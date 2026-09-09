От ассистента Талалаева в РПЛ до главного в Лиге чемпионов! Какой тренер Яя Туре?

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» стартует на общем этапе домашним матчем со «Слованом». В парижской команде следим как обычно за Матвеем Сафоновым. А у клуба из Братиславы самая любопытная фигура – на тренерской скамейке. Словаков возглавляет экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. 43-летнего ивуарийца мы прекрасно помним как игрока, но пока плохо знаем как специалиста. Что представляет собой Яя-тренер и как он поднял «Слован» в элиту европейского футбола? Рассказываем о пути Туре – от ассистента в РПЛ до главного в ЛЧ.

Яя закончил карьеру игрока в начале 2020 года и фактически сразу запустил тренерскую. Ивуариец готовил себя к ней ещё пока был футболистом. Он сам рассказывал об этом в интервью, отмечая, что из опорных полузащитников получаются отличные тренеры – приводил в пример Хосепа Гвардиолу и Франка Райкарда. Ещё Туре говорил о готовности работать в России. В период выступлений за донецкий «Металлург» он неплохо выучил русский язык, а поддерживал практику благодаря общению со своим агентом Дмитрием Селюком.

Впрочем, Яя мог пойти и другой дорогой. В январе 2021 года «Чемпионат» сообщал, что Селюк лоббирует назначение Туре главой селекционного отдела «Сочи». Однако, по нашим данным, против его прихода выступал возглавлявший тогда южан Владимир Федотов, поэтому назначение не состоялось. Учась на тренера, ивуариец во время пандемии коронавируса попробовал себя в роли помощника в английском клубе «Лейтон Ориент», а в феврале 2021-го устроился ассистентом в донецкий «Металлург». Там недолго поработал с экс-полузащитником московского «Динамо» Юрием Калитвинцевым. По словам Селюка, на Украине Яя трудился бесплатно. Обогащался ценным опытом.

Впрочем, уже через четыре месяца Туре ушёл из «Металлурга» и внезапно оказался в России. Перед сезоном-2021/2022 стал ассистентом Андрея Талалаева в «Ахмате». Как утверждал Талалаев, появление в штабе экс-игрока «Барселоны» и «Манчестер Сити» было его личной инициативой.

ЯЯ ТУРЕ В «АХМАТЕ» Фото: ФК «Ахмат»

«Туре приглашал лично я. Если вы хотите спросить, кто его пригласил и кто определяет его функционал — лично я. С зимы доказывал необходимость его присутствия здесь. Чтобы все успокоились вокруг, в стране, потому что мне тысяча человек задаёт вопрос «кто пригласил Яя Туре?». Сначала с ним поговорил Селюк, потом с ним поговорил я, потом мы согласовали, дали на рассмотрение руководителей клуба. Руководители подтвердили и сначала спросили, для чего это. Мы аргументировали…

Часто сталкиваемся с тем, что у команды после хороших промежутков наступает провал. Две-три игры футболисты эмоционально выхолощены, а потом это сказывается на концовке. Одна из главных задач приглашения Туре — привнести уверенность и сбалансированность в течение всего сезона. Второй момент — авторитет личности. В Грозном у нас своеобразная культура: молодые футболисты редко что воспринимают на веру. Очень много приходится объяснять целесообразность той или иной работы. Поэтому важно мнение человека, который через всё это прошёл и спокойно расскажет, почему у Пеллегрини или Гвардиолы было много работы без мяча, много тактической работы (не на поле). Плюс покажет это на личном примере, а также добавит тонких вещей — персонально, по позициям», – признавался Талалаев.

Тем не менее и в «Ахмате» Туре задержался только на полгода. Его уход объяснили желанием Яя развивать самостоятельную карьеру. Однако до этого было ещё далеко – четыре с половиной года. В октябре 2021-го от ивуарийца, предлагавшего свою кандидатуру, отказались в румынском «Сепси», а позже не сложилось с английским «Уиганом» и бельгийским «РВД Моленбек». Судя по комментариям Селюка, Талалаев и Туре разошлись во взглядах на футбол.

Дмитрий Селюк агент Яя Туре «Мне жаль, что я привёл Яя Туре к Талалаеву на полгода в «Ахмат». Он ему ни разу не дал провести тренировку, продемонстрировать свои идеи. Яя всегда говорил: «Талалаев играет в футбол «бей-беги». Ему нравятся футболисты, которые просто бегают и не дают играть другим».

Экс-вингер «Ахмата» Бернард Бериша рассказывал, что клубе из Грозного Туре вёл себя дружелюбно и оказал большое влияние на молодых футболистов. Делился опытом, советовал что-то с высоты собственной карьеры. Например, говорил хавбекам, что не нужно идти в дриблинг, если игрок не находится в своей зоне.

