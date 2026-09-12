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ЦСКА — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 12 сентября 2026

Камбэки «Зенита» и «Балтики», VAR-матч «Рубина» и ЦСКА. Каким был день в РПЛ
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ. LIVE
Комментарии
А ещё трудная победа «Динамо». Следили за чемпионатом России вместе.

Всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартовал уже 8-й тур. Вчера нас ждали сразу четыре встречи. И никакая из них не разочаровала.

«Факел» очень тоскливо начал сезон. Ещё полгода назад казалось, что команда пошумит в элите, но затем воронежцы чуть не упустили путёвку в РПЛ, а сейчас обитают на последнем месте. Побед до сих пор нет, хотя позади уже почти треть дистанции. Домашний матч — хорошая возможность исправиться. И насколько был близок успех! Но «Балтика» отыгралась с 0:2. Какие же калининградцы волевые!

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 13'     2:0 Магомедов – 51'     2:1 Голенков – 74'     2:2 Хиль – 90+5'    

Главная встреча всего тура состоялась в Санкт-Петербурге. Правда, если ещё не так давно эта вывеска ассоциировалась с борьбой за чемпионство, то сейчас команды обитают в разных частях таблицы. «Зенит», хоть и находился на аномально низком для себя пятом месте, определённо участвует в битве за золото. А вот «Локо» только недавно одержал первую победу и развлекается с аутсайдерами внизу. Лёгкая победа чемпиона или сенсация? Ни то, ни другое! Гости забили первыми, однако во втором тайме фаворит всё-таки забрал своё.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

У «Динамо» было три победы подряд, в прошлом туре вообще прихлопнули «Спартак» в дерби. На такой волне воодушевления можно забраться высоко, и очень желательно продолжить стричь очки. «Оренбург» теоретически для этого подходит, тем не менее команда у Ахметзянова крайне неуступчивая — не проигрывала уже пять туров, хоть при этом и не побеждала. Шестая ничья подряд практически состоялась. Пока не наступила развязка с шикарным дальним ударом Виктора Окишора. После чего оренбуржцы на нервах схватили два удаления.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Окишор – 90'    
Удаления: нет / Куль – 90+2', Сивис – 90+4'

Наконец, матч, который внезапно стал принципиальным. Иван Олейников уже примерял форму «Рубина», но не явился на медосмотр и предпочёл вернуться в родной ЦСКА. Казанцы явно в обиде, а новичок московского клуба наверняка хочел на поле доказать, что сделал правильный выбор. У команды Игдисамова вообще была возможность сохранить чистое второе место в случае победы. Но в итоге планы армейцев спутало раннее удаление. Впрочем, до него они успели забить. Два судьбоносных решения определил VAR. Это ничья и любимые для казанцев 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

«Чемпионат» следил за всеми матчами дня в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

«Рубин» исполнил любимый счёт с ЦСКА 1:1! Арройо сравнял! 1:0! Обляков с пенальти! ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы «Динамо» с трудом победило «Оренбург» 1:0! Шедевр Окишора!!! «Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд «Зенит» обыграл «Локомотив» Энрике реализовал выход один на один с вратарём «Зенит» быстро забил после перерыва Руденко огорчил «Зенит» «Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд «Факел» упустил победу в матче с «Балтикой» Хиль реализовал пенальти на 90+5-й минуте Голенков впервые забил за «Балтику» Магомедов забил через пять минут после выхода на замену Нетфуллин забил после стандарта Факел — Балтика: стартовые составы команд
22:49 Георгий Илющенко

«Рубин» исполнил любимый счёт с ЦСКА

1:1. Уже пятый из восьми матчей закончился для казанцев с таким счётом. «Рубин» отыгрался, но при этом практически весь матч провёл в большинстве. И теперь разделяет седьмую строчку с «Балтикой». ЦСКА же делит второе место с братским «Динамо». Завтра догнать их может «Спартак».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет
22:46 Георгий Илющенко

Мальдонадо заблокировал удар Гонду. Потом подача в штрафную казанцев пошла. ЦСКА весь матч в меньшинстве играет, напоминаю.

22:44 Георгий Илющенко

Урозов тоже без жёлтой не остался. Завалил Кисляка он.

22:44 Георгий Илющенко

Тороп кулаком вынес мяч после подачи Грипши со стандарта, который Арройо заработал.

22:43 Георгий Илющенко

Плюс четыре минуты к первому тайму.

22:43 Георгий Илющенко

Кисляк за голову схватился. Обработал он мяч после передачи Олейникова, а потом Ставер его забрал.

22:41 Георгий Илющенко

Кисляк со стандарта прямо в руки Ставеру мяч отправил. Основное время заканчивается уже.

22:40 Георгий Илющенко

Иву подножку Кисляку поставил. И спокойно принял наказание жёлтой карточкой.

