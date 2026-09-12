Какие у «Зенита» шансы на чемпионство? РПЛ брали даже после более провального старта

«Зенит» не лучшим образом начал новый сезон в Альфа-Банк РПЛ. Три поражения в семи турах — неожиданный результат для действующего чемпиона. Команда Сергея Семака набрала 12 очков. Самое время копнуть статистику. Изучили все случаи, когда клубы брали золотые медали РПЛ, после того как у них было 12 очков или меньше после семи туров.
И надо сказать, что подобных историй было не так много. За точку отсчёта мы взяли 2001 год — дату основания РПЛ (изначально турнир назывался РФПЛ). В двух случаях чемпионами становились команды, набравшие 12 очков после семи первых матчей. И они сыграют друг с другом сегодня, 12 сентября. А ЦСКА взял золото с ещё более печальным стартом, нежели у «Локо» и «Зенита».
|Сезон
|Чемпион
|Очки после семи матчей
|2001
|«Спартак»
|14
|2002
|«Локомотив»
|19
|2003
|ЦСКА
|18
|2004
|«Локомотив»
|12
|2005
|ЦСКА
|11
|2006
|ЦСКА
|13
|2007
|«Зенит»
|14
|2008
|«Рубин»
|21
|2009
|«Рубин»
|14
|2010
|«Зенит»
|15
|2011/2012
|«Зенит»
|14
|2012/2013
|ЦСКА
|15
|2013/2014
|ЦСКА
|17
|2014/2015
|«Зенит»
|21
|2015/2016
|ЦСКА
|21
|2016/2017
|«Спартак»
|19
|2017/2018
|«Локомотив»
|16
|2018/2019
|«Зенит»
|19
|2019/2020
|«Зенит»
|14
|2020/2021
|«Зенит»
|16
|2021/2022
|«Зенит»
|17
|2022/2023
|«Зенит»
|17
|2023/2024
|«Зенит»
|14
|2024/2025
|«Краснодар»
|15
|2025/2026
|«Зенит»
|12
«Локомотив», сезон-2004
В 2004 году «Локомотив» во второй раз в истории стал чемпионом России. Команда Юрия Сёмина ударно начала турнир — разнесла в Москве «Шинник» (3:0). Счёт открыл Марат Измайлов, после чего Дмитрий Сычёв сделал дубль. Наверное, сейчас болельщикам «Локомотива» в глаз попала ностальгия. Далее столичный клуб выдал серию из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Амкаром» (0:0), «Торпедо» (1:1) и «Рубином» (0:0), за которыми последовало поражение во встрече с ФК «Москва» (0:1). Четыре матча подряд без голов — тогда вряд ли казалось, что это статистика будущего чемпиона.
2004 год. «Локомотив» празднует гол
Фото: ФК «Локомотив»
Но «Локомотив» пришёл в себя. Руслан Пименов принёс команде победу во встрече с «Сатурном» (2:1), а Дмитрий Хохлов — в дерби с ЦСКА (1:0). И вот, пожалуйста, 12 очков после семи матчей. Такая же статистика, как сейчас у «Зенита». Только вот «Локомотив», в отличие от команды Семака, проиграл всего один раз. После 5-го тура столичный клуб занимал девятое место в таблице, после 7-го — четвёртое. Любопытно, что «Локо» поднялся на первую строчку только после 19-го тура, однако его сразу же оттуда сбросили.
Ключевым отрезком стал финиш чемпионата. Команда Сёмина мощно накатила — шесть побед в семи заключительных турах. Только «Рубин» отобрал очки у будущего чемпиона (0:0). «Локомотив» снова возглавил таблицу после 29-го тура, а затем одолел «Шинник» (2:0) в Ярославле и гарантировал себе золотые медали. «Торпедо» возглавляло таблицу на протяжении большей части первого круга, далее роль лидера на себя брали «Зенит» и ЦСКА, однако золото досталось другой команде. Армейцы отстали от чемпиона всего на одно очко.
ЦСКА, сезон-2005
2005 год — крайне успешный в истории ЦСКА. Выиграли Кубок УЕФА, стали чемпионами России и добавили к этому победу в национальном Кубке. Но старт в РПЛ сложился для команды Валерия Газзаева неудачно. Календарь ЦСКА в том чемпионате — ад для перфекциониста. Матчи с участием команды переносились из-за успешного выступления в Кубке УЕФА. В итоге команда Газзаева отыграла первые пять туров, как положено, а дальше было интереснее. 5-й, 9-й, 11-й, 8-й, 12-й, 7-й, 13-й — такой была последовательность туров для будущего чемпиона.
2005 год. ЦСКА отмечает чемпионство
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА одержал только три победы в первых семи матчах чемпионата и набрал всего лишь 11 очков. Если команда Газзаева забивала, то обязательно выигрывала. Именно так было во встречах с «Тереком» (3:0), «Крыльями Советов» (5:0) и «Спартаком» (3:1). А вот в других четырёх матчах ЦСКА не забил ни разу. Нулевые ничьи с «Томью» и «Локомотивом» плюс поражения во встречах с «Зенитом» (0:1) и «Рубином» (0:1). Грустная картина для болельщиков ЦСКА.
Но за весь оставшийся чемпионат команда проиграла всего два раза. ЦСКА завершил турнир серией из 13 матчей без поражений (девять побед, четыре ничьих) и стал чемпионом России. «Спартак» и «Локомотив» остались позади — каждый из этих клубов отстал на шесть очков. Кстати, именно «Локо» долго возглавлял таблицу, однако ЦСКА стал лидером после 26-го тура и остался на первой строчке вплоть до окончания турнира.
«Зенит», сезон-2025/2026
Самый свежий пример. Год назад «Зенит» был в той же ситуации — 12 очков после семи туров. Клуб из Санкт-Петербурга одолел «Ростов» (2:1), а затем его накрыла серия из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2) плюс поражение в игре с «Ахматом» (0:1). После этого «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и справился с «Нижним Новгородом» (2:0). В прошлом сезоне команда Семака проиграла всего два раза, а в нынешнем — уже три.
Повторит ли «Зенит» трюк из прошлого сезона?
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Любопытно, что «Зенит» впервые возглавил таблицу только после 25-го тура, однако спустя несколько дней опустился на второе место. Следующее восхождение состоялось за тур до финиша — помог «Краснодар», который уступил московскому «Динамо» (1:2). В заключительном матче «Зенит» справился с «Ростовом» (1:0) и гарантировал себе очередной чемпионский титул. Он завершил турнир серией из 10 встреч без поражений и одержал на этом отрезке восемь побед.