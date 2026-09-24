«Уход Барко не станет трагедией для «Спартака». Бояринцев разобрал проблемы топов РПЛ

В Альфа-Банк РПЛ наступила длинная пауза на матчи сборных — время подвести промежуточные итоги начала сезона. В интервью «Чемпионату» экс-игрок «Спартака», а сейчас главный тренер «Шинника» Денис Бояринцев объяснил, почему болельщикам «Зенита» рано волноваться, оценил перспективы вылета «Локомотива» в Первую лигу и назвал лучшего нападающего России прямо сейчас.

«Удивительно, но «Краснодар» не заметил потери Сперцяна»

— Почти треть сезона РПЛ пройдена. Какая из команд больше остальных похожа на будущего чемпиона?

— Лидерство «Краснодара» не сильно удивляет, ЦСКА и «Динамо» неплохо смотрятся. Но говорить о чемпионстве преждевременно. Я бы назвал ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Зенит» — команды, которые будут весной преследовать «Краснодар» и разыгрывать места в тройке призёров.

А если говорить про остальных, хочется отметить махачкалинское «Динамо» — у Вадима Евсеева симпатичная команда, мне понравилась. И, конечно, удивил «Локомотив» – пробуксовали в начале, сейчас занимают не лучшие места. За исключением «Локо», все на своих местах в таблице.

— Есть ощущение, что у «Краснодара» наступил кризис?

— Нет, это не может быть кризисом. За хорошим стартом всегда следует просадка. Команда не особо заметила потерю Сперцяна, что удивительно — всё-таки многолетний лидер. На первый план вышли другие ребята, тот же Кривцов. Ничего страшного в этих ничейных результатах не вижу: сейчас пауза на сборные, передышка на руку «Краснодару».

ФК «Краснодар» Фото: fckrasnodar.ru

— Кордоба не набрал форму, Сперцян уехал, Кривцов травмировался. Кто сейчас в «Краснодаре» лидер?

— Сложно сказать. Как ни удивительно, Жубал забивает важные мячи, что он делал и в прошлом сезоне. Мне симпатичен Боселли, он может стать новым лидером команды. Помним, какие моменты он не реализовал, но всегда настроен на борьбу, интересный парень с высоким атакующим потенциалом. Он может выйти на другой уровень в «Краснодаре». Ну и Кордоба остаётся.

— Воробьёв до сих пор не забил за «Краснодар». В чём вы видите его проблемы?

— Это тот форвард, которому надо просто забить первый мяч, и у него пойдёт. Мне кажется, свои 8-10 голов он забьёт. Может быть, «Краснодар» играет в комбинационный футбол, нет сноса на края, а при фланговых передачах Воробьёв очень хорош. Ему не хватает навесов. Я верю в нападающего Воробьёва. Есть такие примеры: у Ромы Павлюченко был момент, когда он не забивал в «Спартаке» по семь-восемь матчей, а потом становился лучшим бомбардиром чемпионата. Воробьёву надо просто почувствовать уверенность, после гола у него всё пойдёт как по маслу.

«Не вижу ничего страшного, если Барко покинет «Спартак». Обычный игрок»

— Как вам работа Шварца в «Динамо»?

— Они долго раскачивались, в первых матчах нащупывали игру. Но все знают, что Шварц — опытный тренер, а первое время ушло на перестройку. В последних матчах не пропускают, хорошая игра Лунёва, победили «Спартак». «Динамо» разогналось, в хорошей форме, уже шесть побед подряд, команда находится на правильном пути. Их место в таблице не удивляет — хороший состав, Тюкавин ещё не все мячи забил. Сейчас у него четыре гола, но он мог и больше забивать, моментов достаточно. Шварц может довести команду до призовых мест в этом сезоне.

— ЦСКА тоже находится высоко, при этом игру команды критикуют. Вам симпатичен их футбол?

— Да, критики много. Но есть результат — по-моему, это один из лучших стартов ЦСКА за многие годы. В этом вопросе я сделаю ставку на статистику. Мне симпатичен Игдисамов — молодой специалист, развивается. Я бы не стал строго судить его работу, давайте посмотрим на ЦСКА после этой паузы, весной. Очки сейчас есть, а игру обязательно наладят.

