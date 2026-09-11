Дерби «МЮ» и «Сити», испытание для Сафонова и ещё 11 топ-матчей уикенда

Европейский клубный сезон разогнался на полную. Уже прошёл 1-й тур Лиги чемпионов, а в национальных турнирах состоялось несколько встреч. Впереди — не менее интригующий уикенд с кучей классных вывесок.
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 13 сентября, 18:30 мск
Интрига: «МЮ» не позволит соседям выиграть в четвёртом туре подряд?
Во втором сезоне подряд манчестерское дерби состоится в 4-м туре АПЛ. В прошлый раз «Сити» разгромил соседей дома со счётом 3:0. Теперь же встреча состоится на «Олд Траффорд». В январе 2026-го «МЮ» одолел «МС» дома (2:0). Тот матч стал первым для Майкла Кэррика в статусе тренера манкунианцев. Так что хорошие воспоминания от прошлой игры в «Юнайтед» остались.
Только вот в новом сезоне дела пока что складываются не так радужно. «МЮ» успел не только уступить «Халл Сити» (0:2), но в последнем туре потерял очки с «Эвертоном» (2:2), пропустив на 90+6-й минуте. Невезение вернулось? Хотя если «Юнайтед» хлопнет в дерби «Манчестер Сити», то все неудачи старта мигом забудутся. А ещё есть возможность остановить команду Энцо Марески, набравшую девять очков в трёх турах.
«Лацио» — «Милан»: суббота, 12 сентября, 19:00 мск
Интрига: Гаттузо встречается с главным клубом в игровой карьере
«Лацио» под руководством Дженнаро Гаттузо одержал три победы в трёх турах Серии А. Хороший старт для римлян! «Милан» же набрал семь очков, в последней встрече сыграв вничью с «Ювентусом». Пока что дела у команды Рубена Аморима складываются также неплохо. В турнирной таблице «Лацио» и «Милан» занимают третье и четвёртое места соответственно. Но теперь высока вероятность, что один из клубов потерпит первое поражение в сезоне. Для Гаттузо же предстоящий матч принципиален вдвойне. Дженнаро не только провёл лучшие годы игровой карьеры в «Милане», но уже и тренировал команду.
«Селтик» — «Рейнджерс»: воскресенье, 13 сентября, 20:00 мск
Интрига: как завершится шотландская классика?
Кубок шотландской лиги подарил мощнейшую вывеску уже в четвертьфинале. «Селтик» – «Рейнджерс» — одно из главных противостояний Европы, да и всего мира. Там точно нет равнодушных, а из-под бутс игроков летят искры. Последний раз команды пересекались в мае и наиграли на восемь жёлтых карточек. Не факт, что будет много классного футбола. Но борьбой насладиться точно удастся.
«Леванте» — «Барселона»: воскресенье, 13 сентября, 17:15 мск
Интрига: «Барса» закрепит лидерство?
«Барселона» на старте сезона включила режим катка. Если учесть лигочемпионский 1-й тур с «Фейеноордом», каталонцы в четырёх матчах из пяти накидали соперникам по пять голов. Кто-нибудь их вообще остановит? «Леванте» стабильно пускает от «Барсы» трёшку на протяжении пяти последних встреч. Кажется, нынешняя тоже не станет исключением. Или команда вновь удивит? Как при 5:2 с «Бетисом».
Отдельная интрига — продолжит ли забивать в каждом матче Рафинья. «Ложная девятка» «Барселоны» делает всё, чтобы в Каталонии забыли про прощание с Робертом Левандовским и Ферраном Торресом. И идёт по графику «дубль, гол, дубль, гол, дубль». Следовательно, ждём гол и теперь.
«Наполи» — «Болонья»: воскресенье, 13 сентября, 19:00 мск
Интрига: случится очередная неудача Аллегри?
