Камбэки «Зенита» и «Балтики», VAR-матч «Рубина» и ЦСКА. Каким был день в РПЛ

Всем привет! В Альфа-Банк РПЛ стартовал уже 8-й тур. Вчера нас ждали сразу четыре встречи. И никакая из них не разочаровала.
«Факел» очень тоскливо начал сезон. Ещё полгода назад казалось, что команда пошумит в элите, но затем воронежцы чуть не упустили путёвку в РПЛ, а сейчас обитают на последнем месте. Побед до сих пор нет, хотя позади уже почти треть дистанции. Домашний матч — хорошая возможность исправиться. И насколько был близок успех! Но «Балтика» отыгралась с 0:2. Какие же калининградцы волевые!
Главная встреча всего тура состоялась в Санкт-Петербурге. Правда, если ещё не так давно эта вывеска ассоциировалась с борьбой за чемпионство, то сейчас команды обитают в разных частях таблицы. «Зенит», хоть и находился на аномально низком для себя пятом месте, определённо участвует в битве за золото. А вот «Локо» только недавно одержал первую победу и развлекается с аутсайдерами внизу. Лёгкая победа чемпиона или сенсация? Ни то, ни другое! Гости забили первыми, однако во втором тайме фаворит всё-таки забрал своё.
У «Динамо» было три победы подряд, в прошлом туре вообще прихлопнули «Спартак» в дерби. На такой волне воодушевления можно забраться высоко, и очень желательно продолжить стричь очки. «Оренбург» теоретически для этого подходит, тем не менее команда у Ахметзянова крайне неуступчивая — не проигрывала уже пять туров, хоть при этом и не побеждала. Шестая ничья подряд практически состоялась. Пока не наступила развязка с шикарным дальним ударом Виктора Окишора. После чего оренбуржцы на нервах схватили два удаления.
Наконец, матч, который внезапно стал принципиальным. Иван Олейников уже примерял форму «Рубина», но не явился на медосмотр и предпочёл вернуться в родной ЦСКА. Казанцы явно в обиде, а новичок московского клуба наверняка хочел на поле доказать, что сделал правильный выбор. У команды Игдисамова вообще была возможность сохранить чистое второе место в случае победы. Но в итоге планы армейцев спутало раннее удаление. Впрочем, до него они успели забить. Два судьбоносных решения определил VAR. Это ничья и любимые для казанцев 1:1.
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«Рубин» исполнил любимый счёт с ЦСКА
1:1. Уже пятый из восьми матчей закончился для казанцев с таким счётом. «Рубин» отыгрался, но при этом практически весь матч провёл в большинстве. И теперь разделяет седьмую строчку с «Балтикой». ЦСКА же делит второе место с братским «Динамо». Завтра догнать их может «Спартак».
Мальдонадо заблокировал удар Гонду. Потом подача в штрафную казанцев пошла. ЦСКА весь матч в меньшинстве играет, напоминаю.
Урозов тоже без жёлтой не остался. Завалил Кисляка он.
Тороп кулаком вынес мяч после подачи Грипши со стандарта, который Арройо заработал.
Плюс четыре минуты к первому тайму.
Кисляк за голову схватился. Обработал он мяч после передачи Олейникова, а потом Ставер его забрал.
Кисляк со стандарта прямо в руки Ставеру мяч отправил. Основное время заканчивается уже.
Иву подножку Кисляку поставил. И спокойно принял наказание жёлтой карточкой.
Вслед за дальнобойным аутом Самошникова мяч заметался по штрафной армейской. Но в пользу ЦСКА. А Мальдонадо вынужденно заменил Вуячича.
Рикошет после удара Самошникова привёл к угловому. Тороп вновь выронил мяч из рук. И «Рубин» снова этим не воспользовался. Причём Вуячич один ждал подачи на дальнюю штангу, а та оказалась слишком сильной.
Моторин обзавёлся жёлтой. А Олейников в деле! Заменил он Глебова. Ну что, ждём от Ивана результативное действие?
Команды прямо поочерёдно подходы создают. Сейчас вот Аззи с ходу пальнул по позиции Ставера.