22:39 Георгий Илющенко

Вслед за дальнобойным аутом Самошникова мяч заметался по штрафной армейской. Но в пользу ЦСКА. А Мальдонадо вынужденно заменил Вуячича.

22:37 Георгий Илющенко

Рикошет после удара Самошникова привёл к угловому. Тороп вновь выронил мяч из рук. И «Рубин» снова этим не воспользовался. Причём Вуячич один ждал подачи на дальнюю штангу, а та оказалась слишком сильной.

22:33 Георгий Илющенко

Моторин обзавёлся жёлтой. А Олейников в деле! Заменил он Глебова. Ну что, ждём от Ивана результативное действие?

22:32 Георгий Илющенко

Команды прямо поочерёдно подходы создают. Сейчас вот Аззи с ходу пальнул по позиции Ставера.

22:28 Георгий Илющенко

С лёта Обляков бил. Мяч улетел далеко от створа. А до этого Глебов в борьбе с Арройо успел мяч правее ткнуть.

22:27 Георгий Илющенко

Моторин у казанцев поменял Сиве. Шанс для молодого нападающего.

22:26 Георгий Илющенко

Самошников крутанул Абдулкадырова и готовился забивать! Данилов под удар вовремя подставился!

22:24 Георгий Илющенко

Ставер вовремя из ворот выдвинулся и предотвратил выход Гонду один на один после сильной передачи Аззи.

22:23 Георгий Илющенко

Гонду жёлтую получил, заехав рукой по лицу Тесленко. 70 минут позади.

22:22 Георгий Илющенко

Грипши просто не попал по мячу, хотя находился в убойной позиции! Заодно ещё и рукой его коснулся. Комбо.

22:21 Георгий Илющенко

Кисляк головой неточно пробил с подачи Кругового. Гонду наверняка оценил.

22:20 Георгий Илющенко

Гонду заменил Мусаева. А Безруков в офсайд забрался.

22:19 Георгий Илющенко

Перед угловым казанцев Безруков поменял Юкича. И Урозов с подачи Грипши Торопа проверил! Работают стандарты гостей!

22:17 Георгий Илющенко

Армейский угловой от Кисляка? Лёгкая добыча для Ставера.

22:16 Георгий Илющенко

Сиве с идеального паса Самошникова не попал в дальний угол! Интересно, как бы Даку такой момент использовал.

22:15 Георгий Илющенко

Глебов в падении через себя пас отдавал в чужой штрафной. Да, никого из своих не нашёл, но ЦСКА мало ничьей хоть вдесятером.

22:14 Георгий Илющенко

Аззи обыграл Юкича и прострелил. А там Иву казанцев подстраховал.

22:13 Георгий Илющенко

Заменили спустившийся мяч. Посмотрим, для кого это счастливая примета.

22:10 Георгий Илющенко

1:1! Арройо сравнял!

Подача Юкича с углового привела к кивку головой от Арройо! Тороп коснулся мяча, но не спас! Любимые для казанцев 1:1 на табло!

22:08 Георгий Илющенко

Рубиновый штрафной превратился в угловой. А там Иву на Глебове сфолил, поэтому стандарт зря разыграли.

22:07 Георгий Илющенко

Обляков теперь с жёлтой. Сильно потянул он за футболку Грипши.

22:06 Георгий Илющенко

Глебов вернулся на поле. А Арройо с левой сильно мимо створа мяч запустил.

22:05 Георгий Илющенко

Самошников спокойно ушёл от Абдулкадырова, а дальше то ли прострелил, то ли пробил. Неточно в любом случае.

22:03 Георгий Илющенко

Глебов в столкновении с Урозовым спину повредил. Требуется медпомощь.

22:02 Георгий Илющенко

Урозов поймал отскок и буквально чуть-чуть левую девятку не поразил. Было опасно после аута казанского.

21:59 Георгий Илющенко

Второй тайм стартовал! У казанцев двойная замена: Грипши и Самошников сменили Лобова и Рожкова.

21:42 Георгий Илющенко

Закончен первый тайм. Вернее, первый тайм имени VAR. Благодаря видеоассистентам и ЦСКА право на пенальти получил (Обляков забил), и Рейс за грубый подкат под Арройо красную прямую схлопотал. Пока гол только один, но надолго ли? Отдыхаем.

21:40 Георгий Илющенко

Тороп мяч из рук выронил! Но Ходжа этим не воспользовался, потому что Виктор пяткой удар заблокировал!

21:38 Георгий Илющенко

Ходжа сам тоже пострадал. Здоровья ему и Тамерлану!

21:38 Георгий Илющенко

Казанский угловой ни к чему не привёл. А Ходжа случайно в верховой борьбе Мусаеву лицо до крови рассёк.

21:36 Георгий Илющенко

Аж плюс семь минут к первому тайму добавлено. А теперь уже легитимный удар Юкича с правого края штрафной сильно выше ворот мяч направил.

