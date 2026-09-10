«Спартак» отказался от Самородова из-за медосмотра! Итоги трансферного дедлайна РПЛ

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Сегодня, 10 сентября, трансферный дедлайн в Альфа-Банк РПЛ. У клубов осталось совсем немного времени, чтобы разобраться с кадровыми вопросами. Купить, продать, взять или отдать в аренду. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.
Это едва ли не последняя возможность усилиться, слить балласт и определиться с составом до зимы. Да, потом можно будет подписать свободных агентов и расторгать контракты, продавать, например, в Саудовскую Аравию – но это уже совсем другое с точки зрения ассортимента и возможностей.
Интриг на самом деле не так много, но они есть!
Детали срыва трансфера Самородова
Что конкретно не устроило «Спартак» по Самородову? Наш инсайдер Андрей Панков пишет, что красно-белых не устроило МРТ голеностопа, который Самородов недавно повредил. Московский клуб не стал рисковать. Самородов до поздней ночи сидел в Грозном и ждал подписания документов, но не дождался.
Самородова в «Спартаке» не будет! Сейчас
По информации «Чемпионата», клубы согласовали все детали трансфера, но «Спартаку» не понравились результаты МРТ, из-за чего сделку решено было не проводить в последний момент.
Есть вероятность, что трансфер будет перенесён на зиму.
«Факел» расторг контракт с нападающим Мераби Уридией. А полузащитника Нури Абдокова отправили в аренду в «Велес».
Бабаев сменил «Динамо» на «Рубин»
Ещё один трансфер для «Рубина». Казанский клуб арендовал у московского «Динамо» с правом выкупа. 22-летний футболист сыграет за новый клуб под седьмым номером.
«Рубин» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Матвея Иванова. Футболист подписал контракт до 2030 года. Он будет играть под 89-м номером. Матвей — воспитанник академии «Зенита».
Фото: ФК «Рубин»
Французская газета L’Équipe выпустила материал о несостоявшемся возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.
«Переговоры состоялись с «Зенитом», но наиболее продвинутыми были переговоры с московским «Спартаком». Российское издание «Чемпионат» сообщило о предложении из Москвы в размере € 19 млн, но царь не поедет», — написано в материале L’Équipe.
«Спартак» и «Ахмат» договорились о трансфере Самородова
Основные детали сделки согласованы. Трансфер готов на 95%. Игрок должен успеть подписать контракт до конца сегодняшнего дня. Сумма сделки должна составить 650 млн рублей. об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что красно-синие не будут делать трансферов до конца трансферного окна.
«Трансферов больше не будет», — приводит слова Брейдо телеграм-канал «Удар Эджуке | ЦСКА».
«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026
Футболист сборной Гаити Жозуэ Казимир перебрался в московское «Динамо». Российская команда арендовала игрока у «Осера» с правом последующего выкупа. Прошедшим летом Казимир принимал участие в ЧМ-2026. Жозуэ будет выступать под 77-м номером.
Фото: ФК «Динамо» Москва
19-летний полузащитник Артём Сидоренко продолжит карьеру в «Акроне». Ранее футболист представлял «Нижний Новгород». Он оказался там в феврале, после чего провёл шесть матчей. Воспитанник «Краснодара» подписал контракт по схеме «4+1».
Апдейт по Самородову. Максим отправился на медосмотр для перехода в «Спартак» Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы продолжают переговоры по трансферу. Соглашения пока нет, но медосмотр необходим, чтобы сэкономить время, если стороны закроют финансовый вопрос.
Защитник «Факела» Макс Дзиов продолжит карьеру во втором по силе дивизионе российского футбола. Его отдали в аренду ульяновской «Волге». Договор рассчитан до конца сезона-2026/2027. Отмечается, что у воронежской команды будет возможность досрочно отозвать 25-летнего защитника из аренды в зимнее трансферное окно.
У «Спартака» и «Ахмата» есть разногласия по сумме трансфера Самородова
«Спартак» и «Ахмат» пока не могут договориться о сумме трансфера нападающего Максима Самородова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Спартак» предлагает за игрока 600 млн рублей + бонусы. «Ахмат» хочет получить больше 600 млн и бонусы. Переговоры продолжаются.
Форвард ЦСКА арендован «Акроном»
Артём Шуманский переходит в «Акрон» на правах аренды из ЦСКА. Соглашение с клубом из Тольятти рассчитано до конца мая 2027 года.