С лёта Обляков бил. Мяч улетел далеко от створа. А до этого Глебов в борьбе с Арройо успел мяч правее ткнуть.
Моторин у казанцев поменял Сиве. Шанс для молодого нападающего.
Самошников крутанул Абдулкадырова и готовился забивать! Данилов под удар вовремя подставился!
Ставер вовремя из ворот выдвинулся и предотвратил выход Гонду один на один после сильной передачи Аззи.
Гонду жёлтую получил, заехав рукой по лицу Тесленко. 70 минут позади.
Грипши просто не попал по мячу, хотя находился в убойной позиции! Заодно ещё и рукой его коснулся. Комбо.
Кисляк головой неточно пробил с подачи Кругового. Гонду наверняка оценил.
Гонду заменил Мусаева. А Безруков в офсайд забрался.
Перед угловым казанцев Безруков поменял Юкича. И Урозов с подачи Грипши Торопа проверил! Работают стандарты гостей!
Армейский угловой от Кисляка? Лёгкая добыча для Ставера.
Сиве с идеального паса Самошникова не попал в дальний угол! Интересно, как бы Даку такой момент использовал.
Глебов в падении через себя пас отдавал в чужой штрафной. Да, никого из своих не нашёл, но ЦСКА мало ничьей хоть вдесятером.
Аззи обыграл Юкича и прострелил. А там Иву казанцев подстраховал.
Заменили спустившийся мяч. Посмотрим, для кого это счастливая примета.
1:1! Арройо сравнял!
Подача Юкича с углового привела к кивку головой от Арройо! Тороп коснулся мяча, но не спас! Любимые для казанцев 1:1 на табло!
Рубиновый штрафной превратился в угловой. А там Иву на Глебове сфолил, поэтому стандарт зря разыграли.
Обляков теперь с жёлтой. Сильно потянул он за футболку Грипши.
Глебов вернулся на поле. А Арройо с левой сильно мимо створа мяч запустил.
Самошников спокойно ушёл от Абдулкадырова, а дальше то ли прострелил, то ли пробил. Неточно в любом случае.
Глебов в столкновении с Урозовым спину повредил. Требуется медпомощь.
Урозов поймал отскок и буквально чуть-чуть левую девятку не поразил. Было опасно после аута казанского.
Второй тайм стартовал! У казанцев двойная замена: Грипши и Самошников сменили Лобова и Рожкова.
Закончен первый тайм. Вернее, первый тайм имени VAR. Благодаря видеоассистентам и ЦСКА право на пенальти получил (Обляков забил), и Рейс за грубый подкат под Арройо красную прямую схлопотал. Пока гол только один, но надолго ли? Отдыхаем.
Тороп мяч из рук выронил! Но Ходжа этим не воспользовался, потому что Виктор пяткой удар заблокировал!
Ходжа сам тоже пострадал. Здоровья ему и Тамерлану!
Казанский угловой ни к чему не привёл. А Ходжа случайно в верховой борьбе Мусаеву лицо до крови рассёк.
Аж плюс семь минут к первому тайму добавлено. А теперь уже легитимный удар Юкича с правого края штрафной сильно выше ворот мяч направил.
Юкич пробил по воротам уже после свистка, чем жутко недоволен Обляков. Только непонятно, почему этот свисток вообще был: ни офсайда, ни какого-либо нарушения не случилось.
Теперь Обляков в штрафной искал Кругового. Ставер армейца опередил. «Рубин» был активен после удаления Рейса, но постепенно инициативу прибрал ЦСКА.
Круговой на дальнюю штангу забрасывал, куда врывался Обляков. Шедевр не удался: Иван не успел.
Мусаев пытался Облякову пяткой отдать. Иву вовремя в обороне сработал. А последующий угловой опасным не стал. Юкич вернулся на поле тем временем.
Медики вышли на поле, чтобы помочь Юкичу. Тот пока в равных составах команды оставил.
Виктор в Юкича врезался. Австриец на газоне в себя приходит.
Глебов размял Ставера дальним ударом низом. ЦСКА не забывает отвечать.
