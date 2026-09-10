Интриги также есть у ЦСКА и «Краснодара». Андрей Панков рассказывает обо всех.

3 сюжета трансферного дедлайна в РПЛ. Наши инсайды — о «Спартаке» с Головиным и не только

Сегодня в 23:59 мск закроется трансферное окно в Альфа-Банк РПЛ. Обычно дедлайн в российском футболе не приносит никаких бомб. Но мы выделили три основных сюжета, за которыми стоит последить в последний день.

Решится ли Головин на переход в РПЛ?

Мы уже писали, что возможный переход Головина в «Зенит» ― одна из главных интриг оставшихся дней трансферного окна.

В последние часы накануне дедлайна на Головина появился неожиданный претендент — «Спартак». Про который сам полузащитник однажды сказал: «Для меня это табу».

По нашей информации, московский клуб с «Монако» действительно общается ― потенциальный переход лично курируют гендиректор Сергей Некрасов и его заместитель Андрей Мовсесьян. Однако, по словам наших источников, Головин намерен остаться в «Монако» как минимум до зимы. Шансы на осуществление сделки ― мизерные, если только в клубе Лиги 1 не поставят перед игроком ультиматум об уходе в связи с финансовыми проблемами. Но даже если вдруг Головин передумает, провести сделку меньше чем за сутки будет проблематично.

Подпишет ли ЦСКА форварда?

ЦСКА и форвард — песня, которой нет конца. Чтобы взять забивного нападающего, в клубе даже пошли на экстренный шаг — отдали Дивеева в «Зенит» в обмен на Гонду. Но аргентинец пока не оправдывает надежд.

Этим летом ЦСКА всё окно искал нападающего, однако варианты срывались по разным причинам. Самым близким в последние дни был Симон Банза из «Аль-Джазиры». Клубы договорились о трансфере, а для Банза забронировали билеты на самолёт и медосмотр. Но в самый последний момент игрок отказался ехать в Россию.

Симон Банза Фото: Maria Lysaker/Getty Images

Сейчас, по нашей информации, у ЦСКА есть один секретный кандидат, которого клуб постарается оформить в последний день окна.

Придёт ли в «Краснодар» вингер?

«Краснодар» очень хочет подписать флангового нападающего до закрытия окна. За последнюю неделю клуб узнавал условия возможных трансферов Хорхе Карраскаля и Желсона Мартинша, но ни с кем не продвинулся в переговорах ― слишком дорого.

По нашей информации, в «Краснодаре» попытаются всё-таки дожать одну из кандидатур, однако оценивают шансы как минимальные.

Трансферы, которые уже оформлены, но не объявлены

Отдельно – о трансферах, которые клубы уже оформили документально, но не анонсировали официально. Поздним вечером накануне Николай Титков из «Балтики» перешёл в «Локомотив». А «Динамо» всё-таки подписало вингера ― Максимилиана Гутьерреса. Ждите новостей!