21:35 Георгий Илющенко

Юкич пробил по воротам уже после свистка, чем жутко недоволен Обляков. Только непонятно, почему этот свисток вообще был: ни офсайда, ни какого-либо нарушения не случилось.

21:31 Георгий Илющенко

Теперь Обляков в штрафной искал Кругового. Ставер армейца опередил. «Рубин» был активен после удаления Рейса, но постепенно инициативу прибрал ЦСКА.

21:28 Георгий Илющенко

Круговой на дальнюю штангу забрасывал, куда врывался Обляков. Шедевр не удался: Иван не успел.

21:24 Георгий Илющенко

Мусаев пытался Облякову пяткой отдать. Иву вовремя в обороне сработал. А последующий угловой опасным не стал. Юкич вернулся на поле тем временем.

21:23 Георгий Илющенко

Медики вышли на поле, чтобы помочь Юкичу. Тот пока в равных составах команды оставил.

21:22 Георгий Илющенко

Виктор в Юкича врезался. Австриец на газоне в себя приходит.

21:21 Георгий Илющенко

Глебов размял Ставера дальним ударом низом. ЦСКА не забывает отвечать.

21:20 Георгий Илющенко

Согласно правилам РПЛ, за умышленный толчок судьи футболисту грозит шестиматчевая дисквалификация. Посмотрим, какой вердикт Рейсу вынесет КДК,

21:18 Георгий Илющенко

Удаление Рейса привело к 64% владения у казанцев. «Рубин» себя в Москве сейчас как дома чувствует. Осталось забить.

21:15 Георгий Илющенко

«Рубин» продолжает активно атаковать. Но пока затишье возле ворот Торопа.

21:11 Георгий Илющенко

Удар Ходжи слабо и прямо по позиции Торопа пришёлся. Терпят армейцы.

21:10 Георгий Илющенко

Дважды перекладина спасла ЦСКА! Арройо не забил сначала, а потом мяч от головы Виктора в каркас отскочил обратно! Невероятно!

21:08 Георгий Илющенко

Издали Кисляк выцеливал вторым касанием в дальний угол и не попал.

21:07 Георгий Илющенко

Лобов подкатом Глебова остановил. И теперь имеет жёлтую.

21:06 Георгий Илющенко

Мусаев с прострела Кругового пытался пробить. Но Урозов надёжен.

21:05 Георгий Илющенко

Головой Лобов с навеса неточно пробил. «Рубин» теперь обязан атаковать усиленно.

21:04 Георгий Илющенко

Рейс удалён! В меньшинстве ЦСКА остаётся! Матеус ещё и арбитра толкнул на эмоциях! Пу-пу-пу…

21:03 Георгий Илющенко

И вновь Танашев сам хочет видео оценить. Рейс грубо в подкате срубил Арройо, подняв ногу.

21:02 Георгий Илющенко

Пауза в игре. Возможно, удаление Рейса будет! VAR-матч какой-то!

20:59 Георгий Илющенко

Два практически кряду угловых ЦСКА заработал. Но оба к опасности не привели. Разве что к неточному удару Аззи.

20:57 Георгий Илющенко

Рейс простреливал. Но и казанцы отбились, и в офсайд бразилец забрался. Который не зафиксировали.

20:55 Георгий Илющенко

1:0! Обляков с пенальти!

Иван такое реализует! Сильно в правый угол пробил он, и Ставер не дотянулся.

20:53 Георгий Илющенко

Судья Инал Танашев лично оценил повтор и назначил 11-метровый!

20:51 Георгий Илющенко

А, может, и будет! VAR-проверка идёт!

20:51 Георгий Илющенко

Кисляк после единоборства с Ходжей в чужой штрафной упал и по газону рукой бьёт. Пенальти нет.

20:49 Георгий Илющенко

Московско-казанское противостояние началось. Внимательно смотрим.

20:31 Георгий Илющенко

ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы

ЦСКА: Тороп, Рейс, Данилов, Виктор, Абдулкадыров, Аззи, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Мусаев.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Урозов, Тесленко, Вуячич, Лобов, Рожков, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.

20:29 Георгий Илющенко

«Динамо» с трудом победило «Оренбург»

Москвичи никак не могли забить, запарывая убойные шансы. Но под конец матча всё-таки вырвали победу дальнобойным выстрелом Окишора. «Динамо» вернулось в топ-3!

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Окишор – 90'    
Удаления: нет / Куль – 90+2', Сивис – 90+4'
20:27 Георгий Илющенко

Помощники Сандро Шварца и Ильдара Ахметзянова тоже удалены. Ну и Пуэбле с Окишором по жёлтой выдали. Эмоциональный финал.

20:25 Георгий Илющенко

Куча-мала теперь. Массовая стычка между командами. Просто Пуэбла Сергеева толкнул возле углового флажка, и началось.

20:24 Георгий Илющенко

Вдобавок Сивис удалён за вторую жёлтую! Нечего было с арбитром спорить!

