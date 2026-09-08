Топ-события среды: дебют Батракова в ЛЧ, «Ливерпуль» — «Атлетико», US Open и КХЛ

Мощное 9 сентября: матчи «Барсы» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, «Ак Барс» — «Трактор», битва Шелтона с Алькарасом и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🎾 6:05: Бен Шелтон (США, 8) — Карлос Алькарас (Испания, 2), US Open, 1/4 финала — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Интрига: справится ли Алькарас с американцем в Нью-Йорке?

Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас (№3 рейтинга) продолжает защиту трофея! В четвертьфинале испанцу предстоит сразиться с опасным хозяином кортов Беном Шелтоном (№9). Карлос пока ни разу не проигрывал Бену, счёт в их противостоянии 3-0.

✅ 🏀 17:00: «Анадолу Эфес» — «Локомотив-Кубань», Gloria Cup — 85:74

Интрига: краснодарцам удастся удивить клуб Евролиги?

«Анадолу Эфес» в прошлом сезоне не выделялся в Евролиге, но в это межсезонье в команде произошли значительные изменения. Например, в клуб пришёл лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс. «Локо» в Gloria Cup проиграл один матч, а выиграл две встречи. Чем закончится их заключительное противостояние в Турции?

✅ 🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ — 2:1

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Интрига: Анвар Гатиятулин против родной команды

«Трактор» на старте сезона оставил очень противоречивое впечатление: без шансов проиграл в Ярославле, победил и показал очень качественный хоккей в Екатеринбурге, но при этом упустил «+2». «Ак Барс» без особого блеска начал чемпионат с двух побед, однако все понимают, что это вряд ли будет окончательной версией команды. В Казань уже переехал Егор Соколов, но в клубе наверняка рассчитывают и на более звёздные имена.

✅ 🏒 19:30: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ — 3:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: молодая команда против фаворита сезона

«Торпедо» начало сезон с двух побед, и в Нижнем загорается новая молодая звёздочка: родившийся в 2009-м Сергей Скворцов уже набрал два очка. Уже скоро первый матч в КХЛ проведёт новая нижегородская арена, и «Торпедо» планомерно улучшало свой состав к этому моменту. ЦСКА неожиданно для многих уступило в дерби «Спартаку» в концовке встречи, и теперь надо отыгрываться перед своими трибунами.

✅ ⚽️ 19:45: «Барселона» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 5:1

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Интрига: «Барса» начнёт сезон ЛЧ с победы?

«Барселона» совершит очередную попытку добраться до трофея Лиги чемпионов. Он не гостил в руках у каталонцев аж с 2015 года. Но собранная Ханс-Дитером Фликом команда способна исправить ситуацию. Первый матч нового розыгрыша «Барса» проведёт дома с «Фейеноордом». Непростой, играющий в атакующий футбол соперник. Но «Барса» обязана разбираться с роттердамцами.

А могло ли быть иначе? Родри завоевал доверие Флика, игрок и тренер обсуждают тактику «Барселоны» — El Pais

✅ 🎾 20:00*: Мирра Андреева (Россия, 5) – Кори Гауфф (США, 4), US Open, 1/4 финала – 6:2, 6:7, 2:6

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Интрига: справится ли Мирра со своей самой неудобной соперницей?

Лидер российского тенниса Мирра Андреева продолжает бить личные рекорды на US Open. Она впервые добралась до 1/4 финала этого турнира. Теперь, чтобы сделать следующий шаг, 19-летней спортсменке необходимо справиться с неудобной для себя соперницей Кори Гауфф, с которой у неё счёт личных встреч — 0-5. В последнем их противостоянии — в 1/4 финала Рима — Мирра даже взяла первый сет, но всё равно уступила. Победительница нового матча далее сразится в полуфинале US Open с победительницей в паре Чжэн Циньвэнь — Елена Рыбакина.

✅ ⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур – 2:1

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Интрига: топ-матч в 1-м туре общего этапа

«Ливерпуль» и «Атлетико» частенько встречаются в Лиге чемпионов. Например, команды пересеклись в прошлом году: тогда англичане одержали победу в 1-м туре общего этапа (3:2). И снова стартовый матч ЛЧ, и снова «Энфилд»! Для тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы эта встреча станет первой в турнире. И сразу можно начать с победы над топ-соперником. Кстати, на выходных главный клуб в карьере Ираолы-игрока — «Атлетик» — разнёс «Атлетико» в Ла Лиге (3:0). Знак?

Новый титульный спонсор — известная авиакомпания: Официально У «Ливерпуля» с нового сезона впервые за 17 лет сменится титульный спонсор

✅ ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Слован» Братислава, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур – 6:1

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Интрига: действующий победитель ЛЧ успешно начнёт защиту титула?

«ПСЖ» идёт за третьей победой в Лиге чемпионов подряд! В 1-м туре нового розыгрыша парижане примут «Слован» под руководством Яя Туре. Для французов победа важна как никогда. В чемпионате «ПСЖ» пока что набрал всего два очка в трёх турах. Нужно выбираться из мини-кризиса и ощутить уверенность. «Слован» — отличный соперник, чтобы вернуться на победный путь.

✅ 🎦 ⚽️ 22:00: «Спортинг» — «Галатасарай», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур – 3:1

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Интрига: чем закончится дебют Батракова в Лиге чемпионов?

Алексей Батраков проведёт первую встречу в Лиге чемпионов! Дебют для россиянина состоится в Португалии: «Галатасарай» едет в гости к «Спортингу». В последние сезоны лиссабонцы уверенно выступали в Лиге чемпионов и выходили в плей-офф. Весной «Спортинг» вовсе добрался до 1/4 финала и навязал борьбу «Арсеналу». Поэтому далеко не факт, что первый матч Батракова в ЛЧ закончится победой. Хотя набрать три очка звёздный «Галатасарай», конечно, может.

✅ ⚽️ 22:00: «Наполи» — «Арсенал», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур – 0:1

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Интрига: финалист прошлой ЛЧ на тяжёлом выезде

«Арсенал» в последних двух сезонах ЛЧ доходил до полуфинала и финала турнира соответственно. И в обоих случаях лондонцы уступали «ПСЖ». С третьей попытки получится добраться до трофея? Путь к нему для «Арсенала» стартует в Неаполе. «Наполи» под руководством Макса Аллегри пока что только ищет себя. Поэтому лондонцы — фавориты предстоящего матча. Хотя в пользу «Наполи» может сыграть домашняя публика, яростно поддерживающая команду.

✅ ⚽️ 22:00: «Челси» — «Лидс Юнайтед», Кубок английской лиги, 1/16 финала — 6:3

Интрига: «Челси» сделает ещё один шаг к решающим стадиям Кубка лиги?

«Челси» стартовал раньше остальных топ-клубов в Кубке лиги из-за низкого места в прошлом сезоне АПЛ. В первом раунде лондонцы разобрались с «Лутон Таун». Теперь команда Хаби Алонсо примет в 1/8 финала «Лидс Юнайтед». Непростой соперник, ещё ни разу не проигравший в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В отличие от того же «Челси», уступившего накануне «Арсеналу». Поэтому лондонцам придётся не так уж и просто.