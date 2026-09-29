«Напоминает Сульшера». Ибрагимов — вне сборной России, но зажигает в «МЮ» в новой роли!

Неожиданностью летних сборов сборной России стало приглашение в национальную команду Амира Ибрагимова из «Манчестер Юнайтед». У атакующего полузащитника ещё не было выступлений на взрослом уровне, но, несмотря на это, Валерий Карпин решил познакомиться с 18-летним игроком и проверить его на уровне звёзд РПЛ. За Россию и сыграл свои первые матчи во взрослом футболе Ибрагимов: полчаса с Буркина-Фасо и ещё четверть часа – с Тринидадом и Тобаго. На осенние товарищеские встречи наш молодой легионер не вызван. Однако статус кандидата в сборную заставляет внимательнее следить за карьерой воспитанника манкунианцев в Англии, тем более Амир многообещающе начал сезон-2026/2027.

Было бы преувеличением утверждать, что в первых встречах за сборную Ибрагимов что-то доказал. Сыграв в общей сумме тайм в двух товарняках, дебютант из «Манчестер Юнайтед» запомнился скорее старанием, нежели яркими действиями. Ни голов, ни голевых передач у атакующего полузащитника в национальной команде пока нет. Однако требовать чего-то большего от футболиста без опыта выступлений на таком уровне невозможно. Важнее другое: Амир получил чёткий сигнал – он нужен России.

Тренировки со сборной и участие в спаррингах с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго пошли на пользу Ибрагимову. Это не наблюдение со стороны и даже не ссылка на слова самого Амира, а мнение тренера «Манчестер Юнайтед» U21 Адама Лоуренса. Говоря о форме атакующего полузащитника в новом сезоне, специалист из молодёжки манкунианцев отметил, как зарядила 18-летнего таланта игра в России:

«Амир многое почерпнул из поездки в сборную летом. Он вернулся, осознав ряд важных моментов, касающихся интенсивности игры на этом уровне, и выделив для себя детали, над которыми хотел бы поработать… У Ибрагимова есть несомненный талант и потенциал – как в создании голевых моментов, так и в реализации. Безусловно, играя в полузащите, он привносит в действия команды много энергии и интенсивности, ведёт за собой партнёров. Самое главное, что сейчас Амир находится в отличной физической форме. Его игра стабильно хороша, так что у него есть прекрасная база для дальнейшего прогресса».

«Манчестер Юнайтед» U21 играет в Лиге профессионального развития – Премьер-лиге 2. По сути, турнире молодёжных команд. Нынешний сезон начала здорово: три матча – три победы. «МЮ» стартовал с разгрома «Ипсвича» (5:0), после чего переиграл «Лестер» (4:1) и «Брентфорд» (3:2). После ухода летом лучшего бомбардира Чидо Оби (18-летнего датчанина арендовал нидерландский «Виллем II») и ещё нескольких нападающих Лоуренс нашёл Ибрагимову другую роль. Тренер стал использовать дебютанта сборной России в качестве «девятки», на острие атаки. Конечно, для Амира это только относительно новая роль, ведь в детско-юношеском футболе он поиграл и центрфорвардом, и кем угодно. Но в последнее время его всё-таки привыкли воспринимать как вингера или атакующего центрального полузащитника.

Матч с «Ипсвичем» – единственный, в котором Ибрагимов не совершил результативных действий. Вышел впереди, провёл на поле 75 минут. По данным Fotmob, у Амира было два голевых момента, и он нанёс два удара (один – в створ). Почти не допускал брака в передачах – 94% точных. Выиграл 71% единоборств. В следующей встрече с «Лестером» Ибрагимов тоже провёл на поле час с четвертью. В эпизоде с третьим голом «Манчестер Юнайтед» в статистику Амиру внесли голевую передачу, хотя фактически он забил сам. Открылся в штрафной по центру в семи-восьми метрах от ворот и пробил в касание. Мяч влетел в сетку, срикошетив от партнёра, на которого и записали гол. По итогам встречи у Ибрагимова также было по два голевых момента и удара. Пасовал он с точностью 91%, вышел победителем в 75% борьбы за мяч. А в матче с «Брентфордом» Амир стал автором гола, который у него уже никто не отнял. Помог своей команде отыграться перед перерывом при счёте 0:1. Ибрагимов классно завершил быстрый контрвыпад «три в два»: открылся у полукруга, на приёме технично подработал мяч себе под удар и поразил дальний нижний угол. На сей раз получил от Лоуренса 72 минуты. За отведённое время нанёс четыре удара и дважды попал в створ, сделал 100% точных передач (17 из 17) и выиграл две трети единоборств.

АМИР ИБРАГИМОВ В «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» Фото: Zohaib Alam/Getty Images

«Если оценивать уровень Ибрагимова со старта сезона – демонстрируемые им качества, умение вовремя опуститься в глубину поля или открыться за спины защитников, а также постоянную угрозу воротам соперника, то сейчас он очень хорош. В итоге Амир может быть центральным нападающим. Либо атакующим полузащитником», – говорит тренер «Манчестер Юнайтед» U21.

Кроме того, в сентябре Ибрагимов дебютировал в Юношеской лиге УЕФА – аналоге Лиги чемпионов. «МЮ», как и первая команда, сыграл с азербайджанским «Сабахом». Амир вывел «Юнайтед» на поле с капитанской повязкой. Хозяева победили со счётом 5:0, а россиянин забил первый гол уже на 2-й минуте. Сделал рывок к ближней штанге под передачу со штрафного и мастерски сыграл на опережение – пробил низом в касание. На 85-й минуте ещё и ассистировал в эпизоде с четвёртым голом. Придумал тонкий разрезающий пас в штрафную на Джей-Джей Габриэла, который оформил хет-трик. К слову, этот 15-летний мальчишка сейчас считается самым ярким бриллиантом манкунианцев, но, видимо, не останется в «МЮ» и с конфликтом уйдёт в другой топ-клуб Европы.

Ибрагимов в матче с «Сабахом» нанёс пять ударов по воротам (один – в створ), пасовал с точностью 92% (отдал две передачи под удар) и вышел победителем в 50% борьбы за мяч. В целом Амир успешно проявляет себя в качестве «девятки» – как в Премьер-лиге 2, так и Юношеской лиге УЕФА. Поскольку в российском футболе не так много сильных центрфорвардов, возможно, воспитанник «Манчестер Юнайтед» и Карпину пригодится на этой позиции.

Разбирая игру Ибрагимова на сайте Unitedinfocus.com, журналист Джонни Мейз отметил, что в роли нападающего россиянин напоминает Уле-Гуннара Сульшера – голевым чутьём, способностью быстро сориентироваться в тесноте в чужой штрафной, умением действовать инстинктивно и забивать из сложных положений. Невысокий рост (173 см) Амир, по мнению журналиста, компенсирует агрессивностью, цепкостью и интенсивной игрой. А превосходная техника даёт ему возможность эффективно действовать на любом участке поля. Сравнение с легендой – сильный комплимент Ибрагимову. Пока же удачный старт сезона просто приближает форварда к дебюту за первую команду «Манчестер Юнайтед», где у Майкла Кэррика уже сыграл в новом сезоне партнёр россиянина по молодёжке Ши Лэйси.