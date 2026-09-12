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Зенит — Локомотив, РПЛ, 12 сентября 2026: статистика Зенита, чемпионы РПЛ с 12 очками и меньше в первых семи матчах, ЦСКА, история

Какие у «Зенита» шансы на чемпионство? РПЛ брали даже после более провального старта
Кирилл Закатченко
Чемпионы РПЛ с 12 очками в первых семи матчах
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Команда Семака и сама знает, как выплывать после 12 очков в семи турах.

«Зенит» не лучшим образом начал новый сезон в Альфа-Банк РПЛ. Три поражения в семи турах — неожиданный результат для действующего чемпиона. Команда Сергея Семака набрала 12 очков. Самое время копнуть статистику. Изучили все случаи, когда клубы брали золотые медали РПЛ, после того как у них было 12 очков или меньше после семи туров.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

И надо сказать, что подобных историй было не так много. За точку отсчёта мы взяли 2001 год — дату основания РПЛ (изначально турнир назывался РФПЛ). В двух случаях чемпионами становились команды, набравшие 12 очков после семи первых матчей. И они сыграют друг с другом сегодня, 12 сентября. А ЦСКА взял золото с ещё более печальным стартом, нежели у «Локо» и «Зенита».

СезонЧемпионОчки после семи матчей
2001«Спартак»14
2002«Локомотив»19
2003ЦСКА18
2004«Локомотив»12
2005ЦСКА11
2006ЦСКА13
2007«Зенит»14
2008«Рубин»21
2009«Рубин»14
2010«Зенит»15
2011/2012«Зенит»14
2012/2013ЦСКА15
2013/2014ЦСКА17
2014/2015«Зенит»21
2015/2016ЦСКА21
2016/2017«Спартак»19
2017/2018«Локомотив»16
2018/2019«Зенит»19
2019/2020«Зенит»14
2020/2021«Зенит»16
2021/2022«Зенит»17
2022/2023«Зенит»17
2023/2024«Зенит»14
2024/2025«Краснодар»15
2025/2026«Зенит»12

«Локомотив», сезон-2004

В 2004 году «Локомотив» во второй раз в истории стал чемпионом России. Команда Юрия Сёмина ударно начала турнир — разнесла в Москве «Шинник» (3:0). Счёт открыл Марат Измайлов, после чего Дмитрий Сычёв сделал дубль. Наверное, сейчас болельщикам «Локомотива» в глаз попала ностальгия. Далее столичный клуб выдал серию из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Амкаром» (0:0), «Торпедо» (1:1) и «Рубином» (0:0), за которыми последовало поражение во встрече с ФК «Москва» (0:1). Четыре матча подряд без голов — тогда вряд ли казалось, что это статистика будущего чемпиона.

2004 год. «Локомотив» празднует гол

2004 год. «Локомотив» празднует гол

Фото: ФК «Локомотив»

Но «Локомотив» пришёл в себя. Руслан Пименов принёс команде победу во встрече с «Сатурном» (2:1), а Дмитрий Хохлов — в дерби с ЦСКА (1:0). И вот, пожалуйста, 12 очков после семи матчей. Такая же статистика, как сейчас у «Зенита». Только вот «Локомотив», в отличие от команды Семака, проиграл всего один раз. После 5-го тура столичный клуб занимал девятое место в таблице, после 7-го — четвёртое. Любопытно, что «Локо» поднялся на первую строчку только после 19-го тура, однако его сразу же оттуда сбросили.

Ключевым отрезком стал финиш чемпионата. Команда Сёмина мощно накатила — шесть побед в семи заключительных турах. Только «Рубин» отобрал очки у будущего чемпиона (0:0). «Локомотив» снова возглавил таблицу после 29-го тура, а затем одолел «Шинник» (2:0) в Ярославле и гарантировал себе золотые медали. «Торпедо» возглавляло таблицу на протяжении большей части первого круга, далее роль лидера на себя брали «Зенит» и ЦСКА, однако золото досталось другой команде. Армейцы отстали от чемпиона всего на одно очко.

Изучаем:
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ЦСКА, сезон-2005

2005 год — крайне успешный в истории ЦСКА. Выиграли Кубок УЕФА, стали чемпионами России и добавили к этому победу в национальном Кубке. Но старт в РПЛ сложился для команды Валерия Газзаева неудачно. Календарь ЦСКА в том чемпионате — ад для перфекциониста. Матчи с участием команды переносились из-за успешного выступления в Кубке УЕФА. В итоге команда Газзаева отыграла первые пять туров, как положено, а дальше было интереснее. 5-й, 9-й, 11-й, 8-й, 12-й, 7-й, 13-й — такой была последовательность туров для будущего чемпиона.

2005 год. ЦСКА отмечает чемпионство

2005 год. ЦСКА отмечает чемпионство

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА одержал только три победы в первых семи матчах чемпионата и набрал всего лишь 11 очков. Если команда Газзаева забивала, то обязательно выигрывала. Именно так было во встречах с «Тереком» (3:0), «Крыльями Советов» (5:0) и «Спартаком» (3:1). А вот в других четырёх матчах ЦСКА не забил ни разу. Нулевые ничьи с «Томью» и «Локомотивом» плюс поражения во встречах с «Зенитом» (0:1) и «Рубином» (0:1). Грустная картина для болельщиков ЦСКА.

Но за весь оставшийся чемпионат команда проиграла всего два раза. ЦСКА завершил турнир серией из 13 матчей без поражений (девять побед, четыре ничьих) и стал чемпионом России. «Спартак» и «Локомотив» остались позади — каждый из этих клубов отстал на шесть очков. Кстати, именно «Локо» долго возглавлял таблицу, однако ЦСКА стал лидером после 26-го тура и остался на первой строчке вплоть до окончания турнира.

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«Зенит», сезон-2025/2026

Самый свежий пример. Год назад «Зенит» был в той же ситуации — 12 очков после семи туров. Клуб из Санкт-Петербурга одолел «Ростов» (2:1), а затем его накрыла серия из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2) плюс поражение в игре с «Ахматом» (0:1). После этого «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и справился с «Нижним Новгородом» (2:0). В прошлом сезоне команда Семака проиграла всего два раза, а в нынешнем — уже три.

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Повторит ли «Зенит» трюк из прошлого сезона?

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Любопытно, что «Зенит» впервые возглавил таблицу только после 25-го тура, однако спустя несколько дней опустился на второе место. Следующее восхождение состоялось за тур до финиша — помог «Краснодар», который уступил московскому «Динамо» (1:2). В заключительном матче «Зенит» справился с «Ростовом» (1:0) и гарантировал себе очередной чемпионский титул. Он завершил турнир серией из 10 встреч без поражений и одержал на этом отрезке восемь побед.

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