20:22 Георгий Илющенко

Плюс четыре минуты ко второму тайму. А Куль вторую жёлтую получил за удар сзади по ногам Бителло. Вдесятером остаются гости.

20:20 Георгий Илющенко

1:0! Шедевр Окишора!!!

ЧТО ЗА ГОЛ на последних минутах!!! Да, Овсянникова подвёл небольшой рикошет. Но это не отменяет гениальности Окишора, который издалека с левого края пальнул! Мяч в дальнюю девятку влетел практически!

20:17 Георгий Илющенко

Скопинцев своего же партнёра срубил, пытаясь забить. Бителло невольно блокировщиком выступил.

20:16 Георгий Илющенко

Скопинцев в дальний угол закручивал, смещаясь в центр внутри штрафной! Немного не хватило ему!

20:13 Георгий Илющенко

А вот и дебют! Рубенса и Чавеса сменили Скопинцев и динамовский новичок Гутьеррес.

20:13 Георгий Илющенко

Теперь и Болотов Лунёва побеспокоил ударом чуть левее центра ворот! Андрей на месте. Но «Оренбург» под конец матча явно воспрял.

20:10 Георгий Илющенко

С лёта и с разворота Пуэбла пробил прямо по позиции Лунёва.

20:10 Георгий Илющенко

Жезус сменил Гузину. Ильдар Ахметзянов только четыре замены сделал.

20:08 Георгий Илющенко

Гузина пробил с подбора, он всё ещё на поле! Лунёв отбил мяч в сторону.

20:05 Георгий Илющенко

Назаренко готовился в стиле Бевеева аут вбросить. Но делал это слишком долго, поэтому его такого права лишили.

20:05 Георгий Илющенко

Угловой состоялся. По ним 7:1 уже у динамовцев преимущество. Мяч прилетел прямо в руки Овсянникову.

20:03 Георгий Илющенко

«Оренбург» в последние минуты здорово обороняется. И не даёт ничего создать «Динамо».

20:00 Георгий Илющенко

1,46 против 0,09 по ожидаемым голам. А по реальным нули до сих пор.

19:58 Георгий Илющенко

Артур с Гладышевым ушли. А вышли Фомин с Окишором. Любопытная замена от Сандро Шварца.

19:56 Георгий Илющенко

Ведерников заменил Рыбчинского. Теперь у гостей тройка центральных защитников.

19:55 Георгий Илющенко

Сивис сходил вперёд и из-за штрафной зарядил выше цели. Лунёв всё контролировал.

19:55 Георгий Илющенко

Рубенс простреливал на Гладышева. А на пути мяча встал Артур. Отсюда и потеря. 65 минут позади.

19:52 Георгий Илющенко

Кулю жёлтую арбитр вручил за накладку. Чавесу больно.

19:47 Георгий Илющенко

Назаренко и Пуэбла сменили Касаджикова и Голыбина у оренбуржцев.

19:46 Георгий Илющенко

Бителло со штрафного выцеливал и не попал. Таким Овсянникова не напугать.

19:42 Георгий Илющенко

В голове не укладывается, как москвичи ещё не забили. То Сергеев из убойной позиции смазал, то штанга мяч на себя приняла, то пенальти нереализованным стал. Болотов, получается, не зря рукой Гладышеву помешал.

19:40 Георгий Илющенко

Осипенко не переиграл Овсянникова с пенальти! ВОТ ЭТО ДА! Прыгнул Богдан влево и угадал!

19:38 Георгий Илющенко

Пенальти и жёлтая карточка! Болотов остаётся на поле.

19:37 Георгий Илющенко

Почему это не гол?! С прострела Бителло чуть самострел не случится. Мяч попал в штангу, Сергеев не подстроился под добивание. А дальше Болотов рукой сыграл после удара Гладышева. Пенальти и удаление? VAR разбирается.

19:35 Георгий Илющенко

Второй тайм стоило ждать. Вот он и начался.

19:18 Георгий Илющенко

Рубенс хлёсткий удар с подбора нанёс после углового. Немного неточно. И на этом первый тайм завершился, ни минуты к нему не добавили. «Динамо» играет лучше и должно было открывать счёт. Особенно в конце тайма, когда из убойной позиции промахнулся Сергеев. Но пока нули на табло.

19:15 Георгий Илющенко

Сергеев чуть исправился за убойный промах и заработал стандарт. 10:1 по нарушениям с преимуществом оренбургским. Неплохое соотношение, правда?

19:13 Георгий Илющенко

Сергееееееев, каааааак?! Фантастика. Касерес прострелил на свободного Ивана, а тот без сопротивления пробил выше цели, хотя ворота перед ним были открыты.Такое нужно забивать.

19:08 Георгий Илющенко

Чавес и Бителло поочерёдно издали попытались пробить. Обе попытки заблокировали.

19:07 Георгий Илющенко

Рикардо с отскоком от газона пробил головой после очередного навеса с углового. Овсянников внимателен.

