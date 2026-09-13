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Леванте — Барселона, матч 5-го тур Ла Лиги, 13 сентября 2026, Хави Эспарт — биография, Ла Масия, сравнения с Филиппом Ламом

«Похож на Филиппа Лама». Как же Флик восхищён новым талантом «Барселоны»!
Александр Мулянов
Как же Флик восхищён новым талантом «Барселоны»!
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Хави Эспарт уже стабильно играет за первую команду. И совершил результативные действия!

«Барселона» — великолепна. Пять забитых мячей в четырёх матчах из пяти на старте сезона, сплошь разгромные победы. Потрясает не столько результат как таковой. Потрясает, как команда его добивается: «Барселона» побеждает в атакующем стиле, с доминацией. Со своими воспитанниками и с ограниченным бюджетом. Пока другие в это же время затаривают состав 100-миллионными Энцо, Савио и так далее, Ханси Флик просто передвигает Рафинью на роль форварда и гениально закрывает дефицитную позицию.

Испания — Ла Лига . 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Эспарт – 5'     0:2 Ямаль – 19'     0:3 Ямаль – 48'     1:3 Ромеро – 79'     2:3 Бруге – 88'     2:4 Адейеми – 90+3'    

Отдельная фишка немецкого тренера — собственный, уникальный почерк. Во-первых, сама команда демонстрирует рискованный футбол: настолько открыто, с высокой линией обороны играют единицы. Во-вторых, немец каждый сезон раскрывает абсолютно неожиданных персонажей: например, вспомните Херарда Мартина из позапрошлого сезона. Как он вообще попал в состав? Попал бы при другом тренере?

И таких примеров — минимум один стабильно на каждый сезон: в позапрошлом — упомянутый Мартин, в прошлом — Дро Фернандес, который, правда, недотерпел и ушёл зимой в «ПСЖ». В этом году — Хави Эспарт. Четыре встречи в стартовом составе, две голевые передачи, сплошь похвала — такого уверенного старта мало кто ждал.

Кстати, про Дро Фернандеса:
Ключевой талант «Барселоны» опять уходит в «ПСЖ»! Кто такой Дро Фернандес?
Ключевой талант «Барселоны» опять уходит в «ПСЖ»! Кто такой Дро Фернандес?

Знакомимся.

Впервые появился в прошлом году

Хави Эспарт Подробнее
Имя: Хави Эспарт
Дата рождения: 21 мая 2007 года (19 лет)
Страна: Испания
Позиция: крайний защитник, центральный полузащитник, опорник
Стоимость: € 5 млн (Transfermarkt)

На самом деле, Эспарт не то чтобы возник внезапно и вообще появился впервые даже не в этом сезоне. Давайте вспомним ноябрь-декабрь 2025-го: «Барса» испытывала локальный мини-кризис, команду мучили травмы, на правом фланге обороны прилично сдал Жюль Кунде. Эрик Гарсия — привычная подмена — уже наигрывался в центре полузащиты. Ханси нужен был ещё кто-то, и именно тогда его штаб впервые обратил внимание на таланта из академии.

Хави или, если произносить максимально правильно, по-каталански, по аналогии с Чави Эрнандесом, Чави Эспарт — 100-процентный барселонец: он родился здесь, прошёл всю клубную систему с восьми лет, на тот момент действующий победитель Юношеской лиги УЕФА, считался одним из главных талантов «Ла Масии». Хотя не то чтобы прям блистал: на обложке той победной «Барселоны» U19 были скорее Ким Хуньент, голкипер Арон Яакобишвили (сейчас оба в «Альмерии») и Хан Вирхили (в «Брюгге»).

До этого играл в одной команде с Пау Кубарси и Ламином Ямалем, их забрали на повышение, как самых талантливых, сразу. А Хави, как и многие воспитанники этим летом, мог пойти «в расход»: уйти в аренду или вовсе свободным агентом. Так ушёл, например, центральный защитник Альваро Кортес, с которым они наигрывались с первой командой на предсезонке.

