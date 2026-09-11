Плохие новости для «Зенита» и «Спартака», проверка у ЦСКА. Интриги 8-го тура РПЛ

Впереди в Альфа-Банк РПЛ уже 8-й тур. Мы стремительно приближаемся к трети сезона. Кстати, по его окончании в середине недели состоится 9-й тур. Чемпионат России не даёт заскучать! А что самое весёлое нас ожидает в предстоящих восьми матчах? Смотрим и фиксируем.

В пятницу вечером откроют 8-й тур «Крылья Советов» и «Родина». Самарцы в последних трёх встречах набрали пять очков: разгромили «Акрон», после чего сыграли вничью с «Ахматом» и «Краснодаром». Прилично! «Родина» же после победы над «Зенитом» и результативной ничьей с «Акроном» угодила в яму. Москвичи уступили обоим «Динамо», а также «Балтике». В таблице «Родина» опустилась на 14-е место.

Хотя в случае победы в Самаре команда Хуана Диаса догонит «Крылья Советов». Один грандиозный успех в гостях у «Родины» в нынешнем сезоне уже был. Почему бы не удивить снова? Тем более оба поражения в чемпионате «Крылья Советов» потерпели дома. В общем, шансы на три очка у «Родины» есть. Хотя, будем честны, самарцы — фавориты встречи.

В предстоящем матче «Крыльям Советов» точно не поможет полузащитник Михайло Баньяц (травма), «Родине» — форвард Герман Онугха (дисквалификация после удаления). Также у москвичей под риском получить четвёртую жёлтую карточку находится Икер Посо. Если испанец заработает предупреждение, то пропустит встречу 9-го тура с «Рубином».

Субботняя программа откроется в Воронеже. Как же сильно «Факелу» нужна победа! После семи встреч команда Олега Василенко набрала всего два очка. «Факел» занимает последнее, 16-е место. Да, ситуация всё ещё не критичная: до зоны стыков — два очка, до спасительной 12-й строчки — пять. Однако если безвыигрышная тенденция сохранится, то ничего хорошего от сезона воронежцам ждать не стоит. Ещё и пошли слухи о возможной отставке тренера.

В гости к «Факелу» в 8-м туре приедет «Балтика». Команда всё ещё проводит матчи без дисквалифицированного Андрея Талалаева. В прошлом туре калининградцы обидно уступили дома «Локомотиву» (0:1), пропустив от Андрея Мостового на 85-й минуте. Теперь злая команда отправится в Воронеж. Любопытно, что в последний раз «Балтика» уступила в гостях «Факелу» в 2016 году. Эта встреча состоялась в ФНЛ, да и с того момента команды изменились по 100 раз. Однако статистика всё равно приятная для калининградцев.

Задача «Факела» на игру простая — одержать первую победу в сезоне РПЛ. Для «Балтики» же важно набрать три очка, чтобы не отстать от группы претендентов на медали. Кто не поможет командам с решением задач? У «Факела» травмированы Станислав Магкеев (ещё с ноября 2025-го) и Ильнур Альшин, у «Балтики» — Александр Филин (с весны 2026-го). Также под риском дисквалификации у калининградцев находятся Эдуардо Андерсон и Айман Мурид. В составе «Факела» же нет игроков с тремя жёлтыми карточками.

Далее — центральный матч 8-го тура. И «Зенит», и «Локомотив» находятся в кризисе. Только если у петербуржцев его вряд ли назовёшь глобальным, то у москвичей — катастрофа. Команда Михаила Галактионова занимает 13-е место в таблице и впервые в сезоне выиграла только прошлую встречу с «Балтикой». «Зенит» же нестабилен: в последних пяти турах петербуржцы уступили три раза. Также у Сергея Семака никак не получается наладить игру команды.

Если «Зенит» не одолеет «Локо», то рискует потенциально отстать от лидирующего «Краснодара» уже на 10 очков! Конечно, впереди будет ещё 21 тур. Но такое преимущество отыграть непросто. «Локомотиву» же необходимо выбираться из зоны стыков. Победа почти наверняка поможет сделать это. А даже ничья — вряд ли. Однако есть и хорошая новость для москвичей: в последних шести встречах «Локо» всего раз уступил «Зениту», одержав две победы.

В предстоящей встрече Семак не сможет рассчитывать на травмированного Вендела. У «Локомотива» же недоступных футболистов нет. Также в составе обеих команд отсутствуют игроки, которые в случае получения жёлтой карточки пропустят встречи 9-го тура.

Московское «Динамо» набрало ход при Сандро Шварце! В последних пяти турах команда одержала четыре победы, в том числе над «Спартаком», «Локомотивом» и крепким махачкалинским «Динамо». Особенно болельщиков должна порадовать игра, показанная в дерби с красно-белыми. «Динамо» поднялось уже на третье место и ворвалось в гонку за чемпионством. Ну, или хотя бы за медали.

«Оренбург» же косплеит «Сатурн» эпохи Владимира Вайсса. В последних пяти турах команда Ильдара Ахметзянова неизменно завершала матчи вничью. Хотя подход не самый плохой: «Оренбург» набрал уже восемь очков и занимает девятое место в таблице. Но получится ли напрячь в гостях «Динамо»? В апреле 2026-го «Оренбург» сыграл с москвичами на их поле со счётом 3:3. Так что успешный «ничейный» опыт имеется.

Плохая новость для «Динамо» — дисквалификация Константина Тюкавина. Форварда удалили в прошлом матче со «Спартаком», поэтому в игре с «Оренбургом» он не появится на поле. Также «Динамо» точно не поможет Александр Кутицкий (травмирован с конца июля). У оренбуржцев на предстоящую встречу недоступны голкипер Максим Рудаков, полузащитник Дмитрий Васильев и форвард Максим Савельев. Также из-за перебора жёлтых встречу пропустит защитник Алексей Татаев.

