«Барса» Флика уже не та. Вместо пяти голов забили всего лишь четыре

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12:22
Форвард «Атлетико» Альварес получил повреждение на тренировке
09:30
Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open, ничья ЦСКА и «Рубина» в РПЛ. Главное к утру
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«Я не могу сделать 10 замен». Моуринью — о победе «Реала» над «Райо Вальекано»
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Брест — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 8-й тур
14:30
Ахмат
–
Динамо Мх
3 : 2
Окончен
17:00
Спартак М
–
Ростов
3 : 0
Окончен
19:30
Краснодар
–
Акрон
Не начался
Англия — Премьер-лига. 4-й тур
16:00
Ковентри Сити
–
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 5
Окончен
18:30
Манчестер Юнайтед
–
Манчестер Сити
0 : 0
1-й тайм, 43'
Испания — Ла Лига. 5-й тур
15:00
Сельта
–
Малага
1 : 1
Окончен
17:15
Леванте
–
Барселона
2 : 3
2-й тайм, 90+1'
19:30
Хетафе
–
Депортиво
Не начался
22:00
Реал Сосьедад
–
Атлетико М
Не начался
Италия — Серия А. 4-й тур
16:00
Лечче
–
Монца
3 : 2
Окончен
19:00
Наполи
–
Болонья
0 : 0
1-й тайм, 12'
21:45
Сассуоло
–
Ювентус
Не начался
Германия — Бундеслига. 3-й тур
16:30
РБ Лейпциг
–
Гамбург
5 : 0
Окончен
18:30
Эльверсберг
–
Бавария
0 : 1
1-й тайм, 43'
Франция — Лига 1. 4-й тур
16:00
Лилль
–
Труа
2 : 0
Окончен
18:15
Ле-Ман
–
Ланс
2 : 1
Перерыв
21:45
Брест
–
ПСЖ
Не начался
Россия — Лига Pari. 11-й тур
15:00
Уфа
–
Волга Ул
2 : 2
Окончен
15:00
Ленинградец
–
Текстильщик
2 : 2
Окончен
16:30
Торпедо М
–
Нижний Новгород
1 : 2
Окончен
17:00
Ротор
–
Енисей
4 : 0
Окончен
17:00
Арсенал Т
–
СКА-Хабаровск
2 : 2
Окончен
Бельгия — Лига Жюпиле. 6-й тур
17:00
Генк
–
Гент
1 : 1
Окончен
Турция — Суперлига. 5-й тур
20:00
Галатасарай
–
Коджаэлиспор
Не начался
Греция — Суперлига. 4-й тур
21:00
ПАОК
–
Арис
Не начался
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Леванте — Барселона — 2:4, обзор матча 5-го тура Ла Лиги, голы: Эспарт, дубль Ямаля, Ромеро, Бруге, Адейеми, 13 сентября 2026
«Барса» Флика уже не та. Вместо пяти голов забили всего лишь четыре