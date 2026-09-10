«Спартак» отказался от Самородова из-за медосмотра! Итоги трансферного дедлайна РПЛ

«Динамо» укрепило состав двумя легионерами, «Локо» вернул Титкова, а ЦСКА так и не купил центрального нападающего.

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Сегодня, 10 сентября, трансферный дедлайн в Альфа-Банк РПЛ. У клубов осталось совсем немного времени, чтобы разобраться с кадровыми вопросами. Купить, продать, взять или отдать в аренду. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Это едва ли не последняя возможность усилиться, слить балласт и определиться с составом до зимы. Да, потом можно будет подписать свободных агентов и расторгать контракты, продавать, например, в Саудовскую Аравию – но это уже совсем другое с точки зрения ассортимента и возможностей.

Интриг на самом деле не так много, но они есть!