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Штутгарт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
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19:30 Мск
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Тоттенхэм — Астон Вилла — 2:3, обзор матча 5-го тура АПЛ, голы: Манзамби, Джексон, Буэндия, Галлахер, ван Хекке, 19 сентября 2026

«Тоттенхэм» рухнул в зону вылета. В матче бедовых топов «сгорели» дома Эмери
Никита Паглазов