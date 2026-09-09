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Главные матчи общего этапа Лиги чемпионов – 2026/2027 — пары, даты, Реал, Барселона, Сити, Арсенал, Бавария, Интер, МЮ, ПСЖ

«Барса» в аду, жесть для «ПСЖ» и матч имени Винисиуса. Главные сюжеты общего этапа ЛЧ
Дмитрий Бажанов
Главные сюжеты общего этапа ЛЧ
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Крутые норвежцы, богатые турки и интригующие дебютанты. Кто подкинет сенсаций?

Нет ничего более справедливого, чем победа в длинном турнире в формате лиги. Возьмём классику: играют в два круга, каждый с каждым – дома и в гостях. Больше команд – больше туров. Но это не так важно. Главное – каждый играет с каждым. И даже не по разу, а по два. Что может быть справедливее победы в таком соревновании?

Лига чемпионов — Футбол Подробнее

Длинная дистанция сглаживает эффект рандома, который может проявиться в одном или даже в нескольких играх. Как бы тебе ни пёрло, регрессию к среднему не обманешь, она рано или поздно нагонит. Чемпион двухкругового турнира может не нравиться, он может играть тускло, где-то может даже отскакивать – куда без этого. Однако говорить о несправедливости его победы не приходится. Длинный турнир невозможно выиграть случайно.

Лига чемпионов, сменив формат, сделала шаг в сторону снижения эффекта рандома. На общем этапе стало больше матчей, плюс каждая команда получает по два соперника из каждой корзины. Однако каждый НЕ играет с каждым. Так что элемент случайности в Лиге чемпионов, на общем её этапе (про плей-офф даже не говорим, это особая история), всё равно больше, чем в турнирах, описанных выше – где каждый встречается с каждым, да ещё и по два раза. В ЛЧ огромное значение имеет жеребьёвка. Особенно для команд, не относящихся к топ-категории.

Огонь!
Батраков против «Барсы» и Сафонова, главные топ-матчи турнира. Итоги жеребьёвки ЛЧ
Батраков против «Барсы» и Сафонова, главные топ-матчи турнира. Итоги жеребьёвки ЛЧ

Уже есть календарь всех восьми туров. И если для топов это совершеннейшая рутина – потому что для них настоящая Лига чемпионов начнётся примерно в марте, с 1/8 финала – то команды поменьше за жеребьёвкой, публикацией календаря и другими протокольными формальностями следят с придыханием. Они попали в число 36 лучших в Европе. Они часть главного международного турнира среди клубов. Для них нет мелочей. Важно всё, важен каждый момент. Потому что сбывается мечта, сладость есть в каждом мгновении.

В первую очередь это, конечно, касается дебютантов. В этот раз их четыре: ЛАСК, «Сабах», «Викинг» и «Комо». Да, «Комо» привык играть с большими соперниками в Серии А. Но тем не менее еврокубки, Лига чемпионов – это совершенно другое. Это международный уровень, выход за пределы итальянской песочницы – какой бы классной она ни была – в мир лучших со всей Европы. Это важнейший этап развития клуба и команды, важнейший этап развития бренда. К ЛАСКу, «Сабаху» и «Викингу», которые играют не в таких мощных лигах, как Серия А, это относится ещё в большей мере, для них всё ещё существеннее.

«Карабах» празднует победу в матче с «Айнтрахтом»

«Карабах» празднует победу в матче с «Айнтрахтом»

Фото: Aziz Karimov/Getty Images

В прошлом сезоне в Лиге чемпионов от Азербайджана отлично выступил «Карабах». Команда вышла в плей-офф – это очень большой успех. «Карабах» начал с выездной победы во встрече с «Бенфикой», превратив 0:2 в 3:2, а затем набрал семь очков дома: обыграл «Копенгаген» и «Айнтрахт», а также сыграл вничью с «Челси». У «Сабаха», по сути, есть ролевая модель по выступлению в ЛЧ.

Однако повторить результат «Карабаха» будет очень непросто. Во-первых, команда дебютирует не только в Лиге чемпионов, но и вообще в основных турнирах в еврокубках. Ранее «Сабах» не поднимался выше квалификации. Во-вторых, календарь: в 1-м же туре – «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», дальше – дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Вильярреал», «Наполи» и «Арсенал». Плюс матчи с пражской «Славией» (дома) и «Викингом» (на выезде), в которых, вероятно, больше всего шансов на очки.

