Сиявший Жедсон, воспрявший Самородов или звезда Талалаева? Кто лучший игрок 8-го тура РПЛ

8-й тур Альфа-Банк РПЛ получился во многом необычным. Если, конечно, не считать очередные 1:1 «Рубина» (с ЦСКА), которые уже стали классикой. «Спартак» впервые с июля победил разгромно («Ростов»). Мог ли кто-то представить, что «Акрон» отнимет очки на выезде у «Краснодара»? Или что «Балтика» отыграет два мяча у «Факела»? Хватало и голов в концовках. Не только от калининградцев, но и от «Ахмата», московского «Динамо» и «Крыльев». А «Зенит» на этот раз всё-таки победил после 0:1 от московской команды («Локомотива») по итогам первого тайма.
Кто из футболистов стал лучшим? Этот вопрос мы адресуем вам, лишь составив список претендентов. Голосуйте сердцем, а не клубной симпатией.
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Жедсон Фернандеш («Спартак»)
Жедсон наконец-то ощутил себя в привычной роли не правого защитника, а атакующего полузащитника. Смена амплуа на профильное привела к голу португальца: он занёс головой в створ после закидушки Даниила Денисова и открыл счёт в матче с «Ростовом». Ещё Фернандеш обокрал Игора Ногейру и претендовал на пенальти. Статистика набралась приличная: девять передач в финальную треть, семь возвратов мяча, две передачи под удар, по одному отбору и перехвату. Возможно, Хуану Карлосу Карседо стоит почаще отправлять Жедсона в атаку?
Богдан Овсянников («Оренбург»)
Голкипер «Оренбурга» провёл шикарный матч с московским «Динамо». Овсянников совершил шесть сейвов и до самого конца держал команду в игре. Также Богдан отразил пенальти от Максима Осипенко на 50-й минуте. Но справиться с ударом Виктора Окишора в самой концовке ему не удалось. «Оренбург» не увёз из Москвы даже одно очко. Однако важно отдельно отметить Овсянникова.
Владислав Шитов («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» оформили камбэк в домашней встрече с «Родиной» (2:1). Владислав Шитов вышел на поле на 58-й минуте, уже через мгновение самарцы пропустили. Однако форвард «Крыльев Советов» не сильно расстроился и быстро включился в игру. Уже на 64-й минуте Шитов отдал голевой пас на Мартина Крамарича: Владислав выгрыз мяч на правом фланге, пробежал к штрафной и выдал передачу на дальнюю штангу. А в концовке нападающий покатил на Кирилла Столбова, после чего тот положил гол-шедевр.
Брайан Хиль («Балтика»)
Хиль вытащил для «Балтики» безнадёжный матч с «Факелом»! Команда уступала в два мяча в Воронеже, но сначала на 74-й минуте Брайан оформил ассист, совершив скидку на новичка калининградцев Егора Голенкова. А уже на 90+5-й минуте забил сам и сравнял счёт. Форвард реализовал пенальти, принеся «Балтике» одно очко. Игрок одного сезона? Вряд ли! Брайан второй год подряд решает в ключевые моменты.
Виктор Окишор («Динамо» Москва)
Окишор принёс «Динамо» три очка в концовке встречи с «Оренбургом». На 90-й минуте он подхватил мяч в левом полуфланге, прошёл с ним, а затем пробил издали в самую девятку! И какая шикарная дуга получилась! Только так «Динамо» смогло пробить Богдана Овсянникова. Виктор принёс своей команде четвёртую победу подряд в РПЛ. Тут даже нет речи о статистике, когда игрок забивает такой потрясающий мяч.
Максим Самородов («Ахмат»)
В последний день трансферного окна Самородов был близок к переходу в «Спартак». Однако москвичи отказались от сделки из-за сомнений в результатах медосмотра. Помешало ли это Максиму выйти сегодня на поле? Нет. Причём вингер отметился сразу дублем (почти) из ассистов! На 58-й минуте он точно навесил с углового на Калиду Сидибе, а чуть позже снова после его подачи мяч оказался в воротах. Правда, авторство засчитано за Андресом Аларконом (автогол). Тем не менее на полезность Самородова это никак не влияет.
Равиль Нетфуллин («Факел»)
Парад шикарных мячей в субботу продолжил Равиль Нетфуллин. На 13-й минуте матча с «Балтикой» капитан «Факела» ударил с лёта прямо под перекладину после подачи с углового. Идеальное попадание! Даже с учётом того, что в итоге оно не принесло победу (2:2). Всего же полузащитник пять раз пробил по воротам. Также Нетфуллин отметился одним ключевым пасом, одной удачной обводкой, тремя отборами, а также оформил по одному перехвату и возврату мяча.
Кто-то другой
Кого мы зря обделили отдельной номинацией? Подождите с гневным комментарием, вот они слева направо. В том числе дебютный выход Егора Голенкова за «Балтику» перевернул игру калининградцев с «Факелом»: нападающий забил и помог сменить 0:2 на 2:2. Арсен Адамов всё время напрягал оборону махачкалинского «Динамо» и сделал ассист на победный гол «Ахмата». Хорош был и Эгаш Касинтура. Хуан Боселли удачно вышел на замену и спас для «Краснодара» ничью с «Акроном». Если бы не голевая ошибка Виталия Гудиева — а он выронил мяч в столкновении с партнёром — вратарь точно претендовал бы на звание лучшего.
Футболисты московских команд тоже постарались. У Даниила Денисова есть ассист на Жедсона. Пабло Солари здорово напряг оборону «Ростова» и реализовал пенальти. Бителло был самым активным у «Динамо» в противостоянии с «Оренбургом». Матвей Кисляк — аналогично в разборке ЦСКА и «Рубина».
Андерсон Арройо («Рубин»)
«Рубин» и ЦСКА сохранили свои беспроигрышные серии в РПЛ (1:1). Казанцам в этом очень помог Андерсон Арройо. В прошедшей встрече колумбиец стал универсальным инструментом в руках Франка Артиги. Он действовал и в роли инсайда, и на позиции латераля. Арройо отметился одной ключевой передачей (всего 80% точных пасов), двумя ударами, одной успешной обводкой, один раз удачно пошёл в отбор и совершил два выноса. А на 58-й минуте Андерсон сравнял счёт: замкнул головой подачу от Александара Юкича.
Луис Энрике («Зенит»)
«Зенит» не зря отклонил предложения по Луису Энрике? Бразилец провёл отличный матч с «Локомотивом» и помог петербуржцам набрать три очка. Самое важное — гол. На 70-й минуте вингер получил пас от Педро, на скорости ушёл от соперника, сблизился с Антоном Митрюшкиным и пробил вратаря «Локо». Этот мяч в итоге стал победным для «Зенита». Также в прошедшей игре Луис Энрике отметился тремя успешными обводками, одной ключевой передачей, отдал 96% точных пасов и выиграл 50% позиционных единоборств.