Хави Эспарт и Ламин Ямаль

Хави Эспарт и Ламин Ямаль

Фото: David Ramirez/Soccrates/Getty Images

Но тогда, в ноябре 2025-го, Эспарт впечатлил Ханси Флика на тренировках. Приближённый журналист каталонского SPORT делился: юношу оценили за его понимание игры и энергию, которую он вкладывает в каждое действие. Тренер действительно ценит именно самоотдачу: об этом говорит он сам в каждом интервью, когда его спрашивают о воспитанниках, об этом говорит хотя бы Рафинья в роли капитана — лидер этой команды и символ самоотдачи. Хави, кажется, быстро уложился в эти стандарты, всё шло к дебюту, как минимум минутам в Кубке Испании.

Но на тренировке за вторую команду, даже не в матче, Эспарт получил травму колена и выбыл на два месяца.

Склейка – и мы уже в марте 2026-го. Флик не бросил идею наигрывать Хави в первой команде, даже после травмы, и уже весной дал первые две минуты за «Барселону» во встрече с «Ньюкаслом» в ЛЧ, а потом – сразу 90 с «Севильей». Вот краткое ревью от самого тренера.

Ханси Флик
Ханси Флик
о Хави Эспарте

«Он уверен в себе и играет спокойно, что говорит о таланте и том, что Эспарт может нам помочь. Ему нужны правильный настрой и отношение. Если Хави приложит усилия, может стать очень хорошим приобретением».

Закрывает несколько позиций и напоминает Филиппа Лама

Одно из главных качеств Эспарта — универсализм. В нынешнем сезоне все свои матчи отыграл на левой бровке, вызывался Фликом как потенциальная подмена правому защитнику, на предсезонке наигрывался в роли центрального полузащитника. А начинал вообще как опорник! Из-за конкуренции с Марком Берналем — ещё одним большим талантом академии и нынешним партнёром по первой команде — его перевели на фланг.

«Я всегда играл на позиции опорника, но здесь, в «Барсе», я уже года три или около того играю крайнего защитника, и, по правде говоря, мне комфортно на обеих позициях. Но чтобы быть здесь, в «Барсе», я буду действовать на любой позиции. Уверен, тренер уже сам решит», – уверенно говорит Эспарт.

Под постом футболиста в соцсетях после дебютного матча тот же Берналь написал «Филипп», — отсылая к Филиппу Ламу. Впервые сравнение с легендарным немецким защитником Хави получил от самого Флика на пресс-конференции, теперь его так называют абсолютно все в раздевалке, но сам он относится к этому спокойно: «Продолжу работать, буду требовать от себя максимума».

Ханси Флик
Ханси Флик
о Хави Эспарте

«Когда вижу его в игре, мне действительно нравится уверенность с мячом и то, как Хави ведёт себя на поле. Эспарт немного похож на Филиппа Лама: тоже может действовать и как «шестёрка», и как правый защитник».

Сейчас Эспарт может встать куда угодно, он превратил свою проигранную конкуренцию в уникальное качество: не важно где, важно как. На первом месте в игре — поставленная «Ла Масией» техника, врождённое понимание игры. И, конечно, смелость, взгляд вперёд: в первом матче с «Эльче» пусть не всегда точно отдавал, но стабильно играл на атаку. Обострял, хоть где-то немного наивно. Так сильно этого не хватало порой от Алекса Бальде — обострения именно пасом. И так сильно Флику не хватало самоотдачи: Эспарт отработает, всегда окажется в нужном месте, вернётся назад.

«Он постоянно сосредоточен и находится на очень высоком уровне с тактической точки зрения. Надеюсь, будет и дальше идти по этому пути, потому что считаю, что ещё есть потенциал для развития. Мы работаем над этим каждый день», – говорит тренер.

Ханси Флик вновь удивил на старте сезона, хотя, казалось бы, куда уже. Кажется, эта «Барселона» ещё сильнее, и, кажется, у этой «Барселоны» будет новый герой.

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