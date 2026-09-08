«Я не хотел прощаться. Поэтому сбежал». Уход Моуринью из «Интера» в «Реал» — драма

Жозе уехал с финала ЛЧ без своих футболистов. А экс-босс миланцев говорил, что тренер почти сразу пожалел о решении покинуть клуб.

Встреча Жозе Моуринью с «Интером» – особая тема. Португалец за два года – с 2008-го по 2010-й – стал для миланцев одним из величайших тренеров в истории. Жозе выиграл с клубом две Серии А, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. После чего перебрался в мадридский «Реал». Теперь Моуринью снова тренирует испанцев: возвращение состоялось прошедшим летом, спустя 13 лет после расставания. А как Жозе уходил из «Интера» в «Реал» тогда? Вспоминаем.

Первую попытку переманить Моуринью «Реал» совершил ещё летом 2009 года. Однако тогда Жозе остался в «Интере» и получил в распоряжение Диего Милито, Уэсли Снейдера, Самуэля Это’О, Лусио и Тьяго Мотту. После чего клуб успешно пошёл за треблом.

«Я всегда очень честен с другими и с самим собой. После первого сезона в «Интере» я мог бы перейти в «Реал», но подписал контракт более чем на год. У меня сложились невероятные отношения не только с президентом, но и с его женой и детьми. В конце первого сезона я поехал к Массимо Моратти (владелец «Интера» с 1995 по 2004 год, а также с 2006-го по 2013-й. – Прим. «Чемпионата») домой, и мы пришли к выводу, что я останусь ещё на один год», – рассказал Моуринью позже в интервью Sky Sports.

Жозе Моуринью и Массимо Моратти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Однако Жозе всё равно хотел оказаться в «Реале». Не летом 2009-го – значит, ровно через год. Португалец вспоминал, что победа или поражение в Лиге чемпионов – 2009/2010 не решали его будущего. Он уже знал, что желает оказаться в Мадриде. Первые слухи пошли весной 2010 года: тогда испанские СМИ сообщали, что Жозе уже подписал контракт с «Реалом» в марте. Но позже сам клуб официально опроверг слухи.

В тот момент Моуринью уже «помогал» мадридцам. В полуфинале ЛЧ-2009/2010 он выбил главного врага «Реала» – «Барселону». Было вдвойне важно не пустить каталонцев в финал, так как он проходил на «Сантьяго Бернабеу». В итоге «Интер» в решающей встрече разобрался с «Баварией» (2:0). Свой последний матч в статусе тренера миланцев Моуринью провёл на стадионе будущей команды. Символично.

«Реалу» был нужен тренер, способный превратить звёздный состав в настоящую команду. В сезоне-2009/2010 банда с Криштиану Роналду, Кака, Каримом Бензема, Месутом Озилом, Анхелем Ди Марией, Серхио Рамосом и Гонсало Игуаином не выиграла ничего. Тренер Мануэль Пеллегрини не смог пройти даже 1/8 финала Лиги чемпионов и скинуть «Барсу» с трона в Ла Лиге. Поэтому президенту «Реала» Флорентино Пересу был необходим Жозе. «Моуринью – человек, который, как и «Реал», обладает неудержимой страстью к победе», – отметил затем босс мадридцев.

Жозе Моуринью экс-тренер «Интера» «Я отказался подписывать контракт с «Реалом» перед финалом с «Баварией», но боялся возвращаться в Милан из-за сильных эмоций. Возможность предоставилась во второй раз, и я хотел уйти, это был момент, когда я сказал себе, что должен это сделать. [«Реал»] — это самый большой клуб в мире, однако я хотел уйти из «Интера», выиграв титул чемпиона Серии А. Если ты не тренировал «Реал», в твоей карьере всегда остаётся пробел».

После финала Лиги чемпионов в Мадриде появилось знаменитое видео. На нём Жозе Моуринью уезжает на машине со стадиона, но видит автобус «Интера» и останавливается. Португалец подходит к стоявшему на улице защитнику миланцев Марко Матерацци, обнимает его и начинает рыдать.

Моуринью после финала ЛЧ Фото: Кадр из видео

Моуринью после финала ЛЧ Фото: Кадр из видео

Слёзы Моуринью после финала ЛЧ Фото: Кадр из видео

Позже Жозе в деталях рассказал, что не попрощался с командой, и объяснил причины поступка. «Когда я обменивался последними словами с Матерацци, казалось, что обнимал каждого игрока, хотя старался этого не делать. Я был вместе с ними на поле во время празднования, вручения медалей и кубка. Однако потом не вернулся в раздевалку, потому что не хотел прощаться. Это было слишком сложно для меня, я не хотел уезжать с ними в Милан, потому что все говорили, что у меня контракт с «Реалом». Это было не так. У меня была договорённость, но не было контракта. Я действительно хотел возглавить «Реал» и попытаться выиграть Ла Лигу после АПЛ и Серии А.

Я боялся, что если вернусь в Милан с командой, то не смогу уйти, увидев реакцию игроков и болельщиков. Можно сказать, что я сбежал. Через несколько дней я подписал контракт с «Реалом», а затем смог вернуться в Милан, встретиться с президентом и поужинать с ним и его семьёй».

Жозе Моуринью на презентации в «Реале» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Действительно, позже сам «Реал» сообщил, что контракт с Моуринью был подписан только 31 мая 2010 года, хотя финал состоялся 22 мая. А 26 мая мадридцы объявили об увольнении Пеллегрини. Перес же отметил, что «Реалу» нужен «новый, особый импульс». Намёк был понятен.

Экс-босс «Интера» Массимо Моратти совершил последнюю попытку оставить Моуринью. На том самом ужине с Жозе. «Моуриньо сам сожалел о решении, ещё до того, как совершил шаг. Сидя в моём офисе в Милане, он сказал, что понимает, что в Мадриде ему придётся заниматься делами, а не семьёй. Жозе сказал, что если бы мог, то остался бы в «Интере». Я предоставил ему возможность сделать абсолютно свободный выбор. Его слёзы в момент ухода были настоящими, и я рад, что он до сих пор говорит, что поддерживает «Интер», – сказал Моратти.

Кстати, «Реалу» пришлось выплатить немалую компенсацию за переход Моуринью. В контракте португальца с «Интером», который действовал до 2012 года, был пункт об отступных в € 16 млн. Моратти хотел, чтобы «Реал» выплатил их полностью. Но Перес лично прилетел на встречу с президентом «Интера», чтобы всё уладить, и смог сбить сумму вдвое – до € 8 млн.

Вместе с «Реалом» Моуринью так и не добрался до победы в Лиге чемпионов. Зато выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. И навязал отличную конкуренцию великому поколению «Барселоны» под руководством Пепа Гвардиолы. Теперь Жозе вернулся в Мадрид и со второй попытки попытается всё же взять ЛЧ с «Реалом». Однако пока неутешительный факт остаётся актуальным: после расставания ни Моуринью, ни «Интеру» не удалось снова добраться до главного еврокубка.