Какая развязка!
«Сабах» исторически пролез в Лигу чемпионов! Гол на 90+4-й и счастье в овертайме
«Сабах» исторически пролез в Лигу чемпионов! Гол на 90+4-й и счастье в овертайме

Впрочем, нет сомнений, что «Сабах» полностью выложится и с командами из топ-лиг. К чему это приведёт, узнать только предстоит. В любом случае азербайджанцы получат ценнейший опыт и, вполне возможно, засветят кого-то из своих футболистов. Лига чемпионов – это ведь ещё и большой рынок. Проявил себя как следует – и уже стоишь дороже.

Продолжая тему дебютантов – в Лиге чемпионов впервые с сезона-1999/2000 сыграют две норвежские команды. «Будё-Глимт», в прошлом сезоне разделавший «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер» и дошёл до 1/8 финала, не выиграл чемпионат Норвегии. Золото взял «Викинг», который затем победил загребское «Динамо» в квалификации и пробился в основной этап ЛЧ.

К слову, в «Викинге», как и в «Будё-Глимт», в основном играют норвежцы, легионеров – минимум. И теперь чемпион и вице-чемпион страны вместе сыграют в ЛЧ. Это ещё одно подтверждение того, насколько здорово в Норвегии работает футбольная система. Мы видим, в каких клубах выступают лучшие футболисты из этой страны, на чемпионате мира увидели сборную, которая дошла до четвертьфинала, и теперь – две команды в Лиге чемпионов. Аплодисменты!

«Викинг» празднует выход в ЛЧ

«Викинг» празднует выход в ЛЧ

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Больше всех «повезло» «Фейеноорду», ПСВ и «Атлетико». Они поедут в Норвегию в декабре и январе. Нидерландцы поочерёдно сыграют с «Викингом», а «Атлетико» – с «Будё-Глимт». Кстати, с «Викингом» мадридцы тоже сыграют, но дома. Это случится в 5-м туре, так что, вероятно, у «Атлетико» ещё будет явная турнирная мотивация. А значит, повторить то, что в прошлом сезоне с командой Диего Симеоне сотворил «Будё», дебютантам будет сложнее.

До «Викинга» «Атлетико» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией», а на выезде – со «Штутгартом» и «Ливерпулем». С «Ливерпулем» как раз будет 1-й тур – на «Энфилде». Это новая классика Лиги чемпионов. Не настолько классическая и надоевшая, как «Реал» – «Манчестер Сити». Но всё же классика.

«Атлетико» и «Ливерпуль» рубились в 1/8 финала в 2020-м. На «Энфилде» парни Симеоне устроили суперкамбэк: в дополнительное время превратили 0:2 в 3:2 и высадили англичан из турнира. Чоло бросил вызов одному из самых великих стадионов мира!

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Плюс в прошлом сезоне «Ливерпуль» и «Атлетико» играли в 1-м туре – ровно как и сейчас. И в 2020-м, и в 2025-м на «Энфилде» забивал Маркос Льоренте. Причём оба раза по два мяча! «Ливерпуль» – главный клиент испанца, никому в карьере он не забил больше. Так что как минимум один прогноз перед новым матчем на «Энфилде» видится абсолютно железным.

Бодрые выездные игры ждут не только «Атлетико», но и их коллег по Ла Лиге – «Реал» и «Барселону». Мадридцы, к примеру, нагрянут с визитом к «Арсеналу». Матч имени Винисиуса! Или – Деклана Райса, который весной 2025-го завалил два блестящих штрафных в ворота Тибо Куртуа.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ В «ГАЛАТАСАРАЕ»

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ В «ГАЛАТАСАРАЕ»

Фото: Ahmad Mora/Getty Image

Что касается «Барселоны», то она сыграет в гостях с «Сабахом», «ПСЖ» и «Галатасараем» («Добро пожаловать в ад!») Алексея Батракова. С «Сабахом» каталонцы не встречались никогда, с «ПСЖ» играли в прошлом сезоне на общем этапе, а с «Галатасараем» последний раз пересекались… в плей-офф Лиги Европы! «Барсу» тренировал Хави, и после ничьей 0:0 на «Камп Ноу» в Стамбуле она выиграла 2:1. Победный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Который, кстати, вернулся в Ла Лигу. И теперь разрывает в «Депортиво».

Если уж речь зашла о больших возвращениях, да ещё и рядом с темой Турции – нельзя не упомянуть «Фенербахче». Стамбульцы сыграют в основном турнире ЛЧ впервые с сезона-2008/2009. Так что две команды представлены не только у Норвегии, но и у Турции. Впрочем, сложно представить два более не похожих друг на друга футбольных бытия, чем турецкое и норвежское. Пока «Викинг» и «Будё-Глимт» играют по большей части местными футболистами, «Галатасарай» и «Фенер» вываливают тонны денег за Осимхена, Лукаку, Гринвуда, Батракова, Канте и прочих Гюндоганов.

«Фенербахче» празднует выход в ЛЧ

«Фенербахче» празднует выход в ЛЧ

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

При этом в прошлом сезоне «Галатасарай» и «Будё-Глимт» дошли в ЛЧ до одной стадии – 1/8 финала. Результаты сравнимые, однако добиваются их турки и норвежцы совершенно по-разному.

«Фенербахче» отметит возвращение в Лигу чемпионов домашним матчем с «Ромой», которой тоже давно не было в этом турнире. Джан Пьеро Гасперини подарил «Роме» ЛЧ впервые с сезона-2018/2019. Летом ему подвезли множество классных игроков. Причём подвёз спортивный директор Тони Д’Амико, с которым Гасп трудился в «Аталанте». Стало быть, и самого Д’Амико подвезли в Рим по согласованию с Джан Пьеро – чтобы тренеру работалось как можно комфортнее.

Ну это гении:
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Впрочем, календарь в Лиге чемпионов у «Ромы» очень непростой. Помимо гостевого матча с «Фенером», будет ещё один адский выезд – в Афины, к АЕКу. А ещё – к «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». В гости же к самой «Роме» приедут «Реал», «Спортинг», «Лилль», с которыми точно не будет просто, и братиславский «Слован», на фоне которого команда Гасперини, конечно, явный фаворит. В любом случае, какой бы «Рома» ни казалась мощной, выйти в плей-офф будет нелегко, жребий выпал серьёзный.

На контрасте календарь «Комо» выглядит значительно приятнее. Выезд к «Барсе» только в последнем туре. Матчи с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» – дома. Также на своём поле итальянцы сыграют с «РБ Лейпциг» и АЕКом. А на выезде – с «Фейеноордом», «Лансом» и «Бетисом». Вполне можно выходить в плей-офф, для дебютанта это, несомненно, будет успех.

«ПСЖ» — победитель ЛЧ-2025/2026

«ПСЖ» — победитель ЛЧ-2025/2026

Фото: David Ramos/Getty Images

Гораздо серьёзнее аппетиты у «ПСЖ» – победителя двух последних ЛЧ. Для Парижа выход в плей-офф – это базовый минимум. Настоящая Лига чемпионов для них начнётся только весной. Впрочем, в предыдущие два сезона команда Луиса Энрике ни разу не финишировала в топ-8 по итогам общего этапа. Более того, в сезоне-2024/2025 «ПСЖ» до последнего тура висел на волоске и мог оказаться вне топ-24. Однако «Штутгарт» в гостях был обыгран, Париж пролез в плей-офф – ну а дальше вы знаете.

Сейчас среди всех топ-команд, пожалуй, именно «ПСЖ» получил самый жёсткий календарь. После приятного старта со «Слованом» – матчи с «Манчестер Сити» (в гостях) и «Барселоной» (дома). Дальше – ещё три колючих выезда («Вильярреал», «Астон Вилла», «Комо») и домашний матч с «Ромой», которая, как было замечено, крепка и амбициозна.

Наконец, в последнем туре Париж дома примет «Галатасарай» и, вполне вероятно, наберёт три очка. Но сколько команда Энрике наберёт между матчами со «Слованом» и «Галатасараем» – вопрос любопытный. Разумеется, «ПСЖ» очень силён и вообще не обязан ни на кого оглядываться. Это топ-клуб, который привык смотреть только на себя, – и это правильно. Однако – ещё раз – календарь Парижу выпал непростой. На чистом чиле доехать до плей-офф не получится, придётся включаться – хотя бы периодически.

И ещё немного о турнире:
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