Дерби «МЮ» и «Сити», испытание для Сафонова и ещё 11 топ-матчей уикенда

Европейский клубный сезон разогнался на полную. Уже прошёл 1-й тур Лиги чемпионов, а в национальных турнирах состоялось несколько встреч. Впереди — не менее интригующий уикенд с кучей классных вывесок.

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