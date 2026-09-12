Какие у «Зенита» шансы на чемпионство? РПЛ брали даже после более провального старта

«Зенит» не лучшим образом начал новый сезон в Альфа-Банк РПЛ. Три поражения в семи турах — неожиданный результат для действующего чемпиона. Команда Сергея Семака набрала 12 очков. Самое время копнуть статистику. Изучили все случаи, когда клубы брали золотые медали РПЛ, после того как у них было 12 очков или меньше после семи туров.

И надо сказать, что подобных историй было не так много. За точку отсчёта мы взяли 2001 год — дату основания РПЛ (изначально турнир назывался РФПЛ). В двух случаях чемпионами становились команды, набравшие 12 очков после семи первых матчей. И они сыграют друг с другом сегодня, 12 сентября. А ЦСКА взял золото с ещё более печальным стартом, нежели у «Локо» и «Зенита».

Сезон Чемпион Очки после семи матчей 2001 «Спартак» 14 2002 «Локомотив» 19 2003 ЦСКА 18 2004 «Локомотив» 12 2005 ЦСКА 11 2006 ЦСКА 13 2007 «Зенит» 14 2008 «Рубин» 21 2009 «Рубин» 14 2010 «Зенит» 15 2011/2012 «Зенит» 14 2012/2013 ЦСКА 15 2013/2014 ЦСКА 17 2014/2015 «Зенит» 21 2015/2016 ЦСКА 21 2016/2017 «Спартак» 19 2017/2018 «Локомотив» 16 2018/2019 «Зенит» 19 2019/2020 «Зенит» 14 2020/2021 «Зенит» 16 2021/2022 «Зенит» 17 2022/2023 «Зенит» 17 2023/2024 «Зенит» 14 2024/2025 «Краснодар» 15 2025/2026 «Зенит» 12

«Локомотив», сезон-2004

В 2004 году «Локомотив» во второй раз в истории стал чемпионом России. Команда Юрия Сёмина ударно начала турнир — разнесла в Москве «Шинник» (3:0). Счёт открыл Марат Измайлов, после чего Дмитрий Сычёв сделал дубль. Наверное, сейчас болельщикам «Локомотива» в глаз попала ностальгия. Далее столичный клуб выдал серию из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Амкаром» (0:0), «Торпедо» (1:1) и «Рубином» (0:0), за которыми последовало поражение во встрече с ФК «Москва» (0:1). Четыре матча подряд без голов — тогда вряд ли казалось, что это статистика будущего чемпиона.

2004 год. «Локомотив» празднует гол Фото: ФК «Локомотив»

Но «Локомотив» пришёл в себя. Руслан Пименов принёс команде победу во встрече с «Сатурном» (2:1), а Дмитрий Хохлов — в дерби с ЦСКА (1:0). И вот, пожалуйста, 12 очков после семи матчей. Такая же статистика, как сейчас у «Зенита». Только вот «Локомотив», в отличие от команды Семака, проиграл всего один раз. После 5-го тура столичный клуб занимал девятое место в таблице, после 7-го — четвёртое. Любопытно, что «Локо» поднялся на первую строчку только после 19-го тура, однако его сразу же оттуда сбросили.

Ключевым отрезком стал финиш чемпионата. Команда Сёмина мощно накатила — шесть побед в семи заключительных турах. Только «Рубин» отобрал очки у будущего чемпиона (0:0). «Локомотив» снова возглавил таблицу после 29-го тура, а затем одолел «Шинник» (2:0) в Ярославле и гарантировал себе золотые медали. «Торпедо» возглавляло таблицу на протяжении большей части первого круга, далее роль лидера на себя брали «Зенит» и ЦСКА, однако золото досталось другой команде. Армейцы отстали от чемпиона всего на одно очко.

ЦСКА, сезон-2005

2005 год — крайне успешный в истории ЦСКА. Выиграли Кубок УЕФА, стали чемпионами России и добавили к этому победу в национальном Кубке. Но старт в РПЛ сложился для команды Валерия Газзаева неудачно. Календарь ЦСКА в том чемпионате — ад для перфекциониста. Матчи с участием команды переносились из-за успешного выступления в Кубке УЕФА. В итоге команда Газзаева отыграла первые пять туров, как положено, а дальше было интереснее. 5-й, 9-й, 11-й, 8-й, 12-й, 7-й, 13-й — такой была последовательность туров для будущего чемпиона.

2005 год. ЦСКА отмечает чемпионство Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА одержал только три победы в первых семи матчах чемпионата и набрал всего лишь 11 очков. Если команда Газзаева забивала, то обязательно выигрывала. Именно так было во встречах с «Тереком» (3:0), «Крыльями Советов» (5:0) и «Спартаком» (3:1). А вот в других четырёх матчах ЦСКА не забил ни разу. Нулевые ничьи с «Томью» и «Локомотивом» плюс поражения во встречах с «Зенитом» (0:1) и «Рубином» (0:1). Грустная картина для болельщиков ЦСКА.

Но за весь оставшийся чемпионат команда проиграла всего два раза. ЦСКА завершил турнир серией из 13 матчей без поражений (девять побед, четыре ничьих) и стал чемпионом России. «Спартак» и «Локомотив» остались позади — каждый из этих клубов отстал на шесть очков. Кстати, именно «Локо» долго возглавлял таблицу, однако ЦСКА стал лидером после 26-го тура и остался на первой строчке вплоть до окончания турнира.

«Зенит», сезон-2025/2026

Самый свежий пример. Год назад «Зенит» был в той же ситуации — 12 очков после семи туров. Клуб из Санкт-Петербурга одолел «Ростов» (2:1), а затем его накрыла серия из четырёх матчей без побед. Ничьи с «Рубином» (2:2), ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (2:2) плюс поражение в игре с «Ахматом» (0:1). После этого «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и справился с «Нижним Новгородом» (2:0). В прошлом сезоне команда Семака проиграла всего два раза, а в нынешнем — уже три.

Повторит ли «Зенит» трюк из прошлого сезона? Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Любопытно, что «Зенит» впервые возглавил таблицу только после 25-го тура, однако спустя несколько дней опустился на второе место. Следующее восхождение состоялось за тур до финиша — помог «Краснодар», который уступил московскому «Динамо» (1:2). В заключительном матче «Зенит» справился с «Ростовом» (1:0) и гарантировал себе очередной чемпионский титул. Он завершил турнир серией из 10 встреч без поражений и одержал на этом отрезке восемь побед.