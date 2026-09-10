Новый сезон Лиги чемпионов поражает: корректировка правил VAR, миллиарды и штрафы

8 сентября стартовал новый сезон Лиги чемпионов, который должен продемонстрировать финансовую мощь главного клубного турнира Европы. УЕФА ставит цель впервые превысить € 1 млрд коммерческих доходов от клубных турниров за год. При этом меняется не только экономика турнира: проводящая организация ужесточает контроль за расходами клубов, а также корректирует правила судейства.

«На наших глазах УЕФА превращает турнир в абсолютную коммерческую машину. Однако этот финансовый взрыв происходит одновременно с самым жёстким в истории закручиванием гаек: потолок расходов на уровне 70% от выручки – это новая реальность. Клубам придётся учиться жить в условиях, когда каждый лишний евро на трансферном рынке должен быть подкреплён реальным доходом, иначе санкции будут незамедлительными», – подсвечивает ключевое экономическое нововведение сезона-2026/2027 британский журналист Мэтт Слейтер.

За последние 35 лет доход УЕФА от еврокубков вырос в 100 раз

Когда более 70 лет назад состоялся первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов, его организаторы ставили главной целью определить сильнейший клуб Европы, а не заработать. УЕФА строго придерживался концепции «чистого спорта», тщательно оберегая футбол от коммерции: на стадионах запрещали выставлять рекламные щиты, а клубам – наносить логотипы спонсоров на форму (запрет сняли только в 1982-м). Футбол считался чистым искусством, не терпящим товарно-денежных отношений, а главным источником дохода оставалась лишь продажа билетов на трибуны.

Победитель дебютной ЛЧ-1992/1993 «Марсель» заработал в том сезоне лишь € 4 млн Фото: Christian Liewig/Getty Images

В начале 1990-х УЕФА признал, что прежняя модель ограничивает возможности клубов использовать растущий интерес к европейскому футболу, и учредил Лигу чемпионов. Уже первый сезон нового турнира показал потенциал этой идеи: централизованная продажа телевизионных и рекламных прав принесла € 45 млн выручки. В следующие три десятилетия эта коммерческая модель стремительно прогрессировала, превратив турнир в одну из самых популярных и доходных империй мирового спорта. Сегодня годовой оборот УЕФА только от мужских клубных турниров составляет € 4,4 млрд – почти в 100 раз больше, чем выручка первого сезона Лиги чемпионов.

Главным драйвером роста стал отказ с сезона-2024/2025 от классического группового этапа. Его заменила единая таблица на 36 команд: каждый клуб теперь проводит восемь матчей вместо шести, причём получает соперников из разных корзин. Для УЕФА это означает больше контента для продажи, больше матчей с участием ведущих клубов и, соответственно, больше возможностей для монетизации телевизионных и коммерческих прав. Результатом стало увеличение выручки сразу на € 690 млн.

К сезону-2026/2027 обновлённый формат Лиги чемпионов полностью избавился от статуса амбициозного эксперимента. Третий год подряд призовой фонд турнира составит € 2,467 млрд. За сам факт попадания в основной этап каждому клубу причитается € 18,62 млн, а реальное расслоение бюджетов происходит за счёт результатов и медийного веса. Каждая победа приносит € 2,1 млн, ничья – € 700 тыс. При этом сама турнирная таблица утвердилась в роли финансового лифта. Общий бонусный пул лиги разделён на 666 долей по € 275 тыс., где каждая строчка вверх приносит клубу дополнительную долю.

Богатые богатеют, но получают санкции за нарушение финансовых правил

Главным же инструментом обогащения элитных клубов является фонд Value Pillar («Столп стоимости») размером € 853 млн. Объединив старый маркетпул и исторический коэффициент, УЕФА привязал 35% призовых к стоимости ТВ-прав в стране конкретного клуба и его спортивному рейтингу за последние пять лет. В результате европейские суперклубы за счёт своего медийного веса и исторических достижений гарантируют себе гигантские чеки ещё до стартового свистка.

Вторая подряд победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 2025/2026 позволила парижанам аккумулировать рекордные € 146 млн призовых, и примерно треть от этой суммы была получена благодаря высокому рейтингу Value Pillar. Также в пятёрку наиболее прибыльных по итогам прошлого сезона вошли «Арсенал» (€ 143 млн), «Бавария» (€ 127 млн), «Ливерпуль» (€ 110 млн) и «Атлетико» (€ 104 млн). В то же время скромный «Кайрат» заработал примерно в семь раз меньше (€ 21,2 млн).

Топ-клубы вроде «Реала» получают благодаря Value Pillar € 40-50 млн ежегодно Фото: Lars Baron/Getty Images

«По большому счёту новая система представляет собой дальнейшее укрепление старого порядка. Дополнительные деньги не распределяются более равномерно – скорее, наоборот. Основная часть достаётся тем же клубам, которые уже находятся на вершине европейского футбола. Критерии же УЕФА при распределении средств превращаются для них в своеобразную страховку от неудачи, а в некоторых случаях – и в награду за неё», – подчёркивает журналист The Guardian Джонатан Уилсон.

