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Расписание спортивных матчей 10 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига чемпионов, хоккей, ЧЕ по волейболу и «Галатасарай» — ЦСКА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 сентября 2026 года
Комментарии
За чем следить 10 сентября: «Фенербахче» — «Рома», Хайкин против Кейна, «Локомотив» — «Северсталь» и «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы»!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏀 18:00: «Галатасарай» — ЦСКА, Gloria Cup — 75:65

Gloria Cup
10 сентября 2026, четверг. 18:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
75 : 65
ЦСКА
Москва
Галатасарай: Иванович - 14, Смайлагич - 12, Мету - 12, Робинсон - 11, Балло - 9, Дурмаз - 4, Блейенберг - 4, Тунджер - 4, Коркмаз - 3, Хазер - 2, Текин, Шекероглу, Пьерр
ЦСКА: Руженцев - 14, Кливленд - 10, Уэйр - 8, Астапкович - 7, Карпенко - 6, Жан-Шарль - 6, Ухов - 4, Антонов - 4, Курбанов - 4, Елатонцев - 2, Чадов, Зайцев, Ключенков

Интрига: армейцы сделают выводы из ошибок?

В своём первом предсезонном матче турнира в Турции ЦСКА уступил с разницей в 23 очка клубу Евролиги «Бешикташу». У армейцев многое не получалось, но команда лишь начала свой путь в новом сезоне. Увидим ли мы качественный скачок вперёд от Пистиолиса и Ко?

Статистика Gloria Cup
Обзор первого матча ЦСКА в Gloria Cup:
ЦСКА влетел клубу Евролиги с разницей в 23 очка! А ещё Иван Ухов подрался с соперником
Видео
ЦСКА влетел клубу Евролиги с разницей в 23 очка! А ещё Иван Ухов подрался с соперником

✅ 🏒 19:00: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ — 2:1 ОТ

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ян (Рейнгардт, Буренов) – 22:13 (5x5)     1:1 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 55:58 (5x4)     2:1 Сурин (Иванов) – 62:54 (3x3)    

Интрига: сможет ли «Северсталь» нанести хозяевам первое поражение в сезоне?

Действующие чемпионы удачно начали новый сезон под руководством Дмитрия Квартальнова, выиграв две стартовые встречи с общим счётом 8:2. Череповчане, которые летом пережили большие изменения, уже успели уступить в одном из двух матчей новой регулярки. Смогут ли они сотворить сенсацию и одолеть железнодорожников на их же площадке?

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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«Квартальнов доверяет молодым. Нам с ним повезло». Интервью с талантом «Локомотива»
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«Квартальнов доверяет молодым. Нам с ним повезло». Интервью с талантом «Локомотива»

✅ 🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ — 3:4 ОТ

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Чухраев, Смит) – 00:23 (5x5)     1:1 Чичек (Александров) – 17:49 (5x5)     1:2 Мюррей (Кузнецов, Эддисон) – 27:19 (5x4)     2:2 Кузнецов (Энас, Смит) – 35:36 (5x4)     3:2 Тирни (Обе-Кюбель, Смит) – 40:54 (5x4)     3:3 Яшкин (Петан, Менелл) – 57:13 (6x5)     3:4 Менелл (Яшкин) – 61:53 (3x3)    

Интрига: одержит ли «Динамо» первую победу под руководством Сергея Брылина?

Дебют нового главного тренера минчан в КХЛ получился не самым удачным – его подопечные обыгрывали «Торпедо», однако в итоге уступили в серии послематчевых бросков. Теперь в гости к «зубрам» приедут «драконы», которые несколько дней назад показали, что тоже умеют совершать яркие камбэки. Окажутся ли они по зубам белорусской команде?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Динамо» приняло участие в крупной сделке:
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✅ ⚽️ 19:30: «Шинник» — «Торпедо» Москва, Кубок России, Путь регионов, четвёртый раунд — 2:0

Fonbet Кубок России . 4-й раунд
10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Мартовой – 30'     2:0 Голубев – 76'    

Интрига: кто шагнёт в следующий раунд Кубка?