«Спартак» обсуждает с «Ахматом» переход Самородова
По информации «Чемпионата», сейчас между «Спартаком» и «Ахматом» идёт общение по поводу возможного перехода Максима Самородова в последние часы окна. Есть небольшой шанс, что трансфер будет осуществлён, но пока стороны не достигли согласия.
При этом тренер грозненев Станислав Черчесов не против трансфера, потому что Самородов поник после того, как переговоры застопорились летом.
Ахметов — игрок «Крыльев»
Ильзат Ахметов официально стал футболистом «Крыльев Советов». Игрок подписал контракт с самарским клубом на правах свободного агента.
«Соглашение рассчитано на один год. В самарской команде футболист будет выступать под 97-м номером. Летом Ахметов покинул «Зенит» в качестве свободного агента. Прошедший сезон Ильзат провёл в «Крыльях» на правах аренды: сыграл 31 матч, забил два гола и отдал восемь результативных передач. С возвращением, Ильзат!» — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.
Фото: ФК «Крылья Советов»
Полузащитник «Локомотива» Николай Титков прокомментировал свой переход в клуб.
— Чувства только положительные. Уже хочется выйти на стадион, чтобы показать то, что я умею, и выиграть, естественно, порадовать болельщиков. Мне агент сказал, что есть такой вариант с «Локомотивом», долгие достаточно переговоры были. Очень рад вернуться в «Локомотив», домой, буду радовать болельщиков.
— Совсем недавно ты играл против «Локомотива», буквально несколько дней назад, где столичный клуб одержал первую победу в сезоне. Ты тогда уже знал, что переходишь? И если знал, с какими мыслями играл, эмоциями?
— Нет, тогда ещё не было как бы такого, что я уже точно перехожу. Были разговоры, и я играл, не зная, что через пару дней перейду уже в «Локомотив».
«Крылья Советов» объявили о переходе 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко в «Нижний Новгород» на постоянной основе.
«Динамо» анонсировало трансфер Гутьерреса
«Динамо» анонсировало трансфер вингера «Индепендьенте» Максимилиано Гутьерреса!
Вингер сборной Чили подписал контракт с клубом до конца сезона-2030/2031. 22-летний игрок будет выступать под номером 28.
«Оренбург» сообщил о переходе защитника Антона Лукашова из «Славии-Мозырь».
«Спартак» подтвердил уход Хлусевича
«Спартак» попрощался с Даниилом Хлусевичем. А пресс-служба «Ростова» объявила о подписании контракта с защитником.
Хлусевич расторг контракт со «Спартаком» и уходит в «Ростов»
По информации «РБ Спорт», защитник «Спартака»Даниил Хлусевич станет игроком «Ростова».
С футболистом будет заключён контракт на два года. Хлусевич переходит в «Ростов» на правах свободного агента. Сегодня он расторг контракт со «Спартаком».
«Оренбург» приобрёл португальца
«Оренбург» заключил контракт с португальским защитником Жоау Силвой
«Силва — воспитанник «Браги». Выступал за молодёжные команды лиссабонского «Спортинга», хорватскую «Истру 1961», бельгийский «Кортиейк», бразильский «Спорт Ресифи» и португальскую «Тонделу», — отмечает пресс-служба оренбуржцев.
Фото: ФК «Оренбург»
Титков — в «Локомотиве»
Полузащитник Николай Титков официально вернулся в «Локомотив». Соглашение с 26-летним игроком, который перешёл из калининградской «Балтики», рассчитано до конца сезона-2028/2029. Игровой номер — №18. Для Титкова это возвращение в «Локо»: он пришёл в клуб ещё в 2018-м, играл за молодёжку и «Казанку», а также провёл пять матчей за основу и стал обладателем Кубка.
Фото: ФК «Локомотив»
Головина (пока что) не будет в РПЛ
Полузащитник Александр Головин не покинет «Монако». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В последний день трансферного окна игрок не ведёт никаких переговоров о возможном уходе.
Ахметов переходит в «Крылья»
Ильзат Ахметов перейдёт в «Крылья Советов»! По нашей информации, полузащитник летит в Самару и сегодня подпишет контракт. «Крылья» перехватили игрока у «Факела».
Салтыков продлил контракт с «Локо» и ушёл в аренду
Никита Салтыков продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2028/2029 и ушёл в аренду в «Крылья Советов».
«Зенит» отправил Дёгтева в «Оренбург»
«Зенит» только купил Александра Дёгтева из «Сочи». И тут же отправил в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2026/2027.