19:05 Георгий Илющенко

Касаджиков ушёл от Рубенса и прострелил. А там Гузине не дали динамовцы мячом завладеть.

19:03 Георгий Илющенко

Глебов с лёта выше ворот зарядил с подбора. Если бы попал, получился бы шедевр.

19:01 Георгий Илющенко

У «Оренбурга» за первые полчаса уже три офсайда. Динамовцы хорошо держат линию.

19:00 Георгий Илющенко

Артур в штрафную отдавал на Бителло. Тот переадресовал Сергееву, а Ивану помешал пробить Болотов.

18:57 Георгий Илющенко

5:2 по ударам, 73% на 23% по владению, 0,52 на 0,08 по ожидаемым голам. Но при этом в чужой штрафной с мячом чуть чаще встречается «Оренбург» (5:4).

18:54 Георгий Илющенко

Касаджиков и в офсайд залез, и Бителло срубил. Очень активен.

18:49 Георгий Илющенко

Угловой от Бителло принёс кивок Осипенко затылком. Неточно.

18:48 Георгий Илющенко

Ух, какой плотный дальний удар Рубенс нанёс! Овсянников на месте, хоть там мяч и отскочил от газона коварно.

18:47 Георгий Илющенко

Гладышев технично пяткой оставил Касересу под удар! А там Болотов заблокировал мяч вовремя.

18:47 Георгий Илющенко

Лунёв на опережение сыграл и не дал Гузине мячом завладеть. «Оренбург» в обороне отсиживаться тоже не собирается.

18:44 Георгий Илющенко

Не удался динамовцам стандарт в исполнении Чавеса. Пошла контратака, и Касаджиков в дальний угол низом пробил. Лунёв справился и отразил мяч на угловой.

18:42 Георгий Илющенко

Касаджиков сфолил на Рикардо в атаке. А изначально бразилец не дал Андрею к воротам убежать под проникающую передачу.

18:41 Георгий Илющенко

Овсянников потащил опасный удар Сергеева в дальний угол! А Бителло, хоть и мог всё решать, не подстроился под добивание.

18:38 Георгий Илющенко


«Оренбург» отбивается на первых минутах. Чавес подал с углового, но вместо удара головой Рикардо случился вынос.

18:34 Георгий Илющенко

Стоит сразу отметить, что «Динамо» сегодня играет на «РЖД Арене», пока на его родной проводятся корпоративные мероприятия. Странные приоритеты, но бывает и такое.

18:31 Георгий Илющенко

«Динамо» и «Оренбург» начали! Оренбуржцы не так давно уже разжились результатом в Москве, сделав 1:1 со «Спартаком». Будет ли новая сенсация? Скоро узнаем!

18:13 Кирилл Закатченко

«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Рубенс, Бителло, Гомес, Глебов, Чавес, Сергеев, Осипенко, Рикардо, Гладышев.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Рыбчинский, Сивис, Ценов, Голыбин, Гузина, Болотов, Касаджиков, Куль.

18:12 Кирилл Закатченко

«Зенит» обыграл «Локомотив»

Звучит финальный свисток! «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Локомотивом» и поднялся в топ-3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    
18:11 Кирилл Закатченко

Мостовой срубил Барриоса и увидел перед собой жёлтую карточку.

18:10 Кирилл Закатченко

Митрюшкин прибежал в штрафную площадь соперника на угловой. Но Мостовой не перебил обороняющихся игроков «Зенита».

18:08 Кирилл Закатченко

Новиков добавил три минуты к основному времени матча.

18:07 Кирилл Закатченко

Соболев ушёл, Аугусто вышел вместо него. Перестановка в составе хозяев.

18:06 Кирилл Закатченко

Кондаков прострелил, и мяч рикошетом от Сильянова едва не влетел в ворота «Локомотива».

18:03 Кирилл Закатченко

Пять минут остаётся до конца основного времени. Будет ли драматичная развязка?

18:00 Кирилл Закатченко

Мостовой поменял Титкова. Болельщики «Зенита» тепло встретили футболиста.

17:59 Кирилл Закатченко

Раков вышел на поле вместо Фассона у московской команды.

17:58 Кирилл Закатченко

Джон Джон и Глушенков ушли, Сантос и Кондаков вышли. Две перестановки у «Зенита».

17:56 Кирилл Закатченко

Фассон сидит на газоне и просит замену. Врачи пока перематывают ногу игрока.

17:54 Кирилл Закатченко

Алип грубо сыграл против Бабкина. Арбитр Новиков достал из кармана жёлтую карточку.

17:53 Кирилл Закатченко

Ну что это за удар? Джон Джон шарахнул куда-то на верхний ярус трибун.

17:50 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Локомотива»: Пиняев вышел вместо Бакаева.