«Шинник» и «Торпедо» приближаются к битве с клубами РПЛ в Кубке России. Осталось преодолеть всего два раунда! Но дальше пройдёт лишь один из представителей Первой лиги. Если судить по таблице Лиги Pari, то «Торпедо» — фаворит матча. Москвичи идут на четвёртом месте, «Шинник» — девятый. Но в Кубке это часто не работает. Поэтому дома ярославцы способны пройти соперника.

Статистика Кубка России
«Торпедо» вернулось на родную обновлённую арену:
Фото
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✅ ⚽️ 19:45: «Фенербахче» — «Рома», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 1:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Кристанте – 39'     1:1 Браун – 48'    

Интрига: «Фенербахче» вернётся в ЛЧ с победы?

«Фенербахче» не играл в основном раунде ЛЧ с сезона-2008/2009. Стамбульцы наконец-то вернулись! И в первом за долгие годы матче общего этапа они примут «Рому». Итальянцы одержали три победы в Серии А на старте сезона и возглавляют таблицу. Так что в Стамбул приедет серьёзнейший соперник. И не факт, что звёзды «Фенербахче» справятся с ним. Хотя встреча обещает быть мегаинтересной.

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✅ 🏐 20:00: Турция — Германия, чемпионат Европы, мужчины, группа D, 1-й тур — 1:3

ЧЕ-2026 (м) . Группа D. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 3
Германия
Турция: Гюрбюз, Тюмер, Балтаджи, Матич, Юксель, Киркит, Лагумджия, Лагумджия, Ялчин, Енипазар, Байрактар, Байрам, Таяз, Шахин
Германия: Райхерт, Тилле, Бреме, Шотт, Карлитцек, Петер, Циммерман, Краге, Крик, Бранд, Бёме, Мовинкель, Торви, Рёрс

Интрига: матч двух крепких сборных

Самый интересный матч дня — это игра как минимум за второе место в группе D. А может быть, и за первое, ведь сборная Франции в нынешнем составе не выглядит неуязвимой. Турки здорово отыграли Лигу наций, обладают сыгранным составом. Правда, не усилились — Рамазан Мандыраджи так и не залечил травму плеча. А у Германии не будет Георга Гроцера — суперветеран не смог подойти к ЧЕ-2026 в оптимальной форме, Массимо Ботти решил отказаться от его услуг. Победителя в этой игре предсказать очень сложно!

Статистика ЧЕ по волейболу
Чемпионат Европы в этом году проходит сразу в четырёх странах:
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✅ ⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Сабах», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 4:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

Интрига: «МЮ» разберётся дома с клубом из Азербайджана?

«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов спустя три года. «Сабах» же дебютирует в турнире. И сразу — на «Олд Траффорд»! Даже если клуб из Азербайджана не наберёт очки (что вероятно), предстоящий матч навсегда войдёт в историю бакинцев. А если «Сабах» ещё и заберёт хотя бы ничью…

Лига чемпионов — Футбол Подробнее
Что в итоге:
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сабах» в дебютном матче клуба из Баку в Лиге чемпионов

✅ ⚽️ 22:00: «Бавария» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур — 5:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

Интрига: Никита Хайкин остановит звёзд «Баварии»?

«Будё-Глимт» после крутой прошлой кампании в Лиге чемпионов начинает новый путь. В 1-м туре общего этапа норвежцы едут к грозной «Баварии». Главный вопрос: остановит ли российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин элитную атаку мюнхенцев? Ему предстоит отражать удары Кейна, Олисе, Диаса, Мусиалы и других звёзд!

Статистика Лиги чемпионов
Что в итоге:
«Бавария» забила пять мячей «Будё-Глимт» в ЛЧ, Хайкин был заменён в перерыве из-за травмы
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