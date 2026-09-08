«Момент с Соболевым — самый сложный в РПЛ за несколько лет». Разбор судейства в 7-м туре

7-й тур Альфа-Банк РПЛ изначально обещал быть жарким. Противостояние «Зенита» и ЦСКА, дерби «Динамо» – «Спартак» — а ведь ещё несколько матчей оказались куда ярче, чем многие ждали. Арбитров затянуло в интенсивные разборки. Справились ли они со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 7-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:2

Хорошая работа Танашева, в его стиле — всё фиксировал, проблем никаких не создавал. Видно, что у клубов по отношению к Иналу есть большое уважение. Я такого давно не видел. Даже если взять нынешнего Карасёва — такого нет. Только, может, у Левникова ещё. Но это арбитр со стажем и именем, а Танашев — молодой. Никаких провокаций, апелляций — всё на уважении, все относятся с пониманием. Это говорит о том, что клубы понимают: если арбитр ошибается, то эта ошибка никакого особого характера не несёт. Этим и хороши молодые: раньше думали, что ошибки не случайны и за ними что-то стоит. Сейчас это исчезает.

Единственное пожелание к Танашеву — подучить английский. Пора забирать эмблемы ФИФА у тех, кому они не нужны. А для этого нужен язык.

На 55-й минуте Танашев верно засчитал гол в ворота «Краснодара», офсайда там не было. Но это дело VAR и ассистентов, а не главного арбитра.

Оценка Танашева — 8,4.

Инал Танашев Фото: pfcks.ru

«Зенит» — ЦСКА — 1:2

Как только появились назначения на тур, для меня главной игрой было не московское дерби, а этот матч. И здесь речь даже не о Прокопове, а о самой игре, атмосфере и том, как к ней подошли команды. Плюс Прокопов — молодой арбитр, это его первый матч такого уровня.

На восьмой минуте надо было удалять Семака за агрессивное поведение, которое привело к массовой конфронтации. Здесь вопросы к резервному арбитру. Всё, что происходит в технических зонах, относится к нему. И неважно, молодой ты судья или нет. Новиков не прочитал эпизод. Как только Жоао Виктор взял мяч в руки и оказался около Семака, нужно было моментально туда бежать. Конечно, никто не ожидал такого от тренера «Зенита». Но арбитрам надо ожидать всего. Если бы Новиков сработал чётко, ничего такого не было бы.

Многие могут сказать, что аут был назначен в пользу «Зенита» и поэтому Семак технически не помешал ЦСКА ввести мяч в игру. Однако его действия привели к массовой конфронтации. Только поэтому надо было его удалять. И когда Семак ушёл в подтрибунное помещение, он подумал, что его удалили. Сейчас он рассказывает, куда и зачем пошёл, но это всё неправда. Дальше уже за ним побежали и сказали возвращаться. Резервный должен был подсказать, что главного тренера надо удалять. Также надо было показать много жёлтых карточек членам тренерского штаба «Зенита», которые в агрессивной манере побежали спасать своего главного. Это всё могло привести к настоящему мордобою. Департамент может высказать своё мнение для КДК, но, думаю, те сошлются на протокол Прокопова, где у Семака указана жёлтая.

На 45+4-й минуте Прокопов не назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Однако этот момент было сложно разглядеть в динамике: игрок ЦСКА перекрывал обзор, и короткое движение Соболева локтем было закрыто. Верно вмешался Шадыханов на VAR, и после просмотра повтора Прокопов назначил 11-метровый и дал жёлтую Соболеву.

Момент на 90+4-й минуте — самый сложный из возможных. По трансляции у меня вопрос только к Дугласу Сантосу, который применял руки и разворачивал Рейса. Плюс Соболев изменил вектор движения и повернулся к игроку ЦСКА, после чего произошёл контакт кисти с лицом. Дополнительных повторов в трансляции не показали — только из-за ворот и общую камеру. Для меня было понятно, что действия Сантоса направлены на сдерживание защитника. Рука находилась в нормальном положении, контакт случился только после движения Соболева. Но потом я увидел дополнительные кадры из-за дальних ворот. И здесь самое плохое для Шадыханова, что в момент, когда Рейс вступил в единоборство, было дополнительное движение предплечьем в сторону Соболева. Если рассматривать эпизод в этом контексте, то можно говорить об ударе по лицу и пенальти. И даже рассматривать вплоть до прямой красной за агрессивное поведение.

Это самый сложный эпизод в РПЛ за несколько лет. С Прокоповым всё понятно — он находился в хорошей позиции, видел эпизод и продолжил игру. Это момент исключительно для VAR. И если бы Шадыханов позвал Прокопова, тот точно назначил бы 11-метровый. Плюс, скорее всего, ушёл на жёлтую.

Моё мнение: если суммировать всё сказанное, меня смущает, что в моменте участвовал третий игрок — Сантос, который применял усилия к футболисту ЦСКА, пытавшемуся выпрыгнуть. Плюс смена вектора движения у Соболева. Я считаю, что в этом моменте верно не вмешался VAR, и поддерживаю решение в поле. Но, опять же, момент очень сложный и на 100% дискуссионный. Я принимаю сторону бригады арбитров, однако каждый здесь может видеть то, что хочет.