Согласно правилам РПЛ, за умышленный толчок судьи футболисту грозит шестиматчевая дисквалификация. Посмотрим, какой вердикт Рейсу вынесет КДК,
Удаление Рейса привело к 64% владения у казанцев. «Рубин» себя в Москве сейчас как дома чувствует. Осталось забить.
«Рубин» продолжает активно атаковать. Но пока затишье возле ворот Торопа.
Удар Ходжи слабо и прямо по позиции Торопа пришёлся. Терпят армейцы.
Дважды перекладина спасла ЦСКА! Арройо не забил сначала, а потом мяч от головы Виктора в каркас отскочил обратно! Невероятно!
Издали Кисляк выцеливал вторым касанием в дальний угол и не попал.
Лобов подкатом Глебова остановил. И теперь имеет жёлтую.
Мусаев с прострела Кругового пытался пробить. Но Урозов надёжен.
Головой Лобов с навеса неточно пробил. «Рубин» теперь обязан атаковать усиленно.
Рейс удалён! В меньшинстве ЦСКА остаётся! Матеус ещё и арбитра толкнул на эмоциях! Пу-пу-пу…
И вновь Танашев сам хочет видео оценить. Рейс грубо в подкате срубил Арройо, подняв ногу.
Пауза в игре. Возможно, удаление Рейса будет! VAR-матч какой-то!
Два практически кряду угловых ЦСКА заработал. Но оба к опасности не привели. Разве что к неточному удару Аззи.
Рейс простреливал. Но и казанцы отбились, и в офсайд бразилец забрался. Который не зафиксировали.
1:0! Обляков с пенальти!
Иван такое реализует! Сильно в правый угол пробил он, и Ставер не дотянулся.
Судья Инал Танашев лично оценил повтор и назначил 11-метровый!
А, может, и будет! VAR-проверка идёт!
Кисляк после единоборства с Ходжей в чужой штрафной упал и по газону рукой бьёт. Пенальти нет.
Московско-казанское противостояние началось. Внимательно смотрим.
ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы
ЦСКА: Тороп, Рейс, Данилов, Виктор, Абдулкадыров, Аззи, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Мусаев.
«Рубин»: Ставер, Арройо, Урозов, Тесленко, Вуячич, Лобов, Рожков, Иву, Ходжа, Юкич, Сиве.
«Динамо» с трудом победило «Оренбург»
Москвичи никак не могли забить, запарывая убойные шансы. Но под конец матча всё-таки вырвали победу дальнобойным выстрелом Окишора. «Динамо» вернулось в топ-3!
Помощники Сандро Шварца и Ильдара Ахметзянова тоже удалены. Ну и Пуэбле с Окишором по жёлтой выдали. Эмоциональный финал.
Куча-мала теперь. Массовая стычка между командами. Просто Пуэбла Сергеева толкнул возле углового флажка, и началось.
Вдобавок Сивис удалён за вторую жёлтую! Нечего было с арбитром спорить!
Плюс четыре минуты ко второму тайму. А Куль вторую жёлтую получил за удар сзади по ногам Бителло. Вдесятером остаются гости.
1:0! Шедевр Окишора!!!
ЧТО ЗА ГОЛ на последних минутах!!! Да, Овсянникова подвёл небольшой рикошет. Но это не отменяет гениальности Окишора, который издалека с левого края пальнул! Мяч в дальнюю девятку влетел практически!
Скопинцев своего же партнёра срубил, пытаясь забить. Бителло невольно блокировщиком выступил.
Скопинцев в дальний угол закручивал, смещаясь в центр внутри штрафной! Немного не хватило ему!
А вот и дебют! Рубенса и Чавеса сменили Скопинцев и динамовский новичок Гутьеррес.
Теперь и Болотов Лунёва побеспокоил ударом чуть левее центра ворот! Андрей на месте. Но «Оренбург» под конец матча явно воспрял.
С лёта и с разворота Пуэбла пробил прямо по позиции Лунёва.
Жезус сменил Гузину. Ильдар Ахметзянов только четыре замены сделал.
Гузина пробил с подбора, он всё ещё на поле! Лунёв отбил мяч в сторону.
Назаренко готовился в стиле Бевеева аут вбросить. Но делал это слишком долго, поэтому его такого права лишили.
