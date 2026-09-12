Главные потери РПЛ этим летом. Больше всего лидеров покинуло «Краснодар»

В России закрылось летнее трансферное окно. За эти три с третью месяца наш чемпионат не только приобрёл новых футболистов. Некоторые звёзды ушли из Премьер-Лиги: кто-то — за границу, а кто-то — в никуда. Кого из игроков вы считаете главной потерей? Принимайте участие в голосовании — мы отобрали для рейтинга топ-7 кандидатов!
«Чемпионат» отобрал лучших игроков и предлагает вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, ушёл из «Локомотива»
«Локомотив» остался без своей молодой звезды, совершив рекордную продажу в своей истории. Клуб отпустил Батракова в турецкий «Галатасарай» за € 25 млн. Влияние Алексея на игру команды Михаила Галактионова невозможно было переоценить. В прошлом сезоне полузащитник совершил 22 результативных действия в 28 матчах РПЛ – забил 13 голов и отдал девять голевых пасов. Больше набрал только Эдуард Сперцян из «Краснодара». Подписать на место Батракова игрока с похожими качествами у «Локо» в летнее трансферное окно не получилось.
Батраков объяснил, что покинул «Локомотив» ради мечты играть в Лиге чемпионов. А Галактионов, признав, что заменить Алексея будет тяжело, так прокомментировал уход полузащитника: «Когда получил информацию, что договорились о трансфере Батракова, я позвал его к себе, мы хорошо пообщались. Пожелал ему удачи и сказал, что поддерживаю это решение. Клуб смог выручить хорошие деньги, и он может играть в хорошем клубе, в еврокубках. Мне как тренеру жаль терять такого игрока. Команда с ним тепло попрощалась».
Эдуард Сперцян, ушёл из «Краснодара»
«Краснодар» потерял в межсезонье капитана команды и самого результативного игрока прошлого чемпионата. В 30 матчах Сперцян набрал 29 очков – забил 13 мячей и сделал 16 голевых передач. По данным Transfermarkt, Сергей Галицкий согласился продать воспитанника своего клуба в саудовский «Аль-Ахли» за € 21,9 млн. Интересно, что в «Краснодаре» решили не покупать новую «десятку» на замену Сперцяну, а стали наигрывать на этой позиции Никиту Кривцова. И тот превратился в одного из самых ярких игроков РПЛ, пока не получил травму.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, обратившись к Сперцяну перед трансфером, поддержал его решение поехать в Саудовскую Аравию: «Думаю, будет очень интересно. Мне их тренер очень нравится. Там точно хороший уровень. Будешь играть против Криштиану Роналду и других звёзд. Никого не слушай. Все говорят, что тебе нужно делать, но это твоя жизнь и твой выбор. Никто не может тебе советовать. Как ты решил, так и будет. Сейчас так, а через год, может, уедешь в Европу. У тебя очень интересная жизнь. Вернуться в «Краснодар» ты всегда успеешь. Это твой дом. Здесь тебе всегда рады».
Артём Дзюба, ушёл из «Акрона»
Лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России с июня находится в статусе свободного агента. Теоретически 38-летний нападающий ещё может подписать контракт с каким-то клубом после закрытия трансферного окна и сыграть в этом чемпионате, но пока всё идёт к тому, что Дзюба завершит карьеру. Артёма, конечно, будет не хватать нашему футболу. Даже в прошлом сезоне Дзюба в своём солидном возрасте стал самым результативным игроком «Акрона»: и забил больше всех в команде (восемь голов), и ассистировал (пять голевых пасов). Заработал 13 очков в 26 матчах, а в стыках помог тольяттинцам спастись от вылета.
В августе Дзюба, комментируя для «Чемпионата» поиски нового клуба, признался: «Я спокоен за своё будущее, честно. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, я спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, познакомился с прекрасным Тедеевым, тренерским штабом, замечательными ребятами, городом. Но больше в такие команды я не хочу — сделал своё дело, оставил «Акрон» в РПЛ и ушёл. Больше не хочу мучиться, хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов. Многим командам не хватает хорошего нападающего, который может скидывать, собирать мячи».
Виктор Са, ушёл из «Краснодара»
Виктор Са провёл замечательные два с половиной года в «Краснодаре», был одной из ключевых фигур команды Мурада Мусаева в «золотом» сезоне. Правда, прошедший чемпионат ему подпортила травма. Бразилец сыграл только 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В начале весны 32-летний вингер сломался и больше на поле не выходил. После этого Виктор не договорился с «Краснодаром» о продлении контракта, так что в июне получил статус свободного агента и вернулся домой – перебрался в «Сан-Паулу».
«Я восхищён Виктором Са. Это один из самых умных футболистов, с которыми я работал. Всё, что касается прессинга, обороны, он постоянно анализирует ситуацию. Человек максимально профессионален во всём. Даже если его не выпускаешь с первых минут, он выходит и максимально работает», — говорил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев про бразильца в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Диего Коста, ушёл из «Краснодара»
Пожалуй, самая удивительная история с отъездом из российского чемпионата звезды последних лет. В предыдущие два сезона Диего Коста, перейдя из «Сан-Паулу», были лидером обороны «Краснодара». Внёс большой вклад в завоевание чемпионского титула. Однако в межсезонье Мурад Мусаев почему-то поменял своё отношение к бразильцу. С первых матчей Коста присел на скамейку, а основной стала пара центральных защитников Жубал – Витор Тормена. В результате Коста захотел сменить команду, более того, начал плохо влиять на атмосферу в «Краснодаре». Его отдали греческому ПАОКу в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 8 млн.
Главный тренер «Краснодара» так комментировал перевод Косты в запас: «На сборах он начал тренироваться на две недели позже всех из-за определённых медицинских моментов. Готовность Диего, по нашему мнению, оставляет желать лучшего. Жубал хорошо провёл концовку прошлого сезона. Сейчас он начал тренироваться раньше. Вопрос конкуренции».
Муми Нгамалё, ушёл из «Динамо»
Нгамалё выдал приличные четыре года в РПЛ. Весной он вообще был одной из самых ярких фигур в «Динамо» Ролана Гусева, когда работал на новый контракт с московским клубом. Набрал 1+1 в матчах с «Крыльями Советов» и «Акроном», забил «Сочи». Тем не менее клуб не договорился с 32-летним вингером о продлении соглашения. Камерунец покинул «Динамо» в статусе свободного агента. И в нашем чемпионате Муми не остался – перешёл в кипрский «Пафос», участвовавший в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Так что мы уже не услышим от Георгия Черданцева его протяжное: «Нгамалёёё!»
Гусев рассказывал, как помог камерунскому вингеру снова засверкать в РПЛ: «Я знаю Нгамалё, знаю его характер, качества. Этот человек требует к себе определённого внимания. Его надо мотивировать через индивидуальные беседы, он хочет слышать понимание от тренера. Есть игроки, которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, они закрываются, а достать их потом тяжело. Муми надо показывать теории, направлять в каждой игре».
Главная потеря РПЛ — другой игрок
Если вы считаете, что главной потерей клубов РПЛ стал кто-то другой, то голосуйте за этот вариант. Российский чемпионат снова покинул, например, ещё один экс-игрок сборной России Далер Кузяев. Потеря? Безусловно! Пусть даже его последний сезон в «Рубине» не впечатлил. «Краснодар» отпустил закрывавшего правый фланг обороны Джованни Гонсалеса в Аргентину, «Зенит» – основного защитника сборной Словении Ванью Дркушича в топ-лигу («Эспаньол» из Ла Лиги), а «Спартак» – когда-то самого дорогого игрока в своей истории Ливая Гарсию – в Грецию. Впрочем, имеет значение не только статус футболиста в лиге, но и то, насколько важен он был конкретно для своей команды, как влиял на её игру. Из «Ростова» ушёл участник ЧМ-2026 Мохаммад Мохеби, из «Оренбурга» – яркий дриблёр Эмирджан Гюрлюк, из махачкалинского «Динамо» – лидер обороны Джемал Табидзе. Найти им адекватную замену для середняков/аутсайдеров было непростой задачей.
Тео Бонгонда, ушёл из «Спартака»
Возможно, вас удивит включение Бонгонда в рейтинг. Последний год в «Спартаке» – потерянное время для полузащитника сборной ДР Конго и участника ЧМ-2026. Из-за травмы он сыграл всего шесть матчей в РПЛ и Кубке России, остался без результативных действий. Но с точки зрения индивидуального мастерства Тео был одним из самых качественных легионеров нашего чемпионата. И, между прочим, лучшим бомбардиром «Спартака» с семью голами в сезоне-2023/2024. На следующий год Бонгонда забил столько же и вошёл в топ-3 снайперов команды. Если бы не травма, он наверняка оставался бы ценной фигурой, а так ушёл свободным агентом в саудовский «Аль-Файсали».
«Очень счастлив, что играл за «Спартак». Да, последний год сложился не так, как я хотел, но я очень благодарен клубу за всё. Иметь возможность играть за такой большой клуб — привилегия. Большое им спасибо, я благодарен каждому, а теперь двигаюсь дальше», – сказал Бонгонда, отвечая для «Чемпионата» на вопрос о своём уходе из «Спартака».