У «Арсенала» будет свой Хвича? Кто такой Андрия Бартишвили

«Арсенал», особенно после глобальной перестройки у главного конкурента «Манчестер Сити», может закрепить успех в АПЛ. И даже неоднократно. Особенно учитывая работу с молодёжью, которая всё это время оставалась одной из лучших в Англии: за последние несколько лет мы увидели Майлза Льюиса-Скелли, Макса Доумена, Итана Нванери. И, судя по последним трансферам в молодёжную команду, увидим ещё столько же.

По сообщениям Фабрицио Романо, в сентябре пятилетний контракт с лондонским клубом должен подписать грузинский вингер Андрия Бартишвили — игрок 2009 года рождения. 17 лет, прошлый сезон он отыграл за «Колхети», но, когда команда вылетела из высшего дивизиона, за ним пришёл действующий чемпион Грузии «Иберия 1999» и взял в аренду. 16 матчей в сезоне-2026, 2+2. Пять встреч в квалификациях ЛЧ и ЛЕ. Две игры за сборную Грузии до 21 года, пока без дебюта за основную команду. Статус открытия местного чемпионата и, конечно, масса сравнений с Хвичей Кварацхелией.

Кто же такой Бартишвили?

Сходство с Кварацхелией — резкость и скоростной дриблинг

Имя: Андрия Бартишвили.

Дата рождения: 30 марта 2009 года (17 лет).

Страна: Грузия.

Позиция: левый вингер, атакующий полузащитник.

Стоимость: € 1,5 млн (по данным Transfermarkt). : 30 марта 2009 года (17 лет).: Грузия.: левый вингер, атакующий полузащитник.: € 1,5 млн (по данным Transfermarkt).

Очевидно, сильнейшее качество Бартишвили — резкая смена направления. Рост около 170 см позволяет выкручивать соперникам позвонки максимально эффективно: Андрия буквально предлагает защитнику его поймать. Хоп – уклон, обводка, смещение. Убрал под себя слабой ногой — и правой повёл к центру. Бартишвили не будет много финтить, но те немногочисленные приёмы, что знает, он использует в нужный момент. Чувство момента, скоростной дриблинг, контроль мяча – всё есть.

Андрия Бартишвили в «Иберии 1999» Фото: Из личного архива Андрии Бартишвили

Что особенно свойственно грузинским вингерам – у парня есть напористость, усердность, работоспособность. Андрия прямолинейно идёт вперёд и уже на ходу начинает раздёргивать. Как и Кварацхелия, поможет в прессинге, отработает по своему игроку в обороне — в Бартишвили видны эти задатки.

Помимо Кварацхелии, вингера можно сравнить с Кенаном Йылдызом: левый фланг, способность сыграть в центре — и такой же слаломный дриблинг, с рывками. Если вынести за скобки качества турка как форварда – у него всё-таки они куда более развиты, это примерно схожие по стилю игроки.

За грузина боролись три топ-клуба

В прошлом году первым топ-клубом, заинтересовавшимся грузином, стал «Ювентус». В это окно на Андрию изначально претендовали три гранда: «Ливерпуль», «Арсенал» и, внезапно, «ПСЖ»: французы пытались сыграть на улучшенных условиях в плане игрового времени. Пока английские гранды предлагали планомерный рост через молодёжку, французы были готов сразу запустить его в первую команду.

Андрия Бартишвили Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

В итоге, даже тут отсылая нас к Кварацхелии (того неоднократно связывали с лондонцами), Бартишвили оказался максимально близок к «Арсеналу» и скоро окажется в Лондоне. По информации Фабрицио Романо, контракт будет заключён на пять лет, а присоединится парень к команде, когда станет совершеннолетним — раньше просто невозможно по британскому законодательству.

Сумма трансфера — € 4,5 млн. Это в три раза меньше, чем когда-то заплатили за Хвичу при переходе в «Наполи», и втрое больше, чем стоимость Бартишвили по оценке Transfermarkt. Яано копейки для английского чемпиона, но приличные деньги по меркам Европы: например, в это же окно «Бетис» отдал своего главного таланта Пабло Гарсию в сантандерский «Расинг» за € 5 млн.

«Арсенал» планирует наигрывать Бартишвили поначалу за молодёжную команду и, возможно, даст какое-то время в предсезонке за основу. Там, в команде до 21 года, Андрию поджидают одни из лучших талантов на позиции вингера. Именно роль вингера, способного сыграть и в центре, у «Арсенала» прилично укреплена на будущее.

Виктор Ожианвуна в «Шэмрок Роверс» Фото: Tyler Miller/Sportsfile via Getty Images

Макс Доумен, ещё в прошлом году покоривший «Эмирейтс» игрой на предсезонке, один из главных талантов Англии в целом.

Джереми Монга — талант «Лестера», которого «Арсенал» приобрёл первым в это окно, с приличным опытом в Чемпионшипе к своим 16 годам.

Братья-близнецы Кинтеро из эквадорского «Индепендьенте» — одного из лучших клубов Латинской Америки по подготовке талантов – как и Бартишвили, они приедут в 2027-м.

Виктор Ожианвуна из ирландского «Шэмрок Роверс», с нигерийскими и российскими корнями и с куда более универсальными качествами и опытом в еврокубках, присоединится зимой 2027-го.

Приличная конкуренция. И тем интереснее.