17:48 Кирилл Закатченко

Энрике реализовал выход один на один с вратарём

ГОООООЛ! Какой красавец Энрике! Удрал один на один с Митрюшкиным и протолкнул мяч мимо вратаря в сетке. Прекрасная скорость! Убежал от Фассона после паса Педро.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

17:45 Кирилл Закатченко

Глушенков то ли бил, то ли простреливал. В любом случае мяч пролетел вдоль ворот.

17:43 Кирилл Закатченко

Караваев поменял Андраде. Перестановка в составе «Зенита». Плюс Педро появился вместо Карпукаса.

17:42 Кирилл Закатченко

Дивеев вовремя подкатился по удар Руденко. Угловой.

17:39 Кирилл Закатченко

Неплохая попытка удара Комличенко. Обвёл стенку, но мяч пролетел миом штанги. Адамов, кажется, всё контролировал.

17:38 Кирилл Закатченко

Час игры позади. «Локо» заработал перспективный штрафной.

17:32 Кирилл Закатченко

«Локо» убежал в контратаку и завершил её попаданием в створ. Бил Бакаев, Адамов забрал мяч в руки.

17:29 Кирилл Закатченко

А теперь Митрюшкин ногой остановил мяч после удара Глушенкова.

17:28 Кирилл Закатченко

Адамов спасает «Зенит»! Титков мог забить сразу после перехода в «Локо», но вратарь ногой отразил удар новичка московской команды.

17:25 Кирилл Закатченко

«Зенит» быстро забил после перерыва

ГООООЛ! «Зенит» сравнивает на второй минуте второго тайма. Андраде прекрасно разобрался в ситуации и оказался один перед Митрюшкиным. Кевин реализовал свой шанс.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

17:23 Кирилл Закатченко

Стартовала вторая половина. Без замен в перерыве в Санкт-Петербурге.

17:07 Кирилл Закатченко

Перерыв. Результат пока удивляет. Немного отдохнём и возобновим просмотр встречи.

17:06 Кирилл Закатченко

Глушенков попал в створ, но Митрюшкин забрал мяч в руки.

17:05 Кирилл Закатченко

Соболев пробил мимо дальнего угла. Одна минута добавлена к основному времени тайма.

17:03 Кирилл Закатченко

Как сейчас Глушенков не попал в створ? Неплохо пробил, но мяч пролетел мимо ближнего угла. Семак разводит руками в стороны.

17:02 Кирилл Закатченко

Меньше пяти минут остаётся до конца основного времени первой половины. Всё идёт к победе гостей в тайме.

16:51 Кирилл Закатченко

Полчаса позади. Результат, скорее всего, многих удивляет. Но у хозяев ещё достаточно времени, чтобы изменить счёт.

16:46 Кирилл Закатченко

Арбитр Игорь Федотов оценил решение засчитать гол «Локомотива» в ворота «Зенита».

«Еремеев и Барриос в нормальной манере шли к мячу, который находился на игровом расстоянии и был ничейным. Шла борьба за владение. Первый контакт с мячом случился у игрока «Локомотива», а дальше на встречных курсах произошёл неизбежный контакт. При том что Еремеев всячески сгибал ногу, чтобы не нанести сопернику травму. Нормальный момент. Моё мнение: Новиков правильно засчитал гол. И это не повод для вмешательства VAR на предмет нарушения в начальной стадии атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
16:44 Кирилл Закатченко

Луис Энрике накрутил соперника, но зарядил мимо створа. Не лучший удар бразильца.

16:42 Кирилл Закатченко

Интересно, чем теперь ответит «Зенит»? Неудачное начало для хозяев.

16:41 Кирилл Закатченко

Карпукас отдал пас на чужого, но Комличенко из выгодной позиции просто не попал по мячу. Как же так?

16:39 Кирилл Закатченко

Руденко огорчил «Зенит»

ГООООЛ! Вот это! Первая по-настоящему осмысленная атака «Локомотива» привела к голу. Правда, там Барриос лежит на газоне. Возможно, был фол со стороны Еремеева. А точный удар в дальний угол нанёс Руденко. Гол засчитан, всё в порядке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

16:36 Кирилл Закатченко

Соболев мог забивать, но головой направил мяч мимо дальнего угла.

16:29 Кирилл Закатченко

Титков оказался на ударной позиции, но слабо ткнул мяч, который спокойно забрал Адамов.

16:25 Кирилл Закатченко

Андраде пробил головой с рикошетом от газона — мяч пролетел мимо створа.

16:23 Кирилл Закатченко

Мяч вроде как попал в локоть Бабкину. Идёт проверка эпизода на предмет пенальти. Быстро проверили, не нашли никакого криминала.

16:20 Кирилл Закатченко

Стартовал матч в Петербурге. Поехали! Надеюсь, будет интересно.

16:00 Кирилл Закатченко

«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд

А теперь знакомимся с составами «Зенита» и «Локомотива».