Однако гарантированные сверхдоходы больше не позволяют топ-менеджменту игнорировать операционную эффективность: право тратить заработанное теперь жёстко регламентировано. В 2022 году УЕФА инициировал новый регламент финансовой устойчивости с правилом стоимости состава (Squad Cost Rule), который внедрялся поэтапно. В первый год позволялось тратить на команду не более 90% от выручки, затем планка опустилась до 80%. Однако к сезону-2025/2026 адаптационные каникулы официально завершились – финальный потолок составил строго не более 70%, и уже этим летом по Европе прокатилась волна санкций.

По результатам финансового мониторинга за прошлый календарный год сразу девять клубов пробили лимиты. Самый сильный удар пришелся по «Страсбургу», получившему штраф в € 25 млн (€ 12 млн – условно), и «Астон Вилле» – € 22,5 млн (€ 15 млн – условно). Также финансовые взыскания разной степени тяжести получили «Ньюкасл» (€ 13 млн), «Фенербахче» (€ 7 млн), «Фиорентина» (€ 6 млн), «Челси» (€ 3 млн), «Ноттингем Форест» (€ 2,5 млн), АЕК (€ 500 тыс.) и «Ницца» (€ 450 тыс.).

В результате УЕФА создал жёсткий экономический баланс: организация даёт клубам возможность зарабатывать больше, но ограничивает их способность эти деньги тратить. Данное правило полностью изменило подход к трансферному планированию. Чтобы снизить ежегодную нагрузку на ведомость, менеджмент клубов вынужден подписывать с новичками максимально длинные контракты, размывая амортизационные выплаты. Приоритетом на рынке становятся свободные агенты и собственные воспитанники, чья трансферная стоимость в бухгалтерском балансе равна нулю, а продажа приносит чистую прибыль.

Рост доходов от клубных турниров вывел на новый уровень и всю финансовую машину УЕФА. В бюджете организации на сезон-2026/2027 общий доход УЕФА (включающий доходы от сборных, коммерцию, инвестиции) заложен на уровне € 5,1 млрд. Из этой суммы 81% должны принести медиаправа, 16% – коммерческие партнёрства, ещё 3% – билеты и премиальное обслуживание зрителей на стадионе. При этом в новом цикле клубных турниров 2027-2031 УЕФА рассчитывает впервые превысить € 1 млрд ежегодных коммерческих доходов – более чем на 40% выше нынешнего уровня.

VAR по новым правилам, дисквалификация после четвёртой карточки

Реформа еврокубков затронула не только ведомости клубных офисов, но и правила, определяющие ход самих матчей. С сезона-2026/2027 УЕФА запустил официальную онлайн-платформу Clear Line («Чистая линия») – единый открытый репозиторий судейских решений. База включает более 150 видеосценариев и наглядно объясняет игрокам, тренерам и прессе, как трактовать сложные эпизоды и в каких случаях VAR должен вмешиваться.

VAR во время матча Лиги чемпионов Фото: Jay Barratt/Getty Images

В Clear Line отдельно разобраны ситуации, связанные с ошибочной идентификацией футболиста, явно ошибочно показанной второй жёлтой карточкой, а также некоторыми нарушениями со стороны атакующей команды до возобновления игры после штрафного или углового. При этом базовый принцип работы VAR остаётся неизменным: как подчёркивает глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, видеосудьи должны вмешиваться только для исправления очевидных и явных ошибок, а не превращать каждый спорный эпизод в повод для повторного просмотра.

Одновременно судьи получили более чёткие инструкции по борьбе с затяжками времени. Симуляции, споры с арбитром и умышленное затягивание возобновления игры должны пресекаться жёстче, включая немедленные жёлтые карточки за подобные действия.

Также была произведена корректировка дисциплинарного регламента. Ранее игроки и тренеры получали автоматическую дисквалификацию на один матч после трёх жёлтых карточек. Однако увеличение количества встреч на общем этапе с шести до восьми резко повысило риск дисквалификаций ведущих игроков. Начиная с сезона-2026/2027, минимальный порог отстранения увеличен с трёх до четырёх предупреждений. Каждая последующая дисквалификация будет вступать в силу после двух следующих карточек – то есть после шестой, восьмой и 10-й.

Для зрителей самым заметным визуальным изменением на стадионах станет отмена исторического правила стадионных часов. Ранее регламент УЕФА обязывал операторов арен останавливать хронометр на табло ровно на отметках 45.00 и 90.00, из-за чего трибуны оставались в информационном вакууме относительно точной продолжительности компенсированного времени. В новом еврокубковом сезоне часы на стадионах Лиги чемпионов будут беспрерывно идти в режиме реального времени до самого финального свистка арбитра, как это давно практикуется, например, в АПЛ.

Кроме того, УЕФА отказался внедрять в еврокубках радикальные дисциплинарные правила ФИФА, утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). В частности, был заблокирован так называемый «закон Престианни», по которому на ЧМ-2026 игрокам показывали прямую красную карточку за прикрытый рукой рот во время конфликтов. По этой же причине в еврокубках не будут применять автоматические удаления за демонстративный уход с поля в знак протеста и наказывать угловыми ударами за пятисекундную затяжку времени при вводе мяча от ворот.