Сиявший Жедсон, воспрявший Самородов или звезда Талалаева? Кто лучший игрок 8-го тура РПЛ

8-й тур Альфа-Банк РПЛ получился во многом необычным. Если, конечно, не считать очередные 1:1 «Рубина» (с ЦСКА), которые уже стали классикой. «Спартак» впервые с июля победил разгромно («Ростов»). Мог ли кто-то представить, что «Акрон» отнимет очки на выезде у «Краснодара»? Или что «Балтика» отыграет два мяча у «Факела»? Хватало и голов в концовках. Не только от калининградцев, но и от «Ахмата», московского «Динамо» и «Крыльев». А «Зенит» на этот раз всё-таки победил после 0:1 от московской команды («Локомотива») по итогам первого тайма.

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