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Трансферы РПЛ, лето-2026: кто главная потеря российского чемпионата — Батраков, Сперцян, Дзюба и другие, рейтинг, голосование

Главные потери РПЛ этим летом. Больше всего лидеров покинуло «Краснодар»
Анатолий Романов
Рейтинг: кто главная потеря российского чемпионата
Комментарии
Батраков или Сперцян? А может быть, Дзюба или кто-то другой — выбор за вами!

В России закрылось летнее трансферное окно. За эти три с третью месяца наш чемпионат не только приобрёл новых футболистов. Некоторые звёзды ушли из Премьер-Лиги: кто-то — за границу, а кто-то — в никуда. Кого из игроков вы считаете главной потерей? Принимайте участие в голосовании — мы отобрали для рейтинга топ-7 кандидатов!

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«Чемпионат» отобрал лучших игроков и предлагает вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главная потеря РПЛ в летнее трансферное окно
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Алексей Батраков, ушёл из «Локомотива»

«Локомотив» остался без своей молодой звезды, совершив рекордную продажу в своей истории. Клуб отпустил Батракова в турецкий «Галатасарай» за € 25 млн. Влияние Алексея на игру команды Михаила Галактионова невозможно было переоценить. В прошлом сезоне полузащитник совершил 22 результативных действия в 28 матчах РПЛ – забил 13 голов и отдал девять голевых пасов. Больше набрал только Эдуард Сперцян из «Краснодара». Подписать на место Батракова игрока с похожими качествами у «Локо» в летнее трансферное окно не получилось.

Батраков объяснил, что покинул «Локомотив» ради мечты играть в Лиге чемпионов. А Галактионов, признав, что заменить Алексея будет тяжело, так прокомментировал уход полузащитника: «Когда получил информацию, что договорились о трансфере Батракова, я позвал его к себе, мы хорошо пообщались. Пожелал ему удачи и сказал, что поддерживаю это решение. Клуб смог выручить хорошие деньги, и он может играть в хорошем клубе, в еврокубках. Мне как тренеру жаль терять такого игрока. Команда с ним тепло попрощалась».

Эдуард Сперцян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Эдуард Сперцян, ушёл из «Краснодара»

«Краснодар» потерял в межсезонье капитана команды и самого результативного игрока прошлого чемпионата. В 30 матчах Сперцян набрал 29 очков – забил 13 мячей и сделал 16 голевых передач. По данным Transfermarkt, Сергей Галицкий согласился продать воспитанника своего клуба в саудовский «Аль-Ахли» за € 21,9 млн. Интересно, что в «Краснодаре» решили не покупать новую «десятку» на замену Сперцяну, а стали наигрывать на этой позиции Никиту Кривцова. И тот превратился в одного из самых ярких игроков РПЛ, пока не получил травму.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, обратившись к Сперцяну перед трансфером, поддержал его решение поехать в Саудовскую Аравию: «Думаю, будет очень интересно. Мне их тренер очень нравится. Там точно хороший уровень. Будешь играть против Криштиану Роналду и других звёзд. Никого не слушай. Все говорят, что тебе нужно делать, но это твоя жизнь и твой выбор. Никто не может тебе советовать. Как ты решил, так и будет. Сейчас так, а через год, может, уедешь в Европу. У тебя очень интересная жизнь. Вернуться в «Краснодар» ты всегда успеешь. Это твой дом. Здесь тебе всегда рады».

Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Артём Дзюба, ушёл из «Акрона»

Лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России с июня находится в статусе свободного агента. Теоретически 38-летний нападающий ещё может подписать контракт с каким-то клубом после закрытия трансферного окна и сыграть в этом чемпионате, но пока всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру. Артёма, конечно, будет не хватать нашему футболу. Даже в прошлом сезоне Дзюба в своём солидном возрасте стал самым результативным игроком «Акрона»: и забил больше всех в команде (восемь голов), и ассистировал (пять голевых пасов). Заработал 13 очков в 26 матчах, а в стыках помог тольяттинцам спастись от вылета.

В августе Дзюба, комментируя для «Чемпионата» поиски нового клуба, признался: «Я спокоен за своё будущее, честно. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребятами, городом. Но больше в такие команды я не хочу — сделал своё дело, оставил «Акрон» в РПЛ и ушёл. Больше не хочу мучиться, хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов. Многим командам не хватает хорошего нападающего, который может скидывать, собирать мячи».

Виктор Са
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Виктор Са, ушёл из «Краснодара»

Виктор Са провёл замечательные два с половиной года в «Краснодаре», был одной из ключевых фигур команды Мурада Мусаева в «золотом» сезоне. Правда, прошедший чемпионат ему подпортила травма. Бразилец сыграл только 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В начале весны 32-летний вингер сломался и больше на поле не выходил. После этого Виктор не договорился с «Краснодаром» о продлении контракта, так что в июне получил статус свободного агента и вернулся домой – перебрался в «Сан-Паулу».

«Я восхищён Виктором Са. Это один из самых умных футболистов, с которыми я работал. Всё, что касается прессинга, обороны, он постоянно анализирует ситуацию. Человек максимально профессионален во всём. Даже если его не выпускаешь с первых минут, он выходит и максимально работает», — говорил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев про бразильца в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Диего Коста
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Диего Коста, ушёл из «Краснодара»

Пожалуй, самая удивительная история с отъездом из российского чемпионата звезды последних лет. В предыдущие два сезона Диего Коста, перейдя из «Сан-Паулу», были лидером обороны «Краснодара». Внёс большой вклад в завоевание чемпионского титула. Однако в межсезонье Мурад Мусаев почему-то поменял своё отношение к бразильцу. С первых матчей Коста присел на скамейку, а основной стала пара центральных защитников Жубал – Витор Тормена. В результате Коста захотел сменить команду, более того, начал плохо влиять на атмосферу в «Краснодаре». Его отдали греческому ПАОКу в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 8 млн.

Главный тренер «Краснодара» так комментировал перевод Косты в запас: «На сборах он начал тренироваться на две недели позже всех из-за определённых медицинских моментов. Готовность Диего, по нашему мнению, оставляет желать лучшего. Жубал хорошо провёл концовку прошлого сезона. Сейчас он начал тренироваться раньше. Вопрос конкуренции».

Муми Нгамалё
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Муми Нгамалё, ушёл из «Динамо»

Нгамалё выдал приличные четыре года в РПЛ. Весной он вообще был одной из самых ярких фигур в «Динамо» Ролана Гусева, когда работал на новый контракт с московским клубом. Набрал 1+1 в матчах с «Крыльями Советов» и «Акроном», забил «Сочи». Тем не менее клуб не договорился с 32-летним вингером о продлении соглашения. Камерунец покинул «Динамо» в статусе свободного агента. И в нашем чемпионате Муми не остался – перешёл в кипрский «Пафос», участвовавший в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Так что мы уже не услышим от Георгия Черданцева его протяжное: «Нгамалёёё!»

Гусев рассказывал, как помог камерунскому вингеру снова засверкать в РПЛ: «Я знаю Нгамалё, знаю его характер, качества. Этот человек требует к себе определённого внимания. Его надо мотивировать через индивидуальные беседы, он хочет слышать понимание от тренера. Есть игроки, которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, они закрываются, а достать их потом тяжело. Муми надо показывать теории, направлять в каждой игре».

Мохаммад Мохеби / Далер Кузяев / Джованни Гонсалес
Фото: «Чемпионат»
7 место

Главная потеря РПЛ — другой игрок

Если вы считаете, что главной потерей клубов РПЛ стал кто-то другой, то голосуйте за этот вариант. Российский чемпионат снова покинул, например, ещё один экс-игрок сборной России Далер Кузяев. Потеря? Безусловно! Пусть даже его последний сезон в «Рубине» не впечатлил. «Краснодар» отпустил закрывавшего правый фланг обороны Джованни Гонсалеса в Аргентину, «Зенит» – основного защитника сборной Словении Ванью Дркушича в топ-лигу («Эспаньол» из Ла Лиги), а «Спартак» – когда-то самого дорогого игрока в своей истории Ливая Гарсию – в Грецию. Впрочем, имеет значение не только статус футболиста в лиге, но и то, насколько важен он был конкретно для своей команды, как влиял на её игру. Из «Ростова» ушёл участник ЧМ-2026 Мохаммад Мохеби, из «Оренбурга» – яркий дриблёр Эмирджан Гюрлюк, из махачкалинского «Динамо» – лидер обороны Джемал Табидзе. Найти им адекватную замену для середняков/аутсайдеров было непростой задачей.

Тео Бонгонда
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Тео Бонгонда, ушёл из «Спартака»

Возможно, вас удивит включение Бонгонда в рейтинг. Последний год в «Спартаке» – потерянное время для полузащитника сборной ДР Конго и участника ЧМ-2026. Из-за травмы он сыграл всего шесть матчей в РПЛ и Кубке России, остался без результативных действий. Но с точки зрения индивидуального мастерства Тео был одним из самых качественных легионеров нашего чемпионата. И, между прочим, лучшим бомбардиром «Спартака» с семью голами в сезоне-2023/2024. На следующий год Бонгонда забил столько же и вошёл в топ-3 снайперов команды. Если бы не травма, он наверняка оставался бы ценной фигурой, а так ушёл свободным агентом в саудовский «Аль-Файсали».

«Очень счастлив, что играл за «Спартак». Да, последний год сложился не так, как я хотел, но я очень благодарен клубу за всё. Иметь возможность играть за такой большой клуб — привилегия. Большое им спасибо, я благодарен каждому, а теперь двигаюсь дальше», – сказал Бонгонда, отвечая для «Чемпионата» на вопрос о своём уходе из «Спартака».

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