Угловой состоялся. По ним 7:1 уже у динамовцев преимущество. Мяч прилетел прямо в руки Овсянникову.
«Оренбург» в последние минуты здорово обороняется. И не даёт ничего создать «Динамо».
1,46 против 0,09 по ожидаемым голам. А по реальным нули до сих пор.
Артур с Гладышевым ушли. А вышли Фомин с Окишором. Любопытная замена от Сандро Шварца.
Ведерников заменил Рыбчинского. Теперь у гостей тройка центральных защитников.
Сивис сходил вперёд и из-за штрафной зарядил выше цели. Лунёв всё контролировал.
Рубенс простреливал на Гладышева. А на пути мяча встал Артур. Отсюда и потеря. 65 минут позади.
Кулю жёлтую арбитр вручил за накладку. Чавесу больно.
Назаренко и Пуэбла сменили Касаджикова и Голыбина у оренбуржцев.
Бителло со штрафного выцеливал и не попал. Таким Овсянникова не напугать.
В голове не укладывается, как москвичи ещё не забили. То Сергеев из убойной позиции смазал, то штанга мяч на себя приняла, то пенальти нереализованным стал. Болотов, получается, не зря рукой Гладышеву помешал.
Осипенко не переиграл Овсянникова с пенальти! ВОТ ЭТО ДА! Прыгнул Богдан влево и угадал!
Пенальти и жёлтая карточка! Болотов остаётся на поле.
Почему это не гол?! С прострела Бителло чуть самострел не случится. Мяч попал в штангу, Сергеев не подстроился под добивание. А дальше Болотов рукой сыграл после удара Гладышева. Пенальти и удаление? VAR разбирается.
Второй тайм стоило ждать. Вот он и начался.
Рубенс хлёсткий удар с подбора нанёс после углового. Немного неточно. И на этом первый тайм завершился, ни минуты к нему не добавили. «Динамо» играет лучше и должно было открывать счёт. Особенно в конце тайма, когда из убойной позиции промахнулся Сергеев. Но пока нули на табло.
Сергеев чуть исправился за убойный промах и заработал стандарт. 10:1 по нарушениям с преимуществом оренбургским. Неплохое соотношение, правда?
Сергееееееев, каааааак?! Фантастика. Касерес прострелил на свободного Ивана, а тот без сопротивления пробил выше цели, хотя ворота перед ним были открыты.Такое нужно забивать.
Чавес и Бителло поочерёдно издали попытались пробить. Обе попытки заблокировали.
Рикардо с отскоком от газона пробил головой после очередного навеса с углового. Овсянников внимателен.
Касаджиков ушёл от Рубенса и прострелил. А там Гузине не дали динамовцы мячом завладеть.
Глебов с лёта выше ворот зарядил с подбора. Если бы попал, получился бы шедевр.
У «Оренбурга» за первые полчаса уже три офсайда. Динамовцы хорошо держат линию.
Артур в штрафную отдавал на Бителло. Тот переадресовал Сергееву, а Ивану помешал пробить Болотов.
5:2 по ударам, 73% на 23% по владению, 0,52 на 0,08 по ожидаемым голам. Но при этом в чужой штрафной с мячом чуть чаще встречается «Оренбург» (5:4).
Касаджиков и в офсайд залез, и Бителло срубил. Очень активен.
Угловой от Бителло принёс кивок Осипенко затылком. Неточно.
Ух, какой плотный дальний удар Рубенс нанёс! Овсянников на месте, хоть там мяч и отскочил от газона коварно.
Гладышев технично пяткой оставил Касересу под удар! А там Болотов заблокировал мяч вовремя.
Лунёв на опережение сыграл и не дал Гузине мячом завладеть. «Оренбург» в обороне отсиживаться тоже не собирается.
Не удался динамовцам стандарт в исполнении Чавеса. Пошла контратака, и Касаджиков в дальний угол низом пробил. Лунёв справился и отразил мяч на угловой.
Касаджиков сфолил на Рикардо в атаке. А изначально бразилец не дал Андрею к воротам убежать под проникающую передачу.
Овсянников потащил опасный удар Сергеева в дальний угол! А Бителло, хоть и мог всё решать, не подстроился под добивание.
