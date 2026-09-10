Автор чуда в ЛЧ совмещал работу в «МЮ» и детском саду. Вау-история тренера «Сабаха»

Эта Лига чемпионов удивила ещё до старта общего этапа. Например, попаданием в число 36 лучших команд Европы «Сабаха». Азербайджанский клуб был создан всего девять лет назад – в сентябре 2017-го. В России многие впервые услышали о нём в 2021-м, когда бакинцев принял Мурад Мусаев. Нынешний тренер «Краснодара» поднял команду со дна таблицы и в 2023-м впервые в истории вывел в еврокубки. В мае 2025-го «Сабах» завоевал свой первый трофей – национальный Кубок – под руководством другого нашего специалиста Василия Березуцкого. А в июне того года россиянина сменил Валдас Дамбраускас. Литовец и вывел чемпиона Азербайджана в ЛЧ, сенсационно отняв золото у гегемона – «Карабаха». История этого тренера достойна того, чтобы снять по ней кино!

Через четыре месяца Дамбраускасу исполнится 50. Его уже не назовёшь молодым специалистом. Валдас родился ещё в СССР в январе 1977 года – в небольшом городке Пакруойис с населением около 5000 человек. Рос в неблагополучном районе в обычной рабочей семье. Его мать зарабатывала на жизнь, трудясь поваром в столовой, а отец пахал на стройке. Крупных предприятий в Пакруойисе не было, так что в поисках престижной должности и качественного образования местная молодёжь уезжала в Вильнюс или Каунас. Отца Дамбраускаса не стало, когда мальчику исполнилось 11 лет. Четверо детей остались на матери в непростые времена в конце 1980-х. Валдасу пришлось самому идти работать в раннем возрасте.

Но парня не унесло течением жизни бог знает куда – его увлёк спорт. Валдас обожал футбол и баскетбол. Кроме того, шахматы превратились в хобби Дамбраускаса. Он, по собственному признанию, играл в них даже больше, чем в футбол. Однако мечтал стать тренером – хотя бы любимого «Жальгириса». Валдас быстро понял, что игрока серьёзного уровня из него не получится. С 17 до 23 лет выступал в третьем дивизионе чемпионата Литвы и выше не поднялся.

Валдас Дамбраускас главный тренер «Сабаха» «Если бы мне пришлось назвать один-единственный клуб, который я люблю всей душой, как болельщик, я бы, безусловно, выбрал «Жальгирис». Моё знакомство со спортом началось в 1983 году, когда я увлёкся футболом. В то время «Жальгирис» как раз вышел в высшую лигу чемпионата СССР, которая была очень сильным турниром. Считалась второй по уровню в мире после чемпионата Италии. И тем не менее «Жальгирису» удалось завоевать бронзу в 1987-м».

Играя в футбол, Дамбраускас смог параллельно выучиться на инженера в Литве. А получить хорошее тренерское образование ему, помимо тяги к знаниям, помог счастливый случай. В 2002 году Валдас принял участие в телевизионном шоу, созданном по типу телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дамбраускас не только попал на программу, но и выиграл крупную сумму денег – 4000 литов. Столько некоторые жители Литвы зарабатывали приблизительно за год!

«Мы втроём сидели в студии – каждому задавали по 10 вопросов, – вспоминал Валдас. – Тот, кто отвечал на них быстрее всех, выходил в финал. В каждом раунде предлагалось четыре варианта ответа – нужно было угадать правильный. Стартовая сумма составляла миллион литов, но, если не ответить на вопрос, она уменьшалась вдвое. Взять всё было практически невозможно. Насколько помню, выигранные суммы не превышали 15 000 литов. На полученные в итоге деньги реально было купить квартиру. А на миллион – наверное, целый город. Попадались вопросы, ответы на которые можно знать. Многие, наверное, нервничают перед камерами на телевидении. Но я – нет. Эти деньги помогли начать жизнь за границей: требовалось получить визу в Англию, оплатить её, аренду квартиры, учёбу, перелёт и другие вещи».

Выйдя в финал шоу, Дамбраускас сам остановился на сумме в 4000 литов. Последним для него стал вопрос «Какая страна мира выпускает больше всего ежедневных газет?» Валдас не рискнул выбрать правильный вариант «Япония» – предпочёл закончить и уйти с деньгами.

Вот так Дамбраускас сделал первый шаг к исполнению мечты. Он отправился в Великобританию по студенческой визе вместе с будущей женой. В одном из лондонских университетов изучал спортивные науки и тренерское дело, несмотря на то что в то время владел английским языком на очень слабом уровне. Тем не менее остался в Англии на шесть лет, сдал на тренерскую лицензию и приобрёл кое-какой опыт в профессии. Валдас – первый литовец, которому выдали лицензию УЕФА через Лондонскую футбольную ассоциацию.

ВАЛДАС ДАМБРАУСКАС Фото: BO AMSTRUP/EPA/ТАСС

Впрочем, оставшихся денег из выигранных в телевикторине хватило только на месяц. Дамбраускас вынужден был зарабатывать на жизнь, занимаясь тем, чем вообще не планировал. Кем он только не трудился! Работал в детском саду, продавцом в магазине, садовником, разносил газеты и даже мыл полы в пабе. И в то же время – тренировал. Валдас признавался, что совмещал две-три, а иногда и четыре работы.

