло Анчелотти. Да, он работал главным тренером в «Ботафого», но получилось не очень удачно. Итальянец взялся за «Лилль», с которым набрал семь очков в трёх турах Лиги 1. Но теперь команду ждёт серьёзное испытание в более престижном турнире.

Что там в среду

«Барселона» снова покажет высокую результативность?

«Барса» превосходно начала новый сезон. Во-первых, команда Ханс-Дитера Флика одержала четыре победы в четырёх матчах чемпионата Испании. Во-вторых, забила в общей сложности уже 17 мячей. В трёх матчах «Барса» отгружала соперникам по пять голов. Предстоящая встреча выглядит как разминка для испанской команды, если она, конечно, избежит недооценки соперника. «Фейеноорд» в этом сезоне ещё не проигрывал — три победы и две ничьих в пяти матчах Эредивизии. Кстати, клуб из Нидерландов сейчас тренирует Джованни ван Бронкхорст. В своё время он отыграл 154 матча в футболке «Барселоны» и стал вместе с командой победителем Лиги чемпионов.

Ираола впервые в карьере обыграет «Атлетико»?

Год назад команды рубились на общем этапе Лиги чемпионов. Тогда они тоже играли на «Энфилде» и развлекли публику качественным триллером. «Атлетико» ушёл с 0:2, но всё-таки пропустил третий мяч на 90+1-й минуте. Из трёх авторов голов «Ливерпуля» двоих уже нет в команде. Мохамед Салах и Эндрю Робертсон покинули клуб в статусе свободных агентов. Мерсисайдцы стабильно забивают по два мяча с Андони Ираолой. Правда, это принесло им суммарно пять очков. А ещё этот тренер никогда ранее не обыгрывал «Атлетико» (одна ничья, три поражения). Мадридская команда пропускала не меньше двух мячей в четырёх прошлых матчах на «Энфилде».

«Слован» уже обыгрывал Луиса Энрике. Будет ли ещё одна сенсация?

«ПСЖ» прилично буксует на старте сезона. Парижане пропускали в каждом из пяти официальных матчей. Да, они взяли Суперкубок УЕФА, но отдали Суперкубок Франции. Плюс серия из трёх матчей без побед в Лиге 1. Открываем таблицу и видим там «ПСЖ» только на 13-м месте. Что это вообще такое? «Слован» на пути к общему этапу прошёл три раунда квалификации и не потерпел ни одного поражения. И ещё два любопытных факта. Первый: «Слован» сейчас тренирует Яя Туре. Тот самый, что играл за «Барсу» и «Манчестер Сити». Второй: Луис Энрике никогда не обыгрывал «Слован». Два матча со словацким клубом в 2011 году — ничья и поражение. Тогда «Рома» с испанским тренером уступила «Словану» в квалификации Лиги Европы.

Яя Туре Фото: Nathan Zentveld/Getty Images

Каким получится первый матч Батракова в Лиге чемпионов?

В этом матче нам в первую очередь интересно, сколько времени получит Алексей Батраков. К слову, для россиянина это будет дебют в Лиге чемпионов, если его выпустят на поле. Алексей дважды выходил в матчах чемпионата Турции, но пока обошёлся без результативных действий. «Спортинг» набрал 13 очков из 15 возможных в португальской лиге, а в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Так что это достаточно серьёзный соперник. Обе команды в прошлом сезоне вышли в плей-офф и наверняка ставят перед собой такую же цель и в нынешней кампании. У кого получится лучше на этот раз?

Остановит ли «Наполи» чемпиона Англии?

Год назад «Наполи» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда всё это списали на проклятие Антонио Конте, у которого часто случаются проблемы в этом турнире. Новый сезон — новый тренер. Массимилиано Аллегри провалил весну с «Миланом», однако получил приглашение в «Наполи». Начал не очень — два поражения в трёх турах Серии А. Теперь его ждёт игра с чемпионом Англии, который на старте сезона обыгрывает каждого соперника и почти не пропускает. Аллегри встречался с «Арсеналом» в 1/8 финала ЛЧ в 2012 году. Получилось очень эпично. Сначала «Милан» (именно там тогда работал тренер) разнёс соперника дома (4:0), а потом чуть не упустил гигантское преимущество в Англии (0:3).

