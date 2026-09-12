Главное перерождение в АПЛ. Капитан «Арсенала» уже с запасом перекрыл прошлый сезон!

Тяжело не заметить прогресс Эдегора – капитан «Арсенала» сейчас в огне. Стабильно забивает и оказывается полезен на разных стадиях игры. Во многом благодаря ему у лондонцев на старте сезона пять побед в пяти матчах.

«Арсенал» и в прошлом сезоне добивался шикарных результатов – финал Лиги чемпионов и победа в АПЛ. Только вот у Эдегора не было основной роли в этом успехе. Если несколько лет назад он оставался действительно ключевым футболистом в команде, то в чемпионском сезоне появился в основе лишь в 16 из 38 туров (1371 минута из 3420 возможных). Причиной тому во многом оказывались травмы. Хотя, даже когда норвежец выходил в старте несколько туров подряд, у него не было прежнего влияния на команду.

В этом сезоне всё вернулось.

Уже в матче за Суперкубок мы увидели словно перезапустившегося Эдегора. Хотя из-за ЧМ-2026 у него было не так много времени на отдых. Однако во встрече с «Сити» он стал лучшим в «Арсенале» по точности передач (94,8%), касаниям мяча (74), успешным обводкам (3) и возвратам мяча (9). Бонусом шёл издевательский гол, когда полузащитник на ложном замахе уложил Доннарумму, а затем легонько покатил мяч в противоположный угол.

Гол Эдегора в ворота «Сити» Фото: Carl Recine/Getty Images

После Суперкубка Эдегор продолжил забивать в чемпионате. Сначала отличился во встрече с «Ковентри», а затем положил победный в ворота «Челси». Многие обратили внимание на изящный пропуск мяча от Хаверца, однако интереснее другое. Этот гол оказался практически копией того, что был забит им же в Суперкубке 20 днями ранее. Весьма похоже, что такие забегания в штрафную под передачу низом стали заготовленной на тренировках комбинацией. Главный тренер «Арсенала» в свежих интервью давал понять, что роль капитана немного изменилась – он стал чаще заходить в опасные зоны.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Нам нужны именно такие игроки, как Эдегор. С таким менталитетом, способные решить исход матча, действующие с характером. Если какой-то эпизод не складывается, он не останавливается, а продолжает снова и снова, не боится идти на риск. В последних играх Эдегор гораздо чаще оказывается на опасных позициях. Чувствуется, что он обрёл уверенность и знает – мяч может оказаться в сетке. Стал ли Эдегор другим человеком? Прежде всего важно, чтобы он оставался в строю, ведь в прошлом году он много пропустил из-за травм. В его игре появился особый драйв, изменилось и взаимодействие с партнёрами – это помогает. Теперь он может действовать на разных участках поля, особенно в фазе атаки».

Было бы неправильно сводить к голам всю статью об Эдегоре. Если смотреть его матчи, то он в целом выделяется. Особенно понравилось, как в том же дерби норвежец обыграл Риса Джеймса, перекинув через него мяч. Это впечатляло, потому что защитник «Челси» – весьма цепкий и мало кому позволяет делать с собой такое. Однако сейчас Эдегор на кураже и словно плывёт по полю.

Мы на «Чемпионате» ещё в начале недели сошлись на том, что нужен отдельный текст про перерождение полузащитника «Арсенала». И что произошло в середине недели? Лондонцы поехали на выезд к «Наполи». Само собой, команда Аллегри не стеснялась играть от обороны. Гости много атаковали, но приходилось пробиваться через два кордона защиты. «Арсенал» нанёс 26 ударов, однако вы уже знаете, за кем остался единственный гол во встрече. У Эдегора получился идеальный по точности удар – мяч зашёл в ворота от штанги.

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В прошлом сезоне Эдегор провёл 36 матчей во всех турнирах и забил лишь один раз. В этом сезоне у полузащитника четыре гола в пяти встречах. Только «Астон Вилла» не пропустила от Эдегора во 2-м туре.

Полузащитнику сейчас 27 лет – самый пик карьеры, когда уже есть опыт, но ещё не сказывается возраст. Однако, что ещё важнее, у Мартина отличные партнёры по команде. И в этом плане отдельно хочется отметить даже не Цолиса, который сделал два ассиста на капитана, а Хаверца. Немец хоть и выходит в центре нападения, но, по сути, не совсем бомбардир, а тот, кто создаёт пространство для партнёров, уводя за собой защитников. Так Эдегору проще реализовывать себя.

Он играет за «Арсенал» с 2021 года и никогда не забивал больше 15 мячей за сезон АПЛ. Если удастся избежать травм, есть всё для преодоления этой отметки.