Осторожными в предстоящей игре нужно быть ещё нескольким футболистам. Следующее предупреждение станет четвёртым для Давида Рикардо («Динамо»), Евгения Болотова и Джона Паласиоса (оба — «Оренбург»). Из-за перебора жёлтых защитник «Динамо» рискует пропустить матч с «Ростовом», оренбуржцы — домашнюю битву с «Краснодаром».

ЦСКА — один из двух клубов РПЛ (вместе с «Краснодаром»), ещё не проигравших в нынешнем сезоне. «Рубин» же не уступает после 1-го тура. Что за веселье нас ждёт в субботу вечером! Хотя иногда команды добиваются результата вопреки. Вопросы по игре есть и к Дмитрию Игдисамову, и к Франку Артиге.

В предстоящем матче ЦСКА — безоговорочный фаворит. Не только из-за того, что команда не уступает в нынешнем сезоне, занимает второе место и сыграет дома. Москвичи не знают поражений во встречах с «Рубином» аж с октября 2021 года. А дома ЦСКА уступал казанцам до этого в августе 2020-го. Так что команде Артиги нужно совершить небольшое чудо, чтобы прервать массивную серию из девяти матчей (два из них — в Кубке).

В списке травмированных у ЦСКА находятся несколько футболистов: Игорь Акинфеев, Мойзес, Дмитрий Баринов, Милан Гаич. Все они не появятся на поле с «Рубином». У казанцев игру пропустит форвард Дардан Шабанхаджай. А есть ли футболисты под риском дисквалификации? Тут у обеих команд всё «чисто».

Перед стартом сезона «Ахмат» рассматривался как одна из команд, способных навязать борьбу грандам. Но в итоге после семи туров грозненцы идут лишь на 12-м месте. Зато махачкалинское «Динамо» приятно удивило: набрало уже 12 очков и расположилось на шестой строчке. Выходит, дагестанцы взяли на себя роль «Ахмата».

Однако команда Станислава Черчесова в последних трёх турах не уступила ни разу. «Ахмат» разгромил «Ростов», а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» и «Рубином». «Динамо» же в прошедшем туре разобралось с «Родиной», но до этого потерпело поражения от «Краснодара» и казанцев. Поэтому дома грозненцы точно способны разобраться с соседями.

Хотя между командами сложилась удивительная статистика. «Динамо» ещё ни разу не уступило «Ахмату» в РПЛ! Махачкалинцы одержали две победы, и дважды клубы сыграли вничью. Прервётся ли серия сейчас? В предстоящей встрече «Динамо» точно не поможет травмированный защитник Идар Шумахов. У «Ахмата» же здоровы все. Также у команд нет игроков, «висящих» на карточках.

«Спартак» после окрыляющей победы над «Зенитом» дважды потерял очки. Сначала сыграли вничью дома с «Оренбургом», затем уступили на выезде московскому «Динамо». И вмиг разговоры о борьбе за чемпионство сменились на поиск корня проблем. Команда Хуана Карлоса Карседо уже на шесть очков отстаёт от «Краснодара». Не очень страшно, но если не побеждать и дальше, то отрыв будет быстро расти.

«Ростов» же едет в Москву после долгожданной победы над «Факелом». До этого южане не могли выиграть в четырёх турах подряд. Но пока что у дончан всего два очка отрыва от зоны стыков. Всё же хочется держаться подальше от потенциальных проблем. Поэтому в Москву «Ростов» едет за победой. Тем более в последних четырёх выездных встречах со «Спартаком» во всех турнирах южане выиграли трижды, ещё один матч завершился вничью! Как вам такое? Подобная статистика и образовавшийся мини-кризис «Спартака» позволяют ростовчанам задуматься о гостевом успехе снова.

У москвичей предстоящий матч из-за бронхита снова пропустит Эсекьель Барко. Также на поле мы не увидим Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса. У «Ростова» отсутствуют Рустам Ятимов, Дмитрий Чистяков, Герман Игнатов, Илья Жбанов (все — травмы). А защитник Умар Сако пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек. Также следующее предупреждение приведёт к дисквалификации у Константина Кучаева, Виктора Мелёхина (оба — «Ростов»), Кристофера Ву и Жедсона Фернандеша (оба — «Спартак»).

Закроется 8-й тур матчем в Краснодаре. Лидер РПЛ примет на своём поле «Акрон». В прошлой встрече «Краснодар» впервые потерял очки: вели со счётом 2:0 в гостях у «Крыльев Советов», но расслабились и пропустили два мяча. Идеальный ход команды Мурада Мусаева прервался. Хотя до сих пор у «Краснодара» комфортный отрыв в четыре очка от идущего вторым ЦСКА.

«Акрон» занимает 15-е место в таблице. Пока что тольяттинцы ни разу в сезоне не одержали победу. Хотя в последних пяти турах команда Срджана Благоевича четырежды сыграла вничью. В том числе отняли очки у «Локомотива» и ЦСКА. А в Кубке «Акрон» одержал победы над обоими соперниками! Симптомы выздоровления у команды имеются. Однако даже ничья в Краснодаре станет чудом для тольяттинцев. «Краснодар» умеет добиваться результата даже не в лучший день.

В списке травмированных у южан числится полузащитник Никита Кривцов. У «Акрона» — защитник Йонуц Неделчяру, полузащитник Алекса Джурасович, а также вингеры Максим Болдырев, Дмитрий Пестряков и Юрий Железнов. Под риском дисквалификации у «Краснодара» находится Жубал, у гостей — Кристиян Бистрович.