— Клуб очень хотел нападающего, но не получилось подписать. С Мусаевым и Гонду можно претендовать на чемпионство?

— Ещё один хороший нападающий не помешал бы, но у ЦСКА есть свой ресурс. Гонду — неплохой нападающий, Ваня Олейников не меньше Лусиано забил, тот же Ваня Обляков. Форварда можно поискать в академии, там появляются хорошие ребята. Все хотят увидеть сильного легионера, но, может быть, появится нападающий из внутреннего ресурса. ЦСКА показывает нормальный атакующий футбол, этого должно хватить, чтобы побороться за медали уж точно.

— Как вы отреагировали на переход Олейникова в последний момент? Ивана можно понять в этой ситуации?

— Сейчас происходят такие ситуации, которые сложно комментировать. Уже ничего не удивляет, футболиста могут и по ходу сезона забрать, потому что контракт так составлен. Судить сложно. Наверное, оправданием может служить то, что Иван хотел вернуться в родной клуб.

— «Спартак» вас радует?

— Обычно «Спартак» осенью играет хорошо, а весна получается не очень внятной. Каких-то глобальных изменений в игре не вижу. Если Угальде в настроении, он забивает хорошие голы. Пришёл Даку — хорошее приобретение, опытный игрок, адаптирован к РПЛ. По «Спартаку» всегда даёшь осторожные комментарии, потому что результат весной уходит. Будем надеяться, что опыт к тренерам и игрокам приходит, а «Спартак» в этом сезоне поборется за чемпионство.

— До сих пор не продлён контракт с Барко. Без него «Спартак» будет другим?

— Он хороший игрок, но трагедии не будет. Из «Спартака» уходили и не такие личности, и клуб это преодолевал. Барко много сделал для того, чтобы клуб находился высоко в таблице, ключевые голы забивал, но в целом это обычный игрок. Не вижу проблемы, чтобы его заменить. В «Спартаке» прекрасная академия, хотелось бы, чтобы тренеры и там ресурсы искали. Я не вижу ничего страшного, если Барко покинет «Спартак».

— Разделяете критику Максименко?

— Давно наблюдаю за «Спартаком» и Александром. В прошлом сезоне к нему были вопросы, но в начале этого чемпионата Максименко достаточно стабилен. Не знаю, какую критику он получает, у меня к нему мало вопросов. Он набирается опыта, мне кажется, он готов вместе с командой бороться за верхние места.

Александр Максименко Фото: РИА Новости

— Как в целом оцените трансферную работу «Спартака»? Остались проблемные позиции?

— Параду знаю не очень хорошо, а за Даку следил ещё в «Рубине», тоже не чужой для меня клуб. Мирлинд — отличное приобретение. Адаптация прошла, хорошо влился в коллектив. Думаю, у него всё будет нормально. Но ему нужны подачи с фланга. Есть неплохие ребята, которые могут хорошо покормить Даку. В целом не вижу проседаний по позициям. Но если потеряют Барко, нужно будет искать футболиста в центр поля, который хорошо созидает.

— Даку разыграется?

— С такими партнёрами он должен забивать больше, чем в «Рубине». Обойма «Спартака», тем более в атаке, сильнее, больше голевых ситуаций.

«Не вижу особых проблем у «Зенита». Они своё наверстают и будут бороться за чемпионство»

— Что происходит с «Зенитом»?

— Честно говоря, я особых проблем у них не вижу. Да, есть не очень хороший результат, но состав – один из самых сильных в РПЛ, есть вариативность. У них прослеживается определённый рисунок, игроки «Зенита» — Соболев и Глушенков — находятся в топе бомбардиров. Это говорит о том, что не всё так плохо. Не стал бы сильно критиковать «Зенит», они забили больше всех, в одной победе от первой строчки. Не считаю, что они провалились. Своё наверстают и будут бороться за чемпионство.

— Соболев доказывает, что он всё ещё топ-форвард?