Массимилиано Аллегри в последние годы тренерской карьеры совсем не блистал. Но вряд ли даже при таких вводных от него ждали настолько блёклый старт в «Наполи». Да, «Арсеналу» проиграли всего в один мяч, однако соперник создал ошеломительные 4,05 xG. Будто он играл с командой из Чемпионшипа, а не с одним из итальянских грандов. В Серии А же неаполитанцы насобирали скромные три очка за три тура. Да, уступили «Комо» и «Интеру», то есть сильным соперникам. Но ведь с миланцами по ходу второго тайма вели 2:0. А устроились на 2:3.
У «Болоньи» экс-спартаковца Доменико Тедеско, впрочем, дела ещё хуже: не смогли забить «Лацио» и «Аталанте», уступив им по 0:1, только на последних минутах добыли 2:2 с «Сассуоло». Исправляться пора и им, и «Наполи». У кого это получится?
«Галатасарай» — «Коджаэлиспор»: воскресенье, 13 сентября, 20:00 мск
Интрига: что покажет Батраков?
«Галатасараю» безумно тяжело без травмированного Виктора Осимхена, что показал матч турецкого гранда в Лиге чемпионов со «Спортингом» (1:3). Беднягам из «Коджаэлиспора» не позавидуешь: именно на них должен вылиться весь гнев Батракова и компании. Сам Алексей пока осваивается в Турции и за 174 минуты в новой команде результативными действиями не отметился. Самое время исправлять ситуацию.
Правда, есть нюанс. «Коджаэлиспор» идёт в чемпионате третьим и всего лишь на одно очко отстаёт от лидирующего «Галатасарая». В случае победы, если параллельно осечку допустит «Бешикташ», можно будет даже временно покрасоваться на вершине.
«Брест» — «ПСЖ»: воскресенье, 13 сентября, 21:45 мск
Интрига: парижане начнут подъём?
Два очка в трёх стартовых турах Лиги 1 — норма для какого-нибудь «Ле-Мана», но никак не для «ПСЖ». Причём в двух случаях парижанам приходилось отыгрываться с 0:2. У «Бреста» вот, для сравнения, пять очков. Чемпионы всего и вся уже отвели душу в Лиге чемпионов, спокойно разобравшись со «Слованом» (6:1). Осталось перенести настрой на чемпионат. И наконец-то провести матч без пропущенных голов, а то мы уже соскучились по «сухарям» Матвея Сафонова.
В главном еврокубке Луис Энрике провёл активную ротацию. Маркиньос, Невеш, Заир-Эмери, Дуэ и Хвича просидели все 90 минут на лавке. Пачо, Хакими, Невеш и Дембеле рано отправились отдыхать. Так что звёзды будут свежи и полны сил.
«Эльверсберг» — «Бавария»: воскресенье, 13 сентября, 18:30 мск
Интрига: новички Бундеслиги вновь удивят?
Пять лет назад «Эльверсберг» выступал в четвёртой по силе немецкой лиге. А теперь клуб из муниципальной общины Шпизен-Эльверсберг с населением около 13 тысяч, набрав перспективную молодёжь, натурально кошмарит Бундеслигу! При этом показывая красивый и зрелищный футбол. «Байер»? Держите 3:2! Гладбахская «Боруссия»? Ловите 4:3! Причём во втором случае новички главной лиги Германии «горели» 1:3 к середине второго тайма!
«Бавария», напротив, не смогла забить другим выходцам из Второй Бундеслиги – «Шальке». Хоть и накидала ранее пятёрку «Штутгарту». Списывать заранее «Эльверсберг» ни в коем случае не стоит. Даже если он по ходу матча несколько раз безответно пропустит.
«Ливерпуль» — «Фулхэм»: суббота, 12 сентября, 17:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» разберётся с кризисным «Фулхэмом»?
«Ливерпуль» на старте сезона одержал всего одну победу в трёх турах. Впрочем, есть и хорошая новость: команда Андони Ираолы пока не потерпела ни одного поражения. В отличие от «Фулхэма», у которого красуется «0» в графе очков после трёх встреч. Ещё и в конце прошлой недели прилетела новость о конфликте внутри клуба. Алекс Айуоби и Эмиль Смит-Роу удалили из соцсетей все упоминания «Фулхэма», а защитник Кенни Тете выложил «сториз» с подписью «Не слышу, не вижу, не говорю».