Какой ещё матч состоится в среду:

«Штутгарт» — «Викинг». Немецкий клуб вернулся в ЛЧ спустя сезон, а норвежская команда впервые сыграет на основном этапе.

Что там в четверг

Каким получится возвращение звёздного «Фенербахче» в основной этап ЛЧ?

«Фенербахче» впервые с сезона-2008/2009 сыграет в основном раунде Лиги чемпионов! Стамбульцы после этого аж девять раз не смогли пройти квалификацию. Но в нынешнем отборе турки выбили «Лион» и вышли в общий этап. Первый за долгие годы матч Лиги чемпионов для «Фенербахче» состоится на домашнем поле. Команда Исмаила Картала примет «Рому». Итальянцы классно начали сезон: одержали три победы в Серии А и занимают первое место. «Фенербахче» же умудрился уступить дважды за четыре тура.

Несмотря на наличие огромной группы звёзд (Гринвуд, Лукаку, Асенсио, Шкриньяр, Эдерсон, Аке, Канте, Гендузи, Семеду), стамбульцы пока что нестабильны. Так что у «Ромы» есть отличный шанс стартовать в Лиге чемпионов с выездной победы. Тем более сами римляне также давненько не появлялись в турнире: в сезоне-2018/2019 они вышли в плей-офф и уступили в 1/8 финала «Порту». В общем, один из клубов (если не будет ничьей) вернётся красиво!

Ромелу Лукаку и Мэйсон Гринвуд Фото: BSR Agency/Getty Images

«Комо» Фабрегаса продолжит удивлять и вне Серии А?

«Комо» впервые в своей истории попал в Лигу чемпионов (да и вообще в еврокубки). Команда Сеска Фабрегаса проведёт дебютный матч дома. В гостях — «РБ Лейпциг». И хотя у немцев гораздо больше опыта в ЛЧ (даже доходили до полуфинала в 2020-м), итальянцы способны не только дать бой, но и выиграть. В Италии «Комо» уже приучил, что способен разобраться и с «Интером», и с «Ювентусом», и с «Миланом». Фабрегас построил крутую команду с симпатичным современным футболом.

В нынешнем сезоне Серии А «Комо» пока не проигрывал, зато успел прибить в гостях «Наполи» (2:1) и разгромить «Дженоа» (4:1). «РБ Лейпциг» же начал чемпионат Германии с разгрома мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:0), а затем отлетел в гостях от «Вердера» (1:3). Чем команда Фабрегаса хуже бременцев?

«Манчестер Юнайтед» не испытает проблем с дебютантом в первом за три года матче ЛЧ?

«Манчестер Юнайтед» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов! Целых три года один из главных мировых грандов оставался без самого статусного еврокубка. Но Майкл Кэррик помог манкунианцам совершить камбэк. В 1-м туре общего этапа «МЮ» примет дебютанта турнира азербайджанский «Сабах». Клуб из Баку прошёл четыре раунда квалификации! И всё ради того, чтобы зарубиться с европейскими топ-клубами. Даже если не получится создать проблемы «Манчестер Юнайтед», выезд на «Олд Траффорд» навсегда останется в истории. Будем честны: шансов даже на ничью у «Сабаха» не так много.

Хайкин остановит устрашающую атаку «Баварии»?

«Будё-Глимт» был огромной проблемой для топов в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Норвежцы на общем этапе обыграли «Манчестер Сити», «Атлетико», а затем прошли в стыковом раунде плей-офф «Интер». И новый розыгрыш «Будё-Глимт» снова начинает со встречи с грандом. На этот раз едет в гости к «Баварии». Главная интрига: сможет ли российский вратарь норвежцев Никита Хайкин справиться с нападением соперника? Кошмарить голкипера выйдут Гарри Кейн, Луис Диас, Майкл Олисе, Ленарт Карл, Джамал Мусиала и другие звёзды. Но в выходные вратарь «Шальке» Лорис Кариус уже не пропустил от «Баварии» (0:0). Теперь очередь за Хайкиным.

Какие ещё матчи состоятся в четверг:

«Славия» — «Ланс». Французский клуб сыграет в ЛЧ впервые за три года. Наберёт ли он три очка в Чехии?