Яя вернулся в Англию и летом 2022-го устроился тренером в академию «Тоттенхэма». Год спустя ушёл и оттуда, заявив о желании получить «новый вызов». Этим вызовом стала работа помощником в бельгийском «Стандарде». Ещё через четыре месяца ивуариец покинул льежский клуб, чтобы присоединиться к штабу Роберто Манчини в сборной Саудовской Аравии. Когда экс-тренер «Зенита» был отправлен саудовцами в отставку в октябре 2024-го, вместе с ним страну покинул и Туре.

До лета нынешнего года Яя сидел без дела, пока в июне молодого ивуарийского тренера без опыта самостоятельной работы не рискнули назначить главным в «Словане». Разумеется, в Словакии выбор в пользу Туре восприняли неоднозначно. Он приходил на место Владимира Вайсса, которого мы помним по «Сатурну». Вайсс выиграл с командой из Братиславы шесть чемпионских титулов за последние шесть лет, а в сезоне-2024/2025 впервые в истории вывел «Слован» в общий (групповой) этап Лиги чемпионов. К слову, в том розыгрыше словаки не взяли ни одного очка – потерпели восемь поражений с общим счётом 7:27.

ЯЯ ТУРЕ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СЛОВАНА» Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Вдобавок в летнее трансферное окно «Слован» потерял нескольких лидеров раздевалки, возрастных звёзд – ушли Владимир Вайсс-младший, экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак и защитник сборной Грузии Гурам Кашия. Тем не менее Туре стартовал здорово. В чемпионате Словакии его команда начала с трёх крупных побед – разнесла «Дуклу» (4:0 в гостях), «Подбрезову» (3:0 дома) и «Ружомберок» (5:0 дома), а после этого переиграла и «Кошице» (2:1 в гостях).

В квалификации Лиги чемпионов «Слован» тоже успешно решал задачи, доведя беспроигрышную серию под руководством Туре до 10 матчей. В квалификационных раундах словаки выбили грузинскую «Иберию 1999» (2:0 на выезде и 1:1 на своём поле) и шведский «Мьельбю» (2:1 в гостях и 2:0 дома), а в раунде плей-офф одолели словенский «Целе» (1:1 на своём поле и 2:1 на выезде в дополнительное время). Но потом то ли эйфория накрыла – перепраздновали выход в ЛЧ, то ли команда просто не выдержала борьбы на два турнира. Последние два матча в словацкой лиге чемпион сенсационно проиграл – «Земплину» (1:2 дома) и «Дунайске Стреде» (0:2 в гостях) – и свалился на четвёртое место в таблице. В следующем туре «Слован» примет захватившую лидерство «Жилину». Так что у Яя сейчас первая проверка на способность преодолеть мини-кризис.

Чувствуется, что философию Туре-тренера сформировали выдающиеся специалисты, под руководством которых он играл в топ-клубах. Ивуариец хочет доминировать на поле, прессинговать. Пытается ставить комбинационный футбол с контролем мяча. Предпочитает техничных, обладающих игровым интеллектом футболистов. Хотя в его «Словане», понятное дело, нет звёзд по европейским меркам. Стиль достаточно сложный для реализации. Самая известная фигура, пожалуй, 32-летний экс-форвард «Спортинга» и капитан Андраж Шпорар, а вообще, в составе команды собраны 11 представителей сборных Словакии, Панамы, Гвинеи, Украины и Армении (Тигран Барсегян). Основная схема для Яя – 4-3-3, но он может и 4-2-3-1 использовать, и на тройку сзади перейти.

На стиль игры «Слована» перед очной встречей обратил внимание и возглавляющий «ПСЖ» Луис Энрике.

«Мы одновременно работали в «Барселоне». Яя Туре был игроком первой команды, а я тренировал резервную. Помню его уровень как ведущего футболиста. У Туре есть опыт работы помощником тренера, но это его первый опыт в качестве главного тренера. На что я обратил внимание, изучая «Слован»? Анализируя соперника, увидел, что Яя предпочитает контролировать мяч, как это было в «Барселоне» и «Манчестер Сити». Но завтра посмотрим, повторит ли он ту же стратегию или же решит играть более оборонительно».

Туре уже установил уникальное достижение в Лиге чемпионов: Яя – первый африканский тренер, выведший свою команду в общий этап. Возможно, станет и первым, набравшим очки в ЛЧ, правда, наверняка не сегодня. Однако впереди у «Слована» встречи со «Штутгартом», «Ромой», ЛАСКом, «Бетисом», «Шахтёром», «Лиллем» и «Интером» – в двух-трёх матчах можно зацепить очки.