15:59 Кирилл Закатченко

«Факел» упустил победу в матче с «Балтикой»

Всё! Матч завершён. Боевая ничья в Воронеже. Команды поделили очки. Обидная концовка для «Факела».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 13'     2:0 Магомедов – 51'     2:1 Голенков – 74'     2:2 Хиль – 90+5'    
15:58 Кирилл Закатченко

Гнапи получил жёлтую карточку. Похоже, хозяева снова останутся без победы.

15:56 Кирилл Закатченко

Хиль реализовал пенальти на 90+5-й минуте

ГООООЛ! Хиль пробил в один угол, а вратарь нырнул в другой. Ничья в Воронеже!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

15:55 Кирилл Закатченко

Пенальти в ворота «Факела»! Вот это да! Какая развязка!

15:54 Кирилл Закатченко

Идёт проверка эпизода на предмет пенальти в ворота хозяев. Мяч там, кажется, попал Бардачёву в руку. Будет ли пенальти? Плиско пошёл к монитору.

15:52 Кирилл Закатченко

Основное время матча истекло. Арбитр Плиско накинул ещё три минуты.

15:48 Кирилл Закатченко

Гнапи! Как сейчас не забил? Обоокрал Варатынова и бил, казалось, наверняка, но не попал в дальний угол. Фантастика!

15:43 Кирилл Закатченко

Меньше 10 минут остаётся до конца основного времени. Ничего у нас пока непонятно. Муйоколо остановил прорыв Якимова, но ценой фола. Жёлтая карточка.

15:39 Кирилл Закатченко

Ох, какой удар! Петров выстрелил с дальней дистанции. Но немного не хватило точности. Мог быть безумно красивый гол!

15:37 Кирилл Закатченко

Тодорович поменял Ковалёва. Перестановка в составе воронежского клуба.

15:36 Кирилл Закатченко

Голенков впервые забил за «Балтику»

ГООООЛ! Первый гол Голенкова в составе «Балтики». Егор пробил в ближний угол после паса Хиля. Интрига! Примерно 15 минут остаётся до конца основного времени.

15:30 Кирилл Закатченко

Гнапи поменял Кокшарова, а Гиоргобиани — Турищева. Две замены у «Факела».

15:29 Кирилл Закатченко

Кокшаров лежит на газоне и держится за ногу. Андерсон жестковато сыграл против соперника.

15:27 Кирилл Закатченко

Двойная замена в составе «Балтики». Ушли Мендель и Гассама. Вышли Рядно и Беликов. Капитанская повязка перешла к Хилю.

15:26 Кирилл Закатченко

Мендель с линии вратарской бьёт мимо створа. Очень хорошая атака!

15:23 Кирилл Закатченко

Мендель влетел во Фролкина. Капитану гостей нужно играть аккуратнее, у него уже есть жёлтая карточка.

15:21 Кирилл Закатченко

И снова приложился Петров, на этот раз Фролкин перевёл мяч на угловой.

15:19 Кирилл Закатченко

Кстати, у гостей была ещё одна замена в перерыве. Максим Петров ушёл, а вместо него появился Голенков.

15:18 Кирилл Закатченко

Илья Петров решился на дальний удар, но мяч пролетел мимо ближней штанги.

15:13 Кирилл Закатченко

Магомедов забил через пять минут после выхода на замену

ГОООООЛ! Сработала замена Василенко. Магомедову хватило пять минут, чтобы забить. Муйоколо совершил грубую ошибку, и Бутта перекинул голкипера.

15:12 Кирилл Закатченко

Гости заработали угловой, однако подача привела к тому, что Фролкин спокойно забрал мяч в руки.

15:08 Кирилл Закатченко

Магомедов сразу посадил соперника на жёлтую карточку. Андерсон нарушил правила.

15:08 Кирилл Закатченко

У «Факела» Магомедов вышел на поле вместо Сутормина.

15:07 Кирилл Закатченко

Илья Петров и Шнапцев вышли на поле в составе «Балтики». Бевеев и Поспелов отправились отдыхать.

15:06 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матча в Воронеже. Будет ли камбэк? Сейчас разберёмся с заменами.

14:49 Кирилл Закатченко

Первый тайм завершён. Пока «Факел» впереди благодаря сумасшедшему удару Нетфуллина.

14:48 Кирилл Закатченко

Парочка ударов гостей, которые заблокировали. Справляются пока игроки воронежского клуба.

14:47 Кирилл Закатченко

Арбитр накинул две минуты. 40 секунд уже остались позади.

14:45 Кирилл Закатченко

Первый тайм подходит к концу. Интересно, сколько добавит Плиско?

14:42 Кирилл Закатченко

Плиско назначил штрафной. Ковалёв упал после контакта с Муридом. Игрок «Балтики» очень недоволен таким решением.

14:41 Кирилл Закатченко

Ковалёв страдает за пределами поля. Антон получил повреждение, врачи оказывают помощь.

14:40 Кирилл Закатченко

Гассама выиграл верховое единоборство после штрафного, но мяч летел в сторону ворот слишком медленно. Никаких проблем для голкипера.