«Оренбург» отбивается на первых минутах. Чавес подал с углового, но вместо удара головой Рикардо случился вынос.
Стоит сразу отметить, что «Динамо» сегодня играет на «РЖД Арене», пока на его родной проводятся корпоративные мероприятия. Странные приоритеты, но бывает и такое.
«Динамо» и «Оренбург» начали! Оренбуржцы не так давно уже разжились результатом в Москве, сделав 1:1 со «Спартаком». Будет ли новая сенсация? Скоро узнаем!
«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд
«Динамо»: Лунёв, Касерес, Рубенс, Бителло, Гомес, Глебов, Чавес, Сергеев, Осипенко, Рикардо, Гладышев.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Рыбчинский, Сивис, Ценов, Голыбин, Гузина, Болотов, Касаджиков, Куль.
«Зенит» обыграл «Локомотив»
Звучит финальный свисток! «Зенит» одержал волевую победу в матче с «Локомотивом» и поднялся в топ-3.
Мостовой срубил Барриоса и увидел перед собой жёлтую карточку.
Митрюшкин прибежал в штрафную площадь соперника на угловой. Но Мостовой не перебил обороняющихся игроков «Зенита».
Новиков добавил три минуты к основному времени матча.
Соболев ушёл, Аугусто вышел вместо него. Перестановка в составе хозяев.
Кондаков прострелил, и мяч рикошетом от Сильянова едва не влетел в ворота «Локомотива».
Пять минут остаётся до конца основного времени. Будет ли драматичная развязка?
Мостовой поменял Титкова. Болельщики «Зенита» тепло встретили футболиста.
Раков вышел на поле вместо Фассона у московской команды.
Джон Джон и Глушенков ушли, Сантос и Кондаков вышли. Две перестановки у «Зенита».
Фассон сидит на газоне и просит замену. Врачи пока перематывают ногу игрока.
Алип грубо сыграл против Бабкина. Арбитр Новиков достал из кармана жёлтую карточку.
Ну что это за удар? Джон Джон шарахнул куда-то на верхний ярус трибун.
Замена в составе «Локомотива»: Пиняев вышел вместо Бакаева.
Энрике реализовал выход один на один с вратарём
ГОООООЛ! Какой красавец Энрике! Удрал один на один с Митрюшкиным и протолкнул мяч мимо вратаря в сетке. Прекрасная скорость! Убежал от Фассона после паса Педро.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Глушенков то ли бил, то ли простреливал. В любом случае мяч пролетел вдоль ворот.
Караваев поменял Андраде. Перестановка в составе «Зенита». Плюс Педро появился вместо Карпукаса.
Дивеев вовремя подкатился по удар Руденко. Угловой.
Неплохая попытка удара Комличенко. Обвёл стенку, но мяч пролетел миом штанги. Адамов, кажется, всё контролировал.
Час игры позади. «Локо» заработал перспективный штрафной.
«Локо» убежал в контратаку и завершил её попаданием в створ. Бил Бакаев, Адамов забрал мяч в руки.
А теперь Митрюшкин ногой остановил мяч после удара Глушенкова.
Адамов спасает «Зенит»! Титков мог забить сразу после перехода в «Локо», но вратарь ногой отразил удар новичка московской команды.
«Зенит» быстро забил после перерыва
ГООООЛ! «Зенит» сравнивает на второй минуте второго тайма. Андраде прекрасно разобрался в ситуации и оказался один перед Митрюшкиным. Кевин реализовал свой шанс.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Стартовала вторая половина. Без замен в перерыве в Санкт-Петербурге.
Перерыв. Результат пока удивляет. Немного отдохнём и возобновим просмотр встречи.
Глушенков попал в створ, но Митрюшкин забрал мяч в руки.
Соболев пробил мимо дальнего угла. Одна минута добавлена к основному времени тайма.
Как сейчас Глушенков не попал в створ? Неплохо пробил, но мяч пролетел мимо ближнего угла. Семак разводит руками в стороны.
Меньше пяти минут остаётся до конца основного времени первой половины. Всё идёт к победе гостей в тайме.
Полчаса позади. Результат, скорее всего, многих удивляет. Но у хозяев ещё достаточно времени, чтобы изменить счёт.
