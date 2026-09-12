А ещё трудная победа «Динамо». Следили за чемпионатом России вместе.

Камбэки «Зенита» и «Балтики», VAR-матч «Рубина» и ЦСКА. Каким был день в РПЛ

Всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартовал уже 8-й тур. Вчера нас ждали сразу четыре встречи. И никакая из них не разочаровала.

«Факел» очень тоскливо начал сезон. Ещё полгода назад казалось, что команда пошумит в элите, но затем воронежцы чуть не упустили путёвку в РПЛ, а сейчас обитают на последнем месте. Побед до сих пор нет, хотя позади уже почти треть дистанции. Домашний матч — хорошая возможность исправиться. И насколько был близок успех! Но «Балтика» отыгралась с 0:2. Какие же калининградцы волевые!

Главная встреча всего тура состоялась в Санкт-Петербурге. Правда, если ещё не так давно эта вывеска ассоциировалась с борьбой за чемпионство, то сейчас команды обитают в разных частях таблицы. «Зенит», хоть и находился на аномально низком для себя пятом месте, определённо участвует в битве за золото. А вот «Локо» только недавно одержал первую победу и развлекается с аутсайдерами внизу. Лёгкая победа чемпиона или сенсация? Ни то, ни другое! Гости забили первыми, однако во втором тайме фаворит всё-таки забрал своё.

У «Динамо» было три победы подряд, в прошлом туре вообще прихлопнули «Спартак» в дерби. На такой волне воодушевления можно забраться высоко, и очень желательно продолжить стричь очки. «Оренбург» теоретически для этого подходит, тем не менее команда у Ахметзянова крайне неуступчивая — не проигрывала уже пять туров, хоть при этом и не побеждала. Шестая ничья подряд практически состоялась. Пока не наступила развязка с шикарным дальним ударом Виктора Окишора. После чего оренбуржцы на нервах схватили два удаления.

Наконец, матч, который внезапно стал принципиальным. Иван Олейников уже примерял форму «Рубина», но не явился на медосмотр и предпочёл вернуться в родной ЦСКА. Казанцы явно в обиде, а новичок московского клуба наверняка хочел на поле доказать, что сделал правильный выбор. У команды Игдисамова вообще была возможность сохранить чистое второе место в случае победы. Но в итоге планы армейцев спутало раннее удаление. Впрочем, до него они успели забить. Два судьбоносных решения определил VAR. Это ничья и любимые для казанцев 1:1.

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