Также после очередного непопадания в заявку на игру защитник так ответил на вопрос болельщика, что происходит в команде: «Спроси об этом у ******* тренера». Напомним, сейчас «Фулхэм» возглавляет Альваро Арбелоа. В общем, атмосфера внутри лондонского клуба не очень располагает к победам. Воспользуется ли этим «Ливерпуль» на своём поле? А для Арбелоа предстоящий матч может стать последним в команде.
«Сандерленд» — «Арсенал»: суббота, 12 сентября, 22:00 мск
Интрига: чемпион Англии выиграет в непростом выездном матче?
«Арсенал» начал чемпионат Англии с трёх побед. В том числе действующие обладатели трофея разобрались с «Астон Виллой» и «Челси». Команда Микеля Артеты снова обнажила чемпионские амбиции. Теперь лондонцы едут на тяжёлый выездной матч к «Сандерленду». Команда Режиса Ле Бриса пока что набрала всего четыре очка. Однако она всё равно остаётся неприятным соперником. Да и в прошлом сезоне «Сандерленд» отнял дома очки у «Арсенала» (2:2). Поэтому на «Стэдиум оф Лайт» вполне может случиться первая осечка для чемпиона.
«Страсбург» — «Монако»: суббота, 12 сентября, 18:15 мск
Интрига: идеальный старт сезона для «Монако» продолжится?
«Монако» очень мощно стартовал в Лиге 1! Монегаски — единственный клуб чемпионата Франции с девятью очками после трёх туров. А в предыдущем туре команда Фелипе Луиса прибила в гостях «ПСЖ» (2:1). Неужели в этом сезоне парижанам дадут реальный бой за чемпионство? Впереди у «Монако» ещё одно испытание — выезд к крепкому «Страсбургу».
Клуб начал сезон с разгромного поражения от «Марселя» (0:4), но затем одержал две победы (в том числе разбив «Труа» со счётом 6:2). Дома «Страсбург» может испортить идеальную статистику «Монако». Хотя если лидеры монегасков (Александр Головин — в их числе) выдадут такой же футбол, как с «ПСЖ», то у соперников будет не так много шансов.
«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: суббота, 12 сентября, 22:00 мск
Интрига: «Реал» выиграет у соседей после поражения от «Бетиса»?
В прошлом туре «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. В гостях команда Жозе Моуринью уступила в скандальной встрече «Бетису» (0:1). Хотя если бы Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 90+4-й минуте, то потери трёх очков можно было избежать. Но теперь «Реалу» важно не допустить вторую осечку подряд, чтобы не отпустить в таблице «Барселону».
В 5-м туре мадридцы примут в домашнем дерби «Райо Вальекано». Команда Беньята Сан Хосе набрала четыре очка после четырёх встреч и идёт в середине таблицы. Можно ли назвать «Райо» серьёзным соперником? Вполне. В последних шести очных встречах клуб четыре раза отбирал очки у «Реала» (четыре ничьих и два поражения). Поэтому команда Моуринью после победы над «Интером» в Лиге чемпионов обязана подойти к предстоящему туру Ла Лиги в идеальной готовности. Иначе возможны сюрпризы.
«Челси» — «Халл Сити»: суббота, 12 сентября, 17:00 мск
Интрига: «Челси» исправится за поражение от «Арсенала»?
«Челси» весело стартовал под руководством Хаби Алонсо. Сначала обыграли «Фулхэм» со счётом 3:2, затем устроили шоу с «Брайтоном» (4:3). Но в 3-м туре потерпели поражение в дерби от «Арсенала» (1:2). Теперь у «Челси» есть отличный шанс реабилитироваться, набрав три очка дома с «Халл Сити». Хотя новичок АПЛ не так уж и прост. «Халл» набрал семь очков на старте сезона и занимает третье место! Вслед за «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Команда одержала победу над «МЮ» и сыграла вничью с «Астон Виллой» – это помимо победы над «Ковентри». С чего бы бояться «Челси»?