Арбитр Игорь Федотов оценил решение засчитать гол «Локомотива» в ворота «Зенита».
«Еремеев и Барриос в нормальной манере шли к мячу, который находился на игровом расстоянии и был ничейным. Шла борьба за владение. Первый контакт с мячом случился у игрока «Локомотива», а дальше на встречных курсах произошёл неизбежный контакт. При том что Еремеев всячески сгибал ногу, чтобы не нанести сопернику травму. Нормальный момент. Моё мнение: Новиков правильно засчитал гол. И это не повод для вмешательства VAR на предмет нарушения в начальной стадии атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Луис Энрике накрутил соперника, но зарядил мимо створа. Не лучший удар бразильца.
Интересно, чем теперь ответит «Зенит»? Неудачное начало для хозяев.
Карпукас отдал пас на чужого, но Комличенко из выгодной позиции просто не попал по мячу. Как же так?
Руденко огорчил «Зенит»
ГООООЛ! Вот это! Первая по-настоящему осмысленная атака «Локомотива» привела к голу. Правда, там Барриос лежит на газоне. Возможно, был фол со стороны Еремеева. А точный удар в дальний угол нанёс Руденко. Гол засчитан, всё в порядке.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Соболев мог забивать, но головой направил мяч мимо дальнего угла.
Титков оказался на ударной позиции, но слабо ткнул мяч, который спокойно забрал Адамов.
Андраде пробил головой с рикошетом от газона — мяч пролетел мимо створа.
Мяч вроде как попал в локоть Бабкину. Идёт проверка эпизода на предмет пенальти. Быстро проверили, не нашли никакого криминала.
Стартовал матч в Петербурге. Поехали! Надеюсь, будет интересно.
«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд
А теперь знакомимся с составами «Зенита» и «Локомотива».
«Факел» упустил победу в матче с «Балтикой»
Всё! Матч завершён. Боевая ничья в Воронеже. Команды поделили очки. Обидная концовка для «Факела».
Гнапи получил жёлтую карточку. Похоже, хозяева снова останутся без победы.
Хиль реализовал пенальти на 90+5-й минуте
ГООООЛ! Хиль пробил в один угол, а вратарь нырнул в другой. Ничья в Воронеже!
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Пенальти в ворота «Факела»! Вот это да! Какая развязка!
Идёт проверка эпизода на предмет пенальти в ворота хозяев. Мяч там, кажется, попал Бардачёву в руку. Будет ли пенальти? Плиско пошёл к монитору.
Основное время матча истекло. Арбитр Плиско накинул ещё три минуты.
Гнапи! Как сейчас не забил? Обоокрал Варатынова и бил, казалось, наверняка, но не попал в дальний угол. Фантастика!
Меньше 10 минут остаётся до конца основного времени. Ничего у нас пока непонятно. Муйоколо остановил прорыв Якимова, но ценой фола. Жёлтая карточка.
Ох, какой удар! Петров выстрелил с дальней дистанции. Но немного не хватило точности. Мог быть безумно красивый гол!
Тодорович поменял Ковалёва. Перестановка в составе воронежского клуба.
Голенков впервые забил за «Балтику»
ГООООЛ! Первый гол Голенкова в составе «Балтики». Егор пробил в ближний угол после паса Хиля. Интрига! Примерно 15 минут остаётся до конца основного времени.
Гнапи поменял Кокшарова, а Гиоргобиани — Турищева. Две замены у «Факела».
Кокшаров лежит на газоне и держится за ногу. Андерсон жестковато сыграл против соперника.
Двойная замена в составе «Балтики». Ушли Мендель и Гассама. Вышли Рядно и Беликов. Капитанская повязка перешла к Хилю.
Мендель с линии вратарской бьёт мимо створа. Очень хорошая атака!
Мендель влетел во Фролкина. Капитану гостей нужно играть аккуратнее, у него уже есть жёлтая карточка.
И снова приложился Петров, на этот раз Фролкин перевёл мяч на угловой.
Кстати, у гостей была ещё одна замена в перерыве. Максим Петров ушёл, а вместо него появился Голенков.
