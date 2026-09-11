Топ-события субботы: Соболенко против Рыбакиной, «Зенит» — «Локо», Формула-1 и КХЛ

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Посмотреть все события 12 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

✅ ⚽️ 14:00: «Факел» — «Балтика», РПЛ, 8-й тур — 2:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Балтика» продлит серию «Факела» без побед в сезоне?

«Балтика» находится в середине таблицы РПЛ, а «Факел» замыкает её. Воронежская команда до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне. Два из трёх очков «Факел» набрал на домашнем стадионе. Правда, он забил там всего лишь один мяч в четырёх встречах. «Балтика», в свою очередь, дважды победила в трёх гостевых матчах. А ещё она никогда не проигрывала «Факелу» в РПЛ. Впрочем, там небольшая выборка — всего две встречи.

✅ 🏀 14:45: «Тофаш» — ЦСКА, Gloria Cup — 102:91

Интрига: чемпион Единой лиги одержит первую победу?

ЦСКА проиграл три матча кряду во время своей предсезонки. Сначала команда уступила «Парме» в России, а после в Турции оказалась слабее «Бешикташа» и «Галатасарая». Увидим ли мы первую победу от армейцев перед скорым стартом Суперкубка Единой лиги ВТБ?

✅ ⚽️ 16:15: «Зенит» — «Локомотив», РПЛ, 8-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» улучшит положение в таблице?

Неделю назад «Локомотив» наконец-то одержал первую победу в сезоне. Благодаря этому команда Михаила Галактионова покинула зону прямого вылета и оказалась в зоне стыков. 13-е место — очень слабый результат для топ-клуба РПЛ (или уже не топ-клуба?). У «Зенита» — свои проблемы: три поражения в семи турах. В итоге сейчас у сине-бело-голубых столько же очков (12), сколько и у махачкалинского «Динамо». «Зенит» не проигрывал «Локомотиву» в четырёх предыдущих матчах в РПЛ, однако в трёх случаях соперники делили очки.

✅ ⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Фулхэм», АПЛ, 4-й тур — 0:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мерсисайдцы справятся с одной из худших команд старта АПЛ?

«Ливерпуль» ни разу не уступил на старте сезона АПЛ, но одержал всего одну победу в трёх встречах. Пять очков, шестое место в таблице. На этой неделе мерсисайдцы переиграли «Атлетико» (2:1) и находятся в хорошем настроении перед матчем в чемпионате Англии. А что там «Фулхэм»? Три поражения в трёх играх, предпоследнее место в таблице. Лёгкая победа для хозяев? Или нас ждёт сенсация? «Ливерпуль» четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих домашних встречах во всех турнирах.

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✅ ⚽️ 17:00: «Челси» — «Халл Сити», АПЛ, 4-й тур — 2:2

Интрига: «Челси» нанесёт сопернику первое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ?

На старте сезона почти каждый матч «Челси» выходит «верховым». В прошлом туре команда Хаби Алонсо уступила в дерби «Арсеналу» (1:2) и потерпела первое поражение. На этой неделе «Челси» повеселил публику в Кубке английской лиги — обыграл «Лидс» с теннисным счётом 6:3. «Халл Сити» набрал семь очков из девяти возможных и оказался на третьем месте в таблице чемпионата Англии. Будет ли первое поражение команды? Или она снова не уступит?

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✅ 🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ — 3:2 Б

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли избежать массовых стычек?

Достаточно рядовой матч КХЛ приобрёл новый сюжет, который, вероятнее всего, станет одним из основных в грядущей встрече. Команды сошлись в конце августа в финальной игре предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», и она была омрачена страшной травмой защитника минчан Николя Мелоша в ходе драки с форвардом москвичей Андреем Никоновым. Хоккеист российского «Динамо» позже даже приносил извинения, но, скорее всего, белорусская команда так просто не забудет этого. Тем более Мелош выбыл на длительный срок. Получится ли у судей сдержать напор хоккеистов с обеих сторон?

✅ 🏒 17:00: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ — 8:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов увидят зрители?

Обе команды приучили нас к несколько бесшабашному и крайне атакующему хоккею, но на старте нынешнего сезона что москвичи, что череповчане стараются найти больше баланса между нападением и защитой. Тем не менее в очной встрече может произойти всё что угодно. К тому же в товарищеском матче в середине августа команды оформили аж 10 шайб. Продолжится ли их голевая феерия?

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✅ 🏎 17:00: Формула-1, этап 14, Гран-при Испании, квалификация — поул за Норрисом

💬 Заезды с текстовой трансляцией

Интрига: не повлияют ли аварии на исход квалификации?

Автодром «Мадринг» впервые принимает этап Формулы-1. Перед стартом гоночного уикенда все опасались многочисленных аварий на уличной трассе почти без зон вылета, но по факту за две пятничные практики машину разбил только Арвид Линдблад. Однако в квалификации всем предстоит рисковать как никогда в борьбе за решающие доли секунды – так, может, чья-то ошибка невольно повлияет на исход сессии, помешав кому-то из фаворитов? С этими самыми фаворитами, к слову, не совсем понятно: «Мерседес» и «Феррари» рядом, плюс мы не смогли из-за технических проблем оценить потенциал Норриса. Опять же, за ночь после пятницы можно ждать прорывов при работе с настройками. В общем, всё непредсказуемо.

