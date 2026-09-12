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Париж — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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Зенит — Локомотив — 2:1, обзор матча 8-го тура РПЛ, видео голов: Руденко, Андраде, Энрике, статистика, 12 сентября 2026

«Зенит» закамбэчил матч с «Локо»! Защитник чемпионов исправился за «привоз». Видео