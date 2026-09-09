Топ-события четверга: Лига чемпионов, хоккей, ЧЕ по волейболу и «Галатасарай» — ЦСКА

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Посмотреть все события 10 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 18:00: «Галатасарай» — ЦСКА, Gloria Cup — 75:65

Интрига: армейцы сделают выводы из ошибок?

В своём первом предсезонном матче турнира в Турции ЦСКА уступил с разницей в 23 очка клубу Евролиги «Бешикташу». У армейцев многое не получалось, но команда лишь начала свой путь в новом сезоне. Увидим ли мы качественный скачок вперёд от Пистиолиса и Ко?

✅ 🏒 19:00: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ — 2:1 ОТ

Интрига: сможет ли «Северсталь» нанести хозяевам первое поражение в сезоне?

Действующие чемпионы удачно начали новый сезон под руководством Дмитрия Квартальнова, выиграв две стартовые встречи с общим счётом 8:2. Череповчане, которые летом пережили большие изменения, уже успели уступить в одном из двух матчей новой регулярки. Смогут ли они сотворить сенсацию и одолеть железнодорожников на их же площадке?

✅ 🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ — 3:4 ОТ

Интрига: одержит ли «Динамо» первую победу под руководством Сергея Брылина?

Дебют нового главного тренера минчан в КХЛ получился не самым удачным – его подопечные обыгрывали «Торпедо», однако в итоге уступили в серии послематчевых бросков. Теперь в гости к «зубрам» приедут «драконы», которые несколько дней назад показали, что тоже умеют совершать яркие камбэки. Окажутся ли они по зубам белорусской команде?

✅ ⚽️ 19:30: «Шинник» — «Торпедо» Москва, Кубок России, Путь регионов, четвёртый раунд — 2:0

Интрига: кто шагнёт в следующий раунд Кубка?

«Шинник» и «Торпедо» приближаются к битве с клубами РПЛ в Кубке России. Осталось преодолеть всего два раунда! Но дальше пройдёт лишь один из представителей Первой лиги. Если судить по таблице Лиги Pari, то «Торпедо» — фаворит матча. Москвичи идут на четвёртом месте, «Шинник» — девятый. Но в Кубке это часто не работает. Поэтому дома ярославцы способны пройти соперника.

«Торпедо» вернулось на родную обновлённую арену: Фото Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии стадиона «Торпедо» в Москве

✅ ⚽️ 19:45: «Фенербахче» — «Рома», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 1:1

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Интрига: «Фенербахче» вернётся в ЛЧ с победы?

«Фенербахче» не играл в основном раунде ЛЧ с сезона-2008/2009. Стамбульцы наконец-то вернулись! И в первом за долгие годы матче общего этапа они примут «Рому». Итальянцы одержали три победы в Серии А на старте сезона и возглавляют таблицу. Так что в Стамбул приедет серьёзнейший соперник. И не факт, что звёзды «Фенербахче» справятся с ним. Хотя встреча обещает быть мегаинтересной.

Игрок «Фенербахче» едет в РПЛ: Бекао покинул «Фенербахче» для прохождения медобследования перед арендой в «Родину»

✅ 🏐 20:00: Турция — Германия, чемпионат Европы, мужчины, группа D, 1-й тур — 1:3

Интрига: матч двух крепких сборных

Самый интересный матч дня — это игра как минимум за второе место в группе D. А может быть, и за первое, ведь сборная Франции в нынешнем составе не выглядит неуязвимой. Турки здорово отыграли Лигу наций, обладают сыгранным составом. Правда, не усилились — Рамазан Мандыраджи так и не залечил травму плеча. А у Германии не будет Георга Гроцера — суперветеран не смог подойти к ЧЕ-2026 в оптимальной форме, Массимо Ботти решил отказаться от его услуг. Победителя в этой игре предсказать очень сложно!

✅ ⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Сабах», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 4:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» разберётся дома с клубом из Азербайджана?

«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов спустя три года. «Сабах» же дебютирует в турнире. И сразу — на «Олд Траффорд»! Даже если клуб из Азербайджана не наберёт очки (что вероятно), предстоящий матч навсегда войдёт в историю бакинцев. А если «Сабах» ещё и заберёт хотя бы ничью…

✅ ⚽️ 22:00: «Бавария» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 5:0

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Интрига: Никита Хайкин остановит звёзд «Баварии»?

«Будё-Глимт» после крутой прошлой кампании в Лиге чемпионов начинает новый путь. В 1-м туре общего этапа норвежцы едут к грозной «Баварии». Главный вопрос: остановит ли российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин элитную атаку мюнхенцев? Ему предстоит отражать удары Кейна, Олисе, Диаса, Мусиалы и других звёзд!