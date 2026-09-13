Эти легионеры летом ушли из РПЛ в никуда. Новый шаг некоторых удивляет

Устроены трое из «Спартака» и «Краснодара». Всего в списке около десятка игроков, но кто-то до сих пор без клуба!

В летнее трансферное окно Альфа-Банк РПЛ покинула большая группа зарубежных футболистов. Но не на всех из них российским клубам удалось заработать – некоторые ушли свободными агентами. Возможно, эти игроки хотели бы остаться в нашем чемпионате, однако не договорились или вообще не получили предложений о продлении контракта. Где теперь экс-легионеры чемпионата России и кто подписал их бесплатно? Узнаете из этого текста.

Виктор Са, «Краснодар»

Бразильский вингер отыграл в РПЛ два с половиной года. Завоевал с «Краснодаром» чемпионский титул и доходил до финала Кубка России. А в прошлом сезоне взял серебро, проведя 22 матча и набрав 4+1. Виктор Са был ценной фигурой для главного тренера Мурада Мусаева, тем не менее краснодарский клуб не дал легионеру такой контракт, на который он рассчитывал. 32-летнего игрока больше устроило предложение «Сан-Паулу» – вингер вернулся домой. В чемпионате Бразилии сезона-2026 у Виктор Са четыре матча и одна голевая передача.

Олег Рябчук, «Спартак»

Олег Рябчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Молдавский левый защитник задержался в «Спартаке» на три года. Если в позапрошлом сезоне был твёрдым игроком стартового состава, то в прошлом, как правило, сидел на скамейке. Рябчук провёл всего 10 встреч в РПЛ, а с первых минут – лишь четыре. В московском клубе решили даже не обсуждать продление договора с легионером. Олег всё лето оставался свободным агентом, никак не мог найти новую команду. Но в начале сентября заключил трёхлетнее соглашение с «Андерлехтом». Ради того, чтобы попасть в топ-клуб Бельгии, стоило подождать. Впереди – дебют и борьба за место в основе.

Тео Бонгонда, «Спартак»

Участник ЧМ-2026 в составе сборной ДР Конго выдал два достаточно сильных сезона в «Спартаке» – в каждом из них забил по семь мячей в РПЛ (первый год даже завершил в статусе лучшего бомбардира). Однако прошлый сезон Бонгонда фактически потерял из-за травмы. Провёл всего четыре игры в чемпионате, ни разу не попал в основу и не совершил результативных действий. Вингеру ещё повезло, что о нём не забыли в сборной с такой статистикой. Неудивительно, что «Спартак» не предложил Тео продлить истекающий контракт. Бонгонда выбрал очень популярное в последнее время направление – отправился за деньгами в Саудовскую Аравию, в малоизвестный клуб «Аль-Фейсали». Команда – среди аутсайдеров, зато у самого конголезца уже два гола в пяти матчах.

Муми Нгамалё, «Динамо» Москва

Московское «Динамо» уже как-то непривычно видеть без Нгамалё – камерунец отыграл четыре года за бело-голубых. Летом у него закончился контракт, а на опцию продления Муми не наиграл. Провёл 21 матч в РПЛ, набрал 4+2. По словам гендиректора столичного клуба Павла Пивоварова, вингеру всё-таки предложили продлить соглашение, но, очевидно, не на тех условиях, на которые рассчитывал 32-летний игрок. Муми вышел на рынок – и отправился на Кипр. Он стал новичком «Пафоса», о котором многие в России впервые услышали год назад, когда эта команда пробилась в Лигу чемпионов под руководством Хуана Карлоса Карседо. Теперь киприоты с Нгамалё рубятся в Лиге конференций. У камерунца 1+1 в пяти встречах во всех турнирах.

Мохаммад Мохеби, «Ростов»

Мохаммад Мохеби Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Мохеби в течение трёх лет был ценной фигурой для «Ростова». В прошлом сезоне вингер не потряс результативностью, заработав 3+2 в 28 матчах РПЛ, зато сделал себе рекламу на ЧМ-2026 – забил классный гол в ворота Новой Зеландии. Иранец не стал продлевать истекший контракт с донским клубом. Казалось бы, на игрока такого уровня должен быть спрос в РПЛ. Тем не менее Мохаммад всё лето оставался без клуба, а в начале сентября неожиданно всплыл в Хорватии. Причём перешёл не в загребское «Динамо» или «Хайдук». Его подписала «Риека», занявшая четвёртое место в минувшем чемпионате.

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»

За три года в «Оренбурге» Гюрлюк запомнился дриблингом и креативностью. Не хватало турку разве что серьёзной статистики результативных действий. В прошлом сезоне РПЛ вингер забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в 24 матчах. Уральский клуб собирался продлить соглашение с Эмирджаном, но сам 22-летний игрок решил поискать другие варианты развития карьеры. В итоге вернулся в Турцию – заключил договор с амбициозным новичком элиты «Чорумом». В этом сезоне Гюрлюк поучаствовал пока только в двух матчах Суперлиги и не совершил результативных действий.

Джемал Табидзе, «Динамо» Махачкала

Джемал Табидзе Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» потеряло летом в лице Табидзе одного из лидеров обороны. В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 26 матчей и забил один гол в РПЛ. Гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов ещё в июне сказал, что пытался продлить контракт с грузином, отыгравшим за махачкалинцев два года. Но тот хотел лучших условий и договорился с другим клубом. Тем не менее только спустя полтора месяца Джемал перестал быть свободным агентом – перешёл в «Кайсериспор». Эта команда выбыла летом из Суперлиги, так что Табидзе «пылит» во втором турецком дивизионе.

Хуан Кастильо, «Нижний Новгород»

Хуан Кастильо Фото: ФК «Нижний Новгород»

Весной 23-летний колумбиец вылетел с нижегородской командой из РПЛ, а в июле клуб расторг контракт с легионером. Кастильо появлялся на поле по большим праздникам. В прошлом сезоне поучаствовал лишь в девяти встречах чемпионата (в стартовый состав попал четыре раза), результативных действий не совершил. Жалеть о расставании с левым защитником в Нижнем Новгороде точно не будут. Хуан вернулся на родину – стал новичком «Форталесы», из которой он и переезжал в российский чемпионат. После возвращения в Колумбию Кастильо пока не играл.

Яхья Аттийят-аллах, «Сочи»

У полуфиналиста ЧМ-2022 получилась странная карьера в «Сочи». Приехав спасать южан от вылета из РПЛ зимой 2024-го, Аттийят-аллах после неудачного завершения сезона не стал возвращаться в клуб и был отдан в аренду египетскому «Аль-Ахли». Год назад «Сочи» опять оказался в элите, и марокканец продолжил выступления в России. Но провёл в РПЛ всего восемь матчей, в которых отметился одним голевым пасом. Весной не выходил, только два раза попал в запас. Вроде как мешала травма, хотя ходили слухи про его нежелание жить в Сочи из-за атак беспилотников. В июле клуб и Яхья договорились о расторжении контракта. Левый защитник снова стал футболистом «Видада», который и продавал его сочинцам.

Кто по-прежнему находится без клуба: