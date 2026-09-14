«Кошмар для соперников». Первый месяц Сперцяна в Саудовской Аравии — феерия!

Этим летом «Краснодар» потерял ключевого футболиста. Капитан Эдуард Сперцян переехал в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Ахли». Для вице-чемпиона России эта продажа стала рекордной (€ 21,9 млн, если верить Transfermarkt), а сам футболист значительно прибавил с точки зрения зарплаты. Сперцян провёл первый матч за новую команду 13 августа, то есть с момента его дебюта прошёл уже месяц.

Как выступает «Аль-Ахли» в этом сезоне

Саудовский клуб сменил тренера буквально за несколько дней до старта чемпионата. Маттиаса Яйссле в своё время считали одним из самых перспективных тренеров Европы. В 2023 году немец покинул «Ред Булл Зальцбург», но перебрался не в одну из топ-5 лиг Европы, а в «Аль-Ахли». Понять выбор тренера можно, всё-таки не каждый день тебе предлагают € 11 млн в год. Под руководством Яйссле «Аль-Ахли» два раза подряд стал победителем азиатской Лиги чемпионов и провёл почти полторы сотни встреч.

Маттиас Яйссле теперь работает в АПЛ Фото: Stu Forster/Getty Images

Впрочем, клуб из Джидды так и не стал чемпионом Саудовской Аравии. Два раза он финишировал на третьем месте, а прошлый сезон завершил на пятой строчке в таблице. В начале августа 2026-го Яйссле всё-таки оказался в топ-чемпионате — перебрался в «Ньюкасл». «Аль-Ахли» предлагал немцу продлить контракт на три года. За этот период Маттиас заработал бы € 43 млн, однако он отказался. А вот «Ньюкаслу» пришлось заплатить отступные в размере € 11 млн (информация от Sky Sports).

Вакантный пост в «Аль-Ахли» занял 55-летний Марино Пушич. До этого балканец с паспортом Нидерландов тренировал такие клубы, как «Твенте», «Шахтёр» и «Аль-Джазиру». При нём «Аль-Ахли» отыграл девять матчей в сезоне во всех турнирах — шесть побед, три поражения. Команда из Джидды пока занимает только седьмое место в чемпионате, набрав 12 очков из 21 возможного. Обращает на себя внимание неудачная статистика «Аль-Ахли» в гостях — три поражения в пяти встречах. Помимо этого, команда прошла первый раунд Кубка Саудовской Аравии и стартовала с победы в Межконтинентальном кубке.

Как играет Сперцян

Бывший капитан «Краснодара» начал очень ярко — совершал хотя бы по одному результативному действию в каждом из первых пяти матчей. Правда, после этого сбавил — один гол в четырёх следующих встречах. Но статистика Сперцяна всё равно впечатляет. Девять матчей (все — в стартовом составе), три гола, четыре результативные передачи. Сейчас он делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с Франсишку Тринкау. Впереди — только Айван Тони с невероятными 10 голами.

Полузащитник сборной Армении — лучший футболист чемпионата Саудовской Аравии по количеству созданных моментов. Помимо этого, Сперцян пробегает больше всех в команде в пересчёте на 90 минут (10 км). Он отдаёт по 3,3 передачи под удар в среднем за игру — самый высокий показатель в составе «Аль-Ахли». Так что можно смело сказать, что Сперцян уже стал одним из лидеров саудовского клуба.

Эдуард Сперцян быстро адаптировался в Саудовской Аравии Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В конце августа издание Goal разобрало игру Эдуарда в Саудовской Аравии. Текст был написан в комплиментарных тонах.

«Сперцян быстро стал одним из самых универсальных атакующих игроков в системе «Аль-Ахли». Он создаёт моменты, отдаёт ключевые передачи и перемещается по всему полю, не ограничиваясь одной зоной. Основная роль Эдуарда — плеймейкер, однако он не привязан к конкретной позиции. Сперцян смещается то вправо, то влево. Он создаёт угрозу как из центра, так и с флангов, а также смело врывается в чужую штрафную площадь и завершает атаки. Благодаря этому у тренерского штаба «Аль-Ахли» есть множество тактических вариантов по ходу матча.

Из-за такой гибкости игра Сперцяна — настоящий кошмар для соперника. Он не ждёт мяч на одном участке поля, а ищет свободные зоны и постоянно перемещается между линиями. Армянин то сам организует игру, то обостряет ситуацию на флангах, то оказывается в штрафной как дополнительный нападающий. Если Сперцян продолжит в том же ключе, то может превратиться в одного из главных атакующих орудий «Аль-Ахли». Возможно, он даже станет тем самым «рыцарем мечты», которого так ждут болельщики клуба».

В середине сентября российские журналисты спросили главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, следит ли он за успехами бывшего футболиста команды. «Да, конечно, и смотрю, и общался с ним, — утверждал тренер. — Хорошо приняла команда. Единственное, тренер поменялся прямо перед началом сезона. Но он хорошо знает Эдика и говорит, что у них совпадает взгляд на футбол. Поэтому Сперцян всем доволен. Для него это хороший, большой опыт. Они играют во многих турнирах постоянно. У него там только всё начинается, он делает первые шаги, в отличие от Матвея Сафонова. Но я уверен, что там будет всё хорошо, потому что начал он супер».

Сегодня, 14 сентября, «Аль-Ахли» начнёт защиту титула в азиатской Лиге чемпионов. Первый матч — домашний с «Пахтакором» из Узбекистана. На общем этапе команда Сперцяна проведёт восемь встреч с клубами из западного региона Азии. Чтобы попасть в плей-офф, нужно оказаться в топ-8 в общей таблице с 16 участниками. Интересно, завершит ли Сперцян первый сезон в клубе с каким-нибудь трофеем?