— Атакующему игроку нужны голы, он начал забивать, с каждым разом уверенность у Соболева становится всё сильнее и сильнее. Он однозначно остаётся одним из ведущих форвардов РПЛ. Сейчас он психологически раскрепощён, поэтому так ярко смотрится в «Зените».

— А кто для вас сейчас лучший российский нападающий?

— На данный момент — Тюкавин. Мне импонирует, как он играет в атаке: выбор позиции, работа с мячом, нацеленность на удар. Для меня пока Костя – номер один.

«С такими парнями «Локомотиву» будет тяжело вылететь в Первую лигу»

— Допускаете, что «Локомотив» может повторить путь «Динамо» в Первую лигу в 2016 году?

— Тут вспоминается и «Динамо», и «Спартак» когда-то вылетал. От такого никто не застрахован. Но всё-таки мне кажется, что «Локомотив» вряд ли сделает этот шаг назад в этом сезоне. Они выберутся, команда-то неплохая. Возвращение Титкова должно хорошо повлиять, аренда Мостового очень хорошая. С этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу.

— Кто сейчас должен стать лидером «Локомотива» вместо Батракова?

— Почему бы и не Титков? Он в «Балтике» хорошо смотрелся. Даже не сомневаюсь, что Мостовой будет лидером. Парень интересный, в «Зените» высокая конкуренция, но он был заметной фигурой. В «Локомотиве» он может быть ещё лучше.

— Порадовались переходу Батракова в «Галатасарай»?

— Сложно оценить турецкий чемпионат, не так часто слежу за ним. Но и сам Алексей говорил, что основное — Лига чемпионов. Любой там хочет играть. Конечно, он сделал шаг вперёд, а дальше всё в его руках. Понятно, что в «Галатасарае» высокая конкуренция, видно, что Алексею не так просто. Однако в Лиге чемпионов выходит, уже поучаствовал в забитом мяче. Тут тоже присутствует вопрос адаптации.

Мне кажется, турецкий чемпионат не сильнее нашего. Тут надо у Феди Кудряшова спросить, он точно ответит (смеётся). Но Алексей может зацепиться и пойти на повышение. Хочется пожелать ему попасть в лучшие европейские чемпионаты после «Галатасарая».

— Вы приходили в «Шинник» с задачей поставить современный футбол. Насколько довольны тем, как идут дела?

— Мы провели хороший отрезок, был непростой календарь. Как и многие команды, сталкиваемся со сложностями в логистике. Но если не брать последний матч с «КАМАЗом», у нас был хороший этап. Мы здорово сыграли с лидерами, однако споткнулись — проиграли 0:1. Челнинский клуб дал нам хороший бой. Работаем дальше, осталась доигровка с хабаровским СКА. К этой игре нам надо подойти очень серьёзно, потом будет двухнедельный перерыв, перезагрузимся. В целом — очень нравится. В «Шиннике» я играл 18 лет назад в Премьер-Лиге: прекрасный город, отличные болельщики. Конечно, с [хоккейным] «Локомотивом» нам тяжело конкурировать (смеётся), но наш болельщик приходит. Атмосфера нормальная, делаем работу, боеспособный коллектив. Стараемся ставить комбинационный футбол, однако в Первой лиге иногда надо играть на результат. Думаю, всё будет хорошо.

— Есть турнирная задача?

— Основная — быть в топ-8. Пока не самая большая, но с нашими условиями — решаемая.

— Сейчас главный претендент на выход в РПЛ — «Нижний Новгород»?

— Они обладают, наверное, одним из сильнейших составов в лиге. Да, это основной претендент. За вторую строчку будут бороться четыре-пять команд. «Нижний» — однозначный фаворит, многих сминают, крепкая команда. Наверное, первую строчку будут держать до конца сезона.

— Как отреагировали на возвращение Аленичева в Тулу? Общались с Дмитрием?

— Отреагировал абсолютно спокойно. Друзей в Первой лиге много. Вот сейчас с Антоном Хазовым играли, обыграл меня. Много ребят нашего поколения, с кем приходилось играть, сейчас при работе. Дима вернулся после такого перерыва в работе. Посмотрим, главное, чтобы не «закислился» (смеётся).