Илья Петров решился на дальний удар, но мяч пролетел мимо ближней штанги.
Магомедов забил через пять минут после выхода на замену
ГОООООЛ! Сработала замена Василенко. Магомедову хватило пять минут, чтобы забить. Муйоколо совершил грубую ошибку, и Бутта перекинул голкипера.
Гости заработали угловой, однако подача привела к тому, что Фролкин спокойно забрал мяч в руки.
Магомедов сразу посадил соперника на жёлтую карточку. Андерсон нарушил правила.
У «Факела» Магомедов вышел на поле вместо Сутормина.
Илья Петров и Шнапцев вышли на поле в составе «Балтики». Бевеев и Поспелов отправились отдыхать.
Возобновляем просмотр матча в Воронеже. Будет ли камбэк? Сейчас разберёмся с заменами.
Первый тайм завершён. Пока «Факел» впереди благодаря сумасшедшему удару Нетфуллина.
Парочка ударов гостей, которые заблокировали. Справляются пока игроки воронежского клуба.
Арбитр накинул две минуты. 40 секунд уже остались позади.
Первый тайм подходит к концу. Интересно, сколько добавит Плиско?
Плиско назначил штрафной. Ковалёв упал после контакта с Муридом. Игрок «Балтики» очень недоволен таким решением.
Ковалёв страдает за пределами поля. Антон получил повреждение, врачи оказывают помощь.
Гассама выиграл верховое единоборство после штрафного, но мяч летел в сторону ворот слишком медленно. Никаких проблем для голкипера.
Мендель пробил головой после навеса Бевеева, но получилось так себе.
И снова Нетфуллин попадает в створ. Но на этот раз Латышонок забрал мяч в перчатки.
Фролкин не лучшим образом отбил мяч после дальнего удара Поспелова. Хиль бежал на добивание, но зарядил выше перекладины.
Тяжеловато пока приходится гостям. Впрочем, по-другому и быть не могло.
Габараев упал недалеко от линии штрафной площади «Балтики», однако Плиско показал, что нужно подниматься.
Середина первого тайма. Напомним, что «Факел» ещё ни разу не побеждал в этом сезоне.
Бевеев поставил заслон и попал Сутормину в шею. Неприятный эпизод. Но вроде бы всё обошлось.
Петров упал в штрафной площади «Факела», однако Плиско промолчал. Максим какое-то время лежал на газоне, потом поднялся. А дальше Сутормин страдает.
У нас уже есть два претендента на гол тура. Вчера Столбов исполнил красоту, сегодня — Нетфуллин.
Нетфуллин забил после стандарта
ГООООЛ! Много стандартов на первых минутах, и вот один из них стал результативным. Нетфуллин классно приложился и попал точно в дальний угол. Красотища! Сутормин, кстати, набросил от углового флажка.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Латышонок долго вводил мяч в игру, и судья назначил угловой в пользу хозяев.
Мендель грубовато сыграл против Кокшарова. Арбитр Плиско достал жёлтую карточку.
Ой, как опасно! Угловой у ворот «Факела» завершился попаданием мяча в перекладину. Хиль пробил головой, а после этого не дали нанести удар Менделю.
Интересно, увидим ли мы сегодня хоть какие-то голы? Есть ощущение, что встреча не порадует большим количеством голов. Ошибочное?
«Факел» провёл затяжную атаку, которая завершилась два ударами. Правда, оба были заблокированы.
Стартовал первый матч субботней программы 8-го тура РПЛ. Кто победит в Воронеже?
Факел — Балтика: стартовые составы команд
А вот и составы на первый матч игрового дня. Он пройдёт в Воронеже.
Важная новость, пусть и «Спартак» играет завтра. Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Мирзоян сообщил, что красно-белые и РФС установят памятник лучшему бомбардиру московской команды Никите Симоняну на домашнем стадионе.
«Зенит» плохо стартовал, но были случаи, когда клубы брали золото РПЛ и после такого результата.
На фоне ситуации с Олейниковым интересно, какие трансферы ещё сорвались в летнее окно.
Тур стартовал в Самаре. Получилось увлекательно и результативно.
Привет, друзья! Для начала ознакомимся с интригами 8-го тура РПЛ.