Свою тренерскую деятельность он начал в качестве волонтёра в проекте «Доступ к спорту», помогавшем детям из неблагополучных семей в районе Финсбери-Парк. Затем стал сотрудничать с благотворительной общественной организацией London Tigres, которая курировала команды разных уровней – от детских до полупрофессиональных. Первую значимую для профайла должность Дамбраускас получил в… «Манчестер Юнайтед». В 2004 году литовца после нескольких собеседований приняли на работу в академию клуба, хотя его английский по-прежнему оставлял желать лучшего. Настолько приятное впечатление произвёл начинающий специалист. Валдас посещал матчи «МЮ» и верил, что однажды выйдет на газон «Олд Траффорд» как тренер. Сегодня это случится.

Затем Дамбраускас трудился в футбольных школах «Брентфорда» и «Фулхэма». А в 2007-м его назначили главным тренером «Кингсбери Лондон Тайгерс», который выступал в девятом по уровню дивизионе и участвовал в Кубке Англии среди любительских клубов. Под руководством Валдаса команда добилась лучшего результата в своей истории, так что литовца отметили специальной наградой – Active Westminster Awards.

ВАЛДАС ДАМБРАУСКАС С ЧЕМПИОНСКИМ КУБКОМ Фото: sabahfc.az

Уже с лицензией УЕФА и в качестве тренера «Кингсбери Лондон Тайгерс» Дамбраускас в 2009 году дождался шанса на родине – ему предложили возглавить юношескую сборную Литвы U17. Начал не здорово – его команда проиграла в квалификации Евро Испании со счётом 1:9. Но потом что-то стало получаться. После этого Валдас принял сборную Литвы U19. А тренер «Экранаса» Валдас Урбонас забрал Дамбраускаса к себе ассистентом, и вместе они завоевали чемпионский титул и Суперкубок страны.

Когда «Экранас» стал разваливаться из-за финансовых проблем, а Урбонас ушёл, команду из Паневежиса подхватил Дамбраускас. Валдас начал самостоятельную карьеру на клубном уровне в 2013 году и за 13 лет добрался до Лиги чемпионов. Первые успехи пришли к нему в любимом «Жальгирисе», который 37-летний на тот момент тренер возглавил в декабре 2014-го. В Вильнюсе Дамбраускас выиграл два чемпионских титула и по три Кубка страны и Суперкубка. Конечно, и дальше не всё давалась легко. Неудачный отрезок в сентябре-октябре 2017-го заставил Валдаса подать в отставку и попрощаться с «Жальгирисом».

Тем не менее имя Дамбраускас-тренер себе уже сделал. Следующая работа не заставила себя долго ждать – вскоре Валдас принял рижскую РФШ, с которой взял Кубок Латвии. Через два года литовец ушёл и потом работал в разных странах. Тренировал «Горицу» и «Хайдук» в Хорватии, «Лудогорец» – в Болгарии, ОФИ – в Греции, «Омонию» – на Кипре и «Диошдьёр» – в Венгрии. С «Лудогорцем» стал чемпионом, с «Хайдуком» – обладателем Кубка. Вдобавок Дамбраускаса трижды признавали тренером года в Литве.

С «Сабахом» в своём первом же сезоне Валдас завоевал золото, оторвавшись на девять очков от бессменного, как казалось, чемпиона «Карабаха», и выиграл Кубок Азербайджана. А теперь поражает в Лиге чемпионов. Вообще-то Дамбраускас был близок к выходу в групповой этап ЛЧ ещё в 2021-м с «Лудогорцем». Тогда его команда прошла трёх соперников в квалификации, но в последнем раунде уступила шведскому «Мальмё» (0:2 в гостях и 2:1 – дома). Зато в «Сабахе» литовцу повезло больше. Его парни повалили одного за другим валлийский «Нью-Сейнтс», финский КуПС, датский «Орхус» и израильский «Хапоэль». Противостояние с клубом из Беэр-Шевы превратилось в настоящий триллер. В первом матче команда Дамбраускаса быстро забила, но в итоге потерпела поражение – 1:2. В ответной встрече в Баку дважды проигрывала (0:1 и 1:2), однако на 90+4-й минуте забила третий мяч и перевела игру в дополнительное время. Дожала соперника ещё двумя голами в овертайме.

Валдас, по его собственным словам, сторонник атакующего стиля – верит в креативность игроков и не хочет превращать футболистов в машины. В квалификации ЛЧ команда литовца наколотила 18 мячей в восьми матчах. Но очевидно, что во встрече с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» придётся сделать больший упор на оборону.

«Время в Англии – лучшее, что могло случиться в моей жизни. Я никогда прежде не оказывался в среде, где столько выдающихся личностей, как в «Манчестер Юнайтед». Это было действительно потрясающе. Англия дала мне всё, и я буду ей вечно благодарен. В Манчестере жил в тот период, когда противостояние «МЮ» Алекса Фергюсона и «Арсенала» Арсена Венгера считалось главным. И вот теперь я возвращаюсь сюда уже в качестве тренера, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов. Это просто сногсшибательно – выше моего воображения!» – говорит творец чуда «Сабаха».