Оценка Прокопова — 8,4.

«Ростов» — «Факел» — 3:1

На 79-й минуте Сухой верно не назначил 11-метровый в ворота «Факела», нарушения правил не было. Игрок воронежцев двигался в нормальной беговой манере, а соперник наткнулся головой на его локоть. Это нормальный контакт, Сухой всё видел и правильно определил.

Оценка Сухого — 8,4.

Алексей Сухой Фото: РИА Новости

«Оренбург» — «Акрон» — 2:2

Второе подряд назначение для Матвеева. Прилипают к этому молодому человеку моменты. Где-то разбирается, где-то — нет. В прошлый раз департамент признал, что надо было назначать 11-метровый в ворота «Ахмата», но это сложный момент. И критиковать Матвеева здесь не надо.

На 27-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Акрона», находясь в открытой позиции. Было бы лучше, если бы назначил просто штрафной в пользу гостей, так как был гандбол и первым два касания рукой сделал игрок «Оренбурга». Свисти, разворачивай, и момент забудется. Но получилось чуть иначе. В следующей стадии эпизода мяч отскочил в руку игроку «Акрона» от бедра, это не 11-метровый. А даже если бы Матвеев назначил пенальти, то Иванов на VAR, надеюсь, исправил бы.

Матвеев — хороший арбитр, просто где-то смелости не хватает. Подсобраться, проанализировать, держать голову холодной — и всё будет хорошо.

Оценка Матвеева — 8,4.

«Динамо» Махачкала — «Родина» — 2:0

На шестой минуте Бобровский не разобрался. Он стоял и видел, что Онугха шипами попал по лицу игроку «Динамо». Что ещё нужно? Бобровский просто дал фол, остался в полупозиции. Для него это естественный момент, как лёгкая подножка или прихватик. А тут человеку кожу лица разорвали шипами. Арбитр прибежал, посмотрел — но ни жёлтой, ничего. Я поражаюсь. При том что человек не работает регулярно. Нравится ему на VAR — пускай там и сидит. Значит, это его предел. А департаменту такие арбитры в поле не нужны. Тебе дают игру, рассчитывают, а класса нет. Я этого не могу понять.

Оценка Бобровского — 7,9 (8,4).

Ян Бобровский Фото: РИА Новости

«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:1

У Левникова, как и у Танашева, чувствуется авторитет на поле. Видно, что его уважают. Правильно, неправильно, пропустил фол — все относятся с пониманием. Даже игроки «Спартака», обычно проверяющие судей падениями, после пропуска ничего не предъявляли.

На 72-й минуте Левников показал красную Тюкавину. Повторы в трансляции были никакие, оценить степень контакта локтя игрока «Динамо» с шеей Джику не представляется возможным. Мы здесь должны доверять резервному арбитру. Заика прочитал, что что-то может произойти, и вышел в поле. Полный контроль. Мне после этого повторы не нужны — я верю Матвею, который подсказал Левникову. Это единственное доказательство, что Тюкавина надо было удалять. Замысел игрока «Динамо» был понятен, но это красная карточка. На оценку Левникова этот эпизод не повлиял, поскольку здесь заслуга резервного арбитра. Но она изначально выше обычного, поскольку матч повышенной сложности.

Оценка Левникова — 8,5.

«Балтика» — «Локомотив» — 0:1

Несложная игра для Карасёва. Но на 62-й минуте надо было показывать жёлтую Морозову за грубую игру. Арбитр почему-то посчитал, что футболист «Локомотива» сыграл в мяч. Хотя должен был увидеть, что тот «ножницами» зажевал ногу соперника, причём на скорости.

На 85-й минуте верно засчитал гол в ворота «Балтики». Не было здесь нарушения в атаке: Комличенко сыграл в мяч, после чего произошёл неизбежный контакт в ногах.

Оценка Карасёва — 8,3.

Сергей Карасёв Фото: РИА Новости

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1

На четвёртой минуте Буланов не показал жёлтую Сидибе. Можно говорить о срыве перспективной атаки, можно – о неспортивном поведении. Но в любом случае была очевидная задержка руками без попытки сыграть в мяч. Игрок «Рубина» мог уходить на скорости.

Ключевой эпизод — 24-я минута, когда Буланов не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Несложный эпизод в плане восприятия. Мяч попал в руку Сидибе, она была очень высоко поднята, позиция Буланова позволяла принять самостоятельное решение — он находился в диагонали, но вразрез прекрасно просматривал этот момент. Не понимаю, почему арбитр продолжил игру. Верно вмешался Фёдоров на VAR и позвал его к монитору. Понятно, что Буланов быстро поменял решение и назначил 11-метровый. Оценка снижена на 0,5 балла. Такие решения должен принимать арбитр в поле, чтобы минимизировать вмешательство VAR.

Оценка Буланова — 7,8 (8,3).