✅ 🏐 17:00: Франция — Турция, чемпионат Европы, мужчины, группа D, 2-й тур — 3:0

Интрига: проверка для «трёхцветных»

Франция начала турнир с победы над Швейцарией, но эти 3:0 вышли очень натужными. У скромных швейцарцев даже были сетболы. В общем, если команда Андреа Джани хочет побороться за медали — нужно прибавлять. И Турция — хорошая проверка. Тем более что у команды Слободана Ковача уже есть в пассиве поражение от Германии. Этот матч турки хорошо начали, однако с каждым сетом ошибались всё больше. Беда этой сборной — нет глубины состава. Но мотивация во встрече с французами точно будет зашкаливать.

✅ ⚽️ 18:15: «Страсбург» — «Монако», Лига 1, 4-й тур — 1:1

Интрига: сохранит ли «Монако» первое место по итогам тура?

«Монако» отлично стартовал в новом сезоне — три победы в трёх матчах Лиги 1, первое место в таблице. Более того, монегаски переиграли в прошлом туре «ПСЖ» (2:1) в столице Франции. Они пропустили первыми, но организовали камбэк. «Страсбург» начал с поражения, однако потом одержал две победы подряд и поднялся на шестую строчку в таблице. Так что соперник у «Монако» не самый простой. К тому же монегаски уступили ему два раза подряд

✅ ⚽️ 18:30: «Динамо» Москва — «Оренбург», РПЛ, 8-й тур — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» одержит ещё одну победу?

Команда Сандро Шварца одержала четыре победы подряд во всех турнирах. В прошлом туре РПЛ бело-голубые организовали камбэк в дерби со «Спартаком» — превратили 0:1 в 2:1 ещё до свистка на перерыв. Итог: «Динамо» поднялось на третье место в таблице. У «Оренбурга» своя серия — пять ничьих в РПЛ. Девятое место, но с отрывом от зоны стыков всего в два очка. «Оренбург» четыре раза обыгрывал «Динамо» в РПЛ, однако ни разу не победил в пяти прошлых встречах.

✅ ⚽️ 19:00: «Лацио» — «Милан», Серия А, 4-й тур — 2:2

Интрига: «Милан» остановит «Лацио»?

Кто бы мог подумать, что «Лацио» с Дженнаро Гаттузо не потеряет ни одного очка по итогам трёх первых туров? Да, по-настоящему топовых соперников ещё не было, но результат всё равно впечатляет. «Лацио» побеждал во всех случаях с разницей в один мяч. «Милан» одержал две победы, после чего поделил очки с «Ювентусом» (1:1). В последнее время «Лацио» стал для красно-чёрных непростым соперником. «Милан» трижды проиграл в четырёх предыдущих встречах.

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✅ ⚽️ 20:45: ЦСКА — «Рубин», РПЛ, 8-й тур — 1:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА и «Рубин» снова поделят очки?

ЦСКА ни разу не проиграл в нынешнем сезоне РПЛ, а «Рубин» потерпел всего три поражения в 2026 году (речь о чемпионате России). Московская команда оказалась на втором месте в таблице, казанская — на восьмом. Важная деталь: соперники четыре раза сыграли вничью в пяти предыдущих очных встречах. Если учитывать все факторы, можно предположить, что соперники снова поделят очки. Однако этого всего лишь догадка, на деле может быть что угодно, как бы банально это ни звучало.

✅ 🏀 21:00: Испания — США, чемпионат мира, женщины, 1/2 финала — 66:76

Интрига: есть ли шансы остановить американок?

Сборная США является не только действующим чемпионом мира, но и четыре раза кряду побеждала в турнире. Главная цель американок понятна, однако осталось сначала одолеть Испанию. Команда из Европы не хватает звёзд с неба, но, видимо, поймала кураж, ведь испанки разгромно обыграли Австралию — серьёзного оппонента. США уже в финале или не всё так просто?

✅ ⚽️ 22:00: «Сандерленд» — «Арсенал», АПЛ, 4-й тур — 0:2

Интрига: «Арсенал» продлит победную серию?

Действующий чемпион Англии пока безошибочен на старте сезона — пять побед в пяти матчах во всех турнирах. Правда, в трёх предыдущих случаях лондонская команда выигрывала с разницей в один мяч. «Сандерленд» набрал четыре очка в трёх турах — 12-е место в таблице. «Арсенал» одолел соперника четыре раза в пяти прошлых матчах. Такая статистика намекает на то, что команда Микеля Артеты снова наберёт три очка. Или всё будет по-другому?

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✅ ⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано», Ла Лига, 5-й тур — 4:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли ещё одна ничья?

«Реал» в прошлом туре впервые уступил после камбэка Жозе Моуринью. Мадридская команда ни разу не забила «Бетису» (0:1), а перед этим трижды победила в чемпионате Испании. Плюс на этой неделе «Реал» успешно стартовал в Лиге чемпионов — одолел дома «Интер» (2:1). А вот «Райо Вальекано» одержал всего одну победу в четырёх турах чемпионата Испании. Любопытно, что соперники трижды сыграли вничью в пяти прошлых матчах, но в двух других случаях побеждал «Реал».

✅ 🏆🎾 23:00: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), US Open, финал — 4:6, 7:6, 2:6

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто заберёт трофей US Open: Соболенко или Рыбакина?

Нынешняя и будущая первые ракетки мира сойдутся в финале женского US Open – 2026! Действующая чемпионка турнира Арина Соболенко будет отстаивать трофей перед Еленой Рыбакиной. Счёт в их противостоянии – 10-7 в пользу белоруски.