14:36 Кирилл Закатченко

Мендель пробил головой после навеса Бевеева, но получилось так себе.

14:35 Кирилл Закатченко

И снова Нетфуллин попадает в створ. Но на этот раз Латышонок забрал мяч в перчатки.

14:33 Кирилл Закатченко

Фролкин не лучшим образом отбил мяч после дальнего удара Поспелова. Хиль бежал на добивание, но зарядил выше перекладины.

14:32 Кирилл Закатченко

Тяжеловато пока приходится гостям. Впрочем, по-другому и быть не могло.

14:30 Кирилл Закатченко

Габараев упал недалеко от линии штрафной площади «Балтики», однако Плиско показал, что нужно подниматься.

14:26 Кирилл Закатченко

Середина первого тайма. Напомним, что «Факел» ещё ни разу не побеждал в этом сезоне.

14:22 Кирилл Закатченко

Бевеев поставил заслон и попал Сутормину в шею. Неприятный эпизод. Но вроде бы всё обошлось.

14:21 Кирилл Закатченко

Петров упал в штрафной площади «Факела», однако Плиско промолчал. Максим какое-то время лежал на газоне, потом поднялся. А дальше Сутормин страдает.

14:18 Кирилл Закатченко

У нас уже есть два претендента на гол тура. Вчера Столбов исполнил красоту, сегодня — Нетфуллин.

14:16 Кирилл Закатченко

Нетфуллин забил после стандарта

ГООООЛ! Много стандартов на первых минутах, и вот один из них стал результативным. Нетфуллин классно приложился и попал точно в дальний угол. Красотища! Сутормин, кстати, набросил от углового флажка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

14:13 Кирилл Закатченко

Латышонок долго вводил мяч в игру, и судья назначил угловой в пользу хозяев.

14:11 Кирилл Закатченко

Мендель грубовато сыграл против Кокшарова. Арбитр Плиско достал жёлтую карточку.

14:10 Кирилл Закатченко

Ой, как опасно! Угловой у ворот «Факела» завершился попаданием мяча в перекладину. Хиль пробил головой, а после этого не дали нанести удар Менделю.

14:08 Кирилл Закатченко

Интересно, увидим ли мы сегодня хоть какие-то голы? Есть ощущение, что встреча не порадует большим количеством голов. Ошибочное?

14:03 Кирилл Закатченко

«Факел» провёл затяжную атаку, которая завершилась два ударами. Правда, оба были заблокированы.

14:01 Кирилл Закатченко

Стартовал первый матч субботней программы 8-го тура РПЛ. Кто победит в Воронеже?

13:12 Кирилл Закатченко

Факел — Балтика: стартовые составы команд

А вот и составы на первый матч игрового дня. Он пройдёт в Воронеже.

12:55 Кирилл Закатченко

Важная новость, пусть и «Спартак» играет завтра. Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Мирзоян сообщил, что красно-белые и РФС установят памятник лучшему бомбардиру московской команды Никите Симоняну на домашнем стадионе.

12:10 Кирилл Закатченко

«Зенит» плохо стартовал, но были случаи, когда клубы брали золото РПЛ и после такого результата.

Немного ностальгии:
Какие у «Зенита» шансы на чемпионство? РПЛ брали даже после более провального старта
Какие у «Зенита» шансы на чемпионство? РПЛ брали даже после более провального старта
10:24 Кирилл Закатченко

На фоне ситуации с Олейниковым интересно, какие трансферы ещё сорвались в летнее окно.

О некоторых вы могли не знать:
9 трансферов лета в РПЛ, которые не случились. У «Спартака» и «Краснодара» — по два срыва!
9 трансферов лета в РПЛ, которые не случились. У «Спартака» и «Краснодара» — по два срыва!
10:23 Кирилл Закатченко

Кого из уехавших из РПЛ игроков вы считаете главной потерей?

Голосуем!
Главные потери РПЛ этим летом. Больше всего лидеров покинуло «Краснодар»
Рейтинг
Главные потери РПЛ этим летом. Больше всего лидеров покинуло «Краснодар»
10:23 Кирилл Закатченко

Тур стартовал в Самаре. Получилось увлекательно и результативно.

Обязательно посмотрите на гол Столбова!
Яркий старт тура РПЛ! В Самаре мазали даже с метра по пустым, а всё решил супергол. Видео
Яркий старт тура РПЛ! В Самаре мазали даже с метра по пустым, а всё решил супергол. Видео
10:22 Кирилл Закатченко

Привет, друзья! Для начала ознакомимся с интригами 8-го тура РПЛ.

«Краснодар» может ещё сильнее оторваться от преследователей:
Плохие новости для «Зенита» и «Спартака», проверка у ЦСКА. Интриги 8-го тура РПЛ
Плохие новости для «Зенита» и «Спартака», проверка у ЦСКА. Интриги 8-го тура РПЛ
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