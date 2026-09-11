Главные герои трансферного окна РПЛ. В номинациях «Чемпионата»

Трансферное окно в России закрыто. Пришла пора подводить итоги. В этот раз мы выбрали подход с номинациями, чтобы определить лучших и худших.

Лучший трансфер — Кристиан в «Краснодар»

Этим летом в Альфа-Банк РПЛ было не так много заметных трансферов. Если выбирать лучший на данный момент, то это именно Кристиан. «Краснодар» подписал бразильца за € 10 млн — и не прогадал. Вингер так вписался в команду, будто он играет за неё уже несколько лет. За семь туров полузащитник забил два гола и отдал две голевые передачи, сыграл на нескольких позициях и проявил себя лидером.

Худший трансфер — Фелипе Аугусто в «Зенит»

Когда покупаешь форварда за € 15 млн, ждёшь голов с первых матчей. У Аугусто же в активе только проигранная конкуренция Александру Соболеву и один забитый мяч в первых семи турах при 246 минутах на поле. Грустно.

Пока кажется, что «Зенит» за большие деньги купил запасного игрока. Но у Фелипе впереди почти весь сезон, чтобы доказать обратное.

Лучший трансфер на выход — Алексей Батраков в «Галатасарай»

Тут даже объяснять ничего не надо. Самая дорогая продажа в истории «Локомотива» за € 25 млн, переход российского игрока в клуб, играющий в Лиге чемпионов, и исполнение мечты одного из самых талантливых футболистов страны. Идеальная сделка.

Худший трансфер на выход — Диего Коста в ПАОК

Этот трансфер худший по причине скорости регресса бразильца. На протяжении двух сезонов Коста был одним из лучших защитников РПЛ и лидером «Краснодара». Он так здорово заменил Хуниора Алонсо, что о парагвайце в клубе быстро забыли. Однако в самом начале нынешнего сезона Коста проиграл конкуренцию Жубалу, из-за чего начал разлагать атмосферу в коллективе. Из-за этого «Краснодар» просто отдал Диего в ПАОК на правах аренды.

Самый неожиданный трансфер ― Иван Олейников в ЦСКА

Главный твист этого трансферного окна. Иван Олейников сначала всё лето переходил в «Локомотив» и вёл с ним переговоры, но они закончились неудачно. Потом договорился обо всём с «Рубином» и даже приехал на базу казанцев, чтобы подписать контракт. Однако в последний момент ЦСКА предложил воспитаннику лучшие условия, а игроку позвонил главный тренер клуба Дмитрий Игдисамов, чтобы убедить его выбрать Москву. О как!

Главный сюжет дедлайна – сорвавшийся переход Самородова в «Спартак»

Один из важнейших нарративов этого лета в нашем футболе – не представляй себе игрока в новом клубе, пока он не подпишет все бумаги. В дедлайн трансферного окна героем таких представлений стал Максим Самородов, который был в шаге от трансфера из «Ахмата» в «Спартак». По информации «Чемпионата», сделка сорвалась в самый последний момент – красно-белых не устроили результаты МРТ голеностопа, который игрок недавно повредил. Риск был небольшим, но москвичи рисковать не стали. На кону были согласованные 650 млн рублей. Самородов до поздней ночи сидел в Грозном и ждал подписания документов, но не дождался. Есть вероятность, что трансфер будет перенесён на зиму.

Лучшая трансферная кампания — «Краснодар»

Привезли Кристиана, подписали Дмитрия Воробьёва из «Локомотива» и оперативно нашли замену захандрившему Косте в лице Майсона Родригеса. Да, не приобрели вингера, которого так просил Мурад Мусаев, но всё равно сработали хорошо. На фоне других «Краснодар» точно выделяется.

Худшая трансферная кампания — «Динамо»

Всего один внятный трансфер на вход после смены тренера — вингер Максимильяно Гутьеррес (также в последний день арендовали гаитянина Жозуэ Казимира, что выглядит неубедительно). Срыв больших подписаний – Гонсало Платы и Матеуса Мартинса – из-за проваленных медосмотров. Отсутствие других новичков, в которых нуждался Сандро Шварц. Из всех клубов с деньгами «Динамо» сработало хуже всех. Особенно с учётом амбиций и задач, которые стоят перед командой.