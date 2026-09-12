Главные потери РПЛ этим летом. Больше всего лидеров покинуло «Краснодар»

Батраков или Сперцян? А может быть, Дзюба или кто-то другой — выбор за вами!

В России закрылось летнее трансферное окно. За эти три с третью месяца наш чемпионат не только приобрёл новых футболистов. Некоторые звёзды ушли из Премьер-Лиги: кто-то — за границу, а кто-то — в никуда. Кого из игроков вы считаете главной потерей? Принимайте участие в голосовании — мы отобрали для рейтинга топ-7 кандидатов!

«Чемпионат